Ernsthaftigkeit, die ins Absurde kippt

In der Welt der politischen Kommentare der westlichen Mainstream-Medien ist nicht alles lustig. Tatsächlich sind die meisten Dinge grimmig ernst – die Art von Ernsthaftigkeit, die mit solider, nie hinterfragter Selbstherrlichkeit einhergeht. Aber manchmal erreicht diese professionelle Wichtigtuerei einen Wendepunkt, wenn anstrengende Bemühungen, sehr ernsthaft zu sein, unfreiwillig unbezahlbare Ergebnisse hervorbringen.

Das ist der Fall bei einem neuen elefantösen Meinungsartikel, der in Politico unter den illustren Namen von Gabrielius Landsbergis und Garry Kasparov aufgetaucht ist. Das einzige, unablässig wiederholte Argument ist rührend simpel und hat nichts mit der Welt zu tun, in der wir wirklich leben: Die EU, so die Fantasie, ist zu einvernehmlich, friedlich und nett (man denke nur an die Migranten, die im Mittelmeer ertrinken oder in Libyen mit faktischer Unterstützung der EU als Sklaven gehandelt werden). Sie muss hart, entschlossen und kämpferisch werden, mit vielen Waffen und einem starken Auftreten. Denn sonst wird sie nicht überleben in einer Welt, die vom großen bösen „globalen Netzwerk autoritärer Staaten“ geprägt ist – und, zur Sicherheit, auch von Terroristen. (Zu letzteren gehört sicherlich nicht mehr Herr Jolani, der ehemalige Anführer der Al-Qaida-Franchise in Syrien, der vor kurzem auf wundersame Weise als Avatar der Vielfalt wiedergeboren wurde und sich jetzt Al Sharaa nennt).

Die Autoren im Porträt

Landsbergis ist ein politischer Neffe, ein begeisterter NATO-Sektierer und der ehemalige Außenminister Litauens. Obwohl er bei internationalen Treffen erwachsener Europäer – so sagen sie zumindest – beliebt ist, die US-Präsidenten „Daddy“ nennen, scheiterte er 2023 bei einer Umfrage in Litauen an der 2-Prozent-Hürde. Nachdem er letztes Jahr seinen Wahlkreis verlor und ankündigte, eine Pause von der Politik einzulegen, könnte er nun Zeit für ein Blind Date mit Kamala Harris haben.

Kasparow ist im Vergleich zu Landsbergis zumindest eine originelle Erscheinung – der idiotische Gelehrte des Schachs. Als ehemaliger Weltmeister hat er nun Jahrzehnte damit verbracht, zu beweisen, dass man ein Schachgenie und in jeder anderen Hinsicht, insbesondere in der Politik, ein vollkommener Dummkopf sein kann. Seine hartnäckige Besessenheit, gegen Russland und dessen Führung vorzugehen, verschafft ihm im Westen immer noch Fans.

Ein missglücktes „Langes Telegramm“

Gemeinsam haben Landsbergis und Kasparov eine gigantische Anstrengung unternommen, um ein weiteres „Langes Telegramm“ zu produzieren – getrieben von dem Ehrgeiz, den US-Diplomaten George Kennan zu übertrumpfen. Doch statt eines strategischen Meisterwerks lieferten sie eine Mischung aus peinlich schlechter Fan-Fiction, bizarrer alternativer Geschichte der EU und einer weitschweifigen Parteirede.

Absurde Selbstwahrnehmung der EU

So behaupten sie, die EU fördere systematisch „ausgezeichnete Verhandlungsführer“. Gemeint ist wohl Ursula von der Leyen, die gerade einen grotesk nachteiligen „Anti-Deal“ mit den USA abschloss: „Ihr bekommt alles, wir nichts, und wir bezahlen euch dafür.“

Sie preisen die EU auch als Leuchtturm des Freihandels – obwohl diese in Wahrheit nur dann Freihandel zulässt, wenn es der eigenen Agenda dient. Von Agrarpolitik bis Anti-Dumping-Regeln nutzt Brüssel protektionistische Maßnahmen, oft als geopolitische Waffen. Die Weigerung, der Ukraine 2013/14 einen Handel sowohl mit der EU als auch mit Russland zu gestatten, spielte eine Schlüsselrolle in der damaligen Krise.

Giftige Grundannahmen

Für Kasparov und Landsbergis ist klar: Die EU und „Putins Russland“ können niemals friedlich koexistieren; ähnlich äußern sie sich zu China. Gleichzeitig akzeptieren sie widerspruchslos die US-Vormundschaft, auch wenn diese Europas Interessen schadet.

Zwar haben sie Recht, dass die EU sich nicht auf die USA verlassen kann, doch sie sind unehrlich in der Frage des „Alleingangs“. Statt eigene Interessen über US-Forderungen zu stellen – etwa die Unterstützung für Kiew zu beenden –, wollen sie den Kurs verschärfen.

Die übersehene Alternative

Einen echten Ausweg sehen sie nicht: Normale Beziehungen zu China und Russland, die sicherheits- wie wirtschaftspolitisch entscheidend wären, kommen in ihrer ideologisch getriebenen Sicht nicht vor.

Das wirklich Beunruhigende: Solche schwachen und voreingenommenen Texte schaffen es nicht nur auf Reddit, sondern auch auf Mainstream-Plattformen – ein Symptom dafür, dass die EU tatsächlich tiefgreifende Probleme hat. Nur nicht in der Form, wie Landsbergis und Kasparov es diagnostizieren.