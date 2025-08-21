Von Lorenzo Maria Pacini

Die russische Haltung zum Geoengineering ist Teil einer komplexen internationalen Debatte, in der der Wettbewerb zwischen den Staaten mit der Notwendigkeit einer multilateralen Zusammenarbeit verknüpft ist

Moderne Wetterkontrollsysteme

Das Verständnis des Einsatzes neuer, weit verbreiteter Technologien ist für das Verständnis der Entwicklung der Kriegsführung von wesentlicher Bedeutung. Einer der faszinierendsten und oft missverstandenen Aspekte ist der des Geo-Engineering.

Die russische Regierung hat über eine Million Dollar investiert, um Regen am Nationalfeiertag zu verhindern. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur TASS hat der Kreml fast 86 Millionen Rubel (etwa 1,3 Millionen Dollar) bereitgestellt, um günstige Wetterbedingungen während der Feierlichkeiten zum 1. Mai und an den darauf folgenden Tagen, insbesondere am 9. Mai für die große Parade, zu gewährleisten.

Es handelt sich um ein Ereignis von internationaler Bedeutung, das jedes Jahr einen Prüfstein für die russische Kultur darstellt. Cloud Seeding basiert auf der Verwendung chemischer Verbindungen, die die Kondensation und den Fall von Wassertröpfchen auslösen, und besteht darin, die Wolken künstlich so zu verändern, dass sie den Regen vorzeitig abwerfen, so dass der Niederschlag an anderen Orten oder zu anderen Zeiten fällt, damit er bestimmte Ereignisse nicht stört.

Spezialflugzeuge durchfliegen „kritische“ Wolkenformationen und setzen diese Stoffe frei, die die Wasserteilchen gefrieren lassen, so dass sie wachsen und schließlich zu Boden fallen.

Auch in anderen Ländern wurde das Cloud Seeding eingesetzt, z. B. in China, wo es inzwischen üblich ist, vor großen Feiertagen für gutes Wetter zu sorgen, um günstige Wetterbedingungen zu erhalten. Einige Unternehmen haben sogar begonnen, diesen Service für Privatkunden anzubieten, um beispielsweise sonnige Tage für Hochzeiten zu garantieren.

Russland seinerseits unterhält seit der Sowjetära aktive Wetterveränderungsprogramme und führt derzeit in mehreren Regionen groß angelegte Cloud Seeding-Operationen durch. Der russische Föderale Dienst für Hydrometeorologie und Umweltüberwachung beaufsichtigt die Aktivitäten zur Wetteränderung, die darauf abzielen, landwirtschaftliche Gebiete vor Hagelschäden zu schützen und die Niederschläge zu erhöhen. Moskau setzt regelmäßig Wolkenimpfungen ein, um Regen an Nationalfeiertagen und bei wichtigen Ereignissen zu verhindern, und gibt jährlich rund 40 Millionen Dollar für Wetterkontrollmaßnahmen aus. Russische Wissenschaftler des Zentralen Aerologischen Observatoriums haben fortschrittliche Silberjodid-Seeding-Techniken entwickelt, die die regionalen Niederschläge in Testgebieten um bis zu 20 % erhöht haben. Das Budget des Landes für Wetterveränderungen ist seit 2020 erheblich gestiegen, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz von Nutzpflanzen und der Bewirtschaftung von Wasserressourcen in dürregefährdeten Regionen liegt.

Landwirtschaftliche und ökologische Zwecke

In der Landwirtschaft ist eine der wichtigsten Anwendungen die Manipulation des atmosphärischen Niederschlags. Seit der Sowjet-Ära hat Russland Programme zur Wolkenimpfung entwickelt, die darauf abzielen, sowohl die Niederschläge in Dürregebieten zu erhöhen als auch Hagelschäden in den produktivsten landwirtschaftlichen Gebieten, wie z. B. im Nordkaukasus, zu verringern. Diese Maßnahmen beruhen auf dem Einsatz von Silberjodid oder anderen Substanzen, die die Kondensation von Wasserdampf fördern. Damit wird ein doppeltes Ziel verfolgt: eine stabilere Wasserversorgung der Anbauflächen zu gewährleisten und die Kulturen vor zerstörerischen Wetterereignissen zu schützen. Obwohl die Wirksamkeit dieser Methoden international wissenschaftlich umstritten ist, sind sie nach wie vor ein fester Bestandteil der russischen Agrarpolitik, insbesondere im Kontext einer zunehmenden Klimaanfälligkeit.

Ein weiterer Bereich von landwirtschaftlichem Interesse ist das kontrollierte Auftauen des Permafrosts und die Bodenbewirtschaftung in nördlichen Regionen. Der globale Temperaturanstieg beeinträchtigt bereits die Stabilität großer Permafrostgebiete und setzt Methan und Kohlendioxid frei. Einige russische Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass Geoengineering eingesetzt werden könnte, um diese Prozesse zu beschleunigen oder zu kontrollieren, mit dem Ziel, Gebiete, die derzeit unwirtlich sind, kultivierbar zu machen. Dies ist jedoch eine umstrittene Perspektive, da die Vorteile für die Landwirtschaft durch negative Umweltauswirkungen aufgewogen werden könnten, die noch wissenschaftlich untersucht werden müssen.

Im Umweltbereich hat Russland Geoengineering-Techniken für die Bewirtschaftung der Wasser- und Waldressourcen eingesetzt. Das bekannteste Beispiel ist der Einsatz künstlicher Methoden zur Verringerung der Brandgefahr in den riesigen sibirischen Wäldern durch die Erzeugung künstlichen Regens oder die Ausbringung chemischer Stoffe zur Eindämmung der Brandausbreitung. Darüber hinaus wurden experimentelle Projekte zur teilweisen Umleitung von Flüssen oder Seen durchgeführt, um landwirtschaftliche Flächen zu bewässern oder die Schiffbarkeit von Binnenwasserstraßen zu erhalten, die für die Wirtschaft des Landes von entscheidender Bedeutung sind.

Einige russische Forschungsinstitute haben Techniken zur Sonnenreflexion (z. B. unter Verwendung stratosphärischer Aerosole) als mögliche Reaktion auf den Klimawandel untersucht. Obwohl sich diese Projekte noch im theoretischen oder experimentellen Stadium befinden, zeigt Russland ein strategisches Interesse daran, sowohl um die globale Erwärmung einzudämmen als auch um einen geopolitischen Vorteil in sensiblen Regionen wie der Arktis zu erlangen.

Geopolitisch gesehen

Aus geopolitischer Sicht kann der Einsatz von Geoengineering in Russland nicht als isoliertes Phänomen betrachtet werden. Die Fähigkeit, das Klima künstlich zu verändern und natürliche Ressourcen zu bewirtschaften, hat direkte Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen.

Erstens kann sich die Kontrolle atmosphärischer Phänomene auf die Agrar- und Handelsbilanzen auswirken: Eine verbesserte Produktivität in bisher marginalen Regionen würde die Selbstversorgung des Landes mit Nahrungsmitteln stärken, seine Abhängigkeit von Importen verringern und Russlands Position auf den globalen Getreidemärkten festigen.

Zweitens verleiht die Konzentration auf die Arktis dem Geoengineering einen strategischen Wert. Die schrittweise Öffnung der polaren Seewege und der Zugang zu neuen Energieressourcen machen eine Kontrolle der Klimaprozesse in diesem Gebiet unabdingbar. Die Anwendung von Geoengineering-Techniken, wenn auch nur auf experimenteller Ebene, wird daher als Instrument der sanften Macht und des technologischen Einflusses wahrgenommen.

Generell kann Geoengineering als Druck- und Abschreckungsinstrument eingesetzt werden, das kurzfristige, aber auch mittel- und langfristige Auswirkungen hat. Die Auswirkungen könnten eine ähnlich abschreckende Wirkung haben wie Atomwaffen, da sie die Wirtschaft oder die Ernährungssicherheit eines Gegners zu destabilisieren drohen, was wiederum zu politischen und militärischen Entscheidungen führt.

Nationen, die über fortschrittliche Technologien zur Beeinflussung des Klimas oder der Atmosphäre verfügen, haben einen erheblichen strategischen Vorteil gegenüber technologisch weniger entwickelten Staaten. Dies könnte möglicherweise zur Entstehung neuer Arten von regionaler Hegemonie führen (ein Thema, das sicherlich weitere Erforschung verdient).

Im Gegensatz zu konventionellen Waffen lassen sich die Auswirkungen von Geoengineering nur schwer mit Sicherheit zuordnen. Dies führt zu strategischer Unklarheit: Ein Staat könnte erheblichen Schaden erleiden, ohne das Eingreifen einer anderen Macht nachweisen zu können. Eine solche Ungewissheit kann Spannungen und Misstrauen verstärken und zu diplomatischen oder militärischen Konflikten führen, selbst wenn keine Kriegshandlung vorliegt. In der Tat sprechen wir von Formen hybrider Kriegsführung.

In diesem Sinne ist Russlands Herangehensweise an das Geo-Engineering Teil einer komplexen internationalen Debatte, in der der Wettbewerb zwischen den Staaten mit der Notwendigkeit einer multilateralen Zusammenarbeit verwoben ist.