Die verheerende Wirkung geringfügig sinkender Umsätze

Egon W. Kreutzer

Jedes dritte Unternehmen leidet unter Auftragsmangel, schreibt der Spiegel, unter Berufung auf das Ifo-Institut.

Das BIP sei stärker geschrumpft als bisher vom Statistischen Bundesamt vermeldet, heißt es bei verschiedenen Quellen. Manche sehen darin die Tatsache, dass Deutschland bereits wirklich in der Rezession steckt, andere lesen unter dem Strich doch noch einen Aufwärtstrend heraus, kommt halt darauf an, welchen Abschnitt der Datenreihe man betrachtet.

Die US-Zölle von 15 Prozent auf so ziemlich alles, was von Deutschland in die USA geht, würden die deutsche Wirtschaft belasten. Darüber herrscht Einigkeit. Wie groß der Schaden ausfallen wird, darüber gehen die Abschätzungen wieder auseinander.