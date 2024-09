Harris eine Kommunistin zu nennen ist eine Beleidigung des Kommunismus

Von Caitlin Johnstone

Kamala Harris eine Kommunistin zu nennen, ist nicht falsch, weil es Harris herabwürdigt, sondern weil es den Kommunismus herabwürdigt.

❖

Die Republikaner nannten Obama einen Kommunisten, obwohl alle seine schlimmsten Taten als Präsident die Fortsetzung und Ausweitung der Politik von Bush waren. Die Demokraten nannten Trump einen Nazi, als seine schlimmsten Taten Fortsetzungen und Erweiterungen von Obamas Politik waren. Jetzt sind wir wieder dabei, Harris eine Kommunistin zu nennen, während sie einen Völkermord unterstützt, den auch die Republikaner unterstützen.

Kamala Harris als Kommunistin zu bezeichnen ist nicht falsch, weil es Harris herabwürdigt, es ist falsch, weil es den Kommunismus herabwürdigt.

❖

Die Biden-Harris-Regierung hilft der israelischen Regierung wissentlich bei einer Vernichtungskampagne in Gaza, die die ganze Welt schockiert und entsetzt hat, so dass der wahre Bösewicht, auf den wir uns hier konzentrieren müssen, offensichtlich Jill Stein ist.

Kein ernsthafter Mensch glaubt, dass ein Haufen Sozialisten und Pazifisten für eine kapitalistische Kriegspartei stimmen wird. Die Demokraten schimpfen nicht über die Grünen, weil sie Stimmen verloren haben, sondern weil sie es hassen, daran erinnert zu werden, dass ihre Partei eine Lüge ist und ihre Werte falsch sind.

Die Behauptung der Demokraten, die Grüne Partei würde ihnen Stimmen stehlen, ist genauso sinnvoll wie die Behauptung der Republikaner, die Grüne Partei würde ihnen Stimmen stehlen. Die Demokratische Partei ist keine linke Partei. Sie ist eine kriegslüsterne, kapitalistische Partei, die derzeit Völkermord und nukleare Brinkmanship betreibt.

Die Demokraten sagen, dass die Grüne Partei nie etwas zustande bringt, während die Demokratische Partei „Dinge zustande bringt“, die so aussehen, dass sie einen Völkermord in Gaza begeht, die Ausbeutung und den Ökozid des Kapitalismus erleichtert und Krieg und Militarismus ohne Unterlass fördert. Es ist nicht genug, Dinge zu erledigen; die Dinge, die man erledigt, müssen auch gut sein.

❖

„Wenn Trump Präsident wird, wird der Völkermord noch viel schlimmer sein!“

Ach ja, wie das?

„Es wird die BÖSE Art von Völkermord sein!“

❖

Glaubt eigentlich jemand, dass Harris gewinnen würde, wenn sie sich für ein Waffenembargo gegen Israel einsetzen würde? Oder ist das nur etwas, das die Leute vorgeben zu glauben, um die Aufmerksamkeit auf die Notlage der Palästinenser zu lenken? Ich glaube nämlich, dass das System noch viel korrupter ist als das.

Wenn Harris versprechen würde, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, wenn es seine Angriffe auf den Gazastreifen nicht beendet, dann würden die gesamte Pro-Israel-Fraktion und der gesamte militärisch-industrielle Komplex ihre gesamte Finanzierung und ihre gesamte narrative Kontrolle darauf verwenden, Donald Trump zu unterstützen. Wohlhabende Spender, die ihr Leben lang Demokraten waren, würden bei dieser Wahl zu den Republikanern wechseln. Es würde plötzlich zu einem Mainstream-Narrativ werden, dass Harris Juden hasst und Terroristen liebt. Ein großer Teil der Massenmedien würde mitspielen. Die liberalen zionistischen Juden würden in Kommentaren behaupten, sie müssten jetzt „widerwillig“ Trump wählen, weil Kamala Harris sie töten wolle.

Glaubt jemand ernsthaft, dass Harris in einem solchen Informationsumfeld eine Wahl gewinnen könnte? Vielleicht könnte sie es, aber es wäre sehr viel schwieriger, als weiterhin der imperialen Linie zu folgen, wie sie es immer getan hat. Natürlich würden viele Menschen Harris unterstützen, wenn sie sich zu einem Waffenembargo verpflichten würde, aber gäbe es genug von ihnen, um all die Wähler auszugleichen, die sie durch eine hysterische, alles verzehrende Informationskampagne verlieren würde, in der behauptet wird, sie sei ein heimlicher Nazi? Es war nicht genug, als das mit Jeremy Corbyn gemacht wurde.

Harris ist ein Monster, und sie würde jedes palästinensische Kind mit bloßen Händen erdrosseln, wenn sie dadurch die Präsidentschaft gewinnen würde. Aber sie ist nicht das Problem. Sie ist nur eine Person. Sie spielt nur die Melodie und tanzt den Tanz, den man braucht, um eine Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten zu gewinnen. Wenn sie es nicht wäre, dann wäre es ein anderes Monster, das die gleiche Melodie spielt und den gleichen Tanz tanzt. Das eigentliche Problem ist ein zutiefst korruptes System, das die übelsten Absichten der Welt fördert und die schlimmsten Menschen in der Gesellschaft in Positionen der Macht und des Einflusses befördert, um die Durchsetzung dieser Absichten zu gewährleisten.

Harris ist nicht die Ursache für Washingtons Verderbtheit, sie ist ein Symptom dafür, genau wie Trump und Biden. Das eigentliche Problem ist das US-Imperium selbst, und all die korrupten Mechanismen, die es am Laufen halten. Das Gemetzel wird in der einen oder anderen Form weitergehen, bis die imperiale Maschinerie zu Fall gebracht ist.

❖

Zu Ihrer Information: Es ist nicht in Ordnung, im September 2024 erwachsen zu sein und immer noch zu glauben, dass Israels Aktionen in Gaza irgendetwas mit dem Versuch der Geiselbefreiung zu tun haben.

❖

Unterdessen werden die Dinge in der Ukraine immer beängstigender und beängstigender. Reuters berichtet, dass die USA „kurz davor stehen“, dem ukrainischen Militär Langstreckenraketen zur Verfügung zu stellen, mit denen es tief im Inneren Russlands zuschlagen kann, während Russland gleichzeitig erklärt, dass es seine Nukleardoktrin als Reaktion auf westliche Aggressionen ändern wird.

Je mehr Land und Truppen die Ukraine verliert, desto eifriger werden Kiew und Washington, um gegen eine nukleare Supermacht in bisher undenkbarem Ausmaß zu eskalieren.

❖

Wir sehen, wie die Meinungsfreiheit im Westen ausgehöhlt wird, da die Behörden Kritiker des Völkermords in Gaza unterdrücken, so wie wir einen enormen Anstieg der Zensur mit dem Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine erlebt haben. Sie sagen, dass diese Kriege den Westen und seine Werte schützen sollen, während sie den Westen und seine Werte ruinieren, um ihre Fähigkeit zu schützen, Zustimmung für diese Kriege zu erzeugen. Krieg, Völkermord und Tyrannei sind die wahren Werte des Westens.

❖

Alle Kunst ist politisch. Sie widersetzt sich entweder dem Wahnsinn des Status quo, unterstützt ihn oder lenkt von ihm ab. Fade Ablenkungen zu schaffen, mit denen sich die Menschen in einer völkermörderischen, gehirngewaschenen Dystopie auf einer sterbenden Welt beruhigen können, ist ein politischer Akt, ob man ihn nun politisch nennt oder nicht.

Ein Künstler, der sagt, er „meide die Politik“, während er im Herzen eines mörderischen, tyrannischen Imperiums lebt, lügt. Sie meiden die Politik nicht. Sie nehmen direkt an der Politik teil. Und sie nehmen auf der falschen Seite teil.

Alle Kunst trägt entweder dazu bei, den Menschen die Augen zu öffnen oder sie zu verschließen. Fast alle Kunst in der Mainstream-Kultur trägt dazu bei, die Augen zu verschließen – entweder indem sie den Wahnsinn dieser Zivilisation normalisiert und zelebriert oder indem sie die Menschen gegenüber dem Unbehagen daran betäubt. Dies ist nicht nur politisch, sondern steht an der vordersten Front der Politik.

Die Politik ist der Kultur nachgelagert, und wenn die Kultur, die Sie mitgestalten, gedankenlos mit dem Strom der Oligarchie und des Imperiums mitschwimmt, dann tragen Sie die Verantwortung dafür, wohin uns dieser Strom am Ende trägt.