Seit die USA am 6. August 1945 eine Atombombe auf Hiroshima abwarfen, hat der US-Imperialismus die weltweite Verbreitung von Atomwaffen vorangetrieben. Aktuelle nukleare Krisenherde wie der Iran zeigen, wie die USA weiterhin nukleare Erpressung einsetzen, um ihre Vorherrschaft zu festigen.

Am 6. August 1945 warfen die Vereinigten Staaten eine Atombombe mit einem Uran-Kern auf Hiroshima ab, die den größten Teil der Stadt auf der Stelle einäscherte. Durch die nukleare Explosion, die Strahlung und die daraus resultierenden Feuerstürme starben sofort 90.000 Menschen, und bis Ende 1945 überstieg die Zahl der Todesopfer die 100.000. Nur drei Tage später, am 9. August, schlugen die USA erneut zu und zerstörten Nagasaki mit einer Plutoniumbombe. Die Explosion tötete 40.000 Menschen beim Einschlag, weitere 70.000 starben bis zum Jahresende an Verbrennungen, Verletzungen und Strahlenvergiftungen. Zehntausende weitere erlagen später der Strahlenkrankheit, sodass sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf fast 200.000 belief. Auch 80 Jahre später leiden die Überlebenden und ihre Nachkommen noch immer an den schrecklichen Folgen der Bombardierungen, an Krebserkrankungen, Geburtsfehlern und Generationstraumata. Die japanische und die US-amerikanische Regierung haben ihnen jedoch eine vollständige staatliche Entschädigung und eine angemessene medizinische Versorgung verweigert und diejenigen, die diese imperialistische Gräueltat ertragen mussten, im Stich gelassen.

Die Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki waren keine Kriegshandlungen, sondern kaltblütige Experimente mit Massenmord. Die USA zielten absichtlich auf diese Städte, die von früheren Bombardierungen relativ unberührt geblieben waren, um die Zerstörungskraft ihrer neuen Waffen an der Zivilbevölkerung zu testen. Dies bleibt einer der aggressivsten Kriegsangriffe der Geschichte, ein krasses Beispiel für den barbarischen imperialistischen Willen der USA.

Seit 1945 ist die größte Triebkraft für die Verbreitung von Atomwaffen der US-Imperialismus selbst. Vom Wettrüsten im Kalten Krieg mit der Sowjetunion bis hin zu den gegenwärtigen Kriegsfronten der Triade haben die USA ihr Atomwaffenarsenal immer wieder als Einschüchterungsinstrument zur Unterdrückung von Gegnern eingesetzt. Diese Strategie hat die Lektion, dass nukleare Abschreckung der einzige zuverlässige Schutz gegen amerikanische Aggressionen sein kann, nur noch verstärkt. Die jüngste Geschichte unterstreicht diese Realität, von der Zerstörung Libyens durch die USA und die NATO im Jahr 2011, einem Land, das sein Atomprogramm 2003 aufgegeben hat, bis hin zu den jüngsten Angriffen auf zivile iranische Atomanlagen unter Führung der USA und Israels.

Ausgedehnte US-Atomtests haben auch die Gesundheit der Menschen und die Umwelt auf vielen pazifischen Inseln und Atollen geschädigt, während medizinische Tests in den geheimen Labors der USA die Gesundheit zahlreicher freiwilliger und unfreiwilliger Versuchspersonen ebenfalls geschädigt haben.

Die aktuellen Brennpunkte der Atomwaffen spiegeln die breitere Militärstrategie der USA und ihren Kampf um die alleinige hegemoniale imperialistische Macht in der Welt wider. Die drei Fronten: Osteuropa gegen Russland, die US-Israel-Golf-Türkei-Allianz gegen den Iran und ein eisernes Netz von Allianzen im Pazifik, darunter Australien-UK-U.S. (AUKUS), Japan-Südkorea-U.S. (JAKUS), Japan-Philippinen-U.S. (JAPHUS) und Japan-Australien-Indien-U.S. (Quad) gegen China und die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), sind alle durch die Drohung mit Atomwaffen gekennzeichnet. Die USA setzen nukleare Erpressung gegen ihre Rivalen in der Region ein, indem sie sie als autoritär, diktatorisch oder terroristisch darstellen, während sie die Menschen, die von einer nuklearen Katastrophe betroffen wären, unverhohlen in Kriege hineinziehen, um die sie nie gebeten haben. Diese US-Aggression wird bei den Menschen in der Region nur noch mehr antiimperialistische Gefühle hervorrufen und sie gegen die nuklearen Drohungen der USA vereinen.

Die USA und Israel gegen den Iran

Nirgendwo wird diese Strategie deutlicher als in der amerikanisch-israelischen Kampagne gegen den Iran. Obwohl sich der Iran an internationale Atomabkommen hält, haben Washington und Tel Aviv das zivile Atomprogramm des Landes wiederholt durch verdeckte Morde an Wissenschaftlern und offene Militärschläge sabotiert, während sie den Iran fälschlicherweise als Aggressor darstellen. Diese Aktionen entlarven das wahre Ziel: die Zerschlagung jeder Nation, die die US-zionistische Hegemonie in Westasien in Frage stellt.

Die Palästinenser im Gazastreifen leiden unter weit verbreiteten Hungersnöten und medizinischen Krisen, eine Situation, die eine direkte Folge der anhaltenden US-zionistischen Blockade und Belagerung ist. Die USA und Israel rechtfertigen diese Kontrollen mit der von ihnen selbst erzeugten „Bedrohung durch das iranische Atomprogramm“ und seiner zentralen Rolle bei der Unterstützung der regionalen Widerstandsachse, einschließlich der Hamas-Freiheitskämpfer. Die absichtliche Schwächung und Bombardierung der Palästinenser durch die USA und Israel, die zum Verhungern und zum Tod von Kindern führt, wird mit dem weltweit als unmenschlich empfundenen Argument verteidigt, dass die humanitäre Hilfe sonst für militärische und finanzielle Zwecke missbraucht würde.

Bei den jüngsten Angriffen gegen die Islamische Republik Iran während des „Zwölf-Tage-Krieges“ hätten die USA als Israels wichtigster Unterstützer jede direkte Aggression der zionistischen Entität stoppen können, doch stattdessen taten sie so, als ob sie nichts wüssten, um sich der Schuld zu entziehen, während sie die Angriffe ausnutzten, um den Iran bei den Atomverhandlungen unter Druck zu setzen. Nachdem der Iran seine Unabhängigkeit erklärt und Selbstverteidigungsschläge gegen Tel Aviv ausgeführt hatte, griffen die USA drei iranische Atomanlagen direkt an: Fordow, Natanz und Isfahan.

Die Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den westlichen Mächten haben es durchweg versäumt, das grundlegende Ungleichgewicht bei der Durchsetzung der Atompolitik zu beseitigen. Während der Iran seine Verpflichtungen im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags (NVV), einschließlich der uneingeschränkten Zusammenarbeit mit den IAEO-Inspektionen, aufrechterhalten hat, konzentrierten sich die Verhandlungen in erster Linie auf die Einschränkung des zivilen iranischen Atomprogramms und nicht auf die Festlegung gegenseitiger Verpflichtungen.

Vom Iran beschaffte Beweise deuten auf Diskrepanzen bei der Aufsicht und der sogenannten „Unparteilichkeit“ der IAEO hin, einschließlich der angeblichen Weitergabe von Inspektionsdaten an Israel und der uneinheitlichen Anwendung von Schutzmaßnahmen, die Israel wahrscheinlich bei seiner jahrelangen gesetzlosen Kampagne zur Ermordung iranischer Atomwissenschaftler unterstützt hat. Während die friedlichen nuklearen Aktivitäten des Irans einer intensiven Prüfung unterzogen werden, bleibt Israels Atomwaffenarsenal trotz der Auswirkungen auf die regionale Sicherheit außerhalb jedes internationalen Überwachungsrahmens.

Der US-Ansatz bei diesen Verhandlungen hat einseitigen Beschränkungen den Vorrang vor gegenseitigen Maßnahmen eingeräumt. Der Rückzug der USA aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) im Jahr 2018 und das darauf folgende Sanktionsregime zeigen, wie diplomatische Rahmenwerke unter der Führung von Imperialisten für eigennützige politische Ziele instrumentalisiert werden, anstatt als echte Mechanismen für die Nichtverbreitung zu dienen. Diese asymmetrische Durchsetzung von Nichtverbreitungsnormen untergräbt die Glaubwürdigkeit internationaler Institutionen und verstärkt den Eindruck einer selektiven Anwendung auf der Grundlage geopolitischer Ausrichtung.

Daher hat der Iran jedes Recht, Atomenergie oder sogar Waffen zu seiner Verteidigung zu entwickeln. Heuchlerische Warnungen vor „nuklearer Proliferation“ klingen hohl, wenn sie sich gegen den Iran richten und nicht gegen die USA, die diese Waffen hervorgebracht und verbreitet haben, um die globale Vorherrschaft zu erzwingen.

USA und NATO gegen Russland

Während des Kalten Krieges verfolgten die Vereinigten Staaten eine Strategie der „nuklearen Überlegenheit“, insbesondere nachdem die Sowjetunion das Nuklearmonopol der USA beendet hatte. Dazu gehörte die Stationierung „taktischer“ Atomwaffensysteme, die die Grenzen zwischen konventioneller und nuklearer Kriegsführung verwischten. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges unterzeichneten die USA und die UdSSR 1987 den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen (INF) und 1991 den Vertrag über die Reduzierung strategischer Waffen (START I), wodurch die Verbreitung amerikanischer und sowjetischer Atomwaffen drastisch reduziert wurde.

Heute ist die Krise in Osteuropa genauso brisant wie zu Zeiten des Kalten Krieges, als sich die Sowjetunion und die USA gegenüberstanden. Die USA haben rund 200 taktische Atomwaffen in Italien, Deutschland, der Türkei, Belgien und den Niederlanden stationiert, während Russland rund 2000 nukleare Sprengköpfe stationiert hat, wodurch sich das Risiko einer Eskalation des aktuellen Konflikts in der Ukraine zu einem Atomkrieg dramatisch erhöht. Diese „taktischen Nuklearwaffen“ sind für den Kurzstreckeneinsatz mit geringerer Sprengkraft konzipiert, haben aber dennoch eine hohe Zerstörungskraft.

Jahrzehntelang fürchtete Washington das sowjetische und später russische Atomwaffenarsenal, doch statt auf Stabilität zu setzen, wählte es die Konfrontation. Die USA und die EU verhängten weitreichende Sanktionen und führten Stellvertreterkriege, um Russland politisch und wirtschaftlich zu schwächen. Durch von den USA inszenierte Putsche wurde die Ukraine als Spielball manipuliert und zum Schlachtfeld für diesen indirekten Konflikt, der Moskau dazu veranlasste, seine Atomwaffen in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen. Trotz wiederholter Warnungen Russlands durch den NATO-Russland-Rat verfolgte das von den USA geführte Bündnis aggressiv die faktische NATO-Integration der Ukraine und verstieß dabei gegen die Minsker Vereinbarungen und andere Verpflichtungen. Die USA und die NATO gliederten das ukrainische Militär in ihre Kommandostruktur ein und nutzten die Flugplätze und Stützpunkte in der Nähe der russischen und weißrussischen Grenzen für Übungen, Überwachungen und Vorwärtsverlegungen.

Die Trump-Administration verließ 2017 einseitig den INF und brach damit eine wichtige Rüstungskontrollmaßnahme ab, die zur Verlangsamung des Wettrüstens beigetragen hatte. Selbst als Putin neue Sicherheitsabkommen zur Begrenzung der militärischen Expansion vorschlug, stellten die USA Russland hartnäckig als Gegner dar. Im Dezember 2021 legte Moskau den USA und der NATO Entwürfe für gegenseitige Sicherheitsgarantien vor, die jedoch ignoriert wurden. Jetzt droht Trump damit, den New-START-Vertrag nicht zu verlängern, wenn er 2026 ausläuft. Damit wären die USA und Russland zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg ohne Rüstungskontrollmaßnahmen, die eine nukleare Aggression der USA verhindern könnten.

Die derzeitige Pattsituation und das Wettrüsten zwischen den USA und den atomar bewaffneten russischen Imperialisten kann nur durch ein Ende der Provokation regionaler Kriege durch die USA und der Osterweiterung der NATO gelöst werden.

Bündnisse der USA und des pazifischen Raums gegen China und die DVRK

Das Atomprogramm der DVRK ist eine direkte Antwort auf die jahrzehntelange Feindseligkeit der USA, eine Abschreckung, die durch Drohungen und den direkten Krieg gegen das eigene Volk entstanden ist. Während des Koreakriegs (1950–53) töteten die US-Bombardements 20 % der Bevölkerung des Nordens und zerstörten mehr Städte als in Japan oder Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, sodass US-Generäle zugaben, dass es in Korea keine Ziele mehr gebe. Der Krieg selbst endete mit einem Waffenstillstand, aber bis heute nicht mit einem Friedensabkommen, sodass sich die USA technisch gesehen immer noch im Kriegszustand mit der DVRK befinden. Dies zwang das Land, sich mit allen Mitteln gegen weitere ausländische Aggressionen gegen sein Volk zu verteidigen.

Heute verschärfen die USA die Spannungen mit rücksichtslosen Militärübungen in der Nähe der nordkoreanischen Grenze und entsenden sogar B-1B-Bomber, die zu Atomschlägen fähig sind. Die DVRK hat wiederholt angeboten, die Raketentests, die sie seit 2022 verstärkt durchführt, im Gegenzug für eine Beendigung dieser Provokationen einzustellen, nur um ignoriert zu werden und weitere Drohungen zu erhalten, wie z. B. als Trump „Feuer und Zorn, wie sie die Welt noch nie gesehen hat“ gegen die DVRK versprach.

Seit dem Waffenstillstand im Koreakrieg 1953 haben sich die USA geweigert, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen oder die Beziehungen zur DVRK zu normalisieren. Zehntausende von US-Soldaten, nuklearfähige Raketen und Massenvernichtungswaffen sind nach wie vor auf 15 südkoreanischen Stützpunkten stationiert – ein ständiger Dolch, der auf Nordkorea gerichtet ist.

Es ist klar, dass die DVRK ihre Fähigkeit zur Herstellung und zum Einsatz von Atomwaffen nicht ohne ein ernsthaftes Zugeständnis der USA einschränken wird. Ihr Atomwaffenarsenal gilt als eine der stärksten Waffen gegen direkte Angriffe und Interventionen der USA. Die faktische militärische Besetzung Südkoreas, wo US-Basen, Waffensysteme und Truppen stationiert sind, hält Südkorea unter dem „nuklearen Schutzschirm“ der USA.

Wie die DVRK mehrfach erklärt hat, können die Spannungen nur durch einen Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea, die sofortige Beendigung der Wirtschaftssanktionen und der Kriegsspiele an den Grenzen und im Meer des Landes, die Beendigung der in Südkorea stationierten US-Truppen und, nach all diesen Schritten, eine bilaterale und gleichberechtigte Vereinbarung über die Wiedervereinigung der Halbinsel ohne Einmischung der USA oder anderer ausländischer Mächte gelöst werden.

Während die USA mit ihrem 2012 von Obama angekündigten militärischen „Schwenk zum Pazifik“ kontinuierlich den sozialistischen Aufbau der DVRK ins Visier nehmen, haben die USA auch Chinas wirtschaftliches und militärisches Wachstum als „aggressiv“ bezeichnet und damit einen neuen Kalten Krieg angeheizt, der zu einem katastrophalen und nuklearen Konflikt führen könnte.

Durch die Bewaffnung Taiwans unter dem Vorwand, Halbleiterlieferungen zu schützen, die Ausweitung von Militärbündnissen in Japan, Südkorea, Australien und auf den Philippinen und die Durchführung provokativer Kriegsspiele im Südchinesischen Meer eskaliert Washington systematisch die Spannungen mit seinem Hauptrivalen und seiner Atommacht. Diese Aktionen, von Truppenverlegungen bis hin zu gemeinsamen Übungen in der Nähe von Chinas Grenzen, sind nicht defensiv, sondern aufrührerisch und treiben die Welt in Richtung eines möglichen Weltkriegs.

Schlussfolgerungen und Perspektiven

Die USA brachten die Atomwaffen in die Welt und trafen dann die Entscheidung, ihre Verbündeten zu bewaffnen und zu versuchen, sie einzusetzen, um ihren Willen durchzusetzen, wo immer es ihnen beliebt. Die Geschichte der Atomwaffen von Hiroshima und Nagasaki bis zu den gegenwärtigen Drei-Fronten-Kriegen unter Führung der USA offenbart den grundlegenden Widerspruch der nuklearen Kriegsführung: Während imperialistische Mächte Atomwaffen einsetzen, um zu drohen und zu herrschen, haben antiimperialistische Staaten sie entwickelt, um weitere Kriege gegen ihre Völker zu verhindern.

Tausende haben sich für den Abbau der US-Atomwaffentriade, die Forderung nach Säuberung und Entschädigung für Schäden und die Blockierung des 1,7 Billionen Dollar teuren US-Atommodernisierungsprogramms eingesetzt. Obwohl der UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2021 94 Unterzeichnerstaaten zählt und Atomwaffen damit international illegal sind, haben die USA keine Vision, ihr Atomwaffenarsenal abzubauen oder dem Vertrag beizutreten. Die von den USA geführte Kriegsmaschinerie steht seit Jahrzehnten an der Spitze des imperialistischen Systems und ist daher der Hauptverursacher und Provokateur der nuklearen Weiterverbreitung. Wir müssen verstehen, dass die USA sich weigern, ihr Arsenal aufzugeben und stattdessen aufgrund ihrer imperialistischen Agenda kopfüber in eine mögliche nukleare Katastrophe stürzen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der US-Imperialismus seinen Militärsektor zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums eingesetzt, eine Strategie, die immer wieder zu einer Verlagerung der wirtschaftlichen Ressourcen und zu periodischen Systemkrisen geführt hat. Der militärisch-industrielle Komplex der USA dient also dazu, den kapitalistischen Wirtschaftskreislauf zu verlängern und aufrechtzuerhalten, vor allem in Zeiten der monopolkapitalistischen Krise. Folglich sind globale Konflikte oft direkt auf die immense Rentabilität der US-Waffenproduktion zurückzuführen. Die gegenwärtige Expansion der US-Kriegsmaschinerie an mehreren Fronten ist ein Beispiel für die „Akkumulation von Verschwendung“ – die Plünderung von Land, Ressourcen und Natur, neben der Zerstörung und Schwächung von Menschenleben. Diese globale Kriegsökonomie ermöglicht es dem US-Imperialismus, Bevölkerungen zu enteignen und zu vertreiben, die globale Reservearmee der Arbeit anschwellen zu lassen, Löhne zu unterdrücken und die arbeitenden Menschen physisch zu schwächen.

Die von den USA angeführte Kriegsmaschinerie steht seit Jahrzehnten an der Spitze des imperialistischen Systems und ist daher der Hauptverursacher und Provokateur der nuklearen Weiterverbreitung. Die Lösung besteht nicht darin, den unterdrückten Nationen Abrüstung aufzuzwingen, sondern in der vollständigen Demontage der imperialistischen Kriegsmaschinerie und ihres nuklearen Terrorapparats, die mit den USA beginnen muss. Da die USA niemals freiwillig ihre größten Waffen aufgeben werden, kann wahrer Frieden nur durch die totale Niederlage des US-Imperialismus und seiner Juniorpartner erreicht werden, ein Sieg, der globale Solidarität und einen unerbittlichen Kampf für gerechten Frieden erfordert.