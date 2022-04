Die verborgene Wahrheit hinter dem Krieg mit Russland

armstrongeconomics.com: Das Komplott, das hinter der Ukraine steckt, ist viel tiefgründiger, als irgendjemand bereit ist, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Janukowitsch war korrupt und seine Söhne handelten wie eine Schutzgelderpressung. Janukowitsch wollte unbedingt der EU beitreten, aber der Vertrag enthielt eine Klausel, die die Ukraine durch die Hintertür in die NATO gebracht hätte. Die Ukraine hätte alle Regeln und Vorschriften der NATO einhalten müssen, ohne formell aufgenommen zu werden. Schlimmer noch: Die Ukraine sollte ausschließlich mit der EU Handel treiben, obwohl Russland ihr wichtigster Handelspartner war und ihr Treibstoff aus Russland kam. Deshalb hat Janukowitsch einen Rückzieher gemacht, und das war der Auslöser für den ganzen Aufruhr. Um die Demonstranten zu beschwichtigen, stimmte Janukowitsch vorgezogenen Wahlen in neun Monaten zu. Hier waren die US-Neocons am Werk, die den Aufstand als Chance sahen und ihre eigenen Leute einsetzen wollten. Das alles geht aus dem durchgesickerten Telefongespräch von Victoria Nuland hervor.

Zelensky wurde mit überwältigender Unterstützung gewählt, um Frieden zu schaffen, was genau das GEGENTEIL der Ziele der amerikanischen Neocons war. Die ukrainischen Nationalisten (Nazis) drohten, Zelensky zu töten, wenn er sich für Frieden mit Russland einsetzen würde. Zelensky machte eine politische Kehrtwende und beugte sich der Nazibewegung. Zuverlässigen Quellen zufolge drohten die Nazis, Zelensky zu töten, um einen Frieden mit Russland zu verhindern.

Vergessen Sie nicht, dass McCain und Lesley Graham sich sogar an die ukrainischen Nazis wandten und ihnen bereits im Dezember 2016, nach der Wahl von Trump, aber vor seiner Vereidigung, ihre Unterstützung zusagten. Die Neocons haben hart daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass es keinen Frieden mit Russland geben würde.

Das ganze Russiagate ist diskreditiert worden, aber wir müssen die Realität der internationalen Beziehungen verstehen. Hillary, die eine Neocons ist und mit John McCain bis zu dem Punkt befreundet war, an dem er James Comey vom FBI das gefälschte Steel-Dossier übergab, war maßgeblich an der gescheiterten Übernahme Russlands durch die Banker beteiligt, die Jelzin erpressten und sich in die Wahlen 2000 einmischten, die Putin an die Macht brachten. Manche meinen, Hillary habe die ganze Theorie ausgeheckt, dass Trump eine Marionette von Putin sei. Die Neocons haben sogar die Geschichte gesponnen, dass Putin ein ehemaliger KGB-Mann sei und deshalb die alte Sowjetunion wieder auferstehen lassen wolle, was ebenfalls eine Lüge war.

Mit der Ernsthaftigkeit dieser Aktionen steuern wir nun auf einen Krieg wegen Fake News zu. Obama hatte sich geweigert, der Ukraine militärische Hilfe zukommen zu lassen, und das ganze Russiagate diente dazu, Trump in die Schranken zu weisen, dem dann geraten wurde, der Ukraine militärische Waffen zu liefern, um zu beweisen, dass er keine Marionette Putins sei. Es waren die Neocons, die versuchten, Trump in eine Konfrontation auf Augenhöhe zu drängen.

Können Sie sich vorstellen, dass Kennedy den Neocons den Rat verweigerte, was in der Kubakrise zu einer monumentalen Veränderung der amerikanisch-russischen Beziehungen führte. Beide Seiten mussten erkennen, dass sie einander brauchten und dass Konfrontation nicht die Lösung war. Dies kostete Kennedy wahrscheinlich das Leben. Ich glaube, dass die Neocons ihn umbringen ließen und Oswald angedeutet wurde, dass er irgendwie mit Russland verbunden war. Die CIA weigerte sich, die Akten freizugeben, und der einzige Grund dafür ist, die Tatsache zu verbergen, dass die Neocons Kennedy ausgeschaltet haben.

Das Hauptziel von Russiagate war es, Trump daran zu hindern, ein Friedensabkommen mit Russland auszuhandeln. Können Sie sich vorstellen, dass, wenn die Kubakrise während der Trump-Regierung stattgefunden hätte, die Neocons in ihrem Glanz gestanden hätten und Trump gewarnt hätten, dass jedes Friedensabkommen bestätigen würde, dass er nur eine Marionette Putins sei. Das hätte Krieg garantiert – nicht Frieden.

Zuverlässige Quellen behaupten auch, dass die Abschrift des Telefongesprächs zwischen Trump und Zelensky, die für die Anklage verwendet wurde, nicht das vollständige Gespräch wiedergibt. Trump war davon ausgegangen, dass Zelensky es mit dem Frieden ernst meinte und diese Entscheidung unterstützt hätte. Dies wäre jedoch so gesehen worden, dass Trump zur Marionette Putins geworden wäre. Dieses Szenario war von entscheidender Bedeutung, um den Frieden zu verhindern und schließlich die Weichen für den Krieg zu stellen, der sich nun am Horizont abzeichnet.

Die DEMONISIERUNG von Trump begann, um den Weltfrieden zu VERHINDERN und Trump jede Möglichkeit zu nehmen, ein Friedensabkommen mit Russland zu schließen. Putin wollte NICHT die alte Sowjetunion wiederherstellen, sondern er sah den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und versuchte, Russland zu einem wirtschaftlichen Akteur auf globaler Ebene zu machen. Er wollte als derjenige in Erinnerung bleiben, der Russland zu wirtschaftlicher Größe geführt hat.

Das Bild von Trump und Putin musste manipuliert werden, um die Welt auf die neue politische Agenda dieser beiden Führer zu lenken, die ihre jeweiligen Nationen wieder groß machen wollten. Bislang haben sie ihre Ziele mit strategischer Gerissenheit und Manipulation erreicht.