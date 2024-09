Aufgedeckt: Die US-amerikanische und kanadische Finanzierung israelischer Soldaten, die der Vergewaltigung beschuldigt werden

Von Jessica Buxbaum

24 Stunden am Tag in Handschellen und mit verbundenen Augen. Eingesperrt in Tierställen. Von Hunden angegriffen . Dies ist Berichten zufolge die Behandlung palästinensischer Gefangener in Sde Teiman, einem israelischen Militärstützpunkt in der Naqab-Wüste. Obwohl die Vorwürfe über Folter und Misshandlung in der Einrichtung bereits im Dezember aufkamen, leitete das israelische Militär erst am 29. Juli eine Untersuchung der Vorwürfe ein, als zehn israelische Soldaten wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines Gefangenen festgenommen wurden.

Als Reaktion auf die Festnahme der Soldaten stürmte ein Mob von Rechtsextremisten Sde Teiman und brach später in die Militärbasis Beit Lid ein, wo die festgenommenen Soldaten festgehalten wurden. Unter den Festgenommenen befanden sich Soldaten der Einheit Force 100, die zu Beginn des Krieges wiederbelebt wurde und für die Bewachung der Gefangenen in Sde Teiman zuständig war. Maskierte Soldaten, die schwarze Hemden mit dem Logo der Einheit – eine Schlange im jüdischen Davidstern – trugen, waren bei den Protesten zu sehen.

Mehrere israelische Gesetzgeber nahmen an den Unruhen teil, darunter der Minister für Kulturerbe von Otzma Yehudit (Jüdische Kraft), Amichay Eliyahu, der Abgeordnete für religiösen Zionismus, Zvi Sukkot, und die Parlamentsmitglieder der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Nissim Vaturi und Tally Gotliv.

Es gab immer wieder Proteste zur Unterstützung der Soldaten, zuletzt am 7. August 2024 vor einer Anhörung des israelischen Obersten Gerichtshofs zu dem Fall.

Während die Vorwürfe der Folter und des sexuellen Missbrauchs im israelischen Gefangenenlager Sde Teiman eskalieren und die israelische Militärpolizei sich darauf vorbereitet, ihre Ermittlungen abzuschließen und Anklage gegen die Verdächtigen zu erheben, deckt MintPress die finanzielle und politische Infrastruktur auf, unter anderem in den USA und Kanada, die diese Soldaten über steuerbefreite Organisationen und Crowdfunding-Plattformen unterstützen. Dies markiert eine beunruhigende Verschiebung der weltweiten Unterstützung für Menschenrechtsverletzungen, die sich nun sogar auf diejenigen erstreckt, die in die sexuellen Gewalttaten des israelischen Militärs verwickelt sind.

Spender und Unterstützer der Sde Teiman-Verdächtigen

Die israelischen Soldaten, die im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen, werden verdächtigt, einen Häftling, einen Hamas-Polizisten, mit einem Gegenstand sodomisiert zu haben. Nach der angeblichen Misshandlung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht, wo man bei ihm Anzeichen einer Vergewaltigung feststellte, darunter einen Darmriss und gebrochene Rippen.

Der Fall hat die israelische Gesellschaft tief gespalten, wobei viele, auch führende Politiker, die beschuldigten Soldaten verteidigen. Ein großer Teil dieser Verteidiger bestreitet die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs nicht, argumentiert aber, dass den Soldaten Immunität gewährt werden sollte.

„Es spielt keine Rolle, was passiert ist“, sagte Tally Gotliv während der Unruhen. „In dem Moment, in dem es um die Soldaten und Kämpfer geht, die die Nukhba-Terroristen bewachen, darf niemand sie verhaften.“

Während einer parlamentarischen Diskussion über den Fall bemerkte der Likud-Abgeordnete Hanoch Milwidsky: „Wenn es sich um einen Nukhba-Terroristen handelt, ist jede Tat legitim.“

Der Verhaftete wurde zunächst für ein Mitglied der Nukhba-Kräfte gehalten, einer Einheit des militärischen Flügels der Hamas, der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden, was sich jedoch später als falsch erwies. Auch an den Anschlägen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 soll er nicht beteiligt gewesen sein.

Neben israelischen Gesetzgebern haben sich auch mehrere rechtsgerichtete Organisationen den jüngsten Protesten zur Unterstützung der beschuldigten Soldaten angeschlossen. Auch Soldaten der Force 100, der Einheit, zu der die inhaftierten Reservisten gehören, haben gegen ihre Inhaftierung protestiert. Die Einheit 100, die während der ersten Intifada in den 1990er Jahren gegründet wurde, um den Zustrom militärischer Gefangener zu bewachen, wurde Anfang der 2000er Jahre aufgelöst, als die Verantwortung für die militärischen Gefangenen auf den israelischen Strafvollzugsdienst (IPS) übertragen wurde. Die Einheit wurde jedoch nach den Anschlägen vom 7. Oktober wieder eingerichtet, um die Massenverhaftungen von Palästinensern, die des Terrorismus verdächtigt wurden, zu verwalten.

Die rechtsgerichtete israelische gemeinnützige Organisation Btsalmo hat sich zusammen mit den pro-militärischen Aktivistengruppen „Victory Generation“ Reserves Movement und „Guarding the Soldiers“ aktiv an den Demonstrationen beteiligt. Nach Angaben der israelischen Organisation FakeReporter rief der von Siedlern betriebene Telegram-Kanal „Fighting for Life“ seine Anhänger zum Protest in Sde Teiman auf.

Außerdem schlossen sich Aktivisten der pro-militärischen Gruppe „Until Victory“ dem Protest vom 7. August 2024 an, der eine Anhörung des Obersten Gerichtshofs zu Petitionen von Menschenrechtsgruppen über die Misshandlungen in der Einrichtung Sde Teiman störte.

Während Btsalmo, die „Victory Generation Reserves Movement“ und „Until Victory“ alle steuerlich absetzbare Spenden innerhalb Israels annehmen, fand MintPress News keine Verbindungen zwischen diesen Gruppen und Organisationen außerhalb Israels. Auch Guarding the Soldiers und Fighting for Life scheinen keine internationalen Verbindungen zu haben.

Andere Protestgruppen, die an den Demonstrationen beteiligt waren, sind jedoch mit Organisationen mit Sitz in den USA und Kanada verbunden.

Auf Videoaufnahmen der Proteste sind Demonstranten zu sehen, die Hemden von Im Tirtzu und Torat Lechima tragen, und nach Angaben der Times of Israel ist auch die assimilationsfeindliche jüdische Vorherrschaftsgruppe Lehava an der Bewegung beteiligt. Honenu, eine zionistische Rechtshilfeorganisation, übernimmt die Rechtsverteidigung der beschuldigten Soldaten. Alle vier Gruppen werden von Organisationen außerhalb Israels unterstützt.

Sowohl Im Tirtzu als auch Honenu erhalten Spenden vom Central Fund of Israel (CFI), einer steuerbefreiten gemeinnützigen Organisation in den USA. Einer der größten Spender des CFI ist die Stiftung des verstorbenen amerikanischen Milliardärs Irving I. Moskowitz. Neben Torat Lechima nehmen Im Tirtzu und Honenu auch Spenden aus den USA, Großbritannien und Kanada über JGive, eine amerikanisch-israelische Crowdfunding-Plattform, entgegen. Im Tirtzu ist außerdem mit der zionistischen Gruppe Mizrachi Organization of Canada verbunden, um steuerlich absetzbare Spenden in Kanada zu erhalten. Zu den weiteren namhaften Spendern von Im Tirtzu gehören der Kingjay Foundation Trust und die Snider Foundation.

Shmuel Meidad, der Gründer von Honenu, ist auch am Tikva Forum beteiligt, einer rechtsgerichteten Alternative zu Israels wichtigster Geiselschutzorganisation, dem Hostage and Missing Families Forum. Im Dezember 2023 nahm Meidad an einem vom Tikva-Forum organisierten internen Zoom-Gespräch teil. Das Tikva Forum ist über die Association of Community Rabbis – eine von Eliyahu gegründete und von seinem Bruder, Rabbi Ariel Eliyahu, geleitete gemeinnützige Organisation – mit dem israelischen Minister für Kulturerbe, Amichay Eliyahu, verbunden, der zu den Demonstranten gehört, die die Sde Teiman-Verdächtigen unterstützen. Die Vereinigung leitet Geld an das Tikva-Forum weiter und sammelt auch Spenden auf JGive, wo sie etwas mehr als 12.700 NIS (etwa 3.440 $) für das Forum gesammelt hat.

Die Associated Press enthüllte im Juli, dass Torat Lechima Gelder für den Mother’s March sammelte, eine der Gruppen, die die Hilfe für Gaza blockieren. Die Kampagne, die inzwischen beendet ist, brachte auf JGive 48.242 NIS (fast 13.000 $) ein. Torat Lechima sponserte auch eine Konferenz zur Umsiedlung aus dem Gazastreifen, die Anfang dieses Jahres in Jerusalem stattfand. Im Tirtzu war ebenfalls an der Blockade von Hilfslieferungen nach Gaza beteiligt und hat sich dafür eingesetzt, dass das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA), die einzige UN-Agentur, die sich ausschließlich um palästinensische Flüchtlinge kümmert, nicht auf israelischem Gebiet tätig werden darf.

In den letzten Monaten haben die USA, die Europäische Union und das Vereinigte Königreich Lehava wegen ihrer gewalttätigen Aktivitäten gegen Palästinenser mit Sanktionen belegt. Infolgedessen kann Lehava keine Spenden mehr über seine gemeinnützige Stiftung für die Rettung des Volkes Israel (HaKeren LeHazalat Am Israel, HLAI) annehmen. Wie bereits von MintPress News berichtet, wird die Organisation von Ben Tzion Gopstein geleitet, einem berüchtigten Anhänger von Meir Kahane, dessen extremistische, antiarabische Ideologie als Kahanismus bekannt wurde. Außerdem wird die Ehefrau des kahanistischen Gesetzgebers Itamar Ben Gvir, Ayala Ben Gvir, als Gründerin von HLAI aufgeführt.

Lehava wird offenbar von der amerikanischen steuerbefreiten Organisation Tomchei Tzedaka unterstützt. Der US-Flügel von Lehava verlinkt über seinen Spendenbutton auf die Website von Tomchei Tzedaka. Auf die Frage von MintPress News nach den Beziehungen zu Lehava und den Gründen für die Verlinkung ihrer Website mit der sanktionierten Gruppe erklärte Tomchei Tzedaka, dass sie „keine Verbindung zu ihnen haben“. Auf die Frage, warum ihre Organisation online mit Lehava verlinkt ist, antwortete Tomchei Tzedaka jedoch nicht.

Nicht nur Sde Teiman

Nach monatelangen Berichten über Folter und unmenschliche Behandlung von Häftlingen in Sde Teiman hat eine Koalition von Menschenrechtsgruppen beim Obersten Gerichtshof Israels die endgültige Schließung der Einrichtung beantragt. Früher waren in Sde Teiman etwa 700 Gefangene inhaftiert, die inzwischen in andere Gefängnisse verlegt wurden. Derzeit sind in der Einrichtung 28 Gefangene inhaftiert.

„Allen Zeugenaussagen zufolge sind diese Gefangenen regelmäßig schwerer Gewalt ausgesetzt, die zu Knochenbrüchen, inneren Blutungen und sogar zum Tod führt“, schrieb die israelische Nichtregierungsorganisation Physicians for Human Rights in Israel (PHRI) in ihrem Bericht über Sde Teiman. PHRI, eine der Organisationen, die beim Obersten Gerichtshof die Schließung der Einrichtung beantragt haben, forderte sofortige Maßnahmen, um die Misshandlungen zu beenden.

Im Gespräch mit MintPress News beschrieb Naji Abbas, Leiter der Abteilung für Gefangene und Häftlinge bei Physicians for Human Rights in Israel (PHRI), die harten Bedingungen, denen die Häftlinge in Sde Teiman ausgesetzt sind:

„Wir wissen, dass alle Gefangenen in dieser Einrichtung wochen- und monatelang rund um die Uhr mit Handschellen gefesselt sind. In vielen Fällen verursachten diese Handschellen Verletzungen und Infektionen und zwangen das medizinische Personal, den Menschen wegen der Infektionen die Hände und Beine abzuschneiden. Ihre Augen waren die ganze Zeit – 24 Stunden – über Wochen und Monate hinweg bedeckt. Im Feldlazarett werden nur Menschen behandelt, die sich im Kampf verletzt haben. Aber wenn jemand verhaftet wird und ein Patient mit einer chronischen Krankheit ist, bekommt er keine Behandlung.“

Im Dezember 2023 richtete PHRI eine Anfrage an das israelische Militär, in der es um Informationen über die Zahl der Gefangenen bat, die in ihrem Gewahrsam gestorben waren. Das Militär antwortete schließlich im Juli und teilte mit, dass 44 Palästinenser in der Haft gestorben seien, ohne jedoch anzugeben, wo sich die Todesfälle ereigneten.

„Sie weigerten sich zu sagen, ob alle von ihnen in Sde Teiman starben, aber wir glauben, dass die meisten von ihnen dort starben“, sagte Abbas gegenüber MintPress.

Den Soldaten in Sde Teiman wird vorgeworfen, einen Gefangenen sexuell missbraucht zu haben, indem sie ihm einen Gegenstand in das Rektum eingeführt haben, aber laut Naji Abbas handelt es sich dabei nicht um einen Einzelfall. Im August sprach PHRI mit einem Arzt aus Gaza, der drei Monate lang in Sde Teiman festgehalten worden war.

„Der Arzt erzählte unserem Anwalt, dass er mindestens zehn andere [Häftlinge] getroffen hat – bevor die aktuellen Anschuldigungen bekannt wurden – die auf die gleiche Weise sexuell missbraucht wurden“, so Abbas.

Abbas wies außerdem darauf hin, dass sich die Vorwürfe sexueller Übergriffe nicht auf Häftlinge in Militärgewahrsam beschränken, sondern auch aus Gefängnissen in ganz Israel kommen. Im Juli schickte PHRI einen Brief an den Direktor des Israel Prison Service (IPS), in dem es um den Missbrauch in israelischen Gefängnissen ging. Der Brief enthielt 15 Zeugenaussagen, von denen eine einen ähnlichen Fall von sexuellem Missbrauch beschrieb wie den in Sde Teiman. PHRI hat noch keine Antwort von der IPS erhalten. Der rechtsgerichtete Gesetzgeber Itamar Ben Gvir, der derzeit das Ministerium für nationale Sicherheit leitet, beaufsichtigt das israelische Gefängnissystem.

Im August veröffentlichte die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem einen Bericht über die Behandlung von Palästinensern, die seit dem 7. Oktober 2023 in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten inhaftiert sind. Der Bericht mit dem Titel „Willkommen in der Hölle“ enthält Aussagen von Bewohnern des besetzten Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalems, des Gazastreifens und Israels, die von B’Tselem nach ihrer Freilassung befragt wurden. Die überwiegende Mehrheit dieser Gefangenen befand sich in Verwaltungshaft, das heißt, sie wurden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert.

In den Zeugenaussagen wird von „[f]ürchterlicher, willkürlicher Gewalt, sexuellen Übergriffen, Erniedrigung und Entwürdigung, absichtlichem Aushungern, erzwungenen unhygienischen Bedingungen, Verbot und Bestrafung religiöser Handlungen, Beschlagnahmung von gemeinschaftlichem und persönlichem Eigentum und Verweigerung angemessener medizinischer Behandlung“ berichtet.

In mehreren Berichten wurde sexuelle Gewalt durch Gefängniswärter und Soldaten erwähnt, wobei ein Zeuge von einer versuchten analen Vergewaltigung mit einem Fremdkörper durch Gefängniswärter berichtete.

In seinem Bericht kommt B’Tselem zu dem Schluss, dass Israel Folterhandlungen begeht, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen.

„Als wir aus dem Bus stiegen, sagte ein Soldat zu uns: ‘Willkommen in der Hölle’“, berichtete Fouad Hassan, ein 45-jähriger Einwohner von Nablus, der im Megiddo-Gefängnis inhaftiert war, in seiner Aussage gegenüber B’Tselem.

Vorwürfe der Misshandlung und Folter von Palästinensern in israelischen Gefängnissen sind nicht neu. Die palästinensische Gefangenenrechtsgruppe Addameer dokumentiert diese Probleme seit langem. Nach dem 7. Oktober ist die Situation jedoch eskaliert.

„Während die Politik der Gewalt fortgesetzt wurde“, schrieb Addameer in einer Pressemitteilung, “startete der Gefängnisdienst nach dem 7. Oktober einen beispiellosen Angriff auf die Gefangenen in allen israelischen Gefängnissen und setzte mehrere Maßnahmen um, die die Gefängnisse zu Todesfallen für palästinensische Gefangene machten.“