Hüten Sie sich vor Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die eine digitale ID erfordern: Sie schließen einen „Vertrag mit dem Tod“.

Alle Länder werden in das neue digitale System einbezogen.

Kasachstan, einer der südlichen Nachbarn Russlands, hat in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen einen neuen digitalen Personalausweis eingeführt, mit dem Sozialleistungen in Anspruch genommen werden können.

Was hat das mit mir zu tun?

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie der digitale Personalausweis zu Ihnen kommen wird.

Ich habe in der Vergangenheit gesagt, dass es viele verlockende Formen des digitalen Ausweises geben wird, die auf unterschiedliche soziale Schichten zugeschnitten sind. Die in Kasachstan ist für die Armen gedacht. Das Endergebnis wird ein riesiges staatliches Spionagenetzwerk sein, das bis auf die Haushaltsebene jeder Familie vordringen kann, die sich registrieren lässt.

Während das Regierungsprogramm 2022 vorgestellt wurde, wurde es letzte Woche vor dem UN-Gipfel zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung in New York wieder eingeführt.

Die digitale Familienkarte werde gefördert, um das SDG Nr. 10 „Verringerung der Ungleichheiten“ zu erreichen, sagte der stellvertretende Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in Kasachstan.

Ein am 13. Februar 2023 veröffentlichtes Factsheet mit dem Titel „Digitalisierung für nachhaltige Entwicklung und soziales Wohlergehen der Gesellschaft“ erklärt, wie die digitale Familienkarte funktioniert.

Wie von den Vereinten Nationen erläutert, ist die Digitale Familienkarte wie folgt aufgebaut:

Die Einzigartigkeit der digitalen Familienkarte besteht darin, dass sie einen einzigen Interaktionspunkt zwischen den Regierungsbehörden bietet, um die Bevölkerung in Bereichen wie Bildung und Sozialschutz, Finanzen, Justiz, medizinische und soziale Unterstützung usw. zu unterstützen. Nach Erhalt der Daten mit der Bewertung der familiären Gefährdung leitet die digitale Familienkarte automatisch staatliche Unterstützungsmaßnahmen ein, identifiziert die zuständige Behörde und stellt die Dienstleistung proaktiv über E-Government bereit. Die Bürgerinnen und Bürger müssen nicht mehr jede einzelne Behörde aufsuchen, um einen Antrag zu stellen.

Das Prinzip der Digitalen Familienkarte ist denkbar einfach: Der potenzielle Empfänger einer staatlichen Leistung erhält per SMS eine Anfrage, ob er eine öffentliche Leistung in Anspruch nehmen möchte. Stimmt der Empfänger zu, wird ihm eine Sozialleistung, eine Zahlung oder eine andere Unterstützung gewährt und anschließend seinem Bankkonto gutgeschrieben.

Hier ist das Werbevideo der Vereinten Nationen zu ihrer neuen Partnerschaft mit der Regierung Kasachstans.

Nach dem obigen Video zu urteilen, scheint es sich bei diesem Projekt um eine riesige Data-Mining-Aktion zu handeln, die darauf abzielt, Familien in die Falle zu locken und sie für alle ihre Bedürfnisse vom Staat abhängig zu machen.

Die Idee besteht darin, die Menschen für diese digitalisierten Rahmenbedingungen zu begeistern und zu verführen, indem man ihnen all die „Vorteile“, die Benutzerfreundlichkeit, die Bequemlichkeit und die kostenlosen Almosen anpreist, und erst wenn die Massen völlig engagiert und süchtig sind, werden sie auch über die Schattenseiten der digitalen Sklaverei informiert. Unter anderem die Möglichkeit, für eine geringe soziale Kreditwürdigkeit bestraft zu werden. Das ist dasselbe System, das in China bereits eingeführt wurde und nun in einem Land nach dem anderen eingeführt wird. Aber es wird in vielen Formen und mit einer spezifischen Propaganda kommen, die auf viele verschiedene ethnische Kulturen und Bevölkerungsgruppen abzielt.

Dies ist Teil der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, dem globalen Plan zur Kontrolle aller lebenden und nicht lebenden Ressourcen der Welt. Das Mantra der UN-Agenda 2030 lautet: „Niemand soll zurückgelassen werden“.

Dieses spezifische Programm wurde mit dem Nachhaltigkeitsziel Nr. 10 „Verringerung der Ungleichheiten“ verknüpft. Es fördert auch das Nachhaltigkeitsziel 16.9, das die Regierungen dazu aufruft, jeden Bürger der Welt mit einem digitalen Ausweis zu „registrieren“.

Am 17. September stellte Bagdat Mussin, kasachischer Minister für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie, die Digitale Familienkarte der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vor.

Seine Präsentation war Teil einer mehr als sechsstündigen Rede mit dem Titel „SGD Digital“.

Mussin prahlte damit, wie die Regierung einen „Datensee“ geschaffen habe, der aus 18 verschiedenen Datenpunkten und Dokumentationen ihrer Millionen Familien bestehe, darunter Dinge wie Renten, Steuern, Grundbücher, Gesundheitsakten usw. Dies werde es der Regierung ermöglichen, die digitale Familienkarte zu erhalten und später zu aktualisieren.

„Wir können soziale und wirtschaftliche Bedingungen, häusliche Bedingungen, Gesundheitsfürsorge, Bildung und anderes überwachen. [Wir sind jetzt in der Lage, Familienprobleme zu identifizieren, die angegangen werden müssen“, sagte sie.

Steve Quayle hat, am 21. September, auf seiner Website The Winepress News einen Artikel über diese Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und Kasachstan veröffentlicht, in dem er sagt, dass jede Nation, die eine Partnerschaft mit den Vereinten Nationen eingeht, einen „Pakt mit dem Tod“ eingeht. Dieser Einschätzung stimme ich zu.

Aber wie auch immer man es nennen will, es ist Orwells 1984 auf Steroiden. Und es kommt bald in eine Stadt/einen Staat/ein Land in Ihrer Nähe. Jetzt ist es an der Zeit, Pläne zu schmieden und Vorbereitungen zu treffen, wie Sie außerhalb dieses aufkeimenden Bestien-Systems leben werden.