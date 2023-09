Die Vereinten Nationen sehen sich mit dem Widerstand von Ländern konfrontiert, die sich weigern, sich über den Tisch ziehen zu lassen

Von Shabnam Palesa Mohamed

Der Völkerrechtsprofessor Francis Boyle sagte: „Das ist sehr gefährlich. Wir dürfen seine Bedeutung nicht unterschätzen. Es ist wie eine Stange Dynamit, die zur Explosion bereit ist“.

„Der 78. Präsident der UNO, Dennis Francis, hat in seiner Eigenschaft als Generalversammlung der Vereinten Nationen versucht, eine ‚historische‘, aber (derzeit) nicht bindende politische Erklärung zu Pandemien und anderen Bereichen, die mit Gesundheit, Meinungsfreiheit und nationaler Souveränität zu tun haben, rechtswidrig zu verabschieden.“

Die Vereinten Nationen sehen sich mit einem der schlimmsten Skandale in ihrer kontroversen Geschichte konfrontiert, verursacht durch ihre schamlose Tendenz, sich über demokratische Grundsätze hinwegzusetzen und die nationale Souveränität zu missachten. In Anbetracht der bedeutenden gesellschaftspolitischen Entwicklungen wird die Welt dieses Mal hellhörig.

Im September dieses Jahres hielten die Vereinten Nationen ihren SDG-Gipfel und ihre 78. Generalversammlung ab. Ganz oben auf der Tagesordnung für den 19. und 20. stand unter anderem die Verabschiedung einer hochrangigen politischen Erklärung zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion.

Die Erklärung sollte im „stillen Verfahren“ angenommen werden: Wenn der Delegierte eines Landes keine Einwände gegen die Erklärung erhob, wurde davon ausgegangen, dass er sie in vollem Umfang akzeptierte. Dieses Verfahren der stillschweigenden Zustimmung war ein Instrument aus der Covid-Ära, das seinen Nutzen überlebt hat und eindeutig eine gefährliche Praxis darstellt.

Die PPPR-Erklärung wird stark kritisiert, da es sich um einen Text handelt, der politisches Theater ist und keine wirklichen Verpflichtungen enthält, mit Ausnahme des Versprechens, 2026 ein weiteres hochrangiges Treffen abzuhalten. In der Sitzung, in der die Mitgliedstaaten ihre Kommentare abgaben, waren viele Staatschefs eklatant abwesend.

Anmerkung: Zum leichteren Verständnis folgt dieser Beitrag der folgenden Reihenfolge:

A. Worum geht es bei dem UN-Diplomatieskandal?

B. Worum geht es in dem Brief von elf+ Ländern

C. Wie haben die UN und die WHO darauf reagiert?

D. Meine Analyse und Schlussfolgerung

A. Worum geht es bei dem diplomatischen Skandal?

Elf Länder haben ein aussagekräftiges Schreiben verfasst, in dem sie auf die diskriminierende Haltung, die rechtswidrigen Verfahren und die Drohung des Vetos hinweisen, mit denen kritische Tagesordnungspunkte in hochrangigen Sitzungen der 78. UN-Generalversammlung erzwungen werden. Zu den Sitzungen gehören die folgenden:

Hochrangiges politisches Forum für nachhaltige Entwicklung, 18. und 19. September Hochrangiges Treffen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion, 20. September Hochrangiges Treffen zur allgemeinen Gesundheitsversorgung, 21. September Hochrangiges Treffen zur Bekämpfung der Tuberkulose, 22. September

Zu diesen Ländern, die durch Delegierte vertreten sind, gehören zwei aus Afrika: Belarus, Bolivien, Kuba, die Demokratische Volksrepublik Korea, Eritrea, die Islamische Republik Iran, Nicaragua, die Russische Föderation, die Arabische Republik Syrien, Venezuela und Simbabwe.

Einer der Hauptgründe für die Revolte dieser elf Länder ist offenbar, dass frühere Entwürfe (im Kontext der Agenda 2030 für Gesundheit und nachhaltige Entwicklung) eine Formulierung enthielten, in der die Länder aufgefordert wurden, „keine einseitigen, wirtschaftlichen, finanziellen oder handelspolitischen Maßnahmen zu verkünden und anzuwenden, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehen„. Es überrascht nicht, dass dieser Absatz kurzerhand aus den endgültigen Entwürfen gestrichen wurde und Sanktionen Tür und Tor öffnet, die verheerende Auswirkungen auf Gesundheit, Freiheit und Souveränität haben.

Was die grundsätzliche Frage der einvernehmlichen Formulierung in UN-Dokumenten betrifft, so bestätigt das Schreiben die Unterstützung der Gruppe der 77 und Chinas sowie der Gruppe der Freunde zur Verteidigung der UN-Charta, der u. a. 19 Länder angehören. Die Gruppe der 77 ist die größte zwischenstaatliche Organisation von Entwicklungsländern in den Vereinten Nationen, der 135 Länder angehören.

Der Präsident der UN-Generalversammlung 78, Dennis Francis, mit Adhenom Tedros Ghebreyseus von der WHO

B. Worum geht es in dem kritischen Brief von elf Ländern?

Der dreiseitige Brief an den Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Dennis Francis (Trinidad und Tobago), und den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres (Portugal), ist auf den 17. September 2023 datiert und enthält Einwände gegen einseitige Zwangsmaßnahmen und andere eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht. Die elf Länder erklärten (aus Gründen der Lesbarkeit sind fett gedruckte Überschriften, kursive Hervorhebungen und die Nummerierung von mir):

Die UNO ignoriert die Zustimmung und fördert einen Mangel an Transparenz und illegale einseitige Zwangsmaßnahmen

Es ist bedauerlich, dass es nicht möglich war, eine politische Lösung für die derzeitige Pattsituation zu finden, die nicht nur durch den mangelnden Willen einiger Industrieländer entstanden ist, sich auf echte und sinnvolle Verhandlungen einzulassen, um ausgewogene und für alle annehmbare Ergebnisse zu erzielen, sondern auch durch den Mangel an Transparenz und die schlechte Handhabung all dieser Prozesse durch das Team Ihres Vorgängers.

Wie Sie wissen, ist die Frage der negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen (UCM) für unsere Völker von existenzieller Bedeutung. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist von diesen illegalen Maßnahmen betroffen. Es gibt zahlreiche Belege, auch aus UN-Quellen, für den hohen Tribut, den die einseitigen Zwangsmaßnahmen für die Fähigkeit der betroffenen Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und weitere Fortschritte beim Schutz des Rechts auf Gesundheit ihrer jeweiligen Bevölkerung zu machen, fordern. Ungeachtet dieser Tatsachen haben wir uns in gutem Glauben, mit Kompromissbereitschaft und einem konstruktiven Ansatz an den Verhandlungen über diese Ergebnisentwürfe beteiligt, um einen Konsens zu erreichen.

Seit Beginn dieser Prozesse haben wir darauf bestanden, dass unsere Anliegen in diese wichtigen politischen Dokumente aufgenommen werden, und zwar auf der Grundlage einer einvernehmlichen Formulierung, wie sie in Absatz 30 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung enthalten ist. Diese Forderung wurde von zahlreichen Delegationen geteilt, unter anderem von der Gruppe der 77 und China sowie von der Gruppe der Freunde zur Verteidigung der UN-Charta.

Zu den unlauteren Praktiken der UN gehören Veto, mangelnde Einbeziehung, fehlende Ausgewogenheit und Vernachlässigung

Die legitimen Anliegen einer großen Anzahl von Entwicklungsländern wurden ignoriert. Daher ist es unsere Pflicht, unsere große Besorgnis über die unannehmbare Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, in der sich diese Situation entwickelt hat und die in klarem Widerspruch zum Geist des Multilateralismus und dem allgemeinen Ziel steht, „niemanden zurückzulassen“.

Erstens hat eine kleine Gruppe von Industrieländern keine wirkliche Bereitschaft gezeigt, sich auf sinnvolle Verhandlungen einzulassen, um Kompromisse zu finden, und unfaire Praktiken erzwungen, die vorgeben, eine Art „Veto“ gegen bestimmte Fragen einzulegen, und sogar vorgeben, deren Erörterung im Rahmen der zwischenstaatlichen Verhandlungen zu verhindern.

Zweitens wurden die Verhandlungen in einigen Fällen nicht in einer wirklich integrativen, fairen und ausgewogenen Weise geführt. Unsere Delegationen mußten miterleben, wie in einigen Fällen sogar einzelnen Delegationen in ihren Anliegen sehr entgegengekommen wurde, während die Prioritäten anderer, einschließlich der unseren, stumpfsinnig vernachlässigt wurden.

Die elf + Länder protestieren gegen den erzwungenen Konsens, gegen Bulldozer und gegen das Ignorieren des wiederholten Bruchs des Schweigens

So wurde unter anderem der Entwurf des Ergebnisses des Hochrangigen Politischen Forums für nachhaltige Entwicklung unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung – SDGs-Gipfel – mit dem Ziel wiederaufgenommen, ausschließlich die Prioritäten einiger weniger Delegationen aus Industrieländern zu berücksichtigen, während in eben diesem Prozess und in den drei (03) gesundheitsbezogenen Verhandlungen nichts unternommen wurde, um die legitimen Anliegen der Delegationen aus Entwicklungsländern, die zudem wiederholt ihr Schweigen gebrochen hatten, einschließlich der Gruppe der 77 und Chinas, zu berücksichtigen und zu berücksichtigen.

Drittens der Versuch, förmliche Mitteilungen von Delegationen aus Entwicklungsländern, einschließlich der Gruppe der 77 und Chinas, im Namen ihrer 134 Mitgliedstaaten zu ignorieren, die starke Vorbehalte und Einwände zum Ausdruck brachten.

Viertens, der Versuch, einen Konsens durch das Team Ihres Vorgängers und jetzt durch Ihr Büro zu erzwingen, obwohl es offensichtlich ist, daß bei keinem dieser Prozesse ein Konsens erreicht wurde; sowie der Mangel an Transparenz, Inklusivität und effizienter Nutzung der begrenzten Zeit, die damals zur Verfügung stand, um Kompromisse zu finden.

Elf+ Entwicklungsländer setzen sich im Rahmen der Vereinten Nationen gegen Diskriminierung ein

Unsere Delegationen sind davon überzeugt, dass dies keine Art und Weise ist, multilaterale und zwischenstaatliche Verhandlungen über Fragen von großer Bedeutung für die internationale Gemeinschaft, insbesondere für Entwicklungsländer, zu führen. Wir möchten daher zu Protokoll geben, daß wir diese Praxis weder billigen noch akzeptieren und daß sie keinen Präzedenzfall für die Arbeit der Vereinten Nationen und ihrer Generalversammlung darstellt.

Dies ist besonders wichtig, da wir uns auf künftige Verhandlungsprozesse über grundlegende Fragen freuen, an denen wir uns weiterhin mit großer Entschlossenheit, Flexibilität und Konstruktivität beteiligen werden.

Die elf Länderdelegationen fordern, die Art und den rechtlichen Status der UN-Sitzungen zu überdenken

Unsere Delegationen möchten auch an die Art und den rechtlichen Status der Tagungen erinnern, in deren Rahmen das Gipfeltreffen zu den SDGs, das hochrangige Treffen zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion, das hochrangige Treffen zur allgemeinen Gesundheitsversorgung und das hochrangige Treffen zur Tuberkulosebekämpfung stattfinden werden.

In Bezug auf das Hochrangige Politische Forum (HLPF) für nachhaltige Entwicklung unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung und den SDG-Gipfel heißt es in Absatz 9 der Resolution 67/290 der Generalversammlung: „Für alle unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung einberufenen Sitzungen gilt die Geschäftsordnung der Hauptausschüsse der Versammlung, sofern in der vorliegenden Resolution nichts anderes vorgesehen ist.“

In Absatz 4 des Tenors derselben Resolution heißt es eindeutig, dass das Forum „zu einer kurz gefassten, ausgehandelten politischen Erklärung führen soll, die der Versammlung zur Prüfung vorgelegt wird“.

Daher gehen wir davon aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Prozess stattfinden wird, bei dem die Generalversammlung die Annahme des Entwurfs der politischen Erklärung gemäß Kapitel XII der Geschäftsordnung der Generalversammlung förmlich prüfen wird.

Auch die Resolutionen 75/315, 77/274 und 77/275 der Generalversammlung weisen eindeutig darauf hin, dass die politischen Erklärungen der drei hochrangigen Treffen zum Thema Gesundheit „vom Präsidenten der Generalversammlung zur Annahme durch die Versammlung vorgelegt werden sollten“.

Die elf Länder lehnen jeden Versuch ab, die Entwürfe der Abschlussdokumente förmlich anzunehmen, und behalten sich das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen

SPM: Der bahnbrechende Brief gegen die illegitimen Operationen der UN geht weiter:

In diesem Sinne lehnen unsere Delegationen jeden Versuch ab, so zu tun, als ob einer der Entwürfe der fraglichen Abschlussdokumente während der für den 18., 20., 21. bzw. 22. September 2023 anberaumten Sitzungen förmlich angenommen würde.

Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, bei der förmlichen Prüfung dieser vier (04) Entwürfe von Abschlussdokumenten in den kommenden Wochen nach Abschluss des hochrangigen Segments der 78. Tagung der Generalversammlung, wenn sie alle von der Generalversammlung gemäß ihrer Geschäftsordnung geprüft werden müssen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

In diesem Sinne und im Interesse der Transparenz ersuchen wir Sie hiermit höflichst, dieses Schreiben so bald wie möglich als offizielles Dokument der Generalversammlung unter den Tagesordnungspunkten 19 und 127 mit den Titeln „Nachhaltige Entwicklung“ und „Globale Gesundheit und Außenpolitik“ in Umlauf zu bringen.

SPM: Der Brief endet.

UN-Generalsekretär Guterres und WHO-Generaldirektor Tedros auf einer WHO-Tagung

C. Was war die Antwort der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation?

Unter eklatanter Missachtung des offiziellen Schreibens an die Vereinten Nationen erklärte der Generaldirektor der WHO, Adhenom Tedros Ghebreyesus, fälschlicherweise: „Wie Sie wissen, haben die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen heute Morgen die politische Erklärung über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion angenommen. Die Erklärung ist ein starkes Signal der Länder, dass sie sich verpflichten, die Lehren aus der COVID-19-Pandemie zu ziehen und die weltweiten Abwehrkräfte gegen Pandemien zu stärken.“

Mit der heute verabschiedeten Erklärung haben die Mitgliedstaaten bewiesen, dass es selbst in Zeiten der Spaltung und Polarisierung noch möglich ist, sich auf eine gemeinsame Antwort auf gemeinsame Bedrohungen zu einigen. Wir fordern die Länder auf, diesen Geist der Zusammenarbeit auch bei den weiteren Verhandlungen über die Pandemievereinbarung und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften zu zeigen.„

Die politische Erklärung, die von Dennis Francis, dem Präsidenten der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen, gebilligt wurde und das Ergebnis von Verhandlungen unter der fähigen Leitung der Botschafter Gilad Erdan aus Israel und Omar Hilale aus Marokko ist, unterstreicht die zentrale Rolle der WHO als „leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheit“ und die Notwendigkeit, „sich weiter für eine nachhaltige Finanzierung einzusetzen, die der Weltgesundheitsorganisation angemessene und vorhersehbare Mittel zur Verfügung stellt, damit sie über die Ressourcen verfügt, die sie zur Erfüllung ihrer Kernaufgaben benötigt.“

In der Zwischenzeit erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer von der stellvertretenden Generalsekretärin Amina Mohamed (Großbritannien-Nigeria) überbrachten Botschaft, dass die Delegierten der Mitgliedsstaaten sich nicht von dem, was sie Tage zuvor mitgeteilt hatten, beeindrucken ließen: „Ich fordere alle Länder auf, bis zur Weltgesundheitsversammlung im Mai nächsten Jahres ein starkes, umfassendes Pandemieabkommen vorzulegen, das sich auf Gerechtigkeit konzentriert, sowie Änderungen zur Stärkung der Internationalen Gesundheitsvorschriften. Und ich fordere Sie auf, die Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen, auch durch die Einhaltung der Verpflichtung, die bewerteten Beiträge auf die Hälfte ihres Budgets zu erhöhen, und die vorgeschlagene Investitionsrunde zu unterstützen.

Ohne Rücksicht auf die diplomatischen Folgen und unter Missachtung seiner Pflicht, sich an das Völkerrecht zu halten, fuhr Guterres fort, drei Hauptprioritäten zu nennen: Erstens: Ankurbelung der nachhaltigen Entwicklungsziele (sprich: Schuldensklaverei). Zweitens, die Bekämpfung von Fehlinformationen, die zur Unterdrückung von kritischem Denken und freier Meinungsäußerung führen werden. Drittens, die Reaktion auf komplexe globale Schocks über eine UN-Notfallplattform, die nationale Regierungen und den Willen der Menschen, denen sie dienen, irrelevant machen wird.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., ein Biowaffenexperte und Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, der den Anti-Terrorismus-Gesetzesentwurf für biologische Waffen von 1989 verfasst hat, sagte, dass die Einwände der elf Nationen „verhindern sollten, dass diese Erklärung im Konsens angenommen wird und damit wohl Teil des internationalen Gewohnheitsrechts wird, was die Hintermänner der Erklärung beabsichtigen“. „Sie konnten sie nicht als Konsensresolution durch die UN-Generalversammlung bringen, weil die elf Staaten Einspruch erhoben haben. Sie versuchen sie zu verdrehen und falsch darzustellen, indem sie den Präsidenten der UNGA – und nicht die UNGA – die Erklärung genehmigen lassen.“ Als ich diesen Artikel las, antwortete mir Professor Boyle: „Richtig! Dies ist eine große Niederlage für die Globalisten. Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass einige Arten von Resolutionen der UN-Generalversammlung, die im Konsens angenommen wurden, zum Völkergewohnheitsrecht werden können, und die Anwälte der Globalisten wissen das. Aus meiner Sicht war das, was vorgefallen ist, eine historische Niederlage für die Globalisten. Tedros und die WHO versuchen, aus einem Schweineohr eine Seidentasche zu machen. In der Tat war dies ein historischer Fehlschlag. Die Globalisten haben versucht, ihre Erklärung im Konsensverfahren von der UN-Generalversammlung verabschieden zu lassen, und sind damit gescheitert, sodass sie nicht zu internationalem Gewohnheitsrecht werden konnte, was sie eigentlich vorhatten. Aber sie werden es wieder versuchen.„ Er fuhr fort: „Die Gefahr dabei ist, dass es sich um eine Erklärung von Staats- und Regierungschefs handelt, von denen jeder einzelne seine Staaten völkerrechtlich binden kann und die alle zusammen wohl Völkergewohnheitsrecht schaffen könnten. Das ist es, was die Verfasser dieser Erklärung beabsichtigt haben. Dies ist sehr gefährlich. Wir dürfen seine Bedeutung nicht unterschätzen. Es ist wie eine Stange Dynamit, die kurz vor der Explosion steht. Dies alles ist Teil der Strategie der Globalisten, einen weltweiten totalitären medizinischen und wissenschaftlichen Polizeistaat unter dem Deckmantel der WHO zu schaffen. Ich danke Ihnen. Wenn die 11 so dagegen stimmen, dann wird das verhindern, dass diese Erklärung im Konsens angenommen wird und damit wohl Teil des internationalen Gewohnheitsrechts wird, was ja die Absicht derjenigen ist, die hinter der Erklärung stehen.„

Finanzierung supranationaler Ambitionen – 500 Milliarden Dollar pro Jahr, aus dem Staatshaushalt oder aus den Ressourcen Ihres Landes

Für einen neuen, von der Weltbank verwalteten Pandemiefonds wurden bereits rund 2 Mrd. USD zusammengetragen. Dieser Betrag wird als unzureichend angesehen, verglichen mit den Beträgen, die insbesondere für verschuldete Länder erforderlich sind, um die Erwartungen der UN und der WHO zu erfüllen, ihre Gesundheitssysteme zu verbessern und Krankenhäuser, Datenüberwachungssysteme und Laboreinrichtungen auf einen möglichen Pandemiebedarf vorzubereiten.

Laut der stellvertretenden UN-Generalsekretärin Amina Mohammed ist neben tiefgreifenden Reformen der internationalen Finanzarchitektur auch ein Konjunkturpaket für die nachhaltigen Entwicklungsziele erforderlich. „Viele Entwicklungsländer ertrinken in ihren Schulden“, sagte Mohammed auf dem hochrangigen Treffen und griff damit Ansichten auf, die auf dem SDG-Gipfel der Vereinten Nationen geäußert wurden. Sie forderte eine langfristige Finanzierung in Höhe von mindestens 500 Milliarden Dollar pro Jahr als Teil des Plans zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).

Obwohl Afrika nicht wirklich arm ist, „gibt Afrika heute mehr für den Schuldendienst als für Gesundheit und Bildung aus. Wir brauchen einen Finanzschub, damit die Länder in eine universelle, widerstandsfähige Gesundheitsversorgung investieren können; ihre Bevölkerung hat ein Recht auf [Zugang]. „Wir rufen die Länder dazu auf, die Anreize zur Aufstockung erschwinglicher langfristiger Finanzierungen um mindestens 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu unterstützen und die Entwicklung eines wirksamen Entschuldungsmechanismus zu fördern, der Zahlungen, Aussetzungen, längere Kreditlaufzeiten und niedrigere Zinssätze für Entwicklungsländer unterstützt, die in ihren Schulden ertrinken – und den fiskalischen Spielraum zu schaffen, um in die Gesundheit zu investieren, auf die die Menschen ein Recht [haben].“

Winnie Byanyima, Exekutivdirektorin von UNAIDS, stimmt dem zu und erklärt, dass künftige Pandemiebekämpfungsmaßnahmen auf der gemeinsamen Nutzung von Technologien basieren müssen, um einen gerechteren Zugang zu Arzneimitteln und anderen medizinischen Produkten zu ermöglichen. Byanyima wies auch darauf hin, dass viele Länder nicht in der Lage seien, angemessen in die Gesundheit und die Pandemievorsorge zu investieren, da sie Schulden bezahlen müssten, die größer seien als ihre Gesundheitsbudgets.

Axel Van Trotsenburg, Senior Managing Director der Weltbank, begrüßte den ersten Jahrestag des Pandemiefonds, der Zusagen von 133 Ländern im Wert von 2 Milliarden Dollar erhalten hat. Trotz dieser „sehr guten Ausgangsbasis“ warnte Trotsenburg, dass 10 Milliarden Dollar für die Pandemievorsorge bereitgestellt werden sollten, und forderte die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

D. Meine Analyse

Meiner Meinung nach ist es richtig, das, was unter der Herrschaft der Vereinten Nationen geschieht, als diplomatischen Betrug und als Akt der Aggression zu bezeichnen. Es ist auch zutreffend, vorherzusagen, dass die Vereinten Nationen die eigentliche Macht sein werden, die die Ambitionen der WHO vorantreibt, oder sich selbst ersetzt:

Global Threats Council – ein weiterer Werkzeugkasten der Eine-Welt-Regierung

„Kritiker haben auch Bedenken geäußert, ob die WHO, die politisch schwache Gesundheitsministerien vertritt, in der Lage ist, die Art von strengen, verbindlichen Verpflichtungen zu überwachen und durchzusetzen, die für eine wirksame Pandemiebekämpfung erforderlich wären. Diese Bedenken waren der Grund für den Vorstoß, UN-Foren zu Plattformen für Pandemie-Debatten und -Entscheidungen zu machen. Befürworter eines stärker UN-zentrierten Handelns haben die Schaffung eines unabhängigen Pandemie-Governance-Mechanismus im Büro des UN-Generalsekretärs und/oder eines UN-Rats für globale Bedrohungen vorgeschlagen, der die Umsetzung eines von den WHO-Mitgliedstaaten verabschiedeten Pandemieabkommens überwachen soll. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Maßnahmen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs dringend erforderlich sind, um den Kreislauf von Panik und Vernachlässigung zu durchbrechen, der im Zusammenhang mit Pandemien einsetzt, und um die politische Dynamik in Bezug auf Bereitschaft und Reaktion aufrechtzuerhalten“, sagte Clark, der sich für die Einrichtung eines Globalen Bedrohungsrats mit Sitz in den Vereinten Nationen ausgesprochen hat. „Und was die Rechenschaftspflicht betrifft, so ist eine unabhängige Überwachung der Bereitschaft der Länder erforderlich, um unsere gegenseitige Sicherheit, die Einhaltung internationaler Vereinbarungen und die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten“. Juan Manuel Santos, ehemaliger Präsident Kolumbiens und Mitglied des Ältestenrates, ist überzeugt, dass die UNO das bessere Forum sein könnte, da die Pandemievorsorge weit mehr als nur den Gesundheitsbereich umfasst“. Santos sagte am Dienstag auf einem vom Pandemic Action Network (PAN) veranstalteten UN-Seitentreffen, wenn die Verhandlungen über das Pandemieabkommen bis zur siebten Sitzung des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) der WHO in diesem Jahr immer noch „in Verwirrung versinken“, „muss jemand sagen, es reicht, wir müssen es zurück nach New York verlegen„.

„Die Welt steuert auf einen „großen Bruch“ zu, warnte UN-Generalsekretär António Guterres, als sich die Staats- und Regierungschefs in New York zur #UNGA78 trafen. „Es heißt Reform oder Bruch“, sagte er. Ich stimme ihm zu, wenn er von einem großen Bruch spricht. Die Einheitsfront, die diese elf Länder – zusammen mit 154 anderen Ländern, die ebenfalls Einwände gegen UN-Dokumente und -Prozesse haben – entwickelt haben, hat katastrophale Auswirkungen auf die Vereinten Nationen, die viel zu lange eine gut geölte Fassade für Unternehmenskolonialismus und gewaltsame Friedensstiftung waren.

Ich fühle mich an den bahnbrechenden Standpunkt erinnert, den der afrikanische Block aus 47 Ländern auf der Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation im vergangenen Jahr eingenommen hat, als er Einwände gegen umstrittene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften mit der Begründung erhob, dass sie übereilt seien und die nationale Souveränität bedrohten – die WHO leugnet diese Bedrohung oft, ohne zu überzeugen.

Auf der 78. UN-Generalversammlung gaben mindestens zwei Präsidenten überzeugende Erklärungen ab, die ich für die seismische Verschiebung als relevant erachte:

Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune forderte Reformen und Transparenz in den UN-Organen, insbesondere bei der Reform des Sicherheitsrates. „Jede Anstrengung zur Stärkung des gemeinsamen internationalen Handelns zwingt uns, auf die ständigen Appelle zur Stärkung des multilateralen Systems zu reagieren, indem wir die Hauptorgane unserer Organisation reformieren, um sie transparenter zu machen und das notwendige Gleichgewicht zwischen den Hauptorganen und eine gerechte geografische Verteilung zu gewährleisten. Dies sollte eine absolute Priorität für die internationale Gemeinschaft sein, um einen Konsens zu finden“.

Präsident Abdelmadjid Tebboune forderte Reformen und Transparenz in den UN-Organen, insbesondere bei der Reform des Sicherheitsrates. „Jede Anstrengung zur Stärkung des gemeinsamen internationalen Handelns zwingt uns, auf die ständigen Appelle zur Stärkung des multilateralen Systems zu reagieren, indem wir die Hauptorgane unserer Organisation reformieren, um sie transparenter zu machen und das notwendige Gleichgewicht zwischen den Hauptorganen und eine gerechte geografische Verteilung zu gewährleisten. Dies sollte eine absolute Priorität für die internationale Gemeinschaft sein, um einen Konsens zu finden“. Der Präsident Paraguays, Santiago Peña, forderte Reformen, um die UNO zu stärken und ihre Fähigkeit, auf globale Krisen zu reagieren, zu verbessern. „Das Ausbleiben greifbarer Ergebnisse, die wahrgenommene Ineffizienz der multilateralen Institutionen und die Schwierigkeiten bei der wirksamen Bewältigung globaler Probleme haben zu Frustration geführt und das Gefühl verstärkt, dass nationale Interessen Vorrang vor der multilateralen Zusammenarbeit haben sollten“, sagte er auf dem Podium.

Exklusiver Artikel, geschrieben im Juli 2023, den Sie hier lesen und teilen können

UN-Sanktionen: unmenschliche, einseitige Zwangsmaßnahmen mit Auswirkungen auf Gesundheit, Freiheit und Souveränität

Seismische Verschiebungen in der Geopolitik veranlassen die sogenannten LMICS (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) oder EMDC (Schwellen- und Entwicklungsländer), ihre Kooperationsmöglichkeiten auf nationaler, regionaler und interregionaler Ebene zu überdenken. In den Schwellenländern leben 80 Prozent der Weltbevölkerung, während Milliardäre mehr Vermögen besitzen als die Mehrheit ihrer Mitbürger und Konzerne mehr als das Bruttoinlandsprodukt eines Landes besitzen können.

Die Androhung von Sanktionen durch die Vereinten Nationen, die unter dem Einfluss der Weltgesundheitsorganisation stehen, wie ich in meinem Artikel vom Juli ausführlich dargelegt habe, ist eine Erfahrung, die diese Länder bereits gemacht haben und deren allgemeiner Angstfaktor zu schwinden scheint, was durch zahlreiche Aufstände belegt wird.

Im jüngsten Bericht des Sonderberichterstatters über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte heißt es ganz klar: „Einseitige Sanktionen und die Übererfüllung von Auflagen wirken sich nachteilig auf die Verwirklichung aller Aspekte des Rechts auf Gesundheit aller Menschen in den sanktionierten Ländern aus, einschließlich des Zugangs zu angemessenen Arzneimitteln, Gesundheitseinrichtungen, medizinischer Ausrüstung, Zugang zu qualifizierter medizinischer Hilfe, Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten, Mangel an medizinischen Fachkräften, Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, Ausbildung und Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Technologien, Forschung und Austausch bewährter Verfahren.„

Schlussfolgerung

Die UNO und die WHO sind bei ihren teuflischen Versuchen, eine Ein-Welt-Regierung zu errichten, zu weit gegangen. Ich rechne damit, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten weitere Länder dieser Koalition anschließen und sich fragen werden, warum sie Mitglieder der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation bleiben sollten. Sie werden immer mehr Unterstützung von ihren Völkern erhalten, die verzweifelt versuchen, weitere Demütigungen, Diskriminierungen, Ausgrenzungen, Sanktionen, Abriegelungen, Zensur, Zwangsimpfungen, digitale IDs, CBDCs und die Auslöschung der Souveränität, die wir so sehr schätzen, zu vermeiden. Wie wir in Afrika sagen – Ka Nako – Es ist Zeit!

