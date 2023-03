Wie sie Trump zum Lockdown überzeugten

Jeffrey A. Tucker

Drei Jahre lang war es ein Rätsel, wie Donald Trump der Präsident werden konnte, der die amerikanische Gesellschaft wegen eines eigentlich überschaubaren Atemwegsvirus lahmlegte und damit eine unsägliche Krise auslöste, deren zerstörerische Auswirkungen bis heute andauern.

Schauen wir uns den zeitlichen Ablauf an und stellen einige begründete Spekulationen über die Geschehnisse an.

Am 9. März 2020 war Trump noch der Meinung, dass das Virus mit normalen Mitteln bekämpft werden könne.

So starben letztes Jahr 37.000 Amerikaner an der gewöhnlichen Grippe. Im Durchschnitt sind es zwischen 27.000 und 70.000 pro Jahr. Nichts wird heruntergefahren, das Leben & die Wirtschaft gehen weiter. Derzeit gibt es 546 bestätigte Fälle von CoronaVirus mit 22 Todesfällen. Denk darüber nach!

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Zwei Tage später änderte er seine Meinung. Er war bereit, die gesamte Macht der Bundesregierung in einem Krieg gegen das Virus einzusetzen.

Ich bin voll und ganz bereit, die volle Kraft der Bundesregierung für die Bewältigung unserer aktuellen Herausforderung durch das CoronaVirus einzusetzen!

I am fully prepared to use the full power of the Federal Government to deal with our current challenge of the CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

Was hat sich geändert? Deborah Birx berichtet in ihrem Buch, dass ein Freund von Trump in einem New Yorker Krankenhaus starb und dies seine Meinung änderte. Jared Kushner berichtet, dass er einfach auf die Vernunft hörte. Mike Pence sagt, er habe sich davon überzeugen lassen, dass seine Mitarbeiter ihn mehr respektieren würden. Es steht außer Frage (und basiert auf allen vorliegenden Berichten), dass er sich von „vertrauenswürdigen Beratern“ umgeben sah, die sich auf etwa 5 Personen beliefen (einschließlich Mike Pence und Pfizer-Vorstandsmitglied Scott Gottlieb)

Nur eine Woche später erließ Trump den Erlass, alle „Innen- und Außenbereiche, in denen sich Menschen versammeln“, zu schließen, und leitete damit den größten Regimewechsel in der Geschichte der USA ein, der gegen alle Rechte und Freiheiten verstieß, die die Amerikaner bis dahin für selbstverständlich gehalten hatten. Es war die ultimative politische Dreiecksbeziehung: Während John F. Kennedy die Steuern senkte, Nixon China öffnete und Clinton die Wohlfahrt reformierte, legte Trump die Wirtschaft lahm, die er zu beleben versprach. Diese Maßnahme verblüffte Kritiker auf allen Seiten.

Einen Monat später sagte Trump, seine Entscheidung, die Wirtschaft „abzuschalten“, habe Millionen von Menschenleben gerettet, und später behauptete er sogar, Milliarden gespart zu haben. Bisher hat er noch keinen Fehler zugegeben.

….Meine Regierung und ich haben die größte Wirtschaft aller Länder in der Geschichte aufgebaut, sie abgeschaltet, Millionen von Menschenleben gerettet und bauen jetzt eine noch größere Wirtschaft auf als zuvor. Jobs fließen, NASDAQ ist bereits auf Rekordhoch, der Rest folgt. Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie!

….My Administration and I built the greatest economy in history, of any country, turned it off, saved millions of lives, and now am building an even greater economy than it was before. Jobs are flowing, NASDAQ is already at a record high, the rest to follow. Sit back & watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

Noch am 23. Juni desselben Jahres forderte Trump Anerkennung dafür, dass er alle Empfehlungen von Fauci befolgt hatte. Warum lieben sie ihn und hassen mich, wollte er wissen.

Wir haben beim Coronavirus großartige Arbeit geleistet, einschließlich des sehr frühen Verbots von China, der Produktion von Beatmungsgeräten und von Tests, die bei Weitem die umfassendsten und besten der Welt sind. Wir haben Millionen von US-Leben gerettet.! Doch die Fake News weigern sich, dies positiv anzuerkennen. Aber sie geben….

We did a great job on CoronaVirus, including the very early ban on China, Ventilator production, and Testing, which is by far the most, and best, in the World. We saved millions of U.S. lives.! Yet the Fake News refuses to acknowledge this in a positive way. But they do give…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Etwas an dieser Geschichte hat nie wirklich gepasst. Wie konnte eine Person von einer Handvoll anderer wie Fauci, Birx, Pence, Kushner und seinen Freunden so überzeugt werden? Sicherlich hatte er noch andere Informationsquellen – ein anderes Szenario oder Geheimdienstinformationen -, die in seine verhängnisvolle Entscheidung einflossen.

In einer Version der Ereignisse verwiesen seine Berater einfach auf den vermeintlichen Erfolg von Xi Jinping bei der Verhängung von Abriegelungen in Wuhan, die nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation Infektionen gestoppt und das Virus unter Kontrolle gebracht hätten. Vielleicht schmeichelten seine Berater Trump mit der Bemerkung, dass er mindestens so groß sei wie der chinesische Präsident, sodass er kühn sein und hier die gleiche Politik betreiben sollte.

Ein Problem bei diesem Szenario ist das Timing. Die Besprechungen im Oval Office, die seinem Erlass vom 16. März 2020 vorausgingen, fanden am Wochenende des 14. und 15. März, also Freitag und Samstag, statt. Bereits am 11. März war klar, dass Trump zu Abriegelungsmaßnahmen bereit war. Das war der Tag, an dem Fauci vor dem Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses absichtlich irreführend aussagte und ein Blutbad im Hollywood-Stil vorhersagte.

Am 12. schloss Trump alle Reisen aus Europa, dem Vereinigten Königreich und Australien, was zu riesigen Menschenansammlungen auf internationalen Flughäfen führte. Am 13. gab das Gesundheitsministerium ein geheimes Dokument heraus, mit dem die Kontrolle über die Pandemiepolitik von der CDC auf den Nationalen Sicherheitsrat und schließlich auf das Ministerium für Heimatschutz übertragen wurde. Als Trump an diesem legendären Wochenende mit Fauci und Birx zusammentraf, befand sich das Land bereits unter einer Art Kriegsrecht.

Wenn man das Datum in diesem Zusammenhang isoliert, wird deutlich, dass das, was Trump verändert hat, am 10. März 2020 geschah, einen Tag nach seinem Tweet, in dem er sagte, dass es keinen Shutdown geben sollte, und einen Tag vor Faucis Aussage.

Dieses Etwas dreht sich höchstwahrscheinlich um die wichtigste Entdeckung, die wir in den drei Jahren unserer Ermittlungen gemacht haben. Es war Debbie Lerman, die als Erste den Code geknackt hat: Die Covid-Politik wurde nicht von der Gesundheitsbürokratie, sondern von der nationalen Sicherheitsbehörde des Verwaltungsstaates geschmiedet. Sie hat weiter erklärt, dass dies aufgrund von zwei entscheidenden Merkmalen der Reaktion geschah: 1) der Glaube, dass das Virus aus einem undichten Labor stammte, und 2) der Impfstoff war die Gegenmaßnahme im Bereich der Biosicherheit, die von denselben Leuten wie die Abhilfe vorangetrieben wurde.

Mit diesem Wissen können wir besser verstehen, 1) warum Trump seine Meinung geändert hat, 2) warum er diese folgenschwere Entscheidung nie erklärt hat und das Thema ansonsten komplett vermeidet, und 3) warum es so unerträglich schwierig war, etwas anderes über diese mysteriösen Tage herauszufinden als den Brei, der in Büchern serviert wird, mit denen Autoren wie Birx, Pence und Kushner Tantiemen verdienen.

Ausgehend von einer Reihe von Berichten aus zweiter Hand, allen verfügbaren Hinweisen, die wir zusammengetragen haben, und dem Kontext der damaligen Zeit scheint das folgende Szenario am wahrscheinlichsten. Am 10. März und als Reaktion auf Trumps abweisenden Tweet vom Vortag traten einige vertrauenswürdige Quellen innerhalb und im Umfeld des Nationalen Sicherheitsrats (z. B. Matthew Pottinger und Michael Callahan) und wahrscheinlich unter Einbeziehung einiger Mitglieder der militärischen Führung und anderer Personen an Trump heran, um ihn über ein streng geheimes Geheimnis zu informieren.

Stellen Sie sich eine Szene aus „Get Smart“ mit dem „Cone of Silence“ vor, zum Beispiel. Dies sind die Ereignisse im Leben der Staatsmacht, die den Mächtigen das Gefühl geben, dass sie persönlich großartig sind. Das Schicksal der gesamten Gesellschaft ruht auf ihren Schultern und den Entscheidungen, die sie zu diesem Zeitpunkt treffen. Natürlich sind sie nach der großen Enthüllung zu strengster Geheimhaltung verpflichtet.

Die Enthüllung war, dass das Virus kein Lehrbuchvirus war, sondern etwas viel Bedrohlicheres und Schrecklicheres. Es stammte aus einem Forschungslabor in Wuhan. Es könnte in der Tat eine Biowaffe sein. Aus diesem Grund musste Xi extreme Maßnahmen ergreifen, um sein Volk zu schützen. Die USA sollten dasselbe tun, hieß es, und es gebe auch eine Lösung, die vom Militär sorgfältig bewacht werde.

Es scheint, dass das Virus bereits kartiert wurde, um einen Impfstoff zum Schutz der Bevölkerung herzustellen. Dank 20-jähriger Forschung auf dem Gebiet der mRNA-Plattformen könne dieser Impfstoff innerhalb von Monaten, nicht von Jahren, auf den Markt gebracht werden, hieß es. Das bedeutet, dass Trump rechtzeitig vor den Wahlen Impfstoffe bereitstellen und verteilen kann, um alle Menschen vor dem China-Virus zu schützen. Dies würde nicht nur seine Wiederwahl sichern, sondern auch garantieren, dass er als einer der größten US-Präsidenten aller Zeiten in die Geschichte eingehen würde.

Dieses Treffen dauerte vielleicht nur ein oder zwei Stunden – und umfasste vielleicht eine Parade von Personen mit den höchsten Sicherheitsfreigaben -, aber es war genug, um Trump zu überzeugen. Schließlich hatte er zwei Jahre lang gegen China gekämpft, Zölle verhängt und alle möglichen Drohungen ausgesprochen. Zu diesem Zeitpunkt war es leicht vorstellbar, dass China als Vergeltungsmaßnahme einen biologischen Krieg begonnen haben könnte. Deshalb beschloss er, die gesamte Macht der Präsidentschaft zu nutzen, um eine Notstandsregelung durchzusetzen.

Die Verfassung erlaubt es ihm zwar nicht, sich über den Ermessensspielraum der Staaten hinwegzusetzen, aber mit dem Gewicht seines Amtes und mit genügend finanziellen Mitteln und Überzeugungskraft konnte er dies durchsetzen. Und so traf er die verhängnisvolle Entscheidung, die nicht nur seine Präsidentschaft, sondern auch das Land in den Ruin trieb und einen Schaden anrichtete, der eine Generation lang anhalten wird.

Es dauerte nur wenige Wochen, bis Trump Verdacht schöpfte, was geschehen war. Wochen- und monatelang schwankte er zwischen der Überzeugung, dass er ausgetrickst wurde, und der Überzeugung, dass er das Richtige getan hat. Er hatte bereits weitere 30 Tage der Abriegelung genehmigt und sogar Georgien und später Florida wegen der Öffnung beschimpft. Er ging sogar so weit zu behaupten, dass kein Staat ohne seine Zustimmung öffnen könne.

Um Konflikte und Verwirrung zu schaffen, sagen einige in den Fake-News-Medien, dass es die Entscheidung des Gouverneurs ist, die Staaten zu öffnen, nicht die des Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Bundesregierung. Lassen Sie uns rundum verstehen, dass dies falsch ist….

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

Er änderte seine Meinung erst im August, als Scott Atlas ihm den ganzen Schwindel aufdeckte.

Es gibt noch einen weiteren faszinierenden Aspekt in diesem völlig plausiblen Szenario. Selbst als Trumps Berater ihm sagten, dass es sich um eine Biowaffe handeln könnte, die aus dem Labor in China ausgetreten war, taten Anthony Fauci und seine Kumpane alles, um zu leugnen, dass es sich um eine undichte Stelle im Labor handelte (selbst wenn sie das glaubten). Dadurch entstand eine interessante Situation. Das NIH und die Personen aus dem Umfeld von Fauci bestanden öffentlich darauf, dass das Virus zoonotischen Ursprungs sei, während Trumps Umfeld dem Präsidenten mitteilte, dass das Virus als Biowaffe betrachtet werden sollte.

Fauci gehörte beiden Lagern an, was darauf schließen lässt, dass Trump höchstwahrscheinlich die ganze Zeit von Faucis Täuschung wusste: die „noble Lüge“, um die Öffentlichkeit vor der Wahrheit zu schützen. Trump musste damit einverstanden sein.

Nach den Verboten und der Übernahme durch das Heimatschutzministerium in Zusammenarbeit mit einer sehr feindseligen CDC verlor Trump allmählich Macht und Einfluss über seine eigene Regierung, weshalb seine späteren Tweets, in denen er auf eine Wiedereröffnung drängte, auf taube Ohren stießen. Zu allem Überfluss kam der Impfstoff nicht rechtzeitig vor der Wahl an. Das liegt daran, dass Fauci selbst die Einführung bis nach der Wahl verzögerte, weil er behauptete, die Studien seien nicht rassistisch genug. Trumps Schachzug ist also völlig gescheitert, trotz aller Versprechungen seines Umfelds, dass dies ein sicherer Weg sei, die Wiederwahl zu gewinnen.

Allerdings kann dieses Szenario nicht bewiesen werden, da der gesamte Vorgang – sicherlich der dramatischste politische Schachzug seit mindestens einer Generation und einer mit unsäglichen Kosten für das Land – nach wie vor unter Verschluss gehalten wird. Nicht einmal Senator Rand Paul kann die Informationen erhalten, die er benötigt, da sie nach wie vor geheim sind. Wenn jemand glaubt, dass die von Biden genehmigte Freigabe von Dokumenten uns die benötigten Informationen liefern wird, ist er naiv. Dennoch passt das obige Szenario zu allen verfügbaren Fakten und wird durch Berichte aus zweiter Hand aus dem Weißen Haus bestätigt.

Das reicht für einen großen Film oder ein Stück von Shakespeare’scher Tragik. Und bis zum heutigen Tag spricht keiner der Hauptakteure offen darüber.