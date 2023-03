40 Fakten, die Sie wissen müssen: Die echte Geschichte von „Covid“

Kit Knightly

Wir haben unseren äußerst beliebten „Spickzettel“ erstmals im September 2021 veröffentlicht und damit auf Dutzende – ja Hunderte – von Leseranfragen nach Quellen und Daten reagiert. Der Artikel war als Ressource und Link-Dump gedacht und bewusst frei von Interpretationen, redaktionellen Beiträgen oder Meinungen.

Die Resonanz war unglaublich, innerhalb weniger Wochen wurde er zu unserem meistgelesenen Artikel, und die Besucherzahlen sind seither konstant geblieben.

Aber die Zeit schreitet voran, und als neue Daten veröffentlicht wurden und neue Fakten ans Licht kamen, wurde uns klar, dass wir den Artikel aktualisieren mussten – nicht nur in Bezug auf die Fakten, sondern auch in Bezug auf den Ansatz.

Hier sind also alle aktualisierten Schlüsselfakten und Quellen zur angeblichen „Pandemie“, um Ihnen zu helfen, die Geschehnisse in der Welt seit Januar 2020 zu verstehen und alle Ihre Freunde aufzuklären, die vielleicht noch im Nebel der neuen Normalität gefangen sind.

Teil 1: Symptome

1. „Covid19“ und die Grippe haben IDENTISCHE Symptome. Es gibt keine Symptome oder Ansammlungen von Symptomen, die einzigartig oder spezifisch für „Covid“ und nur für „Covid“ sind. Alle „Covid“-Symptome treten auch bei vielen anderen Krankheiten und Zuständen auf, einschließlich einer Reihe von Atemwegsinfektionen, die umgangssprachlich als „Grippe“ bezeichnet werden.

Dies wird von den gängigen Quellen und „Experten“, die die „Covid“-Symptome routinemäßig als „grippeähnlich“ beschreiben, ohne weiteres zugegeben.

Auf der Website des US-„Center for Disease Control“ werden „Covid“ und die Grippe verglichen:

Der Unterschied zwischen Grippe und COVID-19 lässt sich nicht allein an den Symptomen festmachen, da beide Krankheiten einige der gleichen Symptome aufweisen.

Der NHS des Vereinigten Königreichs stellt fest:

Die Symptome [von Covid] sind den Symptomen anderer Krankheiten wie Erkältungen und Grippe sehr ähnlich.

Während alle Mainstream-Quellen das Eingeständnis in weicher Sprache abtun – „einige der gleichen Symptome“, „sehr ähnlich“ – sind die Symptome in Wahrheit identisch. Die einzigen Unterschiede, die jemals beobachtet wurden, sind Äquivokationen in Bezug auf Schweregrad und Zeitpunkt des Auftretens.

In diesem Artikel von „Health Partners“ wird hervorgehoben, dass „Covid“ sowohl schwerer als auch milder als eine Grippe sein kann, und es wird darauf hingewiesen, dass sich „Covid“ manchmal „eher wie eine Erkältung anfühlt“.

Nach Angaben der „Mayo Clinic“ in ihrem Artikel über „Covid“ im Vergleich zur Grippe besteht der einzige Unterschied bei den Symptomen darin, dass sie „zu unterschiedlichen Zeiten auftreten“.

2. „Mattglastrübungen sind KEINE Besonderheit von „Covid“. Zu Beginn der Pandemie wurde berichtet, dass die medizinische Bildgebung in den Lungen von „Covid“-Verdachtsfällen eine so genannte „Mattglas-Trübung“ aufzeigte, die zur Diagnose der Patienten herangezogen wurde, aber Mattglas-Anomalien gibt es nicht nur bei „Covid“.

Einem deutschen Artikel zufolge, der 2010 in der Zeitschrift „Radiografie“ veröffentlicht wurde:

Die Mattigkeit (GGO) ist definiert als diffuse Lungeninfiltration, die durch Ödeme, Luftraum- und interstitielle Pneumonie, nicht-infektiöse Pneumonitis sowie Tumormanifestationen verursacht werden kann. Auch physiologische Prozesse, wie z. B. eine schlechte Belüftung abhängiger Lungenbereiche und Auswirkungen der Exspiration, können sich als Ground Glass Opacity zeigen.

Im Jahr 2012 veröffentlichte das „Journal of Respiratory Care“ einen Artikel über „The Imaging of Acute Respiratory Distress Syndrome“, in dem GGOs folgendermaßen beschrieben wurden [Hervorhebung hinzugefügt]:

Eine Mattglaseintrübung im CT ist ein unspezifisches Zeichen, das eine allgemeine Verringerung des Luftgehalts in der betroffenen Lunge widerspiegelt.

Im Jahr 2022 veröffentlichte der „Lancet“ eine Fallstudie eines indischen Arztes mit dem wörtlichen Titel „Ground glass opacities are not always COVID-19“.

Ein weiterer Artikel, der im Mai 2022 von „Health.com“ veröffentlicht wurde, unterstreicht dies:

Mattglastrübungen (GCOs) sind nicht spezifisch für COVID-19 […] sie können aufgrund anderer Erkrankungen und Infektionen auftreten.

Kurz gesagt, GGOs sind eine häufige Erscheinung bei Lungenerkrankungen oder -verletzungen und werden mit Lungenentzündung, Pneumonitis, Tuberkulose und vielen anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht.

3. Ein Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns ist NICHT einzigartig für „Covid“. Wie bei den GGOs wurde weithin berichtet, dass ein Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns das verräterische Zeichen von „Covid“ sei, aber das ist ein bekanntes Symptom vieler Infektionen der oberen Atemwege.

Laut einem Artikel aus dem Jahr 2001, der auf der Website der „Univerity of Connecticut School of Medicine“ veröffentlicht wurde:

Bei Erwachsenen sind die beiden häufigsten Ursachen für Geruchsprobleme, die wir in unserer Klinik sehen, folgende: (1) Geruchsverlust aufgrund eines fortlaufenden Prozesses in der Nase und/oder den Nebenhöhlen, wie z. B. Nasenallergien, und (2) Geruchsverlust aufgrund einer Verletzung des spezialisierten Nervengewebes an der Nasenspitze (oder möglicherweise der höheren Riechbahnen im Gehirn) infolge einer früheren viralen Infektion der oberen Atemwege.

Nach Angaben des britischen Gesundheitsdienstes NHS können viele häufige Erkrankungen sowohl akute als auch chronische Schäden des Geruchs- und Geschmackssinns verursachen:

Veränderungen des Geruchssinns werden am häufigsten durch eine Erkältung oder Grippe, eine Sinusitis (Nebenhöhlenentzündung) [oder] Allergien (wie Heuschnupfen) verursacht.

Teil II: Diagnose und PCR-Tests

4. Es ist nicht möglich, „Covid19“ klinisch zu diagnostizieren. Klinische Diagnose ist die Praxis der Diagnose einer Krankheit auf der Grundlage eines einzelnen Symptoms oder einer Sammlung von Symptomen. Wiktionary definiert sie als:

Die geschätzte Identifizierung der Krankheit, die den Beschwerden eines Patienten zugrunde liegt, allein auf der Grundlage von Anzeichen, Symptomen und der Krankengeschichte des Patienten und nicht auf der Grundlage von Laboruntersuchungen oder medizinischer Bildgebung.

Da „Covid19“ kein einzigartiges symptomatisches Profil aufweist [1] und da ALLE Hauptsymptome von „Covid“ potenziell auf buchstäblich jede gewöhnliche Atemwegsinfektion zutreffen können, ist es unmöglich, „Covid19“ anhand der Symptome zu diagnostizieren.

5. Lateralfluss-Tests sind unzuverlässig. Während der gesamten „Pandemie“ waren die am häufigsten verwendeten „Selbsttests“ für „Covid“ Lateral Flow Tests (LFTs). Diese Tests sind höchst unzuverlässig, und es ist bekannt, dass sie bei Haushaltsflüssigkeiten wie Fruchtsaft und Limonade positive Testergebnisse liefern.

Im Vereinigten Königreich haben Kinder ihre LFTs häufig mit Essig oder Coca-Cola „gebrochen“, um falsch-positive Tests zu erzeugen und ein paar Tage schulfrei zu bekommen.

Im Februar 2022 erklärte ein „Experte“ gegenüber dem „Guardian“, dass LFT-Tests aufgrund der Ernährung der getesteten Person oder durch eine „Kreuzreaktion“ mit einem anderen Virus falsch-positive Ergebnisse liefern könnten.

Im Februar 2022 berichtete ein „Expertenteam“ des Imperial College, dass LFTs infektiöse Personen „übersehen“ können. Mit anderen Worten, der offizielle Standpunkt ist, dass LFTs falsch negative Ergebnisse UND falsch positive Ergebnisse liefern.

Außerdem ist bekannt – und Gegenstand von Erklärungsartikeln -, dass sich LFT- und PCR-Ergebnisse oft widersprechen. Das bedeutet, dass der eine Test positiv sein kann, der andere aber nicht.

Kurz gesagt, Lateral-Flow-Tests haben so gut wie keinen diagnostischen Wert.

6. PCR-Tests wurden nicht zur Diagnose von Krankheiten entwickelt. Der Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)-Test wird in den Medien als der „Goldstandard“ für die „Covid“-Diagnose bezeichnet.

Kary Mullis, der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Erfinder des Verfahrens, hatte jedoch nie die Absicht, ihn als Diagnoseinstrument zu verwenden, und sagte dies auch öffentlich:

PCR ist nur ein Verfahren, mit dem man aus irgendetwas eine ganze Menge machen kann. Es sagt einem nicht, dass man krank ist oder dass das, was man am Ende hat, einem schaden wird oder so etwas.

7. PCR-Tests sind seit langem als ungenau und unzuverlässig bekannt. Die „Goldstandard“-PCR-Tests für „Covid“ sind dafür bekannt, dass sie viele falsch-positive Ergebnisse liefern, da sie auf DNA-Material reagieren, das nicht spezifisch für Sars-Cov-2 ist.

In einer chinesischen Studie wurde festgestellt, dass ein und derselbe Patient am selben Tag zwei unterschiedliche Testergebnisse erhalten konnte. In Deutschland ist bekannt, dass Tests auf Erkältungsviren reagiert haben. Einige Tests in den USA reagierten sogar auf die negative Kontrollprobe.

Der verstorbene Präsident von Tansania, John Magufuli, reichte Proben von Ziegen, Papaya und Motoröl zum PCR-Test ein, die alle positiv auf das Virus reagierten.

Bereits im Februar 2020 gaben Experten zu, dass der Test unzuverlässig sei. Dr. Wang Cheng, Präsident der Chinesischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, erklärte gegenüber dem chinesischen Staatsfernsehen: „Die Genauigkeit der Tests beträgt nur 30-50%“. Auf der Website der australischen Regierung heißt es: „Es liegen nur begrenzte Erkenntnisse vor, um die Genauigkeit und den klinischen Nutzen der verfügbaren COVID-19-Tests zu beurteilen.“ Und ein portugiesisches Gericht entschied, dass PCR-Tests „unzuverlässig“ seien und nicht zur Diagnose verwendet werden dürften.

Die Unzuverlässigkeit von PCR-Tests ist auch kein Einzelfall bei „Covid“. In einer Studie aus dem Jahr 2006 wurde festgestellt, dass PCR-Tests für ein Virus auch auf andere Viren reagierten. Im Jahr 2007 führte das Vertrauen auf PCR-Tests zu einem „Ausbruch“ von Keuchhusten, den es in Wirklichkeit nie gab.

Detaillierte Aufschlüsselungen der Mängel von PCR-Tests können Sie hier, hier und hier lesen.

8. Die CT-Werte der PCR-Tests sind zu hoch. PCR-Tests werden in Zyklen durchgeführt. Die Anzahl der Zyklen, die Sie verwenden, um Ihr Ergebnis zu erhalten, wird als „Zyklusschwelle“ oder CT-Wert bezeichnet. Kary Mullis sagte: „Wenn Sie mehr als 40 Zyklen durchführen müssen […], stimmt etwas mit Ihrem PCR nicht.“

Der MIQE-Leitfaden für PCR stimmt dem zu und besagt: „[CT]-Werte über 40 sind aufgrund der implizierten geringen Effizienz verdächtig und sollten in der Regel nicht angegeben werden“.

Dr. Fauci selbst gab sogar zu, dass alles, was mehr als 35 Zyklen hat, fast nie kultivierbar ist.

Dr. Juliet Morrison, Virologin an der Universität von Kalifornien, Riverside, sagte der „New York Times“: „Jeder Test mit einem Schwellenwert von über 35 Zyklen ist zu empfindlich… Ich bin schockiert, dass die Leute denken, dass 40 [Zyklen] ein positives Ergebnis darstellen könnten… Ein vernünftigerer Grenzwert wäre 30 bis 35″.

In demselben Artikel sagt Dr. Michael Mina von der „Harvard School of Public Health“, dass der Grenzwert bei 30 liegen sollte, und der Autor weist darauf hin, dass eine Senkung des CT von 40 auf 30 die „Covid-Fälle“ in einigen Staaten um bis zu 90% reduziert hätte.

Die eigenen Daten der CDC deuten darauf hin, dass keine Probe über 33 Zyklen kultiviert werden kann, und das deutsche Robert-Koch-Institut sagt, dass nichts über 30 Zyklen wahrscheinlich infektiös ist.

Trotzdem ist bekannt, dass fast alle Labors in den USA ihre Tests mit mindestens 37 und manchmal sogar mit 45 Zyklen durchführen. Die „Standardarbeitsanweisung“ des NHS für PCR-Tests legt den Grenzwert auf 40 Zyklen fest.

Nach dem, was wir über die CT-Werte wissen, ist die Mehrzahl der PCR-Testergebnisse bestenfalls fragwürdig.

9. Die Weltgesundheitsorganisation hat (zweimal) zugegeben, dass PCR-Tests falsch-positive Ergebnisse liefern. Im Dezember 2020 veröffentlichte die WHO ein Briefing-Memo zum PCR-Verfahren, in dem die Labore angewiesen wurden, sich vor hohen CT-Werten zu hüten, die zu falsch positiven Ergebnissen führen:

Wenn die Proben einen hohen Ct-Wert aufweisen, bedeutet dies, dass viele Zyklen erforderlich waren, um das Virus nachzuweisen. Unter bestimmten Umständen ist es schwierig, zwischen Hintergrundrauschen und dem tatsächlichen Vorhandensein des Zielvirus zu unterscheiden.

Im Januar 2021 veröffentlichte die WHO dann ein weiteres Memo, in dem sie davor warnte, dass „asymptomatische“ positive PCR-Tests erneut getestet werden sollten, da es sich um falsch positive Ergebnisse handeln könnte:

Stimmen die Testergebnisse nicht mit dem klinischen Bild überein, sollte eine neue Probe entnommen und mit der gleichen oder einer anderen NAT-Technologie erneut getestet werden.

Diese Ankündigungen fielen mit der Markteinführung der „Covid-Impfstoffe“ zusammen.

10. Die wissenschaftliche Grundlage für ALLE „Covid“-Tests ist fragwürdig. Das Genom des Sars-Cov-2-Virus wurde angeblich von chinesischen Wissenschaftlern im Dezember 2019 sequenziert und dann am 10. Januar 2020 veröffentlicht. Weniger als zwei Wochen später haben deutsche Virologen (Christian Drosten et al.) angeblich das Genom verwendet, um Assays für PCR-Tests zu entwickeln.

Sie schrieben eine Arbeit mit dem Titel „Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“, die am 21. Januar 2020 zur Veröffentlichung eingereicht und am 22. Januar angenommen wurde. Das bedeutet, dass die Arbeit angeblich in weniger als 24 Stunden „von Fachkollegen geprüft“ wurde. Ein Prozess, der normalerweise Wochen dauert.

Seitdem hat ein Konsortium von mehr als vierzig Biowissenschaftlern eine Petition für die Rücknahme des Papiers eingereicht und einen langen Bericht verfasst, in dem zehn große Fehler in der Methodik des Papiers aufgeführt sind.

Sie haben auch die Freigabe des Peer-Review-Berichts der Zeitschrift gefordert, um zu beweisen, dass die Arbeit tatsächlich den Peer-Review-Prozess durchlaufen hat. Die Zeitschrift ist dieser Forderung noch nicht nachgekommen.

Die Corman-Drosten-Tests sind die Grundlage jedes „Covid“-PCR-Tests auf der Welt. Wenn die Arbeit fragwürdig ist, ist auch jeder PCR-Test fragwürdig.

Teil III: Fälle und Tode

11. Eine große Anzahl von „Covid-Fällen“ ist „asymptomatisch“. Zu Beginn der „Pandemie“ wurde berichtet, dass die Mehrheit der „Covid-Fälle“ nie irgendwelche Symptome zeigte. Im März 2020 deuteten Studien in Italien darauf hin, dass 50-75% der positiven Covid-Tests keine Symptome aufwiesen. Eine andere britische Studie vom August 2020 ergab, dass 86% der „Covid-Patienten“ keinerlei virale Symptome aufwiesen.

Eine chinesische Studie vom März 2020 ergab, dass über 80% der „asymptomatischen Fälle“ in Wirklichkeit falsch positive Testergebnisse waren.

Kurz gesagt, die überwiegende Mehrheit der „Fälle“ im ersten Jahr der „Pandemie“ waren Menschen, die überhaupt nicht krank wurden.

Nach einer Weisung der WHO, asymptomatische Fälle [9] im Januar 2021 erneut zu testen – also genau zu dem Zeitpunkt, als die „Impfstoffe“ zum ersten Mal eingeführt wurden – war der Prozentsatz der „asymptomatischen Fälle“ Berichten zufolge niedriger, nämlich etwa 40%.

12. Die Zahlen der „Covid-Fälle“ sind von Natur aus bedeutungslos. Von Beginn der „Pandemie“ an wurde ein „Covid-Fall“ so definiert, dass die Statistiken künstlich aufgebläht wurden.

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation ist ein „bestätigter Fall“ jeder, der ein positives PCR-Ergebnis erhält, unabhängig von Symptomen oder der persönlichen Vorgeschichte. Darüber hinaus ist bekannt, dass viele Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt – darunter auch die US-amerikanische CDC – „wahrscheinliche Fälle“ in ihre Statistiken aufnehmen.

Die WHO definiert einen „wahrscheinlichen Fall“ als jeden, der die „klinischen Kriterien“ erfüllt (d. h. grippeähnliche Symptome aufweist) und entweder mit einem „bestätigten Fall“ ODER einem anderen „wahrscheinlichen Fall“ in Kontakt war:

Wahrscheinlicher Fall: Ein Patient, der die klinischen Kriterien erfüllt UND Kontakt zu einem wahrscheinlichen oder bestätigten Fall hat oder mit einem COVID-19-Cluster in Verbindung steht.

Wie bereits erwähnt, funktionieren PCR-Tests nicht und führen zu falsch-positiven Ergebnissen. Auch Lateral-Flow-Tests führen zu falsch-positiven Ergebnissen. Es ist bekannt, dass diese Tests bei ein und derselben Person zur gleichen Zeit sogar widersprüchliche Ergebnisse liefern können. „Covid19“ weist auch kein eindeutiges Symptomprofil auf, was eine klinische Diagnose ausschließt.

Wenn man die Krankheit nicht zuverlässig im Labor testen und nicht anhand eines eindeutigen Symptomprofils identifizieren kann und viele „Fälle“ als „asymptomatisch“ eingestuft werden, dann wird „Covid19“ zu einer Bezeichnung ohne Bedeutung.

In Ermangelung einer zuverlässigen Diagnosemethode sind Fallstatistiken für jede Krankheit von Natur aus bedeutungslos.

13. Die „Covid-Todesfälle“ wurden durch statistische Manipulation erzeugt. Da die „Covid“-Fallstatistiken aufgebläht sind [12], folgt daraus natürlich, dass die „Covid“-Todesstatistiken ebenfalls unzuverlässig sind. Tatsächlich wurde schon zu Beginn der „Pandemie“ festgestellt, dass die Zahl der „Covid-Todesfälle“ künstlich aufgebläht wurde.

Nach Angaben der britischen „Health Standards Agency“ definierte die WHO einen „Covid-Todesfall“ wie folgt:

Ein COVID-19-Todesfall wird für Überwachungszwecke definiert als ein Todesfall infolge einer klinisch kompatiblen Krankheit in einem wahrscheinlichen oder bestätigten COVID-19-Fall, es sei denn, es gibt eine eindeutige alternative Todesursache, die nicht mit der COVID-19-Krankheit in Verbindung gebracht werden kann (z. B. Trauma).

Während der „Pandemie“ gingen viele Länder rund um den Globus sogar noch weiter und definierten einen „Covid-Tod“ als „Tod durch jegliche Ursache innerhalb von 28/30/60 Tagen nach einem positiven Test“.

Gesundheitsbeamte aus Dänemark, Italien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA, Nordirland und anderen Ländern haben diese Praxis zugegeben:

Die amerikanische CDC erfasst in ihren Statistiken sogar „wahrscheinliche“ Covid-Todesfälle.

Wenn man nicht mehr unterscheidet, ob man an „Covid“ oder an etwas anderem stirbt, nachdem man positiv auf Covid getestet wurde, führt dies natürlich zu völlig bedeutungslosen Zahlen von „Covid-Todesfällen“.

Der britische Pathologe Dr. John Lee hat bereits im April 2020 vor dieser „erheblichen Überschätzung“ gewarnt. Auch andere Mainstream-Quellen haben darüber berichtet.

In Anbetracht des riesigen Prozentsatzes „asymptomatischer Covid-Infektionen“ [11], der bekannten Prävalenz schwerer Komorbiditäten [30] und der Tatsache, dass alle „Covid-Tests“ völlig unzuverlässig sind [II], macht dies die „Covid“-Todeszahlen zu einer völlig bedeutungslosen Statistik.

Teil IV: Lockdowns

14. Lockdowns verhindern die Ausbreitung von Krankheiten nicht. Es gibt wenig bis gar keine Beweise dafür, dass Lockdowns irgendeine Auswirkung auf die Begrenzung der „Covid-Todesfälle“ haben. Vergleicht man die Regionen, die abgesperrt wurden, mit den Regionen, die nicht abgesperrt wurden, lässt sich kein Muster erkennen.

„Covid-Todesfälle“ in Florida (kein Lockdown) vs. Kalifornien (Lockdown)

„Covid-Todesfälle“ in Schweden (keine Abriegelung) vs. UK (Abriegelung)

Eine Meta-Analyse der Johns Hopkins Universität, die bereits vor der Drucklegung veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass Lockdowns so gut wie keinen Einfluss auf die „Covid19“-Mortalität haben, während eine andere Studie über die „Determinanten von COVID-19-Todesfällen„, die im April 2021 veröffentlicht wurde, zu dem Ergebnis kam, dass die Lockdowns so gut wie keine Auswirkungen haben:

Kaum Belege dafür, dass Lockdowns die Zahl der Todesopfer verringern

15. Lockdowns töten Menschen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Lockdowns – durch soziale, wirtschaftliche und andere Schäden für die öffentliche Gesundheit – tödlicher sind als das angebliche „Virus“.

Dr. David Nabarro, Sonderbeauftragter der Weltgesundheitsorganisation für Covid-19, bezeichnete im Oktober 2020 Lockdowns als eine „globale Katastrophe“:

Wir in der Weltgesundheitsorganisation befürworten keine Lockdowns als primäres Mittel zur Bekämpfung des Virus […] es scheint, dass wir bis zum nächsten Jahr eine Verdoppelung der weltweiten Armut haben könnten. Die Unterernährung von Kindern könnte sich mindestens verdoppeln […] Das ist eine schreckliche, grauenhafte globale Katastrophe.

In einem UN-Bericht vom April 2020 wird vor 100.000 Kindern gewarnt, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Lockdowns getötet werden, während weitere Millionen von Armut und Hunger bedroht sind.

Arbeitslosigkeit, Armut, Selbstmord, Alkoholismus, Drogenkonsum und andere Krisen der sozialen und psychischen Gesundheit nehmen weltweit zu. Verpasste und verzögerte Operationen und Vorsorgeuntersuchungen haben in vielen Ländern der Welt bereits zu einem Anstieg der Sterblichkeit durch Herzkrankheiten, Krebs und andere Krankheiten geführt.

In einem Bericht der Weltbank vom Juni 2021 wird geschätzt, dass fast 100 Millionen Menschen durch so genannte „Anti-Covid-Maßnahmen“ in extreme Armut gestürzt wurden.

Im Januar 2023 kommt es in den Gesundheitsdiensten weltweit immer noch zu chaotischen Rückständen bei der Behandlung und Diagnose. Die Auswirkungen der Lockdowns werden die öffentliche Gesundheit wahrscheinlich über Jahre hinweg beeinträchtigen.

Die Auswirkungen der Lockdowns könnten für den beobachteten Anstieg der Übersterblichkeit verantwortlich sein. [33]

16. Während des Lockdowns geborene Babys haben einen niedrigeren IQ. Eine Studie der Brown University hat ergeben, dass Kinder, die nach dem März 2020 geboren wurden, im Durchschnitt einen um 21 Punkte niedrigeren IQ haben als frühere Generationen, und kommt zu dem Schluss:

Es bleiben Fragen zu den Auswirkungen der Arbeit von zu Hause aus, der Unterbringung an einem Ort und anderer gesundheitspolitischer Maßnahmen, die die soziale Interaktion und typische Kindheitserfahrungen eingeschränkt haben, auf die frühkindliche Neuroentwicklung.

Dies spiegelt Berichte bei älteren Kindern (im Alter von 4-5 Jahren) wider, die von einer verzögerten Entwicklung sozialer Fähigkeiten und der Unfähigkeit berichten, Hinweise im Gesicht zu erkennen.

17. Die Krankenhäuser waren nie ungewöhnlich überlastet. Das Hauptargument zur Verteidigung von Schließungen ist, dass die „Abflachung der Kurve“ einen schnellen Zustrom von Fällen verhindern und die Gesundheitssysteme vor dem Zusammenbruch bewahren würde. Doch die meisten Gesundheitssysteme standen nie kurz vor dem Zusammenbruch.

Im März 2020 wurde berichtet, dass die Krankenhäuser in Spanien und Italien mit Patienten überfüllt waren, aber das passiert in jeder Grippesaison. Im Jahr 2017 waren die spanischen Krankenhäuser zu 200% ausgelastet, und 2015 schliefen die Patienten in den Fluren. In einem JAMA-Artikel vom März 2020 wurde festgestellt, dass italienische Krankenhäuser „in den Wintermonaten in der Regel zu 85-90% ausgelastet sind“.

Im Vereinigten Königreich ist der NHS im Winter regelmäßig bis zur Belastungsgrenze ausgelastet.

Im Rahmen seiner Covid-Politik kündigte der NHS im Frühjahr 2020 an, dass er „die Krankenhauskapazitäten neu organisieren wird, um Covid-Patienten und Nicht-Covid-Patienten getrennt zu behandeln“, und dass „die Krankenhäuser infolgedessen bei einer geringeren Gesamtauslastung unter Kapazitätsdruck geraten werden, als dies zuvor der Fall gewesen wäre.“

Das bedeutet, dass Tausende von Betten abgebaut wurden.

Ja: Während einer angeblich tödlichen Pandemie wurde die maximale Belegung der Krankenhäuser tatsächlich reduziert.

Trotzdem geriet der NHS nie über eine typische Grippesaison hinaus unter Druck und hatte zeitweise sogar viermal mehr leere Betten als normal.

Sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA wurden Millionen für temporäre Notfallkrankenhäuser ausgegeben, die nie genutzt wurden.

In einem Artikel in der Zeitschrift „Health Policy“ vom November 2021 wurde festgestellt, dass in ganz Westeuropa die „Spitzenkapazität“ der Intensivbetten nur an einem Tag überschritten wurde – in der Lombardei am 3. April 2020.

18. Es gab einen massiven Anstieg bei der Verwendung „rechtswidriger“ Patientenverfügungen. Überwachungsorganisationen und Regierungsbehörden berichteten über einen massiven Anstieg der Verwendung von „Do Not Resuscitate Orders“ (DNRs) in den Jahren 2020-2021.

Bereits im März 2020, als die „Pandemie“ noch in den Kinderschuhen steckte, erschienen in den gängigen Fachzeitschriften Artikel, in denen die „einseitige“ Anwendung von Patientenverfügungen vorhergesagt wurde, die „vor Covid kaum eine Rolle gespielt hatte“:

Kliniker können in einigen Bereichen des Gesundheitswesens einseitig entscheiden, eine DNR-Anordnung zu verfassen. Dieser Ansatz wird nicht einheitlich akzeptiert, und vor COVID-19 spielte er kaum eine Rolle. Während dieser Pandemie kann jedoch in extremen Situationen, wie z. B. bei einem Patienten mit einer schweren chronischen Grunderkrankung und akutem kardiopulmonalen Versagen, dem es trotz maximaler Therapie immer schlechter geht, eine einseitige Patientenverfügung sinnvoll sein, um das Risiko einer medizinisch sinnlosen Wiederbelebung für Patienten, Familien und Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu verringern.

In den USA erwägten Krankenhäuser „universelle Patientenverfügungen“ für jeden Patienten, der positiv auf Covid getestet wurde, und Krankenschwestern, die Missstände anprangerten, gaben zu, dass das Patientenverfügungssystem in New York missbraucht wurde.

Im Vereinigten Königreich kam es zu einem „beispiellosen“ Anstieg „illegaler“ Patientenverfügungen für behinderte Menschen, Hausarztpraxen verschickten Briefe an nicht terminierte Patienten mit der Empfehlung, Patientenverfügungen zu unterschreiben, während andere Ärzte „Blanko-Patientenverfügungen“ für ganze Pflegeheime unterzeichneten.

Eine Studie der Universität Sheffield ergab, dass bei mehr als einem Drittel aller „verdächtigen“ Covid-Patienten innerhalb von 24 Stunden nach der Krankenhauseinweisung eine Patientenverfügung zu ihrer Akte genommen wurde.

In einer im Mai 2021 in der Zeitschrift „Public Health Frontiers“ veröffentlichten Arbeit wurden die „ethischen“ Gründe für die „einseitige“ Verwendung von Patientenverfügungen bei Covid-Patienten dargelegt:

Einige Länder sahen sich gezwungen, eine einseitige DNR-Politik für bestimmte Patientengruppen einzuführen […] In der gegenwärtigen schwierigen Situation … müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden. Es könnte sein, dass der gesellschaftliche Nutzen den individuellen überwiegt.

Die Anwendung erzwungener oder illegaler Blanko-DNR-Anordnungen könnte für einen Anstieg der Sterblichkeit in den Jahren 2020/21 verantwortlich sein. [33]

Teil V: Beatmungsgeräte

19. Beatmung ist KEINE Behandlung für Infektionen der Atemwege. Die mechanische Beatmung ist und war nie eine empfohlene Behandlung für Atemwegsinfektionen jeglicher Art. In den ersten Tagen der Pandemie meldeten sich viele Ärzte, die den Einsatz von Beatmungsgeräten zur Behandlung von „Covid“ in Frage stellten.

Dr. Matt Strauss schrieb in der Zeitschrift „The Spectator“:

Beatmungsgeräte können keine Krankheiten heilen. Sie können Ihre Lungen mit Luft füllen, wenn Sie selbst nicht mehr in der Lage sind, dies zu tun. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit werden sie mit Lungenkrankheiten in Verbindung gebracht, aber das ist in Wirklichkeit nicht ihre häufigste oder sinnvollste Anwendung.

Der deutsche Pulmologe Dr. Thomas Voshaar, Vorsitzender des Verbandes der Pneumatologischen Kliniken, sagte:

Als wir die ersten Studien und Berichte aus China und Italien lasen, fragten wir uns sofort, warum dort so häufig intubiert wurde. Das widersprach unserer klinischen Erfahrung mit viraler Pneumonie.

Trotzdem „empfahlen“ die WHO, die CDC, das ECDC und der NHS, Covid-Patienten zu beatmen, anstatt nicht-invasive Methoden anzuwenden.

Dies war keine medizinische Strategie, die darauf abzielte, die Patienten bestmöglich zu behandeln, sondern vielmehr darauf, die hypothetische Ausbreitung von Covid zu reduzieren, indem die Patienten daran gehindert wurden, Aerosoltröpfchen auszuatmen, was in den offiziell veröffentlichten Leitlinien deutlich gemacht wurde.

20. Beatmungsgeräte töten Menschen. Wenn man jemanden an ein Beatmungsgerät anschließt, der an Grippe, Lungenentzündung, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder einer anderen Erkrankung leidet, die die Atmung einschränkt oder die Lunge beeinträchtigt, werden die Symptome nicht gelindert. Im Gegenteil, es wird sie mit ziemlicher Sicherheit verschlimmern und viele von ihnen sogar töten.

Intubationsschläuche sind eine potenzielle Quelle für eine Infektion, die als „beatmungsassoziierte Lungenentzündung“ bekannt ist. Studien zeigen, dass bis zu 28% aller Menschen, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, davon betroffen sind und 20-55% der Infizierten daran sterben.

Die mechanische Beatmung schädigt auch die physische Struktur der Lunge, was zu einer „beatmungsbedingten Lungenschädigung“ führt, die die Lebensqualität dramatisch beeinträchtigen und sogar zum Tod führen kann.

Experten schätzen, dass 40-50% der beatmeten Patienten sterben – unabhängig von ihrer Krankheit. Weltweit starben zwischen 66 und 86% aller „Covid-Patienten“, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden.

Laut der „Undercover-Krankenschwester“ wurden die Beatmungsgeräte in New York so unsachgemäß eingesetzt, dass sie die Lungen der Patienten zerstörten:

Diese Politik war im besten Fall fahrlässig und im schlimmsten Fall möglicherweise vorsätzlicher Mord. Dieser Missbrauch von Beatmungsgeräten könnte für den Anstieg der Sterblichkeit im Jahr 2020/21 verantwortlich sein [33].

Teil VI: Masken

21. Masken funktionieren nicht. Mindestens ein Dutzend wissenschaftlicher Studien haben gezeigt, dass Masken die Verbreitung von Atemwegsviren nicht verhindern.

Eine von der CDC im Mai 2020 veröffentlichte Meta-Analyse ergab, dass „die Verwendung von Gesichtsmasken die Übertragung von Grippeviren nicht signifikant reduziert“.

Eine kanadische Studie vom Juli 2020 fand „begrenzte Hinweise darauf, dass die Verwendung von Masken das Risiko viraler Atemwegsinfektionen verringern könnte“.

Eine weitere Studie mit über 8000 Probanden ergab, dass Masken „weder gegen im Labor bestätigte virale Atemwegsinfektionen noch gegen klinische Atemwegsinfektionen wirksam zu sein scheinen.“

Es gibt buchstäblich zu viele, um sie alle zu zitieren, aber Sie können sie lesen: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] Oder lesen Sie hier eine Zusammenfassung von SPR.

Es wurden zwar einige Studien durchgeführt, die belegen sollen, dass Masken für Covid funktionieren, doch sind sie alle mit erheblichen Mängeln behaftet. Eine davon stützte sich auf Selbstauskünfte als Daten. Eine andere war so schlecht konzipiert, dass ein Expertengremium forderte, sie zurückzuziehen. Eine dritte wurde zurückgezogen, nachdem sich ihre Vorhersagen als völlig falsch erwiesen hatten.

Die WHO gab eine eigene Meta-Analyse in Auftrag, die im „Lancet“ veröffentlicht wurde, aber diese Studie befasste sich nur mit N95-Masken und nur in Krankenhäusern. [Für eine vollständige Übersicht über die schlechten Daten in dieser Studie klicken Sie hier.]

Abgesehen von den wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es auch zahlreiche Beweise aus der Praxis, dass Masken die Ausbreitung von Krankheiten nicht aufhalten können.

So gab es in North Dakota und South Dakota nahezu identische Fallzahlen, obwohl in dem einen Bundesstaat eine Maskenpflicht bestand und im anderen nicht:

In Kansas gab es in Bezirken ohne Maskenpflicht sogar weniger Covid-„Fälle“ als in Bezirken mit Maskenpflicht. Und obwohl Masken in Japan sehr verbreitet sind, gab es dort 2019 den schlimmsten Grippeausbruch seit Jahrzehnten.

Masken funktionieren nicht nur nicht, sondern es war allgemein bekannt, dass sie vor 2020 nicht funktionierten.

Eine 2016 im „Journal of Oral Health“ veröffentlichte Literaturübersicht ergab:

Es gibt keine überzeugenden wissenschaftlichen Daten, die die Wirksamkeit von Masken zum Schutz der Atemwege belegen.

(Diese Studie wurde im Juni 2020 still und leise von der Website der Zeitschrift entfernt, da sie „im aktuellen Klima nicht mehr relevant“ sei.)

Eine andere Studie, die 2020 veröffentlicht, aber 2019 durchgeführt wurde, ergab:

Keine signifikante Auswirkung von Gesichtsmasken auf die Übertragung der im Labor bestätigten Influenza.

In seinem 2020 erschienenen Bericht „Masks Don’t Work“ zitiert Dr. Denis Rancourt Studien aus den Jahren 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 und 2019… in keiner dieser Studien wurde ein signifikanter Nutzen des Tragens einer Maske festgestellt.

Und am aufschlussreichsten ist, dass die WHO selbst in ihrem eigenen Bericht zur Grippe aus dem Jahr 2019 feststellte, dass:

es keinen Beweis dafür [gibt], dass [Masken] die Übertragung wirksam reduzieren.

22. Masken sind schlecht für Ihre Gesundheit. Das lange Tragen einer Maske, das mehrmalige Tragen der gleichen Maske und andere Aspekte von Stoffmasken können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Eine lange Studie über die schädlichen Auswirkungen des Maskentragens wurde kürzlich im „International Journal of Environmental Research and Public Health“ veröffentlicht.

Dr. James Meehan berichtete im August 2020, dass er eine Zunahme von bakteriellen Lungenentzündungen, Pilzinfektionen und Hautausschlägen im Gesicht feststellte.

Es ist auch bekannt, dass Masken Mikrofasern aus Kunststoff enthalten, die beim Einatmen die Lunge schädigen und möglicherweise krebserregend sein können.

Das Tragen von Masken bei Kindern fördert die Mundatmung, was zu Gesichtsverformungen führt.

Überall auf der Welt sind Menschen aufgrund einer CO2-Vergiftung ohnmächtig geworden, während sie ihre Masken trugen, und einige Kinder in China erlitten sogar einen plötzlichen Herzstillstand.

Außerdem können Masken die Wahrscheinlichkeit von Atemwegserkrankungen erhöhen. Das ergab eine Studie mit Stoffmasken aus dem Jahr 2015:

Feuchtigkeitseinlagerungen, die Wiederverwendung von Stoffmasken und schlechte Filterung können zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen.

Eine neue Studie, die im Juli 2022 veröffentlicht wurde, ergab, dass Masken, insbesondere solche, die mehr als einmal getragen werden, eine Brutstätte für Bakterien und Pilzmikroben sind.

Eine weitere von Experten begutachtete Arbeit über die Wirksamkeit von Masken vom April 2022 ergab:

Obwohl aus dieser Beobachtungsanalyse keine Ursache-Wirkung-Schlussfolgerungen abgeleitet werden konnten, deutet das Fehlen negativer Korrelationen zwischen der Verwendung von Masken und COVID-19-Fällen und -Todesfällen darauf hin, dass die weit verbreitete Verwendung von Masken […] die COVID-19-Übertragung nicht reduzieren konnte. Darüber hinaus deutet die mäßig positive Korrelation zwischen der Verwendung von Masken und Todesfällen in Westeuropa darauf hin, dass die allgemeine Verwendung von Masken möglicherweise schädliche, unbeabsichtigte Folgen hatte.

23. Masken sind schlecht für den Planeten. Millionen und Abermillionen von Einwegmasken wurden mehr als ein Jahr lang pro Monat verbraucht. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge wird sich der Plastikmüll durch die Covid19-Pandemie in den nächsten Jahren wahrscheinlich mehr als verdoppeln, und der größte Teil davon sind Gesichtsmasken.

Der Bericht warnt weiter, dass diese Masken (und andere medizinische Abfälle) die Abwasser- und Bewässerungssysteme verstopfen werden, was wiederum Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, die Bewässerung und die Landwirtschaft haben wird.

Eine Studie der Universität Swansea hat ergeben, dass Schwermetalle und Kunststofffasern freigesetzt werden, wenn Wegwerfmasken ins Wasser getaucht werden. Diese Stoffe sind sowohl für Menschen als auch für die Tierwelt giftig.

Eine andere Studie, die 2022 veröffentlicht wurde, ergab Folgendes:

Einweggesichtsmasken und Plastikhandschuhe könnten für Dutzende, wenn nicht Hunderte von Jahren ein ständiges Risiko für Wildtiere darstellen.

Teil VII: Impfstoffe

24. Covid-„Impfstoffe“ sind ein absolutes Novum. Vor 2020 war noch nie ein erfolgreicher Impfstoff gegen ein menschliches Coronavirus entwickelt worden.

Nach der Einführung von „Covid“ haben wir angeblich in 18 Monaten über 20 davon hergestellt.

Wissenschaftler haben jahrelang versucht, einen Impfstoff gegen SARS und MERS zu entwickeln – mit wenig Erfolg. Einige der gescheiterten SARS-Impfstoffe verursachten sogar eine Überempfindlichkeit gegen das SARS-Virus. Das bedeutet, dass geimpfte Mäuse möglicherweise schwerer erkranken könnten als ungeimpfte Mäuse. Ein anderer Versuch verursachte Leberschäden bei Frettchen.

Während die Theorie hinter den herkömmlichen Impfstoffen darin besteht, dass die Exposition des Körpers gegenüber einem geschwächten Stamm eines Mikroorganismus eine Immunreaktion auslöst, handelt es sich bei vielen dieser neuen Covid-„Impfstoffe“ um mRNA-Impfstoffe.

mRNA-Impfstoffe (Boten-Ribonukleinsäure) funktionieren theoretisch, indem virale mRNA in den Körper injiziert wird, wo sie sich in den Zellen repliziert und den Körper dazu anregt, die „Spike-Proteine“ des Virus zu erkennen und Antigene dafür zu bilden.

An mRNA-Impfstoffen wird seit den 1990er Jahren geforscht, aber vor 2020 wurde noch kein mRNA-Impfstoff für den Einsatz beim Menschen zugelassen.

Nach der Einführung von Covid haben jedoch zwei verschiedene Unternehmen innerhalb weniger Wochen zwei angeblich „sichere und wirksame“ mRNA-Impfstoffe hergestellt.

25. „Covid“-Impfstoffe verleihen keine Immunität und verhindern keine Übertragung. Es wird gerne zugegeben, dass die „Covid-Impfstoffe“ keine Immunität gegen die Infektion verleihen und nicht verhindern, dass man die Krankheit auf andere überträgt. In einem Artikel im „British Medical Journal“ wurde sogar hervorgehoben, dass die Impfstoffversuche nicht einmal darauf ausgerichtet waren, zu prüfen, ob die „Impfstoffe“ die Übertragung einschränken.

Die Impfstoffhersteller selbst waren sich bei der Freigabe der ungetesteten mRNA-Gentherapien darüber im Klaren, dass die „Wirksamkeit“ ihres Produkts auf der „Verringerung der Schwere der Symptome“ beruhte.

Im Oktober 2022 gab Janine Small, eine leitende Angestellte von Pfizer, vor dem EU-Parlament zu, dass Pfizer noch nicht einmal getestet hatte, ob ihr Impfstoff die Übertragung von „Covid“ verhindert, bevor er an die Öffentlichkeit gelangte.

26. Die Impfstoffe wurden in aller Eile entwickelt und haben unbekannte Langzeitwirkungen. Die Entwicklung von Impfstoffen ist ein langsamer, mühsamer Prozess. Normalerweise dauert es viele Jahre, bis ein Impfstoff entwickelt, getestet und schließlich für die Öffentlichkeit zugelassen wird. Die verschiedenen Impfstoffe für Covid wurden alle in weniger als einem Jahr entwickelt und zugelassen.

Auf der Website von Moderna wird eingeräumt, dass die Entwicklung eines Impfstoffs normalerweise 10 bis 15 Jahre dauert, während sich Moderna rühmt, SpikeVax „innerhalb von 2 Monaten“ herzustellen.

Es liegt auf der Hand, dass es keine langfristigen Sicherheitsdaten zu Chemikalien geben kann, die weniger als ein Jahr alt sind.

Pfizer räumt in dem durchgesickerten Liefervertrag zwischen dem Pharmariesen und der albanischen Regierung sogar ein,

[daß] die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind.

Außerdem wurde keiner der Impfstoffe ordnungsgemäß getestet. Viele von ihnen übersprangen die frühen Studien vollständig, und die Studien am Menschen, die sich in der Spätphase befinden, wurden entweder nicht von Fachleuten begutachtet, haben ihre Daten nicht veröffentlicht, werden erst 2023 abgeschlossen oder wurden nach „schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen“ abgebrochen.

27. Den Impfstoffherstellern wurde eine Haftungsfreistellung gewährt, falls ihre Impfstoffe einen Schaden verursachen. Der „Public Readiness and Emergency Preparedness Act“ (PREP) der USA gewährt Immunität bis mindestens 2024.

Das Produktzulassungsgesetz der EU sieht dasselbe vor, und es gibt Berichte über vertrauliche Haftungsklauseln in den Verträgen, die die EU mit Impfstoffherstellern unterzeichnet hat.

Das Vereinigte Königreich ging sogar noch weiter und gewährte der Regierung und ihren Bediensteten eine dauerhafte Haftungsfreistellung für Schäden, die entstehen, wenn ein Patient wegen Covid19 oder „Verdacht auf Covid19“ behandelt wird.

Auch hier deutet der durchgesickerte albanische Vertrag darauf hin, dass zumindest Pfizer diese Entschädigung zu einer Standardforderung für die Lieferung von Covid-Impfstoffen gemacht hat:

Der Käufer verpflichtet sich hiermit, Pfizer […] von allen Klagen, Ansprüchen, Klagen, Forderungen, Verlusten, Schäden, Verbindlichkeiten, Vergleichen, Strafen, Bußgeldern, Kosten und Auslagen freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten.

28. Die Covid-„Impfstoffe“ bergen ein erhebliches Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen. Die experimentellen Covid-Impfstoffe haben bei Millionen von Menschen möglicherweise Dutzende von schweren Erkrankungen verursacht. Dazu gehören Herzmuskelentzündung (vor allem bei Jungen), Blutgerinnsel, allergische Reaktionen, Hauterkrankungen, Bellsche Lähmung, Menstruationsstörungen und vieles mehr. [Für eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Erkrankungen klicken Sie bitte hier.]

Beim „Vaccine Adverse Event Reporting System“ (VAERS) der US-amerikanischen CDC sind seit der Einführung des Covid-Impfstoffs doppelt so viele Meldungen eingegangen wie in allen Jahren zuvor zusammen.

Teil VIII: Sterblichkeitsdaten

29. Die Überlebensrate von „Covid“ liegt bei über 99%. Medizinische Experten der Regierung haben von Beginn der Pandemie an betont, dass für die große Mehrheit der Bevölkerung keine Gefahr durch Covid besteht.

Eine neue, im Oktober 2022 vom Stanford-Epidemiologen John Ioannidis (et al.) veröffentlichte globale Überprüfung der Covid-Daten ergab eine mittlere Sterblichkeitsrate von nur 0,07% bei Personen unter 70 Jahren.

Fast alle Antikörperstudien zur Infektionssterblichkeitsrate (IFR) von Covid haben Ergebnisse zwischen 0,04% und 0,5% ergeben. Das heißt, wenn man einmal davon ausgeht, dass „Covid“ überhaupt als eigenständige Krankheit existiert, liegt die Überlebensrate bei mindestens 99,5%.

30. Die überwiegende Mehrheit der „Covid-Todesfälle“ weist schwerwiegende Komorbiditäten auf. Im März 2020 veröffentlichte die italienische Regierung Statistiken, aus denen hervorging, dass 99,2% ihrer „Covid-Todesfälle“ mindestens eine schwere Begleiterkrankung aufwiesen.

Dazu gehörten Krebs, Herzerkrankungen, Demenz, Alzheimer, Nierenversagen und Diabetes (neben anderen). Über 50% von ihnen hatten drei oder mehr schwere Vorerkrankungen.

Dieses Muster hat sich auch in allen anderen Ländern im Verlauf der Pandemie“ bestätigt. Eine FOIA-Anfrage beim britischen ONS im Oktober 2020 ergab, dass weniger als 10% der offiziellen „Covid-Todesfälle“ zu diesem Zeitpunkt Covid als einzige Todesursache aufwiesen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die große Mehrheit der „Covid-Todesfälle“ sehr gebrechliche Menschen waren.

Dies wurde von der Presse so interpretiert, dass Alter oder Gebrechlichkeit „Risikofaktoren“ für „Covid“ seien. Richtiger wäre es jedoch zu sagen, dass der wichtigste Risikofaktor für den „Covid-Tod“ darin bestand, bereits an etwas anderem zu sterben.

31. Das durchschnittliche Sterbealter von „Covid“ ist höher als die durchschnittliche Lebenserwartung. Das Durchschnittsalter eines „Covid-Todes“ im Vereinigten Königreich liegt bei 82,5 Jahren. In Italien liegt es bei 86 Jahren. Deutschland: 83 Jahre. In der Schweiz 86 Jahre. Kanada, 86. USA: 78, Australien: 82.

In fast allen Fällen ist das Durchschnittsalter bei einem „Covid-Todesfall“ höher als die nationale Lebenserwartung.

Untersuchungen vom März 2021 ergaben, dass in den acht untersuchten Ländern mehr als 64% aller „Covid-Todesfälle“ Menschen betrafen, die älter als die nationale Lebenserwartung waren.

In den meisten Ländern der Welt hatte die Pandemie also nur geringe bis gar keine Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Zum Vergleich: Bei der Spanischen Grippe sank die Lebenserwartung in den USA in nur einem Jahr um 28 %. [Quelle]

32. Die Covid-Sterblichkeitskurve spiegelt genau die natürliche Sterblichkeitskurve wider. Statistische Studien aus dem Vereinigten Königreich und Indien haben gezeigt, dass die Kurve für den „Covid-Tod“ fast genau der Kurve für die erwartete Sterblichkeit folgt:

Das Risiko, „an Covid“ zu sterben, entspricht fast genau dem allgemeinen Sterberisiko.

Der geringfügige Anstieg für einige der älteren Altersgruppen kann durch andere Faktoren erklärt werden.[15][18][20][28]

33. Es gab KEINE ungewöhnliche Übersterblichkeit. Die weltweite Zahl der Todesopfer von „Covid“ war, selbst bei übertriebenen Statistiken [13], nie hoch genug, um die drakonischen Reaktionen zu rechtfertigen, die wir von den meisten Regierungen der Welt gesehen haben.

In drei Jahren „Covid“ gab es etwa 6,8 Millionen „Covid-Tote“, also 2,3 Millionen pro Jahr. Das sind 0,03% der Weltbevölkerung. Zum Vergleich: Die Spanische Grippe von 1918 tötete in zwei Jahren 25 bis 100 Millionen Menschen, das sind zwischen 0,7 und 2,8% der Weltbevölkerung pro Jahr.

Die Presse bezeichnete das Jahr 2020 als das „tödlichste Jahr im Vereinigten Königreich seit dem Zweiten Weltkrieg“, aber das ist irreführend, weil es den massiven Anstieg der Bevölkerung seither außer Acht lässt. Ein vernünftigeres statistisches Maß für die Sterblichkeit ist die altersstandardisierte Sterblichkeitsrate (ASMR):

Nach diesem Maßstab ist 2020 nicht einmal das schlechteste Jahr für die Sterblichkeit seit 2000. In der Tat waren seit 1943 nur 9 Jahre besser als 2020.

Auch in den USA liegt die ASMR für 2020 nur auf dem Niveau von 2004:

In Schweden, das bekanntlich keinen Lockdown hatte, erreichte die Gesamtmortalität ein Niveau wie zuletzt 2012:

Nach Schätzungen des Mortalitätsdatensatzes der Weltbank stieg die rohe globale Sterblichkeitsrate im Jahr 2020 von ~7,6 auf 8, d. h. auf das Niveau der Jahre 2006-2011 zurück.

Ab Mai 2021 begann die Weltgesundheitsorganisation über die „wahren Kosten der Pandemie“ zu diskutieren und förderte Bemühungen, die Zahl der Todesfälle durch die Pandemie weiter in die Höhe zu treiben, indem sie alle zusätzlichen Todesfälle seit 2020 Covid zuschrieb. Da jedoch jeder Anstieg der Sterblichkeitsrate auf andere Ursachen als Covid zurückzuführen sein könnte [Fakten 15, 18, 20 & 28], ist dies entweder irrational oder eine absichtliche Täuschung.

Außerdem gibt es eindeutige Beweise dafür, dass die überzähligen Todesfälle nichts mit „Covid“ zu tun haben, da die überzähligen Todesfälle weiter angestiegen sind, obwohl die Zahl der Covid-Fälle Berichten zufolge zurückging. Wie im „Spectator“ im November 2022 berichtet:

Warum sind die überzähligen Todesfälle jetzt höher als während Covid?

Das gilt nicht nur für das Vereinigte Königreich, wie Toby Green und Thomas Fazi am 30. Januar für „Unherd“ schrieben:

Trotz relativ niedriger Covid-Sterbeziffern war die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in allen Altersgruppen in Europa im Jahr 2022 genauso hoch wie im Jahr 2020 und höher als im Jahr 2021 – sogar in den ältesten Kohorten. Außerhalb Europas ist die Situation ähnlich …

Die Tatsache, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle trotz der angeblichen Verlangsamung der „Pandemie“ weiter zugenommen hat, ist ein Beweis dafür, dass die überzählige Sterblichkeit möglicherweise nie durch „Covid“ verursacht wurde, sondern auf andere Faktoren zurückzuführen ist (z. B. die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Lockdownmaßnahmen und möglicherweise die Verteilung von ungeprüften und unnötigen „Impfstoffen“).

Teil IX: Planung und Täuschung

34. Die EU bereitete „Impfpässe“ mindestens ein Jahr vor Beginn der Pandemie vor. Vorgeschlagene COVID-Gegenmaßnahmen, die der Öffentlichkeit als improvisierte Notfallmaßnahmen präsentiert wurden, gab es schon vor dem Ausbruch der Krankheit.

Zwei im Jahr 2018 veröffentlichte EU-Dokumente, der „2018 State of Vaccine Confidence“ und ein technischer Bericht mit dem Titel „Designing and implementing an immunisation information system“, erörterten die Plausibilität eines EU-weiten Impfüberwachungssystems.

Diese Dokumente wurden in der „Vaccination Roadmap“ von 2019 zusammengefasst, die (unter anderem) eine „Machbarkeitsstudie“ zu Impfpässen vorsieht, die 2019 beginnen und 2021 abgeschlossen werden sollte:

Die endgültigen Schlussfolgerungen dieses Berichts wurden im September 2019 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nur einen Monat vor dem „Event 201“ (siehe unten).

In der Tat sind Impf- und Immunisierungsprogramme seit mindestens 2018 als „Einstiegspunkt für die digitale Identität“ anerkannt.

Die 2016 gegründete „ID2020“ ist eine von Unternehmen und Regierungen getragene „Allianz“, die sich der „Bereitstellung einer digitalen Identität für alle“ verschrieben hat. Im März 2018 veröffentlichte die „ID2020“ einen Artikel mit der Überschrift „Immunisierung: ein Einstiegspunkt für die digitale Identität„, in dem der Autor argumentiert:

Immunisierung ist eine große Chance für die Skalierung der digitalen Identität

ID2020 wurde gemeinsam von Microsoft, der Rockefeller Foundation und „GAVI the Vaccine Alliance“ gegründet. Zu den „Partnern“ gehören Facebook und die UN.

35. Eine „Trainingsübung“ sagte die Pandemie nur wenige Wochen vor deren Ausbruch voraus. Im Oktober 2019 veranstalteten das Weltwirtschaftsforum und die Johns Hopkins-Universität das „Event 201“. Dabei handelte es sich um eine Übung, die davon ausging, dass ein zoonotisches Coronavirus eine weltweite Pandemie auslösen würde. Die Übung wurde von der „Bill and Melinda Gates Foundation“ und der Impfstoffallianz „GAVI“ gesponsert.

Die Ergebnisse und Empfehlungen der Übung wurden im November 2019 als „Aufruf zum Handeln“ veröffentlicht. Einen Monat später wurde in China der erste Fall von „Covid“ gemeldet.

36 .Covid-skeptische Staats- und Regierungschefs „starben plötzlich“. Mehrere politische Führer, die die Covid-Politik der Weltgesundheitsorganisation ablehnten, starben unerwartet, nur um zu erleben, wie ihre Anti-WHO-Covid-Politik von ihren Nachfolgern sofort wieder rückgängig gemacht wurde.

Am 3. Mai 2020 bezeichnete der burundische Präsident Pierre Nkurunzia Covid als „Schwindel“. Drei Tage später warnte der „Council on Foreign Relations“ vor „gefährlichen Trends in Burundis Demokratie„.

Am 14. Mai 2020 verwies Nkurunzia die WHO-Vertreter formell aus Burundi. Weniger als einen Monat später starb er „an einer plötzlichen Krankheit“. Sein Nachfolger bezeichnete Covid als „unseren größten Feind“ und lud die WHO wieder ein.

Eine fast identische Situation gab es in Tansania, wo der Covid-skeptische Präsident John Magufuli die Genauigkeit der PCR-Tests anzweifelte und die Verwendung von Covid-Impfstoffen in seinem Land verbot.

Im März 2021 verschwand Magufuli wochenlang aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Wieder veröffentlichte der „Council on Foreign Relations“ einen Artikel, in dem seine Absetzung gefordert wurde, und wieder wurde berichtet, er sei plötzlich gestorben.

Seine Nachfolgerin änderte sofort seinen Kurs in Bezug auf Covid, indem er Quarantänen, soziale Distanzierung und das Tragen von Masken durchsetzte und Tansania in das Impfprogramm der WHO aufnahm und 10 Millionen seiner Bürger impfen ließ.

37. Während der „Covid-Pandemie“ ist die Grippe fast vollständig „verschwunden“. In den Vereinigten Staaten sind die Grippefälle seit Februar 2020 angeblich um über 98% zurückgegangen.

Im September 2020 meldete das US-CDC, dass die Grippeaktivität in den USA, Australien, Südafrika und Chile deutlich zurückgegangen sei.

Im April 2021 veröffentlichte „Scientific American“ einen Artikel mit der Überschrift:

Die Grippe ist seit mehr als einem Jahr verschwunden.

Als Erklärung wird angeführt, dass Anti-Covid-Maßnahmen – z. B. Masken und Lockdowns – die Ausbreitung der Grippe verhindert hätten. Wir haben jedoch festgestellt, dass Masken und Lockdowns die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen nicht aufhalten [14][21].

Kurz gesagt, die Grippe ist in den Jahren 2020 und 2021 weltweit fast vollständig verschwunden, und das lässt sich nicht durch Anti-Covid-Maßnahmen erklären.

In der Zwischenzeit befiel eine neue Krankheit namens „Covid“, die identische Symptome [1] und eine ähnliche Sterblichkeitsrate [29] wie die Influenza aufweist, offenbar alle Menschen, die normalerweise von der Grippe betroffen sind.

Teil X: Nutzen und Motiv

38. Die Covid-Pandemie förderte eine bereits existierende politische Agenda. Von Anfang an wurde Covid als Vorwand genutzt, um Reformen der Lebensmittel-, Identitäts- und Geldsysteme durchzusetzen und „grüne“ Agenden voranzutreiben, die sowohl die globale als auch die nationale Macht zentralisieren.

Bereits im März 2020 forderte der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown eine „globale Regierung“, um die Pandemie zu bekämpfen.

Im Zuge der Pandemie nahmen auch die Zensur- und Überwachungsbefugnisse zu, sowohl in China als auch im Westen.

Im September 2018 war die wichtige Rolle der „digitalen Identität“ für den künftigen „Gesellschaftsvertrag“ ein wichtiges Gesprächsthema in Davos. Im Dezember 2020 berichtete „The Economist“, dass „Covid-19 nationale Pläne antreibt, den Bürgern digitale Identitäten zu geben“.

Im Januar 2019 wurde berichtet, dass die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und 70 Zentralbanken auf der ganzen Welt an der Erforschung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) beteiligt sind. Im Juli 2021 berichtete die „FinTech Times“, dass die Pandemie „die Entwicklung von Zentralbank-Digitalwährungen um bis zu fünf Jahre beschleunigt“ habe.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde in Artikeln und Papieren eine „radikale Umgestaltung“ des globalen Lebensmittelsystems gefordert. Im Jahr 2021 berichtete „Deloitte“, dass „Covid“ die „Transformation der Ernährung beschleunigt“ habe.

Das „Grantham Institute“ des Imperial College in London veröffentlichte einen Artikel, in dem behauptet wurde, Covid habe Expertenmeinungen „einen Fuß in die Tür gestellt“, so dass diese „mit Nachdruck für eine ‚Netto-Null-Emissionen‘-Erholung und eine widerstandsfähige Zukunft eintreten“ könnten.

Schließlich öffnete die Pandemie die Tür für weitreichende globalistische Änderungen der öffentlichen Gesundheitspolitik in Form des vorgeschlagenen „Pandemievertrags“.

39. Konzerne erzielten aufgrund von Covid riesige Gewinne. Unternehmen in verschiedenen Sektoren konnten aufgrund der „Pandemie“ enorme Gewinne verbuchen, die größtenteils auf die Erhöhung der Staatsausgaben zurückzuführen sind, durch die öffentliche Gelder in private Hände gelangen.

Der Weltmarkt für Gesichtsmasken beispielsweise wuchs um mehr als 15000%, von 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf 225 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Und dabei handelt es sich nur um Gesichtsmasken, nicht um andere Formen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die alle einen massiven Anstieg der persönlichen und staatlichen Ausgaben verzeichneten.

Allein im Vereinigten Königreich stiegen die Kosten für die bloße Lagerung dieser PSA auf über 1 Milliarde Pfund, wobei weitere 4 Milliarden Pfund an unbenutzter PSA einfach weggeworfen wurden und andere Abschreibungen sich auf fast 10 Milliarden Pfund beliefen.

Auch bei Gummihandschuhen und Händedesinfektionsmitteln kam es dank der staatlichen Ausgaben zu einem enormen Marktanstieg. Ein großer Teil dieses Geldes wurde völlig verschwendet, da die Produkte abliefen.

Amazon konnte seine Gewinne dank Covid verdoppeln, und Streaming-Plattformen gewannen dank der Lockdowns Millionen neuer Nutzer hinzu.

Die größten Gewinne wurden jedoch im Impfstoffsektor erzielt. Seit der Einführung des Impfstoffs haben die Pharmaunternehmen rund 1000 Dollar pro Sekunde verdient.

Ende 2019 waren die Einnahmen von Pfizer so niedrig wie seit 2010 nicht mehr, zwei Jahre später stiegen sie um 150% und waren so hoch wie nie zuvor.

Innerhalb weniger Monate nach der Einführung des Impfstoffs waren 9 Impfstoffhersteller zu Milliardären geworden. Bis Mai 2022 war diese Zahl auf 40 angestiegen.

40. Die Elite hat durch die Pandemie ein Vermögen gemacht. Nicht nur Pharmaunternehmen haben von Covid profitiert, seit Beginn der Lockdowns sind die reichsten Menschen deutlich reicher geworden.

Im Oktober 2020 berichtete „Business Insider“, dass „das Nettovermögen von Milliardären allein in den ersten sechs Monaten der Pandemie um eine halbe Billion Dollar gestiegen ist„.

Im April 2021 berichtete „Forbes“, dass 40 neue Milliardäre „durch den Kampf gegen das Coronavirus“ entstanden sind.

Dieser Prozess hat sich nur noch beschleunigt.

Im Mai 2022 lag die Zahl der neuen Milliardäre, die durch die Pandemie entstanden sind, bei 543. Das entspricht etwa einem alle 30 Stunden in den letzten zwei Jahren. Darunter sind allein 40 neue Milliardäre im Pharmasektor.

In der Zwischenzeit ist der Anteil der Milliardäre am Weltvermögen von 10% im Jahr 2019 auf 14% im Jahr 2022 gestiegen – ein größerer Anstieg als in den vorangegangenen 16 Jahren zusammen.

Insgesamt haben die reichsten Menschen der Welt ihr kollektives Vermögen in den letzten drei Jahren um mehr als fünf Billionen Dollar gesteigert – alles dank Covid.

Zusammenfassung

Ich habe in der Einleitung dieses Beitrags betont, dass er nicht nur in Bezug auf die Fakten, sondern auch in Bezug auf den Ansatz aktualisiert wurde. Jetzt möchte ich das klarstellen.

Als die erste Ausgabe dieser Liste veröffentlicht wurde, war „Covid“ noch eine Schießübung. Ein ausufernder Propagandakrieg, in dem Fakten Munition waren und die Versorgungsleitungen überlastet waren. Es musste sein, was es war – kurz, auf den Punkt gebracht und leicht zugänglich.

Heutzutage ist die Pandemiefront ein ruhigerer Ort. Eine schlammige Ruine eines Schlachtfelds, übersät mit Leichen und schlaffen Bannern auf zerbrochenen Stangen. Beide Seiten bereiten sich auf den nächsten großen Vorstoß vor und überlassen die Leichen den Plünderern.

Das Thema „Covid“ wird zugunsten von Gesprächen über die Ukraine, den Klimawandel und sogar „die nächste Pandemie“ behutsam heruntergespielt.

Unsere Welt ist noch nicht zur „Normalität“ zurückgekehrt – und wird es wahrscheinlich auch nie tun -, aber während der Wandel noch anhält, wird der Auslöser dieses anfänglichen Wandels langsam von neuen Fronten im Krieg um die Kontrolle der Welt durch den „Großen Reset“ verdrängt.

Jetzt finden wir Platz – und Zeit – um die „Covid“-Erzählung vollständig zu durchleuchten und die wahre Geschichte der „Pandemie“ zu erzählen, die die Welt auf den Kopf gestellt hat, um ihre Portemonnaies besser zu leeren.

Die vorherige Ausgabe dieser Liste war bewusst frei von jeglicher Interpretation seitens des Autors. Die Fakten sollten für sich selbst sprechen, und das taten sie auch. Das tun sie auch heute noch.

Dennoch möchte ich die Geschichte, die uns diese Fakten erzählen, in einer abschließenden Erklärung vor der weltweiten Jury zusammenfassen.

In den Jahren 2017, 2018 und 2019 haben verschiedene internationale und globale Gremien Pläne für weltweite Impfkampagnen aufgestellt oder die Möglichkeit solcher Kampagnen erörtert, einschließlich der Frage, wie diese genutzt werden könnten, um die Einführung digitaler Reisepässe in Verbindung mit Krankenakten zu erleichtern.

Ende 2019 fand eine internationale Übung statt, bei der es um ein hypothetisches zoonotisches Coronavirus, das eine weltweite Pandemie auslöst, und die Planung einer möglichen Reaktion ging.

Nur zwei Monate später wurde behauptet, ein angeblich echtes zoonotisches Coronavirus habe begonnen, Menschen zu infizieren. Die „neue Krankheit“ hatte typische grippeähnliche Symptome und eine sehr ähnliche Sterblichkeitsrate wie saisonale Grippeerkrankungen. Zufälligerweise gingen in diesem Zeitraum die Grippefälle Berichten zufolge auf fast Null zurück.

wurde behauptet, ein angeblich echtes zoonotisches Coronavirus habe begonnen, Menschen zu infizieren. Die „neue Krankheit“ hatte typische grippeähnliche Symptome und eine sehr ähnliche Sterblichkeitsrate wie saisonale Grippeerkrankungen. Zufälligerweise gingen in diesem Zeitraum die Grippefälle Berichten zufolge auf fast Null zurück. Die Tests für dieses „neue Virus“ wurden unter Umgehung des üblichen Peer-Review-Verfahrens überstürzt veröffentlicht.

Durch Massentests an asymptomatischen Personen wurden „Covid-Fälle“ erzeugt, während durch Massentests an Personen, die bereits im Krankenhaus starben, „Covid-Todesfälle“ erzeugt wurden.

Als „Reaktion“ auf die „Pandemie“ wurden Lockdowns eingeführt, die die Wirtschaft lähmten und zu einem massiven Anstieg von Armut, Unterernährung, Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie psychischen Problemen führten. Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass Menschen mit echten Gesundheitsproblemen Krankenhäuser aus Angst meiden würden.

In den Krankenhäusern führten die „Covid-Richtlinien“ zu einem mörderischen Missbrauch von Patientenverfügungen und mechanischer Beatmung.

Diese Maßnahmen töteten Menschen und trugen zu dem Anstieg der Übersterblichkeit bei, der offiziell auf „Covid“ zurückgeführt werden konnte, der aber nicht zurückging, obwohl die Zahl der „Covid-Fälle“ zurückging.

und trugen zu dem Anstieg der Übersterblichkeit bei, der offiziell auf „Covid“ zurückgeführt werden konnte, der aber nicht zurückging, obwohl die Zahl der „Covid-Fälle“ zurückging. Masken und soziale Distanzierung wurden der Öffentlichkeit aufgezwungen – obwohl ihre eigenen Untersuchungen gezeigt haben, dass sie unwirksam sind -, um die öffentliche Angst zu steigern, und dienten buchstäblich als einziger visueller Beweis dafür, dass überhaupt etwas passierte.

Unter dem Deckmantel dieser vorgetäuschten „Pandemie“ fand der größte Transfer der Geschichte von öffentlichen Geldern in private Hände statt.

Die „Pandemie“ ermöglichte auch eine massive Zentralisierung der Macht – sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene. Die Führer fast aller Nationen der Erde ergriffen mehr Macht für sich selbst, indem sie mitspielten – und diejenigen, die sich weigerten, wurden getötet.

Schließlich und am Wichtigsten, ermöglichte „Covid“ die rasche Beschleunigung einer politischen Agenda, die darauf abzielt, die Welt in eine dystopische Horrorshow umzugestalten. Digitale Überwachung, vorgeschriebene medizinische Verfahren, Ausgangssperren, Polizeibrutalität und Zensur wurden unter dem Deckmantel des „Schutzes der öffentlichen Gesundheit“ weiter normalisiert. Programme wie die digitale Währung, die „Lebensmittelreform“ und die „Green New Deal“-Politik haben alle deutlich an Tempo zugelegt.

Dies sind die wichtigsten Fakten der Pandemie, und sie erzählen nur eine Geschichte. „Covid“ war eine Erfindung. Eine gefälschte Krankheit, die geschaffen wurde, um eine sehr reale Agenda zu verkaufen. Dies ist die einzige rationale Erklärung für alle Beweise, die wir haben.

Die „offizielle Geschichte“ ist nicht stichhaltig. Wäre Covid eine echte Krankheit und eine echte Pandemie, dann wären keine korrupten Testverfahren und statistischen Taschenspielertricks nötig, um sich zu verbreiten. Wäre die Krankheit wirklich tödlich, bräuchte man sich nicht auf statistische Manipulationen zu verlassen, um „Covid-Todesfälle“ zu erzeugen. Wären die Machthaber ehrlich, hätten sie niemals Maßnahmen zur „öffentlichen Gesundheit“ eingeführt, die laut ihrer eigenen Forschung nicht funktionieren.

Der Gedanke, dass es sich um einen Schneeball von Fehlern handelte – ein perfekter Sturm aus öffentlicher Panik, staatlicher Inkompetenz und Unternehmensgier – reicht ebenfalls nicht als allumfassende Erklärung aus, da er die vielen Handlungen produktiver und vorsätzlicher Unehrlichkeit nicht berücksichtigt und uns erneut glauben lässt, dass das „Event 201“ lediglich ein Zufall war.

Die Theorie des „Laborlecks“ oder der „Biowaffe“ – dass es sich bei „Covid“ um eine echte Krankheit handelt, die entweder versehentlich oder absichtlich auf die Öffentlichkeit losgelassen wurde – passt ebenfalls nicht, weder faktisch noch logisch. Faktisch, wie auch in der offiziellen Version, würde ein echter Virus keine gefälschten Statistiken benötigen, um sich zu verbreiten. In logischer Hinsicht stellt sich jedoch das Problem der Kontrolle.

Wie Mike Yeadon es in seinem jüngsten Artikel formulierte:

Die Wirkung eines freigesetzten neuen Krankheitserregers [könnte] nicht genau vorhergesagt werden. Er könnte schnell ausbrennen. Oder er könnte sich als weitaus tödlicher erweisen als erwartet und fortgeschrittene Zivilisationen zerstören.

Nein, die einzige Geschichte, die einer Prüfung standhält, ist, dass „Covid“ eine psychologische Operation auf globaler Ebene war. Die größte und umfangreichste Propagandakampagne aller Zeiten, mit dem einzigen Ziel, die Welt auseinander zu reißen und sie in einem neuen globalistischen Bild neu zu gestalten.

In der Tat hat man uns immer wieder gesagt, dass dies der Fall sei. Ein „großer Reset“, um eine „neue Normalität“ zu schaffen. Sie machten keinen Hehl aus ihrer Absicht.

„Covid“ war – und ist – ein trügerisches Mittel für ein bösartiges Ziel. Wir müssen das sehen, verstehen und uns daran erinnern. Denn wenn wir das Ausmaß und die Methodik dieser Propaganda nicht richtig erkennen und verstehen, werden wir beim nächsten Mal, wenn sie eingesetzt wird, ähnlich anfällig für dieselben Methoden sein.

Die Mittel mögen zwar ausgedient haben, aber das Ziel wird immer bestehen bleiben.

Ihre neue Welt existiert jetzt, überall um uns herum. Aber sie ist erst halb gebaut, und das eindeutige und endgültige Ziel all ihrer Taten und Äußerungen wird die Arbeit an ihrer Vollendung sein.

Das ist der Silberstreif an „Covid“, sofern man das so nennen kann. In Ermangelung eines besseren Ausdrucks ist die Maske verrutscht. Wir haben einen Blick auf Zappas Ziegelmauer geworfen. Jetzt wissen wir, was sie wirklich wollen.

Sie wollen Kontrolle – über alles und jeden. Sie wollen uns reduzieren – unseren Intellekt, unsere Mittel, unsere Gesundheit und unsere Rechte. Sie wollen unser langsames Kriechen in die Tyrannei beschleunigen und ein globales Arbeitslager errichten, das von imaginären Übeln umgeben ist, die die Insassen hypnotisieren, damit sie denken, der Stacheldraht sei zu ihrem eigenen Besten… weil er die Monster fernhält.

Einfach gesagt, sie wollen beenden, was „Covid“ begonnen hat. Aber solange wir sie sehen und verstehen, wird ihnen das nicht gelingen.