Doug Casey über die Feigheit von Unternehmen, staatliche Überwachung und den schleichenden Faschismus

Von Doug Casey

Matt Smith: Doug, ich habe es nicht geschafft, mit der ständigen Flut von Nachrichten – oder besser gesagt Desinformationen und Lärm – Schritt zu halten, daher habe ich heute keine lange Liste. Aber ich weiß, dass dir ein paar Dinge aufgefallen sind.

Doug Casey: Nun, es ist nicht so, dass ich sie recherchiert habe. Es sind Dinge, die ich fast durch Osmose aufgenommen habe. Nachrichten schwimmen wie eine Schicht Abschaum auf der Jauchegrube der Medien. Allerdings sind mir ein paar Dinge besonders aufgefallen.

Erstens gibt es eine sehr hübsche Schauspielerin namens Sydney Sweeney – blond, blauäugig, gut gebaut. Sie wurde von American Eagle als Model für ihre Jeans engagiert. In den Anzeigen wurden ihre Vorzüge besonders hervorgehoben. Der Slogan lautete: „Unsere Jeans sind gute Gene“, ein Wortspiel mit „Jeans“ im Sinne von Blue Jeans und „Gene“ im Sinne von genetischer Veranlagung.

Das Interessante daran ist, dass die Aktie des Unternehmens – American Eagle – über Nacht von 10 auf 12 Dollar stieg. Aufgrund der geschalteten Anzeigen wurde sie zu einer Meme-Aktie.

Es war eine Erleichterung, endlich mal wieder eine gut aussehende weiße Frau zu sehen, die Jeans verkauft. Ich dachte, die wären verboten worden.

Matt Smith: Das erinnert mich an etwas aus den 1990er Jahren.

Doug Casey: Das war großartig. Nun würde man meinen, dass jede Unternehmensleitung mit nur einem Funken Verstand sagen würde: „Moment mal, der Markt mag diesen Ansatz. Er hat unseren Aktienkurs gestützt, und vielleicht kaufen die Leute unsere Jeans sogar, weil sie wie Sydney Sweeney aussehen wollen.“

Aber nein. Was haben sie getan? Entgegen jeder Logik haben sie die Werbung zurückgezogen, weil die üblichen Verdächtigen – Linke, Wokesters und andere psychologische Kriminelle – zu heulen begannen: „Oh, das ist rassistisch, sexistisch, naziähnlich, bla, bla, bla.“ Und sie haben die Werbung zurückgezogen.

Es stellte sich heraus, dass, als DEI vor ein paar Jahren populär war, die feigen Unternehmenshuren von American Eagle eine Anzeige schalteten, in der eine krankhaft fettleibige schwarze Frau zu sehen war, die aussah, als hätte man eine Wal, ein Nashorn oder ein Nilpferd in eine ihrer Jeans gestopft.

Ich meine, was ist los mit diesen Leuten? Wer will schon jemandem nacheifern, der sich körperlich so degradiert hat?

Ich verachte die amerikanische Unternehmenswelt aus allen möglichen Gründen – nicht zuletzt, weil sie dumm und selbstzerstörerisch ist.

Matt Smith: Und völlig rückgratlos.

Sie haben etwas gefunden, das funktioniert hat – es hat die Marktkapitalisierung des Unternehmens über Nacht um 20 % erhöht – und trotzdem haben sie nachgegeben. Die Aktie ist jetzt etwas von ihrem Höchststand gefallen. Sie liegt immer noch über dem Ausgangswert, aber sie driftet wieder nach unten … zuletzt lag sie bei etwa 11,25 Dollar.

Doug Casey: Ich glaube, die Aktie wird weiter fallen, weil der Markt erkennen wird, dass diese Leute dumm, unehrlich, schwach und feige sind.

Matt Smith: Man könnte meinen, dass irgendwann der Gewinnstreben einsetzen würde, aber die meisten dieser Führungskräfte leben komfortabel. Sie kassieren hohe Gehälter, sitzen in Vorständen und sammeln Aktienoptionen. Sie versuchen nicht zu gewinnen – sie versuchen, nicht zu verlieren. Keine Courage, keine Überzeugung.

Doug Casey: Ich glaube, das Management fast aller Unternehmen ist so. Abgesehen von den Gründungsunternehmern, die eine andere Spezies sind, steigen die Leute an die Spitze, indem sie sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und hinterrücks erstechen, nicht indem sie produktiv und kreativ sind.

Matt Smith: Ihr Ziel ist es, Fehler zu vermeiden, was bedeutet, Risiken zu vermeiden, was wiederum bedeutet, keine Werte zu schaffen. Das gesamte System belohnt Mittelmäßigkeit.

Doug Casey: Im Grunde sind sie Bürokraten. Die Leute, die große Unternehmen leiten, könnten genauso gut für die Regierung arbeiten. Es gibt eine Drehtür zwischen großen Unternehmen und der Regierung. Es sind dieselben verdammten Leute.

Das macht in jeder Hinsicht Sinn. Regierungsbeamte, Karrieristen – dieselben Leute.

Matt Smith: Und wir beobachten, wie sich diese Konvergenz beschleunigt. Der Unternehmensstaat verschmilzt mit dem eigentlichen Staat. Das ist keine Theorie mehr – es passiert gerade.

Doug Casey: Das ist ein weiterer Grund zu glauben, dass wir den anhaltenden Zusammenbruch der westlichen Zivilisation beobachten.

Matt Smith: Es sieht ganz danach aus. Aber es war trotzdem erfrischend – wenn auch nur kurz –, etwas Authentisches durchschimmern zu sehen.

Doug Casey: Eine Anzeige mit einem gesunden, gut aussehenden Mädchen, das – unglaublich – weiß war und dazu noch blaue Augen hatte. Oh, das geht natürlich nicht. Streichen Sie das lieber.

Matt Smith: Hoffentlich ist sie nicht heterosexuell. Das wäre wirklich der letzte Strohhalm – weiß, blond und heterosexuell.

Doug Casey: Ich vermute, dass sie heterosexuell ist, weil sie auf diesen Bildern keine Anzeichen von lila Haaren, Feindseligkeit oder Verrücktheit zeigt.

Matt Smith: Eine weitere Sache, die Ihnen aufgefallen ist: der „Erfolg” der Zölle. Lutnick sagt, dass sie jährlich 700 Milliarden Dollar einbringen, wenn man sie auf das Jahr umrechnet.

Doug Casey: Und er präsentiert das als etwas Gutes.

Aber das ist es nicht. Wenn er Recht hat, bringen diese Zölle dem Feind, dem Staat, 700 Milliarden Dollar pro Jahr ein. Aber ich glaube nicht, dass er auch nur annähernd so Recht hat, wie er denkt. Die Zölle werden die Wirtschaftstätigkeit und den Wohlstand stark einschränken. Dem Staat mehr Macht und mehr Vermögenswerte zu geben – die dem amerikanischen Volk entzogen wurden – ist destruktiv.

Er verkauft das als etwas Gutes, aber es macht den Staat nur größer. Aus ethischer und philosophischer Sicht ist Lutnick ein Idiot.

Und dann will Trump dieses zusätzliche Geld wie ein betrunkener Seemann ausgeben. Trump will aus reiner Herzensgüte jedem Amerikaner 600 Dollar schenken. Das lässt ihn wie einen Helden aussehen.

Was hier passiert, ist, dass die Regierung einigen Menschen etwas wegnimmt und es anderen zurückgibt. Also, wer ist dein Daddy? Der Staat. Das ist verrückt und völlig rückständig.

Sehen Sie, Trump hat einige gute Dinge getan. Im Gegensatz zu diesem erbärmlichen Trottel Biden redet er zumindest mit Putin. Das ist großartig. Wenn man einen Atomkrieg vermeiden will, ist es wirklich hilfreich, mit seinem Gegner zu reden – was die vorherige Regierung nicht getan hat. Das sollten wir Trump hoch anrechnen.

Und die Tatsache, dass er gegen die Woke-Bewegung ist, ist großartig. Und die Tatsache, dass er massiv deregulieren will – auch wenn DOGE größtenteils verschwunden ist – ist großartig. Trump hat einige gute Dinge getan.

Aber andererseits ist er wirklich ein Narzisst, ein Egomane und ein Größenwahnsinniger. Das macht ihn gefährlich.

Matt Smith: Und letztendlich ist er ein Staatsmann. Sicher, er will den Staat umgestalten, aber er will, dass er mächtig bleibt – und sein Staat ist. Die 600 Dollar sind nur Brot für das Volk. Der Zirkus ist impliziert.

Doug Casey: Das stimmt. Er glaubt, dass alles, was er tut, gerecht und gut ist. Er glaubt, dass er nichts falsch machen kann. Das ist eine gefährliche Einstellung für den mächtigsten Menschen der Welt, und ich glaube, dass seine Haltung immer diktatorischer werden wird.

Matt Smith: Ja, und das sogenannte Handelsabkommen mit Europa ist ein perfektes Beispiel dafür. Die Amerikaner klopfen sich selbst auf die Schulter und sagen: „Wir haben die EU gerade vernichtet.“ Null Zölle für unsere Waren, 15 % für ihre. Verdopplung der LNG-Exporte, zusätzliche Milliardenausgaben für Rüstungsgüter und 600 Milliarden Dollar an ausländischen Direktinvestitionen in den USA, einschließlich der Verlagerung der Pharmaproduktion hierher.

Was bekommt Europa dafür? Die Amerikaner tun so, als wäre das egal. Wir haben ihnen gezeigt, wer der Boss ist.

Doug Casey: Das Abkommen scheint keinen Sinn zu ergeben. Was springt für Europa dabei heraus?

Matt Smith: Wenn man die Punkte verbindet, lautet die Antwort meiner Meinung nach: Angst. Scott Bessent hat es früh erkannt: Diese Regierung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Militär, Diplomatie, Handel – alles ist aufeinander abgestimmt.

Hier geht es nicht nur um den Verkauf von Waren. Das Handelsabkommen ist eindeutig mit militärischen Verpflichtungen verknüpft.

Und es ist kein Zufall, dass Trump unmittelbar nach diesem Abkommen seine Frist für Putin von 50 Tagen auf 10 oder 12 Tage verkürzt hat.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben also Angst. Ich weiß nicht, ob Sie das Interview mit Tucker und dem Bild-Reporter gesehen haben?

Doug Casey: Ja, das habe ich. Was für ein schwacher kleiner Euro-Weichei er doch war.

Matt Smith: Stimmt. Aber das ist ein Reporter, der mit den Mächtigen auf Du und Du ist. Die Angst vor Putin ist für sie real. Verrückt, aber real. Was hat Europa also von diesem Deal? Den Schutz der USA. Ich denke, sie bekommen, was sie am meisten brauchen – nämlich die Unterstützung der USA gegen Russland.

Doug Casey: Sie sind wie kleine ängstliche Kinder. Es ist wie der CIA-Buhmann unter dem Bett.

Tatsache ist jedoch, dass Putin mich als den vernünftigsten, rationalsten und nachdenklichsten aller europäischen Staats- und Regierungschefs beeindruckt. Russland wird aus vielerlei Gründen nicht in Europa einmarschieren. Das hätte keinen Sinn. Es wäre extrem teuer und kontraproduktiv. Putin sieht das. Er bleibt cool, obwohl er massiv provoziert wird.

Diese Europäer sind im Grunde genommen – offen gesagt – Psychopathen. Und Trump stachelt sie noch an. Ich finde es großartig, dass die europäischen Länder nur 2 % ihres BIP für Waffen ausgegeben haben. Jetzt erhöhen sie diesen Anteil auf 5 %, um eine Unmenge an Waffen zu kaufen – mit geliehenem Geld. Und was macht man mit all diesen Waffen? Man benutzt sie irgendwann.

Das Gleiche gilt für Japan, das nur etwa 1,5 % seines BIP für Waffen ausgibt. Aber die USA und Trump drängen sie, 5 % auszugeben.

Matt Smith: Ja, und sie haben sich zu dem gleichen 15-prozentigen Zollabkommen verpflichtet.

Doug Casey: Was ist da los? Wollen die USA einen globalen thermonuklearen Krieg gegen Russland und China führen und „gewinnen”?

Matt Smith: Es sieht ganz so aus, als sei die militärische Zusammenarbeit in diesen Handelsabkommen fest verankert. Dieselben europäischen Staats- und Regierungschefs, die Trump zuvor noch kritisiert haben, schließen sich nun an. Ich vermute, dass ihnen im Gegenzug einige Zugeständnisse in Bezug auf die Ukraine gemacht wurden, mit denen sie zufrieden sind.

Doug Casey: Die Europäer fördern seine natürlichen narzisstischen Tendenzen. Das ist alles nicht gut.

Und die Frage ist: Was werden die Russen angesichts all dessen tun? Der Westen drängt die Russen auf idiotische Weise in eine Ecke. Und wenn man auch nur eine Maus in eine Ecke drängt – ganz zu schweigen von einem Bären –, wird sie kämpfen.

Matt Smith: Letztendlich ja.

Aber das Überraschende daran ist: Hätten wir diese Reaktion nicht schon erwartet?

Ich meine, sogar Biden hat vermeintliche rote Linien gezogen: „Wenn wir Abrams-Panzer schicken, geht das zu weit.“ Dann: „Wenn wir F-16 schicken, geht das zu weit.“ Und jetzt sind wir hier – wir haben alle diese roten Linien überschritten.

Es gab sogar direkte Attentate auf Putin – angeblich – durch Drohnenangriffe. Aber Putin hat immer noch nicht eskaliert. Offiziell handelt es sich immer noch um eine „spezielle Militäroperation“. Er weigert sich, es Krieg zu nennen.

Doug Casey: Nun, ich möchte nicht wie ein Putin-Fan klingen. Ich sage nur, dass die Führer großer Staaten fast zwangsläufig kriminelle Persönlichkeiten sein müssen. Aber von allen Menschen da draußen ist Putin der umsichtigste und rationalste. Ich bin sicher, dass er sieht, was vor sich geht, und keinen Dritten Weltkrieg beginnen will. Im Gegensatz zu den NATO-Leuten.

Matt Smith: Das tut er ganz sicher nicht.

Und diese Zurückhaltung wird gegen ihn verwendet.

Ich habe kürzlich einen Artikel geschrieben, den International Man am Montag erneut veröffentlichen wird. Er handelt von DARPA und einem ihrer weniger bekannten Programme – „Theory of Mind”. Dabei geht es darum, die Denkweise des Gegners zu verstehen, seine Entscheidungsfindung zu modellieren und zu beeinflussen.

Sie nutzen KI, Massenüberwachung und Datenprofilierung – nicht nur für den Gegner, sondern für dessen gesamten Einflussbereich –, um Vorhersagemodelle zu erstellen. Anschließend wenden sie Strategien an, die bestimmte Reaktionen provozieren sollen, ohne eine Eskalation auszulösen.

Die Ukraine ist ein gutes Beispiel dafür. Selbst als die Ukraine kurzzeitig russisches Territorium besetzte, überschritt sie keine Grenze, die eine dramatische Reaktion Russlands ausgelöst hätte. Das ist Theory of Mind in Aktion.

Palantir – ein Spin-off von DARPA – ist bei der Umsetzung dieser Strategie führend. Es wurde ursprünglich gegründet, um Dinge zu tun, die die US-Regierung rechtlich nicht tun konnte. Also beauftragte sie stattdessen ein privates Unternehmen damit.

Und es ist allgemein bekannt, dass Palantir direkt an den Entscheidungen der IDF über Zielangriffe in Gaza beteiligt war. Wir wissen mit Sicherheit, dass die USA es im Irak, in Syrien und im Jemen eingesetzt haben – alles innerhalb des letzten Jahres.

Diese Technologie wird also derzeit vor Ort eingesetzt. Und denken Sie daran, wie seltsam all diese Konflikte verlaufen sind – wie weit die Grenzen verschoben wurden, ohne dass es zu einer Eskalation kam. Genau darum ging es in der Theory of Mind.

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie sich das auf einen Gegner auswirkt, würde ich sogar sagen, dass Palantir während der COVID-Pandemie ein wichtiger Lieferant war, der angeblich nur Echtzeit-Feedback über die Bevölkerung lieferte.

Während COVID war die breite Öffentlichkeit – nicht nur in den USA, sondern überall – der Gegner. Mit diesen Systemen wird also alles durchgespielt – wo kann man Druck ausüben, wo muss man aufhören, welche Botschaften müssen von den Führungskräften verbreitet werden, welche Botschaften sollten in den sozialen Medien erscheinen.

In Echtzeit erhalten sie Informationen darüber, wie die Situation zu handhaben ist.

Aus meiner Sicht während COVID, als Amerikaner, der zu dieser Zeit in Amerika lebte, hatte ich das Gefühl, dass die Bevölkerung angegriffen wurde. Aber diese Tools funktionieren so, dass sie bei denen, die sie als Gegner bezeichnen – in diesem Fall wir alle –, echte Verwirrung stiften, sodass man nicht sicher ist, ob man angegriffen wird und wenn ja, wer genau einen angreift.

Das sorgt für Verwirrung im Kopf des Gegners und trägt sogar dazu bei, die Gedanken des Gegners durch Aussagen von Beamten, der Presse und den sozialen Medien zu beeinflussen.

Ich glaube, dass diese Art der Kriegsführung, die auf der Theorie des Geistes basiert, alles bestimmt, was wir seit 2020 erleben.

Doug Casey: Das macht absolut Sinn, denn letztendlich geht es um Psychologie. Sun Tzu sagte im fünften Jahrhundert v. Chr., dass Krieg eine Frage der Psychologie ist – dass man verstehen muss, wie der Feind denkt, und sich selbst kennen muss.

Ja, Sie haben völlig Recht. Und es muss viele, viele Gründe geben, warum diese gigantischen Rechenzentren unglaubliche Mengen an unterschiedlichen Informationen sammeln, sortieren und dann zusammenfügen, um vorherzusagen, was der Durchschnittsbürger denken und wie er reagieren könnte.

Matt Smith: Richtig. Und unter Trump ist Palantirs Einfluss explosionsartig gewachsen.

Das Verteidigungsministerium hat seinen Vertrag mit Palantir verdoppelt. Die Einwanderungsbehörde ICE hat einen Vertrag mit Palantir unterzeichnet. Das Heimatschutzministerium, die Sozialversicherungsbehörde, die Steuerbehörde IRS und das Verkehrsministerium haben alle Verträge mit Palantir unterzeichnet.

Nehmen Sie all diese Regierungsdaten und kombinieren Sie sie mit kommerziellen Daten – der Umfang der Daten, die sie jetzt erfassen, ist unglaublich. Nicht nur Ihre E-Mails und Telefonate, Ihre Banktransaktionen und Ihr Online-Verlauf. Jeder Ort, an dem Sie jemals mit Ihrem Smartphone waren, kann kommerziell erworben werden. Das ist keine Verschwörungstheorie – das ist eine Tatsache.

Alle Daten werden in digitale Zwillinge von uns eingespeist – Simulationen, wie sich jeder Einzelne verhält. Und dann simulieren sie anhand dieser Avatare in ihren KI-Systemen und setzen direkt oder indirekt Maßnahmen gegen den Gegner um, um dessen Wahrnehmung zu beeinflussen.

Für DARPA sind wir alle standardmäßig Gegner – bis das Gegenteil bewiesen ist.

Doug Casey: Oh, es ist sogar noch schlimmer. Denn die Leute, die Palantir kontrollieren, haben nicht nur Milliarden und Abermilliarden Dollar mit Palantir-Aktien verdient, sondern sie haben auch unzählige Möglichkeiten, noch reicher zu werden, indem sie all diese Informationen als Insider nutzen. Nicht unbedingt durch Insiderhandel, sondern einfach dadurch, dass sie Informationen über alle und alles haben. Das ist ziemlich dystopisch.

Matt Smith: Genau. Hier ist ein kleines Beispiel – es ist schwer zu sagen, wer dahintersteckt, aber man kann die Transaktionen sehen. Trump kündigt eine neue Zollgebühr an – diesmal auf Kupfer. Zwei oder drei Minuten bevor er sich öffentlich äußert, tätigt jemand eine riesige Transaktion und macht sich mit einem Vermögen aus dem Staub.

Das ist kein Zufall.

Und ich habe bereits Anfang des Jahres gesagt, dass die Biden-Regierung sich auf dem Weg nach draußen wie Plünderer verhält – und genau das tut sie auch. Aber jetzt sieht es so aus, als würden Trumps Leute das Gleiche tun – nur auf andere Weise.

Sie handeln vorab auf Handelsankündigungen, bringen Meme-Coins auf den Markt, gründen Investmentfonds und manipulieren das System über private Marktmechanismen.

Unterschiedliche Methoden, gleiches Ergebnis – Plünderung.

Doug Casey: Nun, keine Angst, denn Trump plant, 600 Dollar an alle zu verteilen. Es ist schön, dem Pöbel ein paar Cent hinzuschmeißen.

Matt Smith: Und die Leute werden sich bedanken.

Doug Casey: Oh ja, und das ist absolut pervers. Als Verfechter des Laissez-faire-Kapitalismus habe ich nie geglaubt, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Das passiert nur in stark staatlich gelenkten Systemen. Aber genau das haben wir jetzt.

Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer, weil wir nicht in einem kapitalistischen System leben. Wie ich bereits in der Vergangenheit erklärt habe, leben wir in einem faschistischen System – ein Begriff, der völlig missverstanden und missbraucht wird.

Hören Sie, ich dachte, wir würden unser Gespräch heute mit einer positiven Note beenden, weil ich immer gerne das Positive sehe.

Matt Smith: Nun, die Sonne scheint. Hier in Südamerika ist zwar Winter, aber es ist trotzdem ein wunderschöner Tag.

Ich verfolge keinen Sport, daher habe ich keine fröhliche Sportgeschichte zu erzählen.

Doug Casey: Profisportler sind sowieso nur angeheuerte Gladiatoren – für die Stadt oder das Team, die sie bezahlen.

Matt Smith: Aber es gibt auch gute Nachrichten: Unser Buch ist fertig – zumindest das Manuskript. Es ist jetzt im Satz und wird bald gedruckt. Nur noch wenige Wochen.

Ich glaube, es wird ein Buch, wie es noch niemand zuvor in den Händen gehalten hat – sowohl inhaltlich als auch in der Gestaltung. Es soll nützlich sein, aber wir versuchen auch, es schön zu gestalten.

Doug Casey: Ich weiß nicht, ob mir das Wort „schön” gefällt. Trump benutzt es viel zu oft. Er hat das Wort abgewertet.

Nichtsdestotrotz wird es ein großes, schönes Buch werden.

Matt Smith: Es ist tatsächlich ein großes, schönes Buch. Aber ich lasse nicht zu, dass sie unsere Sprache ruinieren. Scheiß auf sie!

Doug Casey: Das ist richtig.

Matt Smith: Okay, Doug – wir belassen es dabei für heute.

Doug Casey: Danke, Matt.

Anmerkung der Redaktion: Wie Doug und Matt in diesem Gespräch deutlich machen, leben wir in einer Zeit, in der Feigheit als Führungsstärke getarnt wird, Propaganda die Wahrheit ersetzt und die zentralisierte Macht ihren Einfluss Tag für Tag ausbaut. Von der Selbstsabotage der Unternehmen bis hin zu digitalen Überwachungsnetzwerken, die von dystopischen Science-Fiction-Szenarien nicht zu unterscheiden sind, ist klar: Das System ist nicht nur kaputt – es wird gegen uns eingesetzt.

Aber jede Krise birgt auch Chancen – für diejenigen, die darauf vorbereitet sind.

Doug Casey warnt seit Jahrzehnten nicht nur vor diesen Trends, sondern zeigt auch, wie man davon profitieren kann. Das ist die Kernaufgabe von Crisis Investing – unabhängigen Denkern wie Ihnen zu helfen, zu überleben und zu gedeihen, während die alte Ordnung zerfällt.

Wenn Sie sehen, was auf uns zukommt, und die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft übernehmen möchten, während Sie echte Widerstandsfähigkeit aufbauen …