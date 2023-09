DNA-Kontamination in Pfizers mRNA-COVID-19-Impfstoff-Chargen: Kann sie in das menschliche Genom eindringen und Generationenwechsel verursachen?

TrialSite berichtete kürzlich über beunruhigende Nachrichten über DNA-Kontaminationen, die in Pfizer-BioNTechs mRNA-Impfstoff COVID-19 gefunden wurden. Die Medien berichteten, dass Phillip Buckhaults, Ph.D., Professor für Biochemie und Molekularbiologie am Department of Drug Discovery & Biomedical Sciences (DDBS), College of Pharmacy, University of South Carolina, bei einer Anhörung vor dem Senat von South Carolina seine Erkenntnisse über die DNA-Kontamination des mRNA-Impfstoffs COVID-19 präsentierte und damit die Ergebnisse von Kevin McKernan et al. bestätigte. Die entdeckte Kontamination befand sich in der Produktionscharge und nicht in der Charge, die für die klinischen Studien verwendet wurde. Er und seine Kollegen fanden wesentlich mehr in den Chargen von Comirnaty (Pfizer-BioNTech), aber auch Spuren von Verunreinigungen in Moderna (Spikevax). Man könnte argumentieren, dass die Arbeit eines Professors in einem großen akademischen Forschungszentrum mit der eines Whistleblowers vergleichbar ist. Die prominente Wissenschaftsjournalistin Maryann Demasi führte kürzlich ein Interview mit Buckhaults, während Rebekah Barlett vom Spectator Australia über die Situation in Australien berichtete.

Zum Vergleich: Anfang 2023 berichtete Kevin McKernan in seinem Substack, dass Impfstoffe mit DNA-Plasmid-Kontaminanten verunreinigt waren. Diese zufällige Entdeckung basierte auf Proben von Fläschchen, an denen sowohl Pfizer-BioNTech als auch Moderna beteiligt waren. Der Fund hat viele Menschen beunruhigt, während andere ihm vielleicht keine Beachtung geschenkt haben. Die Ergebnisse wurden nicht von Fachleuten überprüft und veröffentlicht, was ihre Beweiskraft erheblich schmälert.

In den Mainstream-Medien wurde viel zu wenig über den Bericht berichtet. Als er in einem Experiment einige der mRNA-Impfstoffe als Kontrolle verwendete, entdeckte er winzige Fragmente von Plasmid-DNA.

Beunruhigend war, dass der in der Nähe von Boston ansässige Wissenschaftler bei der Untersuchung der Pfizer-BioNTech-Fläschchen auf den SV40-Promotor stieß. Dabei handelt es sich um eine Sequenz, die bei der Entwicklung von Gentherapien sehr beliebt ist.

SV40 ist ein vom Affenvirus 40 abgeleitetes Virus, das Affen infizieren kann und dessen Genom verschiedene regulatorische Elemente enthält, die die Genexpression steuern.

Der SV40-Promotor ist in der Molekularbiologie und Biotechnologie besonders bekannt, da es sich um eine starke und häufig verwendete Promotorsequenz handelt, die die Transkription von Genen in verschiedenen experimentellen Systemen antreibt.

Promotoren sind Bereiche auf der DNA, die als Bindungsstellen für die RNA-Polymerase dienen, das Enzym, das für den Start der Transkription verantwortlich ist. Was sind nun die Gründe für die Verwendung von SV40?

Verwendung Zusammenfassung Stärke Der SV40 s-Promotor ist ein starker Promotor, d.h. er treibt die Transkription benachbarter Gene effizient voran. Dies macht ihn nützlich für die Expression von interessierenden Genen in hohen Konzentrationen. Konsistenz Er erzeugt eine konsistente und vorhersagbare Genexpression, was für Experimente und biotechnologische Anwendungen wichtig ist. Einfachheit Der SV40-Promotor ist relativ kurz und gut definiert, so dass er leicht in Plasmide oder andere genetische Konstrukte eingebaut werden kann. Vielseitigkeit Der SV40-Promotor kann in einer Vielzahl von Zelltypen und Organismen eingesetzt werden, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Forscher in verschiedenen Bereichen macht.

Der Bostoner Wissenschaftler wies darauf hin, dass SV40 „… verwendet wird, um DNA in den Zellkern einzuschleusen, insbesondere bei Gentherapien“. Haben die Regulierungsbehörden und die Industrie diesen Anwendungsfall für mRNA in Betracht gezogen?

Als echter Experte hat McKernan die Studie mehrmals wiederholt, um seine Ergebnisse zu validieren, und berichtet, dass die mRNA-Fläschchen eine 18- bis 70-fach höhere DNA-Kontamination aufwiesen als von der Europäischen Arzneimittelagentur und der Food and Drug Administration erlaubt.

Es ist wahrscheinlich, dass weder Pfizer und BioNTech noch Moderna eine solche Verunreinigung offengelegt hätten. Deshalb hat McKernan die Updates getwittert und dann über die validierten Tests geschrieben.

Wie TrialSite kürzlich berichtete, wurden McKernans Ergebnisse jedoch auch von anderen bestätigt, unter anderem von Professor Buckhaults, dem Befürworter des mRNA-Impfstoffs COVID-19.

Bei einer Anhörung im Senat von South Carolina sagte Buckhaults: „Ich bin sehr besorgt darüber, dass diese DNA im Impfstoff enthalten ist – sie unterscheidet sich von RNA, weil sie dauerhaft sein kann“. Er betonte die Gefährlichkeit der Situation und wies darauf hin, dass es nun möglich sei, dass DNA-Fragmente in mRNA-Impfstoffen tatsächlich in das Genom eines Impflings integriert werden könnten, was bedeute, dass das Genom einer Person verändert werden könne, mit Veränderungen, die über Generationen hinweg bestehen bleiben könnten.

Buckhaults sprach kürzlich mit der renommierten biomedizinischen Journalistin Maryanne Demasi, die für das BMJ schreibt. Sie nahm diese Diskussion in ein Interview auf, das in ihrer Zeitschrift Substack veröffentlicht wurde.

Demasi hat das Problem der FDA gemeldet, aber die scheint sich nicht darum zu kümmern. In ihrem Substack-Artikel heißt es Maryanne Demasi schreibt: „Die FDA hat zwar geantwortet, aber nicht auf die spezifischen Fragen und hat das Problem der Kontamination und die potenziellen Sicherheitsprobleme nicht anerkannt“.

Sie teilte die offensichtlich aus der Konserve formulierte Antwort der Behörde:

Die mRNA-COVID-19-Impfstoffe, die für die Verwendung in den Vereinigten Staaten genehmigt oder zugelassen sind, werden nicht als Gentherapie definiert.

Die FDA ist von der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe überzeugt. Die Nutzen-Risiko-Bewertung der Behörde und die laufende Sicherheitsüberwachung zeigen, dass die Vorteile ihrer Anwendung die Risiken überwiegen.

Im Interview mit Demasi bestätigte Buckhaults dem renommierten Wissenschaftsjournalisten, dass die DNA-Kontamination in den mRNA-Fläschchen zwar beunruhigend sei, das SV40-Virus im Impfstoff aber nicht zu weitverbreiteten Krebserkrankungen führe. Er sagte zu Demasi: „Der Impfstoff enthält nur ein Stück des SV40-Promotors. Und genau das haben die Leute aufgegriffen und gesagt, das ist ein Affenvirus, wir werden uns alle in Affen verwandeln oder nächste Woche Krebs bekommen oder so. Und ich bin meiner Sorgfaltspflicht nachgekommen, diese Art von Ängsten zu unterdrücken, was meine ursprüngliche Absicht war“.

Die Zulassungsbehörden in den USA (FDA), Europa (EMA), Großbritannien (MHRA) und Australien (TGA) betonen immer wieder, dass mRNA-Impfstoffe keine Gentherapien sind, da sie unter anderem nicht in der Lage sind, die DNA der Geimpften zu verändern.

TrialSite berichtet jedoch, dass mRNA-Impfstoffe zwar nicht als Gentherapien klassifiziert werden können, aber dennoch als Gentherapien eingestuft wurden, wie Moderna selbst gegenüber Investoren offenlegte.

Wie Rebekah Barnett kürzlich in der australischen Zeitung The Spectator berichtete, hat eine von Experten begutachtete wissenschaftliche Arbeit aus Schweden bereits gezeigt, dass die mRNA aus dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech in menschliche Leberzelllinien eindringen und in einer in vitro- oder Laborumgebung in DNA umgeschrieben werden kann. Es sei darauf hingewiesen, dass dies beim Menschen nicht nachgewiesen wurde.

Der schwedische Artikel, der von Forschern der Universität Lund unter der Leitung von Markus Aldén, Francisko Olofsson Falla, Daowei Yang, Mohammad Barghouth, Cheng Luan, Magnus Rasmussen und Yang De Marinis verfasst wurde, verweist auf weitere Studien, darunter eine (bisher nicht begutachtete) Vorabveröffentlichung unter der Leitung von Masfique Mehedi, an der University of North Dakota School of Medicine & Health Sciences, Department of Biomedical Sciences, die in ihrer Studie das Vorhandensein des Spike-Proteins in der mRNA im Kern menschlicher Zellen nachweist und damit die Möglichkeit belegt, dass erworbene Immuneigenschaften an die Nachkommen von Mäusen weitergegeben werden, die dem mRNA-Impfstoff COVID-19 ausgesetzt waren. Dies deutet darauf hin, dass die mRNA des Impfstoffs, sobald sie sich im Zellkern befindet, übertragen und in die chromosomale DNA integriert werden kann“, schreibt Barlett im Spectator Australia.

Es ist klar, dass dringend weitere Forschung notwendig ist, um die Ergebnisse vollständig zu bestätigen und gleichzeitig die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verbreiten, was hoffentlich die Dringlichkeit von Korrekturmaßnahmen erhöhen wird.