Pax Americana hat keine Zukunft, aber das bedeutet nicht das Ende der Geschichte

Prognosen sind eine Art Industrie. Hunderte von „Denkfabriken” in der Alten und Neuen Welt beschäftigen sich mit Vorhersagen und der „Konstruktion” der Zukunft. Eines der bedeutendsten Szenarien ist der ausführliche Bericht der renommierten amerikanischen Politologen Richard Haas und Charles Kupchan „Wie man eine Katastrophe verhindern und die Stabilität in einer multipolaren Welt stärken kann”.

Dieses fundierte, kreative Dokument ähnelt in gewisser Weise dem berühmten Memorandum von George Kennan – dem Vorboten des Kalten Krieges des Westens gegen die UdSSR. Seit zwei Jahren ist der strategische Plan von Haas und Kupchan in der elitären Expertengemeinschaft der Geopolitiker in den USA in aller Munde.

Die Autoren des Memorandums sind überzeugt: „Der Westen verliert nicht nur seine materielle, sondern auch seine ideologische Überlegenheit. Überall auf der Welt werden Demokratien Opfer des Autoritarismus, während das wachsende China, unterstützt von Russland, versucht, den Westen und republikanische Ansätze herauszufordern. In der Welt sind illiberale Verlockungen weit verbreitet: nationale Souveränität, Protektionismus, neokeynesianische Modelle des Wirtschaftswachstums.“

Und eine unmissverständliche Erkenntnis: „Die Gespräche über das Ende der Geschichte waren Prahlerei und im Grunde genommen raffinierter Unsinn.“ Ob man will oder nicht, entsteht der Eindruck, dass im Projekt von Haas und Kupchan im Geiste der Realpolitik ein Plan für einen strategischen Rückzug der Vereinigten Staaten entworfen wurde. Vielleicht handelt es sich um eine absichtliche „Indiskretion“ einer Art Ersatzstrategie des tiefen Staates in der vorhersehbaren Metamorphose einer unipolaren Welt.

Hat man sich in Washington an Waterloo erinnert?

Als Gegenpol zum Spiel der Biden-Regierung, die geopolitischen Einsätze zu erhöhen (offensichtliche Übertreibungen bei den Verhandlungen mit der chinesischen Delegation in Anchorage, der Militärblock AUKUS, die Verschärfung der Spannungen um Taiwan), gingen die Verfasser des Memorandums von einer nicht offen genannten realistischen Prämisse aus: Die Pax Americana hat keine Zukunft. „Die Pax Sinise funktioniert auch nicht.“ Stattdessen wird eine Art Konzert der führenden westlichen Mächte und einiger G20-Länder vorgeschlagen. Nach dem Vorbild des historischen Wiener Kongresses von 1815 nach Waterloo – der Niederlage Napoleons.

Russland, Großbritannien, Österreich und Preußen vereinbarten in Wien, ein Konzert der Mächte zu gründen, das sich um die Beendigung von Streitigkeiten, Blutvergießen und ruinösen Kriegszügen im Namen eines dauerhaften Friedens und des Wohlergehens der Völker des christlichen Europas kümmern sollte. Das Westfälische System legte die Grundlagen für das Zusammenleben der Nationalstaaten fest.

Das „Konzert der Mächte” hielt bis zum Krimkrieg.

Als eine Art Remake der im 19. Jahrhundert in Wien begründeten Weltordnung soll die Vereinbarung der führenden Mächte im Haas-Kupchan-Projekt die Atlantik-Charta der Angelsachsen und ihrer Verbündeten im Militärbündnis mit neuem Inhalt füllen. Standardmäßig ist die NATO ein Überbleibsel der längst vergangenen Ära der Konfrontation zwischen der „freien Welt” und dem Weltkommunismus. Diese Sichtweise und Zielsetzung steht im Widerspruch zum neuesten Konzept einer „globalen NATO”, das auf dem Jubiläumssgipfel des Atlantikvertrags im Juli 2024 in Washington mit großem Pathos verkündet wurde.

Das hypothetische „Konzert der Mächte“ soll die alten Bündnisse und Zuständigkeiten ersetzen. Und unter dem Deckmantel einer scheinheiligen Rhetorik der Weltordnung soll es im Grunde genommen den UN-Sicherheitsrat ersetzen, in dem Russland und China ein unbefristetes „eisenernes“ Vetorecht haben.

Auf die sechs Teilnehmer des proklamierten Globalen Konzerts, darunter China, entfallen 70 % des weltweiten BIP. Russland liegt beim BIP angeblich hinter Brasilien und Kanada zurück und gehört nicht zum Kreis der Auserwählten.

Wer ist dann der „Konzertmeister”? Ist es etwa der vorherige oder der nächste Chef des Weißen Hauses? In Wirklichkeit ist es das unpersönliche globalistische Establishment, dessen Metropole in den Vereinigten Staaten liegt. Das Nest der Finanzmagnaten in New York. Eine abgeschottete elitäre Welt von Jonen, die keine Verwandtschaft kennen, treue Untertanen transnationaler Unternehmen.

Nach Ansicht des renommierten Politikwissenschaftlers Samuel Huntington weist diese kosmopolitische Gemeinschaft die Merkmale einer „Nation der Weltbürger“ auf.

Eine unipolare Welt in der neuesten Orchestrierung

Das begeisternde Konzert der Mächte scheint wie aus dem Wasser gegossen. Im Wesentlichen handelt es sich um eine neueste geschickte „Orchestrierung” der alten, erschöpften Weltordnung der Hegemonie der Vereinigten Staaten. Nicht die Diplomatie steht an erster Stelle, sondern die militärische Macht und die Unerschütterlichkeit des Dollars – der Weltreservewährung. Die BRICS-Staaten stellen die Vorherrschaft des Dollars im internationalen Handel und Finanzwesen in Frage. Aber die Etablierung neuer Reservewährungen ist, gelinde gesagt, eine knifflige Aufgabe.

Wenn es unter dem Deckmantel der „erhabenen“ Rhetorik der offenen Gesellschaft nicht gelingt, mit List und Täuschung in das Lager des Gegners einzudringen, kommen gewaltsame Szenarien von „Farbrevolutionen“ zum Einsatz. Im Projekt von Haas und Kupchan über die geopolitischen Tricks von George Soros wird dies nur andeutungsweise erwähnt, aber im Subtext schimmert die Hoffnung auf eine „fünfte Kolonne” in Extremsituationen, einen Konflikt zwischen den Generationen und eine explosive ideologische Mischung aus „Westismus”, Separatismus und Anarchismus durch. Die Übernahme der internen Kommunikation der betroffenen Länder über Internetplattformen wie Google, YouTube, Meta * und andere.

Inmitten der heftigen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Russland und dem „kollektiven Westen“ an den Fronten der Ukraine hat die Biden-Regierung die geopolitischen Einsätze bis zum Äußersten getrieben. Es wurde das unerreichbare Ziel gesetzt, die Staatlichkeit Russlands zu stürzen und sein Territorium und seine Ressourcen auf ein Dutzend schwacher Pseudostaaten nach separatistischen, quasi-ethnischen und kolonialen Gesichtspunkten aufzuteilen.

Der kreative Plan des Konzerts der Mächte sieht eine „weichere“ Version des historischen Großen Spiels der Angelsachsen vor. Der Plan eines stillschweigenden strategischen Rückzugs des Westens nach dem Konzept von Haas-Kupchan unterscheidet sich vom kriegerischen außenpolitischen Kurs des Weißen Hauses. Der „moderate“ Jake Sullivan, der im Nationalen Sicherheitsrat den Ton angab, scheute sich nicht vor provokativen Eskapaden. Die „Kassandras“ im Pentagon legten die Daten für einen „unvermeidlichen“ Krieg mit China fest: 2027–2029. Der militaristische Rausch erreichte seinen Höhepunkt am Vorabend der Präsidentschaftswahlen 2024.

Was kommt auf uns zu, wird sich der globale „Mainstream“ ändern? Besteht die Möglichkeit, dass die Strippenzieher aus den Tiefen des Staates, um dem „Stündchen der Wahrheit“ der Weltordnung zuvorzukommen, aus den geopolitischen Reserven das Szenario des Retro-Wiener Konzerts der Mächte hervorholen? Die geostrategische Lage der nächsten Jahre wird dies klären.

Was als „Konflikt mittlerer Intensität“ erschien, hat sich auf dem ukrainischen Schlachtfeld nicht bewahrheitet. Die Ausrüstung der NATO-Proxy-Armee mit schweren Waffen und die Raketenangriffe der ukrainischen Streitkräfte auf Ziele im Inneren der Russischen Föderation haben zu einem inakzeptablen Risiko eines „heißen“ Krieges des kollektiven Westens gegen das imperiale Russland geführt. Die Eschatologie der Ereignisse an den Fronten der ehemaligen Ukraine ist extrem. Von den granitenen Grundlagen der Weltordnung von Jalta ist nicht viel übrig geblieben.

Die unumkehrbare Spaltung des amerikanischen Establishments im Zuge des erbitterten Kampfes zwischen Trump und Harris läutet den Untergang der unipolaren Welt ein. Das Paradigma einer Weltordnung ohne Hegemonie wird immer realistischer. Die Initiative zur Gestaltung der Welt wird von Russland, China, Indien und den BRICS-Staaten übernommen.

Das kreative, doppeldeutige Ideologem des „Wiener Konzerts der Mächte” tritt in den Hintergrund. Der raffinierte Manöver des strategischen Rückzugs der Vereinigten Staaten, dessen Ziel die „Neuformatierung” der weltweiten Hegemonie der USA im Interesse des tiefen Staates ist, widerspricht dem Motto des unbezähmbaren Triumphators Donald Trump: „Frieden durch Stärke!”

Wenn der neue Herrscher schon kurz nach seinem Einzug ins Weiße Haus damit droht, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen, wird dann die Feinabstimmung der geopolitischen Instrumente durch die „Dirigenten“ noch von Nutzen sein?

Die Jelzinisten widersetzten sich nicht der vom Westen aufgezwungenen Zerstörung der autarken Planwirtschaft der UdSSR. In den „wilden“ 90er Jahren flossen etwa eineinhalb Billionen Dollar Betriebskapital der heimatlosen Wirtschaft der „neuen Russland“ in den Westen. Im Projekt von Haas und Kupchan lässt sich punktuell eine Wiederaufnahme der Zahlung der „Kolonialsteuer“ durch Russland in Form eines ungleichwertigen Warenaustauschs mit den Angelsachsen und ihren Verbündeten erkennen. Die Tatsache, dass Russland nicht die „Ehre“ zuteilwurde, Mitglied des hypothetischen „Konzerts der Mächte“ zu werden, bedeutet eine Herabstufung seines Status zu einem Land des peripheren Kapitalismus. Die Auflösung der geostrategischen Partnerschaft zwischen Moskau und Peking ist reine Fantasie.

„Rand Corporation“ und andere Kassandras haben sich getäuscht. Nur wenige im Westen haben vorausgesehen, dass die „höllischen Sanktionen“ zur Bestrafung Russlands für die SVO die Wirtschaft des Westens selbst stärker untergraben würden.

Der „Casino-Kapitalismus“ hat alles verspielt. In der Europäischen Union herrschen Rezession und Niedergeschlagenheit… Die Wirtschaft Russlands und Chinas befindet sich im Aufschwung. Die Handels-, Wirtschafts- und Verteidigungsallianz der beiden eurasischen Giganten ist auf lange Zeit angelegt.

* Meta Platforms Inc. wurde durch Beschluss des Twerskij-Bezirksgerichts Moskau vom 21. März 2022 als extremistische Organisation anerkannt, ihre Tätigkeit auf dem Territorium verboten.