Lage der grauen Haare entspricht der Gesundheit verschiedener Organe

Wenn Sie jemand auf graue Haare an Ihrem Hinterkopf aufmerksam macht, die Sie vorher nicht sehen konnten, sollten Sie genau hinschauen. Der Grund dafür ist, dass die Lage der grauen Haare der Gesundheit verschiedener Organe entspricht.

Viele Menschen machen sich Gedanken über graue und weiße Haare, aber achten Sie auch auf die Lage Ihrer grauen Haare?

In der Tat kann die Position Ihrer grauen Haare zusätzliche Informationen über Ihren körperlichen Zustand offenbaren, berichtet die Epoch Times.

Wir sprachen mit Dr. Dawei Guo, um mehr darüber zu erfahren und zu verstehen, was Ihr Körper Ihnen möglicherweise mitteilen will, wenn Sie weiße Haare bemerken, und wie Sie dem entgegenwirken und es mildern können.

„Wir wissen, dass sich der Zustand der inneren Organe eines Menschen auch in unserem Aussehen niederschlägt“, sagte Dr. Guo. „Wenn jemand zum Beispiel graue Haare oben auf dem Kopf, in der Nähe der Stirn hat, kann er eine schwache Milz oder einen schwachen Magen haben.“

„Wenn graue Haare auf beiden Seiten der Schläfe auftreten, spricht man in der chinesischen Medizin von übermäßigem Leberfeuer, zu viel Qi und Blut.

„Wenn graue Haare am gesamten Hinterkopf auftreten, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Person Probleme mit den Nieren hat.“

Dr. Guo war so freundlich, uns mehr über diese drei Themen zu erzählen.

Graue Haare auf der Vorderseite

„Ich erinnere mich, als ich gestern in der Ambulanz war, kam ein Patient zu mir und erzählte mir, dass er in letzter Zeit Magen-Darm-Probleme hatte, einschließlich starker Blähungen und saurem Rückfluss des Magens. Als wir uns unterhielten, sah ich, dass er überall auf seiner Stirn graue Haare hatte“, sagte Dr. Guo. „Also sagte ich ihm, dass diese grauen Haare mit seinen Magen-Darm-Problemen zusammenhingen.

Der Patient teilte Dr. Guo mit, dass er sich häufig die grauen Haare auszog, was den Arzt zu der Bemerkung veranlasste, dass er zwei entscheidende Fehler machte.

„Der erste ist, dass man die Haare nicht ausreißen darf, denn das würde die umliegenden Haarfollikel verletzen, wodurch man anfälliger für Haarausfall wird“, sagte Dr. Guo.

„Die zweite Sache ist, dass die grauen Haare nicht verschwinden werden, wenn man die Gesundheitsprobleme in der Milz und im Magen nicht behebt“, sagte er.

„Ich würde Patienten mit grauen Haaren im Stirnbereich empfehlen, sich mit ihrer Ernährung zu beschäftigen. Dazu gehört, die richtigen Portionen zu den richtigen Tageszeiten zu essen“, sagt Dr. Guo. Er empfiehlt für die meisten dieser Patienten drei gleichmäßig verteilte Mahlzeiten. „Wir empfehlen, so lange zu essen, bis man zu 70 Prozent satt ist. Auf diese Weise lassen Sie Ihrem Magen Zeit, sich auszuruhen.

„Außerdem sollten Sie etwas essen, das leicht zu vergären ist. Wenn Sie weißen Reis als Hauptgericht essen, sollten Sie ihn mit etwas Buchsbaum und Fleisch zu sich nehmen, um Blähungen und Magensäurerückfluss zu reduzieren“, sagte er.

Graue Schläfen und die Leber

„Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Menschen, die im Finanzwesen oder in anderen stressigen Berufen arbeiten, dazu neigen, weiße Haare an den Schläfen zu haben?“ fragte Dr. Guo. „Wir sagen oft, dass Menschen, die ihr Gehirn überstrapazieren, die ein ‚überhitztes Leberfeuer‘ haben oder unter Schlafstörungen leiden, dazu neigen, die ersten grauen Haare an den Schläfen zu bekommen.“

Dr. Guo verschreibt diesen Patienten zunächst Medikamente zur Entstauung der Lebermeridiane, also der Energieleitbahnen, die in der traditionellen chinesischen Medizin untersucht werden. Er rät ihnen, den Stress zu reduzieren, indem sie nicht so lange aufbleiben und ihre Korrelation mit ihrer Arbeit mäßigen. Das Ergebnis ist, dass die grauen Haare allmählich verblassen und weniger an den Schläfen wachsen.

Dieses „Leberfeuer“ bezieht sich auf ein hohes Maß an Stress und Emotionen oder wird durch diese ausgelöst.

„Emotionen und Stress, über die wir oft sprechen, gehören in der traditionellen chinesischen Medizin zu den fünf Elementen, dem Holz“, so Dr. Guo. „Wir nennen es ‚Leberholz‘, und wir sagen oft, dass ‚Leberholz die „Milz-Erde“ unterdrückt. Eine überaktive Leber kann sich negativ auf die Milz, den Darm und den Magen auswirken.

„Wenn man schlecht gelaunt ist, kann es passieren, dass man zu schnell isst. Oder man hat keine Lust zu essen, der Appetit wird schlechter. Dann nehmen Magen und Darm weniger von dem auf, was sie brauchen.“

„Wir sagen, dass der Magen und die Milz die Quelle der Qi- und Blutbildung sind. Wenn sie entzogen werden, wird die Versorgung des Körpers mit Qi und Blut relativ geringer. Wenn die Leber das Blut speichert und die Haare durch das übrig gebliebene Blut versorgt werden, ist bei unzureichender Ernährung nicht genug da, um die Haare zu nähren.“

Dr. Guo sagt, er habe dasselbe bei Patienten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beobachtet, die eine Lebertransplantation hatten. Während sie sich von den Operationen erholten, färbten sich ihre Schläfenhaare weiß.

Eine gute Niere zeigt sich in den Haaren

Die Nieren sind möglicherweise die direkteste Verbindung zwischen einem inneren Organ und grauen Haaren, so dass in der traditionellen chinesischen Medizin „eine gute Niere durch das Haar sichtbar ist“.

„Manchmal sieht man jemanden, der alt ist, aber einen Kopf voller glänzender, gefärbter Haare hat“, sagt Dr. Guo. „Das bedeutet auch, dass sie gute Nieren haben.“

Wenn der Hinterkopf mit grauen Haaren bedeckt ist, deutet das in der Regel auf ein Problem mit den Nieren und damit auch mit der Blase hin, erklärt er.

Die Knollenblätterpilzblume, auch als Schlingknöterich bekannt, ist im Chinesischen als „he shou wu“ bekannt, was sich mit „der schwarzhaarige Herr He“ übersetzen lässt. Es handelt sich um eine blühende Weinpflanze aus der Familie der Buchweizengewächse.

Laut Dr. Guo lässt sich das Wohlbefinden der Nieren auch am Energielevel ablesen. Wenn Ihnen also jemand graue Haare am Hinterkopf anzeigt, die Sie vorher nicht sehen konnten, sollten Sie genau hinschauen.