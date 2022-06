FDA-Berater wird während der Anhörung des Beratungsausschusses für Covid-Impfstoffe für Kinder beschimpft: „Sie werden auf ewig in der Hölle brennen“!

Am Dienstag traf sich die U.S. Food and Drug Administration mit ihrem Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC), um den EUA-Antrag von Moderna für einen COVID-19-Impfstoff für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren zu diskutieren.

Dasselbe Expertengremium wird am Mittwoch erneut zusammentreten, um über die Impfungen von Moderna und Pfizer für Kinder unter 5 Jahren zu beraten.

Den Daten der CDC zufolge lag die Häufigkeit von Herzentzündungen bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren, die den Impfstoff von Pfizer/BioNTech erhielten, bei 4,41 Fällen pro 100.000, während sie bei Moderna bei 6,27 Fällen pro 100.000 lag, wie Reuters berichtete.

Die Gesamthäufigkeit ist relativ selten, und die überwiegende Mehrheit der Betroffenen erholt sich vollständig, aber ein Vergleich zeigte, dass das Risiko einer Myokarditis und Perikarditis bei jungen Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren nach der Moderna-Impfung um das 1,1- bis 1,5-fache höher war, so die FDA in ihrer Präsentation unter Berufung auf Daten aus drei US-amerikanischen Datenbanken zur Impfstoffsicherheit. Einige Länder in Europa haben die Verwendung des Moderna-Impfstoffs für jüngere Altersgruppen eingeschränkt, nachdem Überwachungsdaten darauf hindeuteten, dass der Impfstoff mit einem höheren Risiko für Herzentzündungen verbunden ist, und die FDA hat ihre Prüfung der Moderna-Impfung verschoben, um das Myokarditisrisiko zu bewerten.

Ein FDA-Beamter behauptete, dass die Befunde zu Myokarditis und Perikarditis im Zusammenhang mit den beiden mRNA-Impfungen „nicht in allen US-Impfstoffsicherheitsüberwachungssystemen konsistent waren“.

Die FDA forderte die Redner auf, ihre Meinung zur Zulassung des Moderna-Impfstoffs für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren zu äußern. Einige der eingeladenen Redner sprachen sich aufgrund der lebensbedrohlichen Risiken, die ihr Leben vollständig ruiniert haben, gegen den Impfstoff aus.

Carolina Bourque ist eine 43-jährige Forscherin, Biologin und Mutter. Frau Bourque erzählte von ihrem persönlichen Alptraum, nachdem sie den Moderna-Impfstoff erhalten hatte.

Ich habe ein normales, aktives und glückliches Leben geführt. Ich arbeitete Vollzeit, kümmerte mich um meine Familie, meinen Bauernhof, meine Rettungshunde und genoss zahlreiche körperliche Aktivitäten. Anfang März 2021 habe ich meine erste Moderna-Spritze bekommen. Ich habe die Injektion erhalten, weil ich der Meinung war, dass sie notwendig war, um mich, meine Familie und andere Menschen in meiner Umgebung zu schützen. Ich hielt sie für sicher, wirksam und richtig. Nach meiner ersten Injektion hatte ich eine anaphylaktische Reaktion, Hautausschlag, Herzrasen, Schwindel, Kurzatmigkeit und starke Magenschmerzen, die Monate lang anhielten. Meine Ärzte ignorierten meine Reaktionen auf die erste Injektion und empfahlen mir unglaublicherweise eine zweite Spritze. Sie sagten, dies sei notwendig, um sicher zu gehen.

Ich bekam die zweite Moderna-Spritze im Juni 2021. Mir wurde sofort schwindlig. Zwei Tage nach der Injektion konnte ich einige Tage lang nicht aus dem Bett aufstehen. Mein rechtes Bein und meine Arme waren schwach. Ich bekam Lähmungserscheinungen im Gesicht und Migräneanfälle. Mein Sehvermögen wurde unscharf. Mir war schwindelig und ich war verwirrt. Ich hatte keine andere Wahl, als liegen zu bleiben. Die Reaktion auf die Injektionen dauerte etwa zwölf und 15 Monate. Ich leide immer noch unter täglicher Müdigkeit, Schwindel, Gedächtnisproblemen, Nerven- und Gelenkschmerzen, Hautverbrennungen, Taubheitsgefühlen, Ohrensausen, Kopfschmerzen, Kribbeln in meinem Körper, einem hängenden Gesicht und einem Zittern der rechten Hand.

Diese Injektion hat meinem Leben, meiner Familie, meiner Arbeit und meiner Gesundheit schweren Schaden zugefügt. Sie hat mich von allem entfernt, was mein Leben glücklich und erfüllend gemacht hat. Bislang gibt es keine wirksamen Behandlungen, die mir helfen können. Ich war bei zahlreichen Spezialisten, habe spezielle Diäten und Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert. Ich habe keine Antworten oder Hinweise gefunden. Es gibt keinen Weg zur Besserung. Niemand weiß, ob es mir jemals wieder besser gehen wird. Die Auswirkungen der Spritzen sind so extrem und nicht enden wollend. Sobald ich erwähnt habe, dass die Symptome im Zusammenhang mit den Impfungen stehen, fühle ich mich völlig ignoriert. Die meisten Ärzte wollen nicht über die Möglichkeit von Impfschäden sprechen.

Wie wird sich das auf die kleinen Kinder auswirken, die sich nicht mitteilen oder erklären können, was in ihrem Körper vor sich geht? Die Nebenwirkungen müssen öffentlich anerkannt werden. Langfristige Forschung muss betrieben werden, bevor wir unseren Kindern so etwas einflößen können. Bevor wir unseren Kindern so etwas injizieren, sollten wir den Grad der Menschlichkeit kennen.

Die nächste Rednerin, die den Impfstoff nicht befürwortete, war Robyn Handsman.

Frau Handsman war sehr emotional, als sie versuchte, sich daran zu erinnern, wie der Moderna-Impfstoff ihr Leben ruiniert hat.

Ich habe die erste Injektion am 15. September 2021 bekommen, daher ist es für mich sehr emotional. Ich bekam die erste Dosis und bis 08:00 Uhr morgens war alles in Ordnung. Am Freitagmorgen um 08:00 Uhr wachte ich auf und meine Hände und Arme waren völlig taub und kribbelten. Ich rief den Notruf, aber anstatt ins Krankenhaus zu fahren, ging ich zu meinem Arzt, der eine Urinprobe und ein EKG machte und mich nach Hause schickte. Am Sonntagabend schaute ich nur noch fern. Ich stand auf, um auf die Toilette zu gehen, und sagte laut, dass mir wirklich schwindlig sei. Mein Mann sagte, wir müssen Ihren Blutdruck messen, und er hat meinen Blutdruck gemessen und sofort den Notruf gewählt. Er lag bei 211/105. Ich nahm eine der Blutdrucktabletten meines Mannes, denn ich nahm nichts, weil ich ein völlig gesunder Mensch war, und ich nahm auch 325 mg Aspirin. Die Sanitäter bestätigten meinen extrem hohen Blutdruck, aber da ich die Pille genommen hatte, beschloss ich, zu Hause zu bleiben. Um 23.30 Uhr sagte mein Mann, wir sollten sie noch einmal nehmen, bevor wir schlafen gehen. Und mein Blutdruck war noch höher, also wurde wieder der Notruf gewählt. Ich nahm noch ein Aspirin und eine zweite Pille von meinem Mann. Der Krankenwagen kam. Sie machten ein EKG und sagten, mein Herz sähe gut aus und Covid sei im Krankenhaus weit verbreitet, also blieb ich zu Hause.

Am nächsten Morgen wachte ich auf. Es war 198/98. Also ging ich in die Notaufnahme. Ich nahm eine dritte Tablette der Blutdruckmedikamente meines Mannes. Am Montag und Dienstag ging ich in der Notaufnahme und in der Notfallambulanz ein und aus. Am Mittwoch ging ich wieder zu meinem Arzt und machte eine weitere Urinprobe. Er gab mir eine zweite Blutdrucktablette mit auf den Weg. Jetzt nahm ich also zwei. Am Donnerstag hatte ich Schmerzen und Taubheitsgefühle im linken Arm und wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Am Freitag erhielt ich im Krankenhaus eine E-Mail von meinem Arzt, dass ich Eiweiß im Urin hatte. Innerhalb von fünf Tagen stieg der Wert von Null auf 433, und ich habe jetzt einen dauerhaften Nierenschaden. Ich habe alle meine medizinischen Unterlagen an Moderna weitergegeben. Moderna rief meinen Arzt an, weil ich einen 100-prozentigen Beweis dafür hatte, dass es mit dem Impfstoff zusammenhing. Anhand der Urinproben. Sie sagten, dass sie viele Fälle wie meinen sehen und dass ich auch alle meine Bluttests drei Monate zuvor machen ließ.

Und das Schlimmste daran ist, dass ich gegen Lebensmittel allergisch bin, gegen die ich noch nie allergisch war, und wenn ich sie esse, steigt mein Blutdruck auf 200 zu 100. Ich würde sagen, das ist verrückt, aber ich weiß nicht, dass ich etwas gegessen habe, gegen das ich allergisch bin. Warum um alles in der Welt sollte man das Kindern geben? Und jungen Menschen, wenn das Risiko, an COVID zu sterben, praktisch gleich Null ist. Wie viele Menschen müssen einschlafen und wachen nicht mehr auf? Das ist kein Zufall. Kinder sterben auf den Feldern an Herzkrankheiten wie nie zuvor. Mein und Tausende und Abertausende von Leben sind für immer verändert. Wir haben keine Handhabe. Wir können nicht gegen das Impfschadenprogramm vorgehen. Moderna hat vollständige Immunität, und unsere Selbsthilfegruppen werden zensiert. Wir müssen in Codes sprechen, und ich bin sehr besorgt darüber, dass es hier nur um Geld geht, und ich weiß wirklich nicht, wie die Leute nachts schlafen können, wenn sie wissen, dass dadurch überall Menschen verletzt und getötet werden.

Auch Dr. Harvey Klein äußerte sich ehrlich und schonungslos über den Impfstoff. Dr. Harvey A. Klein ist Orthopäde in Brooklyn, New York, und ist mit mehreren Krankenhäusern in der Gegend verbunden, darunter das New York Community Hospital und das Maimonides Medical Center. Laut US News hat er sein Medizinstudium an der Tufts University School of Medicine abgeschlossen und ist seit mehr als 20 Jahren in der Praxis tätig.

Mein einziges Interesse ist es, das Leben von Kindern zu retten. Ich bete, dass die Mitglieder des beratenden Ausschusses ihre Herzen für Gottes Wahrheit über den Schutz seiner Kinder öffnen, zu denen auch Ihre Kinder und Enkelkinder gehören. Ich bin Absolvent der Tufts Medical School, die zu den zehn besten des Landes gehört. Ich bin als orthopädischer Chirurg ausgebildet. Bevor ich Medizin studierte, war ich Maschinenbauingenieur, Assistent und Elektroingenieur am Brooklyn Polytech und Raketenwissenschaftler. In den späten Sechzigern hatte ich eine Maschinenwerkstatt und wir stellten Teile für Grumman her, die den Auftrag für die Landefähre hatten, die 1969 auf dem Mond landete. Ich bin entsetzt über die Arroganz, mit der Sie, d. h. die FDA, überhaupt daran denken, gesunde Kinder mit veralteten, hochgiftigen Covid-Impfstoffen zu impfen. Kinder, die eine Überlebensrate von 99,98 % haben.

Ihre Statistiken zeigen, dass über 100.000 Kinder im Alter von Geburt bis 18 Jahren, die mit den so genannten Impfstoffen von Pfizer, BioNTech und Moderna geimpft wurden, schwere lebensbedrohliche Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündung, viele weitere schwere Nebenwirkungen und sogar den Tod erlitten haben. Wir wissen, dass VAERS um das 100-fache unterrepräsentiert ist. Die Daten schreien förmlich danach, diesen Wahnsinn sofort zu stoppen, bevor ein weiteres unschuldiges Kind getötet oder verstümmelt wird. Diese Impfstoffe sind nicht experimentell. Sie sind Biowaffen, die darauf ausgelegt sind, Kinder bis zum Alter von 18 Jahren zu verstümmeln und zu töten, und haben eine Überlebensrate von 99,9 Reaktionen und praktisch keine Todesfälle.

Warum um alles in der Welt sollte man versuchen, die Perfektion zu verbessern, indem man sie einem hohen Risiko aussetzt, dauerhaft abgetrennt, schwer verletzt oder tot zu sein? Das Risiko ist unendlich groß, der Nutzen ist gleich null und die Wirksamkeit ist extrem negativ. Warum wollen Sie an dem von Gott gegebenen perfekten System herumpfuschen? Das Beste, was Sie tun können, ist, diese Kinder in Gottes Obhut in Ruhe zu lassen, und wenn Sie das nicht tun, dann ist Ihr einziger Zweck, sie zu benennen und zu töten. Da dies eindeutig der Fall ist, sollte die FDA ihren Namen in JMI, das Josef-Mengele-Institut, ändern. Es ist noch nicht zu spät, Buße zu tun und zu Gott und seiner Tora zurückzukehren. Wenn ihr experimentieren wollt, dann tut es an euch selbst. Denkt nicht eine Sekunde lang, dass Gott nicht von euren ruchlosen und mörderischen Plänen und Handlungen weiß. Wenn ihr es nicht verbietet, Impfungen für unschuldige Kinder vorzuschreiben, werdet ihr auf ewig in der Hölle schmoren.

