Die venezolanische Putschistin María Corina Machado verspricht die Privatisierung des Ölsektors: US-Unternehmen werden „viel Geld verdienen“

Die mit dem Friedensnobelpreis 2025 ausgezeichnete María Corina Machado, eine von der US-Regierung finanzierte rechtsextreme Putschistin, versprach die Privatisierung des venezolanischen Ölsektors. US-Unternehmen würden „viel Geld verdienen“, erklärte sie gegenüber Donald Trump Jr.

Der Friedensnobelpreis 2025 wurde an María Corina Machado verliehen, eine rechtsextreme, kriegsbefürwortende venezolanische Oppositionsführerin, die seit mehr als zwei Jahrzehnten von der US-Regierung finanziert wird.

Machado war an zahlreichen gewaltsamen Putschversuchen in Venezuela beteiligt, darunter 2002, 2014, 2017, 2019 und erneut heute.

Sie steht nun im Mittelpunkt des Regimewechselkrieges der US-Regierung gegen Venezuela.

In einem Interview mit Donald Trump Jr. im Februar 2025 machte Machado deutlich, dass sie die staatliche Ölindustrie Venezuelas privatisieren und die natürlichen Ressourcen des südamerikanischen Landes an US-Unternehmen verkaufen will.

Machado erklärte begeistert, dass ihr neues Regime „der stärkste Verbündete der Vereinigten Staaten in der Region“ sein würde, wenn Trump ihr helfen würde, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen.

„Venezuela wird die beste Investitionsmöglichkeit für amerikanische Unternehmen sein, für gute Leute, die viel Geld verdienen werden”, versprach sie.

Das sagte Machado zum Sohn des US-Präsidenten (Hervorhebung hinzugefügt):

Vergessen Sie Saudi-Arabien, vergessen Sie die Saudis. Ich meine, wir haben mehr Öl, ich meine, unendliches Potenzial. Und wir werden Märkte öffnen. Wir werden die Regierung aus dem Ölsektor verdrängen. Wir werden unsere gesamte Industrie privatisieren. Venezuela verfügt über enorme Ressourcen: Öl, Gas, Mineralien, Land, Technologie. Und wie Sie bereits gesagt haben, haben wir eine strategisch günstige Lage, nur wenige Stunden von den Vereinigten Staaten entfernt. Also werden wir das richtig machen. Wir wissen, was wir zu tun haben. … Und amerikanische Unternehmen befinden sich in einer super strategischen Position, um zu investieren. … Dieses Land, Venezuela, wird die beste Investitionsmöglichkeit für amerikanische Unternehmen sein, für gute Leute, die viel Geld verdienen werden.

Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt

Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Erde.

US-Unternehmen profitierten einst von diesen Ressourcen, aber die venezolanische Ölindustrie wurde vom linken ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez, der die Bolivarische Revolution ins Leben rief, verstaatlicht.

Machado will Venezuelas mächtige staatliche Ölgesellschaft PDVSA privatisieren.

Venezuelas staatliche Raffineriegesellschaft Citgo wurde bereits während des Putschversuchs der ersten Trump-Regierung in den Jahren 2019-20 illegal von der US-Regierung beschlagnahmt.

Seit der ersten Wahl von Chávez im Jahr 1998 hat die US-Regierung versucht, die venezolanische Regierung zu destabilisieren.

Dies war eine parteiübergreifende Strategie, sowohl unter Republikanern als auch unter Demokraten, darunter George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden.

Alle diese US-Regierungen verhängten illegale einseitige Sanktionen, unterstützten Putschversuche, um die venezolanische Regierung gewaltsam zu stürzen, und finanzierten und unterstützten rechtsextreme Kräfte wie Machado.

María Corina Machado: Die Anführerin der rechtsextremen Opposition Venezuelas

María Corina Machado gehörte schon immer zur extremsten, rechtsextremen Fraktion der anti-chavistischen Opposition Venezuelas.

In einem früheren Artikel dokumentierte Geopolitical Economy Report, wie Machado mit der Trump-Regierung zusammengearbeitet hat, um Krieg gegen Venezuela zu führen.

Machado hat ihre Unterstützung für die Bombardierung venezolanischer Boote in internationalen Gewässern durch das US-Militär zum Ausdruck gebracht. Die Trump-Regierung hat Venezolaner ohne Anklage oder Gerichtsverfahren getötet, unter der unbegründeten Behauptung, sie hätten Drogen geschmuggelt.

Machado unterstützt auch nachdrücklich Israel, das einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen verübt hat, und sie befürwortet eifrig den Krieg der USA und Israels gegen den Iran.

Tatsächlich machte Machado in ihrem Interview mit Donald Trump Jr. deutlich, dass ihre Außenpolitik, wenn sie in Venezuela an der Macht wäre, vollständig mit der Washingtons übereinstimmen würde. Sie verurteilte China, den Iran, Kuba, Nicaragua, die Hamas und die Hisbollah.

Der Aufstieg von Machado in der venezolanischen Opposition war kein natürliches, organisches Phänomen, sondern das Ergebnis der Unterstützung durch die US-Regierung.

Bei den Vorwahlen der Opposition in Venezuela im Jahr 2012 erhielt Machado nur 3,66 % der Stimmen. Sie war sehr unbeliebt, weil sie als extrem rechte Politikerin galt.

Der Führer der gemäßigteren rechten Opposition in Venezuela war Henrique Capriles, der bei den Vorwahlen der Opposition 2012 63,91 % der Stimmen erhielt.

Capriles kandidierte sowohl gegen Chávez als auch gegen Maduro für das Präsidentenamt. Er ist ein ausgesprochen rechter Politiker. Capriles hat jedoch öffentlich den Extremismus von Machado und ihren rechtsextremen Verbündeten kritisiert.

In einem Interview mit dem britischen Staatsmedium BBC im August 2025 verurteilte Capriles extremistische venezolanische Oppositionspolitiker, die wie Machado eine militärische Intervention der USA in Venezuela gefordert hatten.

„Der Großteil der Menschen, die eine militärische Lösung und eine Invasion der USA wollen, lebt nicht in Venezuela“, sagte Capriles. „Sie denken nicht einmal darüber nach, was die Folgen davon wären. Menschenleben würden verloren gehen.“

Machado hat die Kriege der USA gegen den Irak, Syrien, Libyen, Palästina und den Iran nachdrücklich unterstützt. Es ist ihr egal, dass Millionen von Menschen in diesen imperialistischen Kriegen der USA ums Leben gekommen sind. Sie möchte, dass dasselbe in Venezuela geschieht, weil sie glaubt, dass dies ihre einzige Chance ist, die Macht zu übernehmen.

Der wachsende Einfluss von Machado in der rechten Opposition Venezuelas steht für die zunehmende Radikalisierung, Intoleranz und Gewaltbereitschaft der Anti-Chávez-Bewegung.

Die US-Regierung unterstützt seit langem lieber rechtsextreme Oppositionspolitiker wie Machado, weil sie nicht nur den Interessen Washingtons, sondern auch denen der US-Konzerne, die darauf aus sind, die natürlichen Ressourcen Venezuelas auszubeuten, gehorsam dienen.

Machados Oppositionsorganisationen werden laut öffentlich zugänglichen Informationen seit 2003 von der CIA-Tochterorganisation National Endowment for Democracy (NED) finanziert.

Machado wurde 2005 zu einem Treffen mit George W. Bush ins Weiße Haus eingeladen. (Dies war nur zwei Jahre, nachdem er in einem illegalen Angriffskrieg in den Irak einmarschiert war.

María Corina Machado dankt Trump für die Unterstützung der USA und betont, dass jetzt die „größte Chance“ für einen Regimewechsel in Venezuela bestehe

In ihrem Interview mit Donald Trump Jr. im Februar 2025 prahlte Machado damit, dass sie eine Initiative zum Sturz von Präsident Maduro anführe.

„Wir werden niemals aufgeben. Wir haben einen Plan, um Maduro loszuwerden. Wir setzen ihn um und wir werden diesen Kampf gewinnen“, sagte sie.

Machado versprach, ein Regime zu schaffen, das „der stärkste Verbündete der Vereinigten Staaten und der Demokratien in der westlichen Hemisphäre in der Region sein wird“.

Anschließend lobte sie überschwänglich den rechtsextremen US-Präsidenten, der lateinamerikanische Einwanderer aggressiv misshandelt.

„Für mich steht Präsident Trump auf der Seite des venezolanischen Volkes, der Demokratie und des Wohlstands für die USA und auch für Venezuela“, erklärte Machado.

Sie dankte Donald Trump Jr. für das Interview und sagte: „Es gibt mir die Möglichkeit, Ihnen gegenüber meine Dankbarkeit gegenüber Präsident Trump zum Ausdruck zu bringen.“

„Glauben Sie mir, Maduro hat Angst vor Donald Trump, große Angst“, sagte Machado.

„Wir hatten noch nie eine größere Chance als jetzt, die größte Chance“ für einen Regimewechsel, fügte sie hinzu.

María Corina Machado dankt zahlreichen US-Regierungsbeamten und Elon Musk für die Unterstützung der rechtsextremen Opposition in Venezuela.

Machado nannte auch die anderen US-Regierungsbeamten, die eng mit der rechtsextremen Opposition in Venezuela zusammenarbeiten.

Unter den von ihr genannten Personen war Marco Rubio, der nach Trump der zweitmächtigste Mann in der US-Regierung. Rubio ist gleichzeitig Außenminister und nationaler Sicherheitsberater.

Rubio hat sich sein ganzes Leben lang für den Sturz der sozialistischen Regierung in Kuba sowie der sandinistischen Regierung in Nicaragua eingesetzt.

Rubio ist der Sohn wohlhabender rechter Kubaner, die in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. Seine Eltern verließen das Land zwar bereits Jahre vor der kubanischen Revolution von 1959, doch Rubio hat wiederholt darüber gelogen und fälschlicherweise behauptet, seine Eltern seien sogenannte „Flüchtlinge des Kommunismus“ gewesen.

Neben Rubio dankte Machado auch dem Neokonservativen Mike Waltz für seine Unterstützung. Waltz war zuvor Trumps nationaler Sicherheitsberater und ist jetzt US-Botschafter bei den Vereinten Nationen.

In dem Interview mit Donald Trump Jr. machte Machado deutlich, dass sie, wenn die USA ihr helfen könnten, Maduro zu stürzen, dann versuchen würde, die linken Regierungen Kubas und Nicaraguas zu stürzen.

Dies waren die Äußerungen von Machado:

Ich muss sagen, dass ich zu vielen Mitgliedern der Trump-Regierung ein sehr gutes Verhältnis habe. Mike Waltz ist ein wahrer Verfechter und Verbündeter der venezolanischen Sache. Er ist natürlich der nationale Sicherheitsberater. Marco Rubio war während seiner Zeit als Senator einer der lautesten Verfechter der venezolanischen Sache und [gegen] Kuba und Nicaragua. Denn sobald Maduro weg ist, werden auch Kuba und Nicaragua fallen. Und Lateinamerika und die Amerikas werden zum ersten Mal frei von Sozialismus, Kommunismus und Tyrannei sein. Und natürlich haben wir großartige Freunde im Kongress, wie Senator Rick Scott und die Abgeordneten Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez und den Sprecher [Mike] Johnson – Johnson ist ein großer Unterstützer unserer Sache. Wir wissen also, dass wir von einem großartigen Team umgeben sind, das Venezuela vertraut, und wir vertrauen ihnen ebenfalls.

Eine weitere Person, die in Machados Interview mit Donald Trump Jr. erwähnt wurde, war Elon Musk, der reichste Oligarch der Welt.

Trump Jr. enthüllte, dass Musk die rechtsextreme Opposition Venezuelas mit Starlink-Technologie versorgt habe, als Teil ihrer Destabilisierungsoperation gegen Präsident Maduro.

„Sie [Machado] hat 160 Starlink-Antennen von Elon Musks Unternehmen erhalten“, sagte Trump Jr.

Machados von den USA unterstützte Team nutzte Musks Technologie, um Dokumente online hochzuladen, in denen behauptet wurde, Maduro habe angeblich die Präsidentschaftswahlen 2024 gestohlen. In ihren angeblichen „Stimmenauszählungsbögen“ gab es viele Unregelmäßigkeiten und regelrechte Fälschungen.

„Wir konnten sie dank der Starlink-Ausrüstung, die wir heimlich, verdeckt, in unserem Land beschafft haben, auf eine Website stellen“, sagte Machado zu Trump Jr.

Dies war das jüngste Beispiel dafür, dass Musks Starlink-Technologie als politische Waffe eingesetzt wurde, um die Gegner des US-Imperiums ins Visier zu nehmen.

Musk hat Starlink auch genutzt, um die Ukraine im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland zu unterstützen, und er stellte die Starlink-Technologie US-gestützten Demonstranten zur Verfügung, die einen Regimewechsel im Iran anstreben.