Die Vereinigten Staaten haben sich in die Riege der Dreckslochländer eingereiht

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Das Biden-Regime hat die Vereinigten Staaten in eine Lachnummer verwandelt. Nicht, dass die USA nicht schon vorher eine Lachnummer waren, aber jetzt, oh Mann, lachen sogar Patrioten.

Sie kennen doch die Sanktionen, die Russland zu Fall bringen sollten? Nun, Bidens Sanktionen haben die russischen Öllieferungen und Einnahmen um 300.000 Barrel pro Tag in die Höhe getrieben, wie das Wall Street Journal berichtet, und den Benzinpreis für die Amerikaner verdoppelt, wie die American Automobile Association berichtet.

Wissen Sie, all die Panzer und Waffen, die versprochen wurden, um die Niederlage der Ukraine gegen Russland zu beschleunigen, nun, tut mir leid, die Russen liefern uns nicht das Titan, das für die Panzerung notwendig ist.

Die Regierung der Vereinigten Staaten ist so dumm und inkompetent, dass die Idioten in Washington immer noch nicht begreifen, dass Washington mit seiner Beteiligung an Russlands begrenzter Intervention in der Ostukraine, die früher zu Russland gehörte, mehr tut, als den Westen zu einem Kombattanten in diesem Konflikt und damit zu einem potenziellen Ziel zu machen. Die Leute in Washington müssen die dümmsten der Welt sein. Sie überzeugen Russland davon, dass sein Ziel, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu neutralisieren, die Eroberung des gesamten Landes erfordert und nicht nur die Vernichtung der ukrainischen Armee, die zur Rückeroberung der beiden abtrünnigen Republiken in der russischen Donbass-Region entsandt wurde.

Mit anderen Worten: Durch die Einmischung in den Konflikt in der Hoffnung, Russland in eine Situation wie in Vietnam zu verwickeln, überzeugt Washington den Kreml davon, dass Russland sein Ziel nicht erreichen kann, ohne die gesamte Ukraine zu erobern. Angesichts dieser Aufgabe ist es unwahrscheinlich, dass Russland eine Politik des langsamen Krieges zur Rettung der Zivilbevölkerung verfolgen wird. „Die Reiter der Apokalypse galoppieren heran“, warnt Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, aber Washington ist unfähig, etwas zu hören, was nach Wahrheit klingt.

Während Russland durch die Inkompetenz des Westens gestärkt wird, wendet Washington seine Waffen gegen den republikanischen Spitzenkandidaten für das Gouverneursamt von Michigan. Der in den Umfragen führende Ryan Kelley wurde aus dem Rennen geworfen, als die Demokraten ihr politisiertes FBI veranlassten, ihn wegen „Aufruhrs“ im Rahmen des falschen Narrativs vom „6. Januar“ zu verhaften, dem Komplott von Trumps weißen Vorherrschern, die die US-Regierung stürzen wollen, und zwar nicht mit Waffen oder bewaffneter Gewalt, sondern indem sie Selfies von sich machen, während sie auf dem Stuhl von Nancy Pelosi sitzen. Für die aufgeweckten Demokraten genügen ein paar Leute, die im Kapitol umherwandern, um die Unipower-US-Regierung zu stürzen.

In den südamerikanischen Bananenrepubliken können ehemalige Präsidenten von ihren Nachfolgern verhaftet werden. In vielen Teilen der Welt ist die Regierung nur ein Ort, an dem Interessengruppen um die Macht kämpfen, und wie das Sprichwort sagt, ist in der Liebe und im Krieg alles erlaubt. Mit der Verhaftung eines politischen Kandidaten, um ihn an der Wahl zu hindern, haben sich die Vereinigten Staaten nun dieser Gruppe der Dritten Welt angeschlossen. Die nazifizierten Demokraten haben den schwächlichen Republikanern den Marsch geblasen.

Die Demokraten missbrauchen ihre gesetzgeberische Macht, indem sie „Anhörungen“ durchführen, wonach Präsident Trump und seine Anhänger sich des Aufruhrs schuldig gemacht haben, weil sie einen Aufstand versucht haben. Tatsächlich hörten Trumps Anhänger Trumps Rede eine Meile oder mehr entfernt am Washington Monument zu, als der angebliche „Aufstand“, ein vom FBI inszeniertes Ereignis, im Kapitol stattfand.

Bloomberg „News“, eine führende Lügenfabrik der Presse, dämonisiert patriotische Amerikaner als Aufständische, die einen Putschversuch unternommen haben. Seien Sie sicher, dass Sie den Unsinn dieser Anschuldigung verstehen. Amerikaner, die nach Washington kamen, um ihre Unterstützung für eine Präsentation von Beweisen vor dem Kongress zu zeigen, dass die Demokraten die Wahl von Trump gestohlen haben, wurden als „Aufrührer“ verhaftet. Es waren nicht genug „Aufrührer“ im Kapitol, um ein McDonalds-Restaurant zu stürzen. Selbst wenn das Kapitol von Menschen besetzt worden wäre, die sich weigerten, es zu verlassen, wie kann die Besetzung eines Gebäudes einem Staatsstreich gleichkommen?

Der Zweck des inszenierten „Aufstands“ war es, die Vorlage der Beweise für eine gestohlene Wahl im Kongress zu verhindern, was auch gelang.

In Anbetracht der Leichtgläubigkeit der Amerikaner haben die Demokraten und die ihnen zuarbeitenden Hurenmedien die Unterstützung für eine Untersuchung des Wahldiebstahls in einen „tödlichen Versuch, die Machtübergabe zu blockieren“ und in einen „versuchten Staatsstreich“ verwandelt, der „der blutige Höhepunkt eines siebenteiligen Plans war, der vor der Wahl 2020 begann – ein Plan, der letztlich von einer Person vorangetrieben wurde“ – Donald Trump.

Nun, Trump hat vergessen, seine Truppen zu bewaffnen und er hat sie am falschen Ort versammelt. 99 % der rassistischen Trump-Bewohner waren zu weit weg, um an dem versuchten Staatsstreich teilzunehmen.