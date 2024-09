Von Edward Slavsquat

Aber zuerst müssen Sie einen PCR-Test machen (natürlich)

Was würden Sie für das Privileg bezahlen, in einem Raum voller unverbesserlicher Verrückter zu sitzen, während diese ehrfurchtgebietendes Kauderwelsch zur Verteidigung der globalen Oligarchie und ihrer laufenden Pläne, das Leben durch und durch unerträglich zu machen, von sich geben?

Wenn Ihre Antwort auf diese verlockende Frage lautet: „6.768 Dollar, und das ist mein letztes Angebot – keinen Penny mehr, keinen Penny weniger“, dann müssen Sie nach Wladiwostok eilen, denn das Eastern Economic Forum endet MORGEN. Sie haben bereits das Thema „Krankheit X: Wie können wir uns auf das Unbekannte vorbereiten?“ und viele andere wunderbare Podiumsdiskussionen verpasst, die einem das Herz brechen.

Sie können es sich einfach nicht leisten, dieses Forum zu verpassen, es sei denn, Sie planen, auch am G20, in Davos oder am Bohemian Grove teilzunehmen – denn auf diesen Konferenzen werden genau dieselben Themen diskutiert.

Wie es Tradition ist, müssen Sie einen PCR-Test ablegen, um an den diesjährigen Ostwirtschaftsfeiern teilzunehmen.

Genau genommen müssen Sie sogar zwei untaugliche Betrugstests ablegen, wenn Sie Wladimir Putin bei seinen Vorträgen über die Ostwirtschaft zuhören wollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht.

(Der zusätzliche PCR-Test für Putin könnte einigen Lesern ein wenig Unbehagen bereiten – aber keine Angst! Vor einiger Zeit schrieb Ihr Korrespondent einen vierteiligen Blog-Bericht, „Putin & COVID“, in dem er den streng geheimen Schattenkrieg des russischen Präsidenten gegen die WHO und Big Pharma detailliert beschreibt. Bitte lesen Sie diese wichtige Serie (Teil I, II, III, IV), um besser zu verstehen, dass dieser zusätzliche Eastern Economic PCR-Test Teil von Putins listigem Plan ist, Bill Gates in eine Strafkolonie in Sibirien zu schicken, bevor er vom russischen Verteidigungsministerium rekrutiert wird, um in einem Graben in der Ostukraine zu sitzen, bis er von einer Selbstmorddrohne getötet wird).

Vertrauen Sie dem Plan.

Wie auch immer.

Wenn Sie PCR-Negativ sind, haben Sie Zugang zu einem Wirtschaftsprogramm, das vollgepackt ist mit multipolaren östlichen Weisheiten:

Russland und China: Gemeinsam auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität bis 2060

Russland und China gehören zu den fünf größten Treibhausgasemittenten der Welt, und der Erfolg ihrer Bemühungen, bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, wird weitgehend darüber entscheiden, inwieweit die Ziele des UN-Rahmenübereinkommens über den Klimawandel und des Pariser Abkommens erreicht werden. China verfügt über ein nationales System für den Handel mit Treibhausgasemissionen, während Russland eine obligatorische Kohlenstoffberichterstattung eingeführt hat und auf der Insel Sachalin ein Experiment zum Emissionshandel durchführt. Die beiden Länder versuchen, die effektivsten regulatorischen Lösungen zu finden, die zu einer umfassenden Dekarbonisierung beitragen und dabei ihre eigenen spezifischen nationalen Gegebenheiten berücksichtigen, während sie gleichzeitig ihre Pläne für Wirtschaftswachstum und Entwicklung weiter umsetzen. Angesichts der zunehmenden Regulierung des Kohlenstoffausstoßes haben russische und chinesische Unternehmen eine große Chance, eine Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Ressourcen und dem Austausch von Technologien aufzubauen, die für die Umsetzung der ehrgeizigen Klimaziele von entscheidender Bedeutung sind. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich für Unternehmen aus der Zusammenarbeit bei der kohlenstoffarmen Entwicklung? Könnte die Kohlenstoffregulierung genutzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und neue Märkte zu erschließen? Wie können wir die gegenseitige Anerkennung und Vergleichbarkeit von Maßnahmen und Anstrengungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen sicherstellen?

BONUS: Der Moderator dieser aufregenden Podiumsdiskussion ist der CEO der russischen Nationalen ESG-Allianz – ein schamloser Betrug, der von Russlands freundlichster Bank, Sber, angeführt wird.

Ja, Russland ist Teil der Revolution der „nachhaltigen Entwicklung“

Ich weiß, was einige von Ihnen denken: Kohlenstoffneutralität ist großartig, aber ist die Multipolare Weltordnung bereit, die WHO zu unterstützen, wenn diese eine weitere gefälschte Pandemie ausruft und dabei Hunderte von Millionen Menschen ermordet? EEF-2024 wird Ihre sehr berechtigten Bedenken zerstreuen.

Krankheit X. Wie können wir uns auf das Unbekannte vorbereiten?

Wir können nur hypothetisch darüber sprechen, wie gefährlich, ansteckend oder tödlich die Krankheit X in Zukunft sein könnte. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass in Südostasien ein neuer Erreger mit Pandemiepotenzial auftauchen wird. In Anbetracht der Bevölkerungsdichte, der Verstädterung, des Grads der wirtschaftlichen Integration, der rasch wachsenden Verflechtungen und des Tempos von Handel und wirtschaftlicher Entwicklung müssen die Länder der Region neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit beim Management von Seuchenrisiken, bei der Früherkennung und Bekämpfung neuer Infektionen sowie bei der Forschung und Entwicklung im Bereich der Diagnostik und Impfstoffe schaffen. Die Art und Weise, wie sich Südostasien auf die Krankheit X vorbereitet, wird darüber entscheiden, ob eine neue Pandemie noch zerstörerischer sein wird als COVID-19. Ist die Bedrohung durch eine neue unbekannte Krankheit X real? Wann können wir sie erwarten und was wird zu ihrem Auftreten beitragen? Was müssen wir tun, um das Auftreten einer neuen Pandemie zu verhindern? Ist Südostasien bereit für die nächste Pandemie? Wird es in der Lage sein, die Welt zu schützen und die Ausbreitung einer möglichen Krankheit zu verhindern? Welche Prioritäten gibt es für die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region, um ihre Bereitschaft für infektiöse Bedrohungen zu verbessern? Welche Kooperationsmechanismen müssen verstärkt und entwickelt werden, um die Bereitschaft zu verbessern und auf Pandemien zu reagieren?

BONUS: Der Moderator der Podiumsdiskussion, Vyacheslav Smolensky, ist ein hochrangiger russischer WHO-Bootlicker, der in London studiert hat. Zufall oder Schicksal?

Es geht weiter.

Anpassung an den Klimawandel: Herausforderungen und Chancen für Unternehmen

Langfristige Beobachtungen zeigen, dass die durchschnittliche Jahrestemperatur auf der Erdoberfläche in Russland seit Mitte der 1970er Jahre um durchschnittlich 0,51 °C alle 10 Jahre gestiegen ist (die Temperaturwachstumsrate hat sich im Vergleich zu 2019 um 0,04 °C erhöht), was 2,8 Mal höher ist als die durchschnittliche Wachstumsrate der globalen Temperaturen (0,18 °C alle 10 Jahre). Die Wachstumsrate in der arktischen Zone Russlands ist 3,9-mal höher als die durchschnittliche globale Rate (0,71 °C alle 10 Jahre). Der Anpassungsprozess beinhaltet die Anpassung an den tatsächlichen oder erwarteten Klimawandel und seine Folgen in vom Menschen geschaffenen und natürlichen Systemen, um Schäden zu verringern oder günstige Gelegenheiten zu nutzen. Ist die russische Wirtschaft bereit, Anpassungsprinzipien in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zu integrieren, und wie würde sich dies auf Geschäftsprozesse wie Risikomanagement und langfristige Planung auswirken? Ist es besser, sich heute mit solchen Fragen zu befassen, oder stellt dies eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen dar?

BONUS: Moderiert vom Senior Vice President für ESG der Sberbank.

Weil der Osten die Dinge anders macht als der Westen.

Mehr dazu:

Eine neue Klimaordnung

Auf dem UN-Zukunftsgipfel müssen die Schwerpunkte für die Entwicklung der Organisation für die Zeit nach 2030 festgelegt werden. Auf dem Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs der Welt den Zukunftspakt verabschieden, der die globale Solidarität im Interesse der heutigen und künftigen Generationen demonstriert. Einer der wichtigsten Bestandteile dieses Dokuments wird die Klima-Agenda sein. Die nächste Konferenz der Vertragsparteien (COP) des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen wird im November 2024 in Baku stattfinden. Eines der Hauptziele wird darin bestehen, ein gemeinsames quantifizierbares Ziel für die Finanzierung festzulegen. Die Präsidentschaftstroika, der die Vereinigten Arabischen Emirate, Aserbaidschan und Brasilien angehören, bereitet einen Fahrplan vor, der darauf abzielt, die internationale Zusammenarbeit erheblich auszuweiten und die Länder zu ehrgeizigeren Beiträgen auf nationaler Ebene anzuregen, um ihre Maßnahmen zur Eindämmung der globalen Erwärmung zu verstärken. Welche Themen der Klima-Agenda werden auf dem UN-Gipfel der Zukunft behandelt? Was werden die Hauptthemen der bevorstehenden Klimakonferenz in Baku sein? Welche Ziele werden im Vorfeld der Jubiläums-COP, die 2025 in Brasilien stattfinden wird, gesetzt werden?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies die multipolare Welt ist, auf die wir uns alle freuen.

Südostasien in einer multipolaren Welt

In der heutigen Welt, in der Globalisierung und Integration zu immer wichtigeren Faktoren für die Entwicklung der Gesellschaft werden, wird den Regionen, die eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der neuen Weltordnung spielen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zu einem neuen politischen und wirtschaftlichen Zentrum entwickelt und spielt eine Schlüsselrolle im modernen geopolitischen System. Und niemand kann leugnen, dass sich das Zentrum der globalen Entwicklung in diese Region verlagert hat. Südostasien ist eine kritische Region für die Weltpolitik, in der sich komplexe politische Prozesse abspielen, einschließlich territorialer Streitigkeiten und sich verändernder Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Ländern. Wie wirkt sich das sich verändernde Machtgleichgewicht im asiatisch-pazifischen Raum auf die globale geopolitische Lage aus? Welche externen Kräfte beeinflussen die politischen Prozesse im asiatisch-pazifischen Raum? Wie könnte der Entkopplungsprozess, der sich zwischen den Vereinigten Staaten und China vollzieht, die globalen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen verändern? Welche Interessen hat die NATO im asiatisch-pazifischen Raum vor dem Hintergrund der Rivalität zwischen den USA und China? Könnte Südostasien das neue globale Finanzzentrum werden?

Moderator: Alexander Dugin. Kein Scherz.

Ehrlich gesagt, das wird langsam lästig.

DAS EDWARD-INSTITUT FÜR DORFSTUDIEN WURDE NICHT EINMAL ZU DIESER HISTORISCHEN ANTI-GLOBALISTEN-KONFERENZ EINGELADEN. WARUM WARUM WARUM SAGEN SIE SUSAN WARUM.