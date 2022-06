170.000 Lockdown-Tote allein nur in den USA

Eine neue Studie des National Bureau of Economic Research, die in The Australian und in einem Kommentar der New York Times zitiert wird, kommt zu dem Ergebnis, dass es in den Jahren 2020 und 2021 über 170.000 Todesfälle unter jungen Amerikanern gibt, die nicht auf das Coronavirus zurückzuführen sind – also Todesfälle durch Abriegelung.

Der Economist schätzt die Zahl sogar noch höher, nämlich auf 199.000. Diese Zahl der überzähligen Todesfälle unter jungen Menschen, die nicht auf das Coronavirus zurückzuführen sind, bleibt in den Ländern der Europäischen Union, die strenge Abriegelungsmaßnahmen ergriffen haben, konstant, verschwindet aber in Schweden, das keine solchen Maßnahmen ergriffen hat.

Laut der NBER-Studie:

Wenn wir unsere Schätzungen über Ursachen und Altersgruppen hinweg zusammenfassen, schätzen wir 171.000 überzählige Nicht-Covid-Todesfälle bis Ende 2021 plus 72.000 nicht gemessene Covid-Todesfälle. The Economist hat Mortalitätsdaten auf nationaler Ebene aus der ganzen Welt zusammengetragen und kommt zu einer ähnlichen Schätzung für die USA, die sich auf 199.000 (einschließlich aller nicht gemessenen Covid) oder etwa 60 Personen pro 100.000 Einwohner beläuft (Global Change Data Lab 2022). Für die Europäische Union als Ganzes ist die Schätzung mit 64 nicht-covidbedingten Todesfällen pro 100 000 Einwohner nahezu identisch. Im Gegensatz dazu liegt die Schätzung für Schweden bei -33, was bedeutet, dass die nicht-covidalen Todesursachen während der Pandemie eher niedrig waren. Wir vermuten, dass einige der internationalen Unterschiede auf den Standard zurückzuführen sind, nach dem ein Todesfall als Covid eingestuft wird, aber vielleicht hängt das schwedische Ergebnis auch damit zusammen, dass der normale Lebensstil der Bürger so wenig wie möglich gestört wurde.

Erschreckenderweise stimmen die Ergebnisse der NBER- und der Economist-Studie nahezu perfekt mit den einfachen Berechnungen der Todesfälle durch Einschluss überein, die ich in meinem Buch Snake Oil durchgeführt habe.

Wie die New York Times euphemistisch feststellt: „Die Sterberate aller Ursachen für jüngere Erwachsene ist um einen größeren Prozentsatz gestiegen als die Sterberate aller Ursachen für alte Menschen.“ Es ist schön, dass die New York Times diese Tatsache endlich druckt, aber sie scheint, euphemistisch ausgedrückt, einen Tag zu spät zu kommen und einen Dollar zu wenig zu haben – der „Dollar“ sind in diesem Fall 200.000 junge amerikanische Leben.