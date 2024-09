Finian Cunningham

Das politische Durcheinander ist vergleichbar mit dem chaotischen Rückzug ukrainischer Truppen im Donbass.

Dutzende Minister und hochrangige Beamte des von der NATO unterstützten Kiewer Regimes haben vor einer chaotischen Kabinettsumbildung ihren Rücktritt eingereicht. Dieses politische Durcheinander erinnert an den chaotischen Rückzug ukrainischer Truppen im Donbass.

Unter denen, die „vom eigenen Schwert gefallen“ sind, befindet sich auch Außenminister Dmytro Kuleba, der nach dem nominellen Präsidenten Wladimir Selenskyj das international bekannteste Gesicht des Regimes war. Kuleba und Selenskyj traten oft gemeinsam auf und zogen um die Welt, ungeduldig und unersättlich nach mehr militärischer und finanzieller Hilfe bettelnd.

Die Massenrücktritte sind ein sicheres Zeichen dafür, dass das von der NATO unterstützte Regime, das vor 10 Jahren in einem von der CIA inszenierten Putsch an die Macht kam, weiß, dass seine Tage gezählt sind. Selenskyj hält sich vorerst noch im Präsidentenamt, obwohl sein Wahlmandat im Mai abgelaufen ist. Er kann mit dem Kapitän der untergehenden Titanic verglichen werden.

All diese Zersplitterung des Regimes kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Kursk-Invasion als gescheiterter Versuch verpufft.

Offiziell war der grenzüberschreitende Angriff auf die russische Region Kursk, der am 6. August begann, darauf ausgelegt, die russischen Streitkräfte von der Donbass-Region im ehemaligen Osten der Ukraine abzulenken. Der Kursk-Ausbruch schien anfänglich erfolgreich zu sein, und westliche Medien waren begeistert von dem angeblichen Schlag gegen die russische Moral.

Vier Wochen später erweist sich das Risiko jedoch als ein völlig fehlgeschlagener Wetteinsatz. Russische Truppen wurden nicht abgelenkt und dringen jetzt noch schneller vor, um die ukrainischen Verteidigungslinien im Donbass zu durchbrechen. Selbst westliche Militärexperten geben zu, dass die Kursk-Invasion für das Kiewer Regime nach hinten losgegangen ist, da sie die breiteren russischen Fortschritte in der Ukraine beschleunigt hat.

Was das derzeit von ukrainischen Kräften gehaltene Kursker Gebiet betrifft, so geht das russische Militär mit verheerender Feuerkraft gegen die verbliebenen Einheiten vor. Die ukrainischen Truppen und ihre NATO-Söldner sind von einer erfolgreichen Flucht abgeschnitten. Russland reagierte nicht hastig auf die Kursk-Invasion. Es blieb fokussiert auf das größere Ziel, den gesamten Donbass einzunehmen, der historisch gesehen immer Teil Russlands war, ebenso wie die Krim.

Mit dem Befehl zur Kursk-Offensive haben das Kiewer Regime und seine NATO-Lenkungspartner ihre Karten schwer überreizt. Aus militärstrategischer Sicht war dies eine Katastrophe. Die Auswirkungen auf die Überlebensfähigkeit des Regimes sind so gravierend, dass man sich fragen könnte, ob das „offizielle“ Ziel der Ablenkung russischer Truppen tatsächlich das wahre Ziel war.

Die Kursk-Operation könnte noch bösartigere Motive gehabt haben. Zunächst einmal, wie der russische Oppositionelle im Exil, Michail Chodorkowski, offen sagt, zielte die Offensive darauf ab, den NATO-Mächten zu zeigen, dass der russische Präsident Wladimir Putin und der Kreml nur bluffen, wenn es um ihre roten Linien geht.

Wenn Russland nicht direkt gegen NATO-Staaten vorgeht und ihre Territorien angreift, dann wäre dies eine Bestätigung für das Kiewer Regime und seine westlichen Geheimdienstführer in ihren ständigen Ermahnungen an die westlichen Mächte, keine Angst vor einer Eskalation gegen Russland zu haben.

Selenskyj, Kuleba und kriegstreibende NATO-Unterstützer haben die westlichen Regierungen immer wieder dazu gedrängt, Langstreckenwaffen zu liefern und Angriffe tief in Russland, einschließlich der Hauptstadt Moskau, zuzulassen. US-Präsident Joe Biden und europäische Führer wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zögerten jedoch, Langstreckenraketenangriffe auf Russland zu genehmigen, aus Angst vor einer Eskalation zu einem nuklearen Weltkrieg.

Schließlich besagt die russische Nuklearverteidigungsdoktrin, die derzeit im Kontext der sich ändernden Bedrohungslage überarbeitet wird, dass Russland Atomwaffen einsetzen würde, wenn seine nationale Sicherheit selbst durch konventionelle militärische Waffen existenziell bedroht würde.

Mit dem militärischen Angriff auf die Russische Föderation und dem Einsatz terroristischer Angriffe gegen Zivilisten in Kursk war das Ziel, Russland zu provozieren, die NATO anzugreifen. Bedeutenderweise scheinen Kiewer Regimevertreter es zu genießen, den Medien zu erzählen, dass NATO-Geheimdienste an der Durchführung des Angriffs beteiligt waren. Diese Anspielungen auf die westliche Beteiligung schienen ebenfalls darauf abzuzielen, Moskau zu einer Vergeltung zu provozieren.

Der Punkt war, rücksichtslos zu demonstrieren, dass Russland anscheinend keine effektiven roten Linien hat. Indem sie versuchten, Putin und den Kreml als leere Gefäße darzustellen, die nur rote Linien verkünden, sollte das gewünschte Ziel erreicht werden, die NATO-Mächte zu einem vollen Angriff auf Russland zu bewegen.

So verzweifelt sind das Kiewer Regime und seine westlichen Unterstützer. Sie wissen, dass sie den Bodenkrieg gegen Russland nicht gewinnen können. Sie wissen, dass der Donbass schließlich vollständig von Russland eingenommen wird. Sie wussten, dass der Kursk-Ausbruch den Kriegsverlauf nicht ändern würde, indem er angeblich russische Truppen davon abhält, im Donbass den Sieg zu erringen.

Das eigentliche Risiko bestand darin, Russland innerhalb seiner Vorkriegsgrenzen zu schädigen und zweitens die NATO-Mächte zu weitergehenden Angriffen auf Russland zu verleiten, weil die Kursk-Operation dazu gedacht war, Moskau und Putin als schwach darzustellen und zu zeigen, dass sie mit ihren roten Linien bluffen. Und wenn Moskau tatsächlich unüberlegt reagieren und die NATO direkt angreifen würde, dann hätten Kiew und seine westlichen Lenkungspartner auch gewonnen, indem sie einen totalen Krieg auslösen würden, was die einzige Möglichkeit ist, wie die korrupte Clique in Kiew glaubt, überleben zu können.

Russland ließ sich nicht von der Ablenkung von seinem Ziel des Sieges im Donbass oder von einer Eskalation zum Dritten Weltkrieg verführen.

Dennoch scheint Moskau auf seine eigene Weise Rache zu nehmen: durch die Zerschlagung des NATO-Regimes in der Ukraine und durch harte Schläge gegen NATO-Vermögenswerte.

Der ballistische Raketenangriff in dieser Woche auf eine NATO-Ausbildungsakademie in Poltawa in der Zentralukraine soll Hunderte ukrainischer Soldaten und hochrangige NATO-Ausbilder getötet haben. Die Schwere des Schlages lässt sich an den gedämpften Schlagzeilen in den westlichen Medien und der Vertuschung erkennen, wie verheerend der Angriff gegen NATO-Streitkräfte in der Ukraine war.