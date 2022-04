Powell, nicht Putin oder „gierige“ Unternehmen für Preiserhöhungen verantwortlich machen

Die Regierung Biden und ihre Verbündeten benutzen weiterhin den russischen Präsidenten Wladimir Putin als bequeme Ausrede für ihre wirtschaftlichen Misserfolge. Die jüngste Unwahrheit ist, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine für den Anstieg des Verbraucherpreisindex (VPI) im März um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verantwortlich ist.

Die Preise sind schon lange vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine in die Höhe geschnellt. Außerdem hat Putin die Ausfuhr von Lebensmitteln und Gas nicht gestoppt; es waren die Regierung Biden und der Kongress, die Sanktionen verhängten, wodurch die US-Verbraucher zusätzliche Preissteigerungen hinnehmen mussten. Die Schuld an den wirtschaftlichen Auswirkungen liegt bei der US-Regierung, nicht bei Russland.

Die Vereinigten Staaten mischen sich seit Jahren in die Angelegenheiten der Ukraine ein, mit dem ausdrücklichen Ziel, die Streitkräfte der USA und der NATO immer näher an Russland heranzuführen. Das berüchtigtste Beispiel war der von den USA inszenierte Staatsstreich von 2014, durch den die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine gestürzt wurde.

Russland ist zu Recht verärgert darüber, dass die USA die Ausweitung der NATO auf die Ukraine unterstützen, obwohl die USA bei den Verhandlungen über die Beendigung des Kalten Krieges versprochen hatten, eine Ausweitung der NATO über die Grenzen Deutschlands hinaus nicht zu unterstützen. Außenpolitische Experten, darunter George Kennan, der Architekt der Containment“-Strategie des Kalten Krieges, warnten, dass Russland auf eine NATO-Erweiterung in der Nähe Russlands negativ reagieren würde.

Vor dem Ukraine-Konflikt machten Biden und seine demokratischen Parteifreunde „gierige“ Unternehmen für den Preisanstieg verantwortlich und behaupteten sogar, dass eine verstärkte Kartellrechtsverfolgung die Preise irgendwie senken würde. Dann wurde Putin zur neuen Ausrede.

Der Hauptschuldige für die steigenden Preise ist weder Putin noch „gierige“ Unternehmen. Der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell und seine Kollegen sind schuld. Seit September 2019, als die Fed in Panik geriet, weil die Zinssätze auf dem Repo-Markt, auf dem sich die Banken gegenseitig Übernachtkredite gewähren, in die Höhe schossen, hat die Fed eine beispiellose Geldschöpfungsorgie betrieben. Als Reaktion auf die Schließungen verstärkte die Fed ihre Politik des leichten Geldes und der niedrigen, ja sogar der Nullzinsen. Steigende Preise sind die direkte Folge der Politik der Fed.

Die Fed will versuchen, die Preise zu zähmen, indem sie die Zinssätze erhöht und ihre Bilanz reduziert. Dies wird die Wirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession stürzen. Eine Erhöhung der Zinssätze wird auch dazu führen, dass die Schuldenzahlungen der Bundesregierung steigen, was ein Grund dafür ist, dass die Fed die Zinssätze nicht annähernd auf das Niveau anheben wird, das sie auf einem freien Markt erreichen würden.

Im besten Fall könnte es zu einer Rückkehr zu einer „Stagflation“ wie in den 70er Jahren kommen. Das Worst-Case-Szenario ist, dass das Versagen der Fed, die Inflation einzudämmen, angeheizt durch das Versäumnis des Kongresses, die Ausgaben zu stoppen, in Verbindung mit dem anhaltenden Unmut über die hyper-interventionistische Außenpolitik der USA zu einer Ablehnung des Reservewährungsstatus des Dollars und zu einer großen Finanzkrise führen wird. Eine solche Krise könnte zu weit verbreiteter Armut, Gewalt, Einschränkung der Freiheitsrechte und sogar zum Aufstieg einer totalitären Regierung führen.

Die Krise könnte noch vermieden werden, aber nur, wenn der Kongress ernsthaft die Ausgaben kürzt, angefangen beim militärisch-industriellen Komplex. Der Kongress sollte auch damit beginnen, die Geldpolitik zu reformieren, indem er die Fed prüft, alternative Währungen legalisiert und Edelmetalle und Kryptowährungen von allen Kapitalertragssteuern befreit. Das Wohlfahrts-Kriegsführung-Kunstgeldsystem wird enden. Was nicht bekannt ist, ist, wann es enden wird und ob es durch eine noch autoritärere Regierung oder durch eine Rückkehr zu einer begrenzten, verfassungsmäßigen Regierung ersetzt werden wird.