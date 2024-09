Die Verabschiedung des Pakts für die Zukunft erfolgt 33 Jahre nach der Veröffentlichung des schockierenden Dokuments „Initiative für Öko-92 Erd-Charta“

Jacob Nordangård

Das Dokument weist unheimliche Ähnlichkeiten mit den jüngsten „empfohlenen Maßnahmen zur Umweltpolitik“ der Global Challenges Foundation auf.

Die dritte Überarbeitung des Zukunftspakts wurde am 27. August veröffentlicht. Sie befindet sich nun bis zum 3. September im stillen Verfahren. Wenn niemand Einwände erhebt, wird sie angenommen. Der Pakt, der auf dem Zukunftsgipfel am Sonntag, den 22. September, angenommen werden soll, besagt in dramatischer Formulierung :

Wir befinden uns in einer Zeit tiefgreifender globaler Veränderungen. Wir sind mit zunehmenden katastrophalen und existentiellen Risiken konfrontiert, von denen viele durch die Entscheidungen verursacht werden, die wir treffen. Unsere Mitmenschen müssen schreckliches Leid ertragen. Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, laufen wir Gefahr, in eine Zukunft ständiger Krisen und Zusammenbrüche zu stürzen.

Den Vereinten Nationen zufolge muss das System der globalen Ordnungspolitik modernisiert werden, um die Interessen heutiger und künftiger Generationen zu schützen und in der Lage zu sein, komplexe globale Schocks zu bewältigen.

Durch einen merkwürdigen Zufall erfolgt die Verabschiedung genau 33 Jahre nach der Verteilung eines beunruhigenden Dokuments auf einer Konferenz in Des Moines durch die United Nations Association of Iowa zur Vorbereitung der UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992.

Das Dokument mit dem Titel „Die Initiative für die Eco-92-Erdcharta“ des Cobden Clubs Secretariat for World Order behauptete, die Zeit sei knapp, und brachte es unverblümt auf den Punkt, dass bei der Bevölkerungsreduzierung keine ausreichenden Fortschritte erzielt worden seien. Dies erfordere sofortiges und entschiedenes Handeln:

Der Sicherheitsrat der UNO unter Führung der angelsächsischen Großmächte wird per Dekret alle Nationen darüber informieren, dass sein Druck auf die Bevölkerungszahl beendet ist und alle Nationen jährliche Quoten zur Bevölkerungsreduzierung haben, die der Sicherheitsrat durch selektive oder vollständige Embargos auf Kredite und Handelsgüter (einschließlich Nahrungsmittel und Medikamente) oder, falls erforderlich, mit militärischer Gewalt durchsetzen wird.

Der Sicherheitsrat der UN wird alle Nationen darüber informieren, dass überholte Vorstellungen nationaler Souveränität über Bord geworfen werden und dass der Sicherheitsrat in allen Regionen der Welt die uneingeschränkte rechtliche, militärische und wirtschaftliche Gerichtsbarkeit besitzt …

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird alle natürlichen Ressourcen in Besitz nehmen, einschließlich der Wassereinzugsgebiete und großen Wälder, um sie zum Wohle der wichtigsten Nationen des Sicherheitsrates zu nutzen und zu bewahren.

Der UN-Sicherheitsrat wird erklären, dass nicht alle Rassen und Völker gleich sind und es auch nicht sein sollten. Jene Rassen, die sich durch überlegene Leistungen als überlegen erwiesen haben, sollten über die schwächeren Rassen herrschen und sich um sie kümmern, vorausgesetzt, dass sie mit dem Sicherheitsrat zusammenarbeiten. Entscheidungen, einschließlich Bankwesen, Handel, Wechselkurse und Pläne zur wirtschaftlichen Entwicklung, werden unter der Aufsicht der großen Nationen getroffen.

Das Dokument wurde vom Unternehmensberater George W. Hunt enthüllt , dessen Begleiterin es schaffte, an einem privaten Treffen (nicht öffentlich) mit Insidern der Konferenz teilzunehmen und das Dokument mitzubringen. Laut Hunt war der Cobden Club ein Think Tank, der das britische „angelsächsische Rassensystem“ förderte.

Obwohl Hunt sagte, er wisse nicht, ob das Dokument wahr oder ein Scherz sei, weisen die Aussagen einige unheimliche Ähnlichkeiten mit den jüngsten „empfohlenen Maßnahmen zur Umweltpolitik“ für den Zukunftsgipfel auf, die von der Global Challenges Foundation , dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Universität der Vereinten Nationen vorgeschlagen wurden. Angesichts der Tatsache, dass die Weltbevölkerung seit 1991 von 5,4 Milliarden auf 8,2 Milliarden Menschen angestiegen ist, wurden die härteren Lösungen wieder auf den Tisch gebracht.

Aus offensichtlichen Gründen ist in ihrem gemeinsamen Vorschlag die grobe und verstörende Sprache des Cobden Clubs weggelassen. Stattdessen ist davon die Rede, die Menschheit vor dem Überschreiten „gefährlicher Kipppunkte“ zu „schützen“. Dies soll durch die Ausweitung des Konzepts des „globalen Gemeinguts“ geschehen, das alle lebenserhaltenden Systeme einschließt – „die Atmosphäre (Luft), Hydrosphäre (Wasser), Biosphäre (Leben), Lithosphäre (Land) und Kryosphäre (Eis)“ – und schlägt vor, diese „kollektiv zu verwalten“:

Die Verwaltung der planetarischen Gemeingüter würde eine Abkehr von den gegenwärtigen nationalistischen, isolierten Ansätzen zum Umweltschutz erfordern. Stattdessen müsste man die grundlegende Tatsache anerkennen, dass unser Planet aus miteinander verbundenen, voneinander abhängigen Systemen besteht. Statt eines fragmentierten, auf Verträgen basierenden Systems schlägt der Planetary-Commons-Ansatz eine „verschachtelte“ Verwaltungsstruktur vor, die mehrere Regulierungsebenen umfasst und genau zugeschnittene lokale Maßnahmen vorsieht, die alle von einem globalen Verwaltungsorgan überwacht werden.

Das klingt sehr nach einer Ausbeutung aller Ressourcen der Welt! Wie ich in einem früheren Artikel schrieb, wurde die Global Challenges Foundation vom Milliardär und Finanzier László Szombatfalvy mit dem Ziel gegründet, „verbesserte globale Entscheidungsmodelle“ zu entwickeln.

Szombatfalvy schrieb zusammen mit dem Präsidenten des Club of Rome, Anders Wijkman, Meinungsbeiträge über das „Bevölkerungsproblem“ und spendete Geld für das Overpopulation Project mit dem Motto: „Zu viele Menschen konsumieren zu viel“. Eine der von ihnen vorgeschlagenen Lösungen war:

Schaffung eines neuen globalen Vertrags zur Beendigung des Bevölkerungswachstums, in dem alle Länder alle fünf Jahre Bevölkerungsziele festlegen und einen Plan zu ihrer Erreichung erstellen.1

Dies bedeutet, dass Szombatfalvy im Wesentlichen dieselbe malthusianische Weltanschauung vertrat wie die „Britischen Rassenpatrioten“ und „lebenden Unterstützer des Willens des großen Cecil Rhodes“, die behaupteten, die Autoren des Dokuments „The Initiative for Eco-92 Earth Charter“ zu sein und eine Neue Weltordnung forderten, in der „alle Nationen, Regionen und Rassen mit den Entscheidungen der wichtigsten Nationen des Sicherheitsrates kooperieren“.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Royal Institute of International Affairs (Chatham House) in Großbritannien und sein amerikanischer Zweig, der Council on Foreign Relations (CFR), als Tarnorganisationen der Round Table-Bewegung ins Leben gerufen wurden , die den Willen des britischen Imperialisten Cecil Rhodes zur Umsetzung der englischsprachigen Welt und zur Förderung der Werte der britischen Elite verwirklichen sollte. Später wurde dieses Ziel auf eine Weltföderation aller Nationen der Erde ausgeweitet.2

Der CFR-Historiker und Professor an der Georgetown University Carroll Quigley schrieb in Tragedy and Hope :

Die Hauptziele dieser aufwendigen, halbgeheimen Organisation waren weitgehend lobenswert: Sie sollte die internationalen Aktivitäten und Perspektiven der gesamten englischsprachigen Welt in einer Organisation koordinieren (was allerdings größtenteils die Aufgabe der Londoner Gruppe war); sie sollte sich für die Wahrung des Friedens einsetzen; sie sollte rückständigen, kolonialen und unterentwickelten Gebieten dabei helfen, Stabilität, Recht und Ordnung sowie Wohlstand zu erreichen, und zwar nach einem Konzept, das denen ähnelt, die in Oxford und an der Universität von London gelehrt werden.

Quigley betrachtete diese Männer als „liebenswürdige und kultivierte Herren mit eher begrenzter gesellschaftlicher Erfahrung, denen die Meinungsfreiheit von Minderheiten und die Rechtsstaatlichkeit für alle ein großes Anliegen waren“, erhob jedoch Einwände gegen ihren Wunsch, unbekannt zu bleiben, sowie gegen einige ihrer Methoden.

Das Stimson Center, das zusammen mit der Global Challenges Foundation die Vorbereitungen für den Zukunftsgipfel koordinierte , wurde von den CFR-Mitgliedern Barry Blechman und Michael Krepon gegründet und nach dem „typischen“ CFR-Mitglied Henry Stimson benannt, dem US- Kriegsminister von 1940 bis 1945. Stimson war Anwalt bei JP Morgan , der mächtigen Bankdynastie, die in den Gründungsjahren die treibende Kraft hinter dem CFR war.

Der CFR , dessen Vorsitzender David Rockefeller von 1970 bis 1985 war, ist auch eng mit dem von Rockefeller gegründeten Thinktank Trilaterale Kommission verbunden . Jeder CFR-Vorsitzende seit David war Mitglied von TriCom. Der derzeitige CFR-Vorsitzende, der Vorsitzende der Carlyle Group, David Rubenstein , ist auch Vorstandsmitglied des Weltwirtschaftsforums , der wichtigsten offiziellen Fassade für die Aktivitäten dieser Gruppen.

Der vierte Wildnis-Kongress

George W. Hunt, der 1987 als Freiwilliger am Vierten Weltkongress für Wildnis in Colorado teilnahm, war schockiert über das, was er auf der Konferenz sah und hörte und begann vor einer völligen Übernahme der Welt unter dem Deckmantel des Umweltschutzes zu warnen.

Zu den Teilnehmern, die Hunt zu seiner Überraschung antraf, gehörten unter anderem die Mitglieder der Trilateralen Kommission David Rockefeller , Edmond de Rothschild , William Ruckelshaus und Maurice Strong , IWF-Präsident Michel Camdessus , Weltbankpräsident Barber B. Conable, Jr. und der Generalsekretär der Brundtland-Kommission Jim MacNeill .

Die Diskussionen während der Konferenz offenbarten einige zynische und kalte Ansichten. Der kanadische Investmentbanker David Lank sagte während einer der Sitzungen:

Ich schlage daher vor, den Verkauf nicht über einen demokratischen Prozess durchzuführen, denn das würde zu lange dauern und viel zu viele Mittel für die Ausbildung des Kanonenfutters verschlingen, das leider die Erde bevölkert.

David Rockefeller schrieb in dem Konferenzbuch For the Conservation of Earth :

Die ganze Schuld für inakzeptables Umweltverhalten der Industrialisierung oder großen Konzernen zuzuschieben, ist jedoch eindeutig völlig falsch. Ein Großteil der Zerstörung der Umwelt, insbesondere in der heutigen Welt, ist auf Einzelpersonen zurückzuführen, die machtlos sind und in bitterer Armut gefangen sind. Die Abholzung von Wäldern zum Beispiel ist oft eher das Ergebnis von Handlungen der Armen aus Verzweiflung als von verantwortungsloser Ausbeutung durch Industriegiganten. Etwa 70 Prozent der schnell wachsenden Weltbevölkerung sind derzeit auf Holz als Energiequelle zum Kochen und Heizen angewiesen. Die Folgen dieser Tatsache sind geradezu katastrophal.

Die superreiche Superklasse scheint eine tiefe Verachtung für die Armen zu hegen und will ihnen das Recht rauben, die Ressourcen der Welt zu nutzen. Sie sind bei dem Spiel nicht mit von der Partie. Stattdessen werden sie für die Übel der Welt verantwortlich gemacht und als umweltschädigende, CO2 ausstoßende Feinde der Erde dargestellt. Sie müssen daher von den „aufgeklärten Philosophenkönigen“ regiert werden und als Untertanen in der von den Eliten angestrebten nachhaltigen Utopie dienen. Es sind die „nachhaltigen Geschäftspraktiken“ der Superreichen, wie sie in dem Bericht der Trilateralen Kommission „ Beyond Interdependence: The Meshing of the World’s Economy and the Earth’s Ecology“ umrissen werden, die die Welt vor der Umweltzerstörung und der illegalen Jagd auf Wildtiere durch die Armen retten werden.

Der erste World Wilderness Congress wurde 1977 in Südafrika ausgerichtet. Hauptrollen spielten der französisch-schweizerische Bankier Edmond de Rothschild und der südafrikanische Naturschützer Ian Player . Player erhielt 1981 von Prinz Bernhard der Niederlande den Orden der Goldenen Arche .

Die umstrittene Standortwahl war wahrscheinlich kein Zufall, da Cecil Rhodes mit Unterstützung von Rothschild & Co durch das südafrikanische Diamantenunternehmen De Beers ein Monopol auf den weltweiten Diamantenhandel geschaffen hatte .3

Als Premierminister der Kapkolonie enteignete Rhodes das Land schwarzer Afrikaner und stiftete die Kolonisierung des Gebiets an, das später Rhodesien (heute Simbabwe) genannt wurde. Anschließend nutzte er sein großes Vermögen, um eine „Geheimgesellschaft zu gründen, deren wahres Ziel und Zweck die Ausweitung der britischen Herrschaft auf die ganze Welt sein soll“, mit dem Endziel, „den Grundstein für eine so große Macht zu legen, dass Kriege unmöglich werden und die besten Interessen der Menschheit gefördert werden.“4

