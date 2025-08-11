Osteoporose beruht auf einer Lüge – Big Pharma verdient Milliarden mit einem Betrug, der Knochen brüchiger macht

Big Pharma hat ein Phänomen des natürlichen Alterns zu einer „Krankheit“ erklärt – und verkauft teure Medikamente, die angeblich helfen sollen. Doch in Wahrheit, so warnt der Arzt A Midwestern Doctor in einem ausführlichen Enthüllungsbericht, machen diese Mittel die Knochen nicht stärker, sondern brüchiger.
Die Wahrheit über Osteoporose-Medikamente
Nach einer Diagnose erhalten Patienten meist sogenannte Bisphosphonate wie Fosamax. Diese Präparate sollen angeblich die Knochendichte erhöhen. Doch laut dem Arzt töten sie Osteoblasten – jene Zellen, die Knochen aufbauen. Das Ergebnis: Die Knochen werden alt, spröde und brechen leichter.
Big Pharma took a natural part of aging, gave it a name, sold a treatment—and made BILLIONS.— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 18, 2025
What am I talking about? The condition you know as “osteoporosis.”
It was all built on a lie.
The drugs they push to “fix” osteoporosis? They’re quietly making your bones more… pic.twitter.com/vFb1PTOPqQ
Bereits 2008 warnte die US-Gesundheitsbehörde FDA in aller Stille vor den Risiken:
- -Spontane Knochenbrüche
- -Vorhofflimmern
- -Speiseröhrenkrebs
Die wahren Ursachen von Osteoporose
Die Erkrankung ist oft lebensstilbedingt, nicht schicksalhaft:
- Bewegungsmangel (z. B. durch Sitzen)
- Hormonelles Ungleichgewicht
- Chronische Entzündungen
- Fluoridbelastung
- Nährstoffmangel
- Knochen-schädigende Medikamente wie Steroide und SSRIs
Progesteron: Der unterschätzte Schlüssel
Das Hormon Progesteron aktiviert Osteoblasten und schützt die Knochen. Es macht sie elastisch statt spröde. Eine gezielte Supplementierung kann besonders bei Frauen den entscheidenden Unterschied machen – doch:
Daran lässt sich kaum verdienen.
Mineralien statt Pharma
Für starke Knochen empfiehlt der Arzt:
- –Tägliche Bewegung (z. B. Spaziergänge, Tai Chi)
- –Mineralien wie Bor, Mangan, Vitamin K2, Kalium & Silizium
- –Verzicht auf knochenschädigende Medikamente
Fazit: Osteoporose ist keine unausweichliche Alterskrankheit, sondern häufig ein Resultat von Lebensstil und gezielter Desinformation. Der milliardenschwere Markt rund um angeblich „knochenstärkende“ Medikamente basiert laut dieser Analyse auf einem gefährlichen Irrtum – zum Schaden der Patienten.