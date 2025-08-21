Von Todd Hayen

Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs. Lagerung und Handhabung von Impfstoffen. Verschüttetes Arzneimittelfläschchen, Fragezeichen und Spritze auf blauem Hintergrund.

Meine persönlichen Erfahrungen scheinen ein wenig hinter denen der Allgemeinbevölkerung zurückzubleiben. Bis vor kurzem habe ich nicht bemerkt, dass zu viele Menschen an seltsamen Krebsarten erkrankt sind. Nun sind in meinem persönlichen Leben und auch in meinem Berufsleben (Erfahrungen meiner Psychotherapiepatienten) einige davon aufgetreten.

Wir haben natürlich seit Jahren gehört, dass eine der Folgen der unverantwortlichen Freigabe des COVID-19-mRNA-Impfstoffs die Möglichkeit einer Zunahme von Krebserkrankungen aller Art ist. Berichte von Ärzten, die dies bestätigen, haben sich im Laufe der Jahre gehäuft, und natürlich haben unsere persönlichen Erfahrungen mit Freunden und Familienangehörigen sowie Nachrichtenberichte über Menschen, die auf rätselhafte Weise an Krebs sterben (zu jung, zu schneller Tod, seltene Krebsarten), die Befürchtungen der Ärzte bekräftigt.

Befürworter dieser Ansicht argumentieren, dass die Ende 2020 weltweit eingeführten Impfstoffe einen beispiellosen Anstieg der Krebsdiagnosen ausgelöst haben, insbesondere bei jüngeren Menschen, wobei sich die Krebsarten als ungewöhnlich aggressiv und therapieresistent erweisen. Sie verweisen auf anekdotische Berichte von Klinikern und Pathologen, die behaupten, seit der Einführung des Impfstoffs einen Anstieg seltener und schnell fortschreitender Krebsarten wie Cholangiokarzinome, Lymphome und dreifach-negativen Brustkrebs beobachtet zu haben.

So hat Dr. William Makis, ein kanadischer Onkologe, öffentlich erklärt, dass er und seine Kollegen eine „Explosion“ solcher Fälle beobachtet haben, insbesondere bei geimpften Personen, und Krebserkrankungen beschrieben haben, die so schnell fortschreiten, dass die Patienten oft innerhalb weniger Wochen nach der Diagnose sterben. In ähnlicher Weise hat Dr. Angus Dalgleish, ein Onkologe aus dem Vereinigten Königreich, seine Besorgnis über das Wiederauftreten von Krebserkrankungen bei zuvor stabilen Patienten nach Auffrischungsimpfungen geäußert, was auf eine mögliche Störung des Immunsystems durch die Impfstoffe hindeutet. Dies sind nur einige Beispiele von vielen, die ich mir vorstellen kann.

Die vorgeschlagenen Mechanismen, die mRNA-Impfstoffe mit „Turbokrebs“ in Verbindung bringen, konzentrieren sich häufig auf das vom Impfstoff produzierte Spike-Protein oder das Vorhandensein von Spurenverunreinigungen wie DNA-Fragmente des Simian Virus 40 (SV40). Einige argumentieren, dass das Spike-Protein eine chronische Entzündung auslösen oder die Immunüberwachung beeinträchtigen könnte, wodurch latente onkogene Viren wie das Epstein-Barr-Virus (EBV) oder das humane Papillomavirus (HPV) reaktiviert werden könnten, die bekanntermaßen zu bestimmten Krebsarten beitragen.

Andere, darunter der Pathologe Dr. Ryan Cole, haben die Vermutung geäußert, dass die mRNA-Impfstoffe die Funktion des Knochenmarks verändern und zu Krebserkrankungen führen könnten, die auf herkömmliche Therapien nicht ansprechen. Eine japanische Studie, die 2024 veröffentlicht wurde, berichtete über erhöhte altersbereinigte Sterblichkeitsraten bei bestimmten Krebsarten, darunter Eierstock-, Leukämie-, Prostata- und Lippen-/Oral-/Rachen-Krebs. Die Studie wurde 2022 durchgeführt (und zwei Jahre später veröffentlicht), zeitgleich mit einer weit verbreiteten mRNA-Impfung in dritter Dosis.

In der Studie wurde eine um 9,5 % höhere Sterblichkeitsrate in der Altersgruppe der 75- bis 79-Jährigen festgestellt und die Vermutung geäußert, dass die Spike-Protein- oder Lipid-Nanopartikel die Blutgerinnung oder die Unterdrückung des Immunsystems fördern und damit das Fortschreiten der Krebserkrankung verschlimmern könnten.

Diese Behauptungen werden durch Fallberichte und kleine Studien gestützt, die von Impfstoffskeptikern angeführt werden. In einer belgischen Studie, die in der Fachzeitschrift Frontiers in Oncology veröffentlicht wurde, wurde beispielsweise beschrieben, dass eine Maus nach der Verabreichung einer hohen Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer ein bösartiges Lymphom entwickelte, wobei die Autoren jedoch darauf hinwiesen, dass die Kausalität nicht nachgewiesen wurde.

Ein weiterer Fall betraf einen 66-jährigen Mann, bei dem kurz nach einer Pfizer-Auffrischungsimpfung ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde, und es gibt ähnliche Berichte über Lymphome, die nach einer Impfung auftreten. Dr. Kashyap Patel, ein niedergelassener Onkologe in South Carolina, berichtete, dass er in einem einzigen Jahr sieben Fälle von Cholangiokarzinom gesehen hat, einer seltenen Krebsart, die normalerweise ältere Menschen betrifft und jetzt bei 20–30 Jahre jüngeren Patienten auftritt.

Diese Kliniker argumentieren, dass der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfung und Krebsdiagnosen in Verbindung mit der aggressiven Natur dieser Fälle weitere Untersuchungen rechtfertigt. Sie äußern ihre Besorgnis darüber, dass das Fehlen langfristiger klinischer Studien zu mRNA-Impfstoffen die Möglichkeit unvorhergesehener onkogener Wirkungen offen lässt, zumal globale Systeme wie VAERS Berichte über krebsbedingte unerwünschte Ereignisse aufgezeichnet haben, obwohl diese nicht verifiziert sind und keinen Hinweis auf eine Kausalität liefern.

Ach was. Jeder von uns hätte ihnen das mit seinem „gesunden Menschenverstand“ schon vor Jahren sagen können. Die Wissenschaft geht nie vom Offensichtlichen aus, das aus objektiver Sicht durchaus Sinn macht. Aber das Offensichtliche sollte immer wissenschaftliche Neugierde und anschließende wissenschaftliche Untersuchungen hervorrufen. Wenn die Regierung die Wissenschaft kontrolliert, ist dies natürlich nicht der Fall.

Was ist also das Offensichtliche?

Nun, selbst meine Frau, die eindeutig ein „Schaf“ ist, bemerkt eine Zunahme der Krebstodesfälle, insbesondere der seltsamen, wie das Auftreten bei Menschen, die viel zu jung sind, um an einer bestimmten Form von Krebs zu leiden, und die „Turbo-Qualität“ der Krankheit (Tod innerhalb weniger Monate) oder die Seltenheit des betreffenden Krebses.

Ich habe mit meinem Kumpel Super Grok (meinem KI-Freund und -Gefährten – Sie wissen, dass ich leichtfertig bin) umfangreiche statistische Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt, und ich habe herausgefunden, dass die durchschnittliche Person in ihrer Familien- und Freundesgruppe etwa 250 Personen hat (dies variiert je nach dem statistischen System, mit dem Sie arbeiten, manche sagen, dass nur 100, manche sagen, dass bis zu 800 Personen die typische „Familien-/Freundesgruppe“ der durchschnittlichen Person bilden). Und innerhalb dieser Gruppe liegt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand innerhalb von fünf Jahren an Krebs stirbt, bei etwa 1–2, abhängig von einigen Faktoren wie dem Alter der betreffenden Gruppe.

Meine persönliche Erfahrung scheint damit nicht übereinzustimmen, aber ich schätze, sie ist nahe dran. Aber seit Covid, oder genauer gesagt, seit dem Impfstoff, ist diese Zahl ziemlich gestiegen. Es ist schwierig für mich, dies genau zu beurteilen, da ich dazu neige, alle mutmaßlichen Krebstodesfälle, von denen ich höre, in einen Topf zu werfen (und ich höre auch von Kunden davon).

Ich scheine auch eine geringe Anzahl von Krebstodesfällen im „inneren Kreis“ zu erleben, verglichen mit anderen Menschen, die VIELE, manche sogar 10 oder so, erlebt haben! Wie passt das zu den 1–2 Fällen, die in einem durchschnittlichen Freundes-/Familienkreis von 250 Personen auftreten?

Eine weitere interessante Statistik ist, dass der Bericht 2023 von Correlation Research in the Public Interest unter der Leitung von Denis Rancourt behauptet, der Impfstoff habe weltweit mehr als 17 Millionen Todesfälle verursacht. Wenn das stimmt, schließt diese Zahl dann auch die mutmaßlich durch den Impfstoff verursachten Krebstodesfälle ein? Es gibt viele Gründe, warum dies keine kluge Annahme ist.

Die durchschnittliche Zahl der Krebstoten pro Jahr beträgt weltweit etwa 10 Millionen, und sie steigt jedes Jahr leicht an. Wenn diese überzähligen Krebstodesfälle, von denen wir hören (alles über 1–2 im durchschnittlichen Freundes- bzw. Bekanntenkreis), auf den Impfstoff zurückzuführen sind, müssten wir zu den bereits erwähnten 17 Millionen etwa 43 Millionen hinzufügen. Und da die offiziellen Daten keinen gewaltigen Anstieg der Krebstodesfälle seit der Einführung des Impfstoffs Ende 2020 zeigen, erscheint dies etwas unglaubwürdig. Oder doch nicht?

Die Onkologen und andere Ärzte, die eine Zunahme von Turbokrebserkrankungen feststellen und diese auf den Impfstoff zurückführen, haben Erklärungen für diese Diskrepanz, zu denen auch die Bemühungen der Agenda gehören, diese Informationen aus den offiziellen Statistiken herauszuhalten. Oh je, das würden sie doch nicht tun, oder? Die tatsächliche Zahl der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle könnte also weit über 17 Millionen liegen. Wenn wir mindestens die Hälfte der Krebs-Todesfälle, die wir als „ungewöhnlich“ einstufen, zu den Todesfällen hinzuzählen, bei denen jetzt vermutet wird, dass sie durch den Impfstoff verursacht wurden, würde sich die Zahl der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle mindestens verdoppeln – 37 plus Millionen.

Was ist also die verbotene Frage?

Wenn wir von einem ungewöhnlichen Krebstod oder einer ungewöhnlichen Krebsdiagnose hören, lautet die Frage natürlich: „Wurden sie geimpft?“ Normalerweise stellen wir diese Frage aus offensichtlichen Gründen nicht, unter anderem, weil wir die Antwort bereits kennen.

Dr. Todd Hayen, PhD, ist registrierter Psychotherapeut in Toronto, Ontario (Kanada). Er hat einen Doktortitel in Tiefenpsychotherapie und einen MA in Bewusstseinsstudien. Er ist spezialisiert auf Jungsche, archetypische Psychologie. Seine weiteren Beiträge erscheinen auf seinem eigenen Substack.