Osteoporose beruht auf einer Lüge – Big Pharma verdient Milliarden mit einem Betrug, der Knochen brüchiger macht

Big Pharma hat ein Phänomen des natürlichen Alterns zu einer „Krankheit“ erklärt – und verkauft teure Medikamente, die angeblich helfen sollen. Doch in Wahrheit, so warnt der Arzt A Midwestern Doctor in einem ausführlichen Enthüllungsbericht, machen diese Mittel die Knochen nicht stärker, sondern brüchiger.

Die Wahrheit über Osteoporose-Medikamente

Nach einer Diagnose erhalten Patienten meist sogenannte Bisphosphonate wie Fosamax. Diese Präparate sollen angeblich die Knochendichte erhöhen. Doch laut dem Arzt töten sie Osteoblasten – jene Zellen, die Knochen aufbauen. Das Ergebnis: Die Knochen werden alt, spröde und brechen leichter.

Big Pharma took a natural part of aging, gave it a name, sold a treatment—and made BILLIONS.



What am I talking about? The condition you know as “osteoporosis.”



It was all built on a lie.



The drugs they push to “fix” osteoporosis? They’re quietly making your bones more… pic.twitter.com/vFb1PTOPqQ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 18, 2025

Bereits 2008 warnte die US-Gesundheitsbehörde FDA in aller Stille vor den Risiken:

-Spontane Knochenbrüche

-Vorhofflimmern

-Speiseröhrenkrebs

Die wahren Ursachen von Osteoporose

Die Erkrankung ist oft lebensstilbedingt, nicht schicksalhaft:

Bewegungsmangel (z. B. durch Sitzen)

Hormonelles Ungleichgewicht

Chronische Entzündungen

Fluoridbelastung

Nährstoffmangel

Knochen-schädigende Medikamente wie Steroide und SSRIs

Progesteron: Der unterschätzte Schlüssel

Das Hormon Progesteron aktiviert Osteoblasten und schützt die Knochen. Es macht sie elastisch statt spröde. Eine gezielte Supplementierung kann besonders bei Frauen den entscheidenden Unterschied machen – doch:

Daran lässt sich kaum verdienen.

Mineralien statt Pharma

Für starke Knochen empfiehlt der Arzt:

– Tägliche Bewegung (z. B. Spaziergänge, Tai Chi)

(z. B. Spaziergänge, Tai Chi) – Mineralien wie Bor, Mangan, Vitamin K2, Kalium & Silizium

wie –Verzicht auf knochenschädigende Medikamente

Fazit: Osteoporose ist keine unausweichliche Alterskrankheit, sondern häufig ein Resultat von Lebensstil und gezielter Desinformation. Der milliardenschwere Markt rund um angeblich „knochenstärkende“ Medikamente basiert laut dieser Analyse auf einem gefährlichen Irrtum – zum Schaden der Patienten.

Hier geht’s zum Originalartikel von A Midwestern Doctor