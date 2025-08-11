Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Osteoporose beruht auf einer Lüge – Big Pharma verdient Milliarden mit einem Betrug, der Knochen brüchiger macht

Big Pharma hat ein Phänomen des natürlichen Alterns zu einer „Krankheit“ erklärt – und verkauft teure Medikamente, die angeblich helfen sollen. Doch in Wahrheit, so warnt der Arzt A Midwestern Doctor in einem ausführlichen Enthüllungsbericht, machen diese Mittel die Knochen nicht stärker, sondern brüchiger.

Die Wahrheit über Osteoporose-Medikamente

Nach einer Diagnose erhalten Patienten meist sogenannte Bisphosphonate wie Fosamax. Diese Präparate sollen angeblich die Knochendichte erhöhen. Doch laut dem Arzt töten sie Osteoblasten – jene Zellen, die Knochen aufbauen. Das Ergebnis: Die Knochen werden alt, spröde und brechen leichter.

Bereits 2008 warnte die US-Gesundheitsbehörde FDA in aller Stille vor den Risiken:

  • -Spontane Knochenbrüche
  • -Vorhofflimmern
  • -Speiseröhrenkrebs

Die wahren Ursachen von Osteoporose

Die Erkrankung ist oft lebensstilbedingt, nicht schicksalhaft:

  • Bewegungsmangel (z. B. durch Sitzen)
  • Hormonelles Ungleichgewicht
  • Chronische Entzündungen
  • Fluoridbelastung
  • Nährstoffmangel
  • Knochen-schädigende Medikamente wie Steroide und SSRIs

Progesteron: Der unterschätzte Schlüssel

Das Hormon Progesteron aktiviert Osteoblasten und schützt die Knochen. Es macht sie elastisch statt spröde. Eine gezielte Supplementierung kann besonders bei Frauen den entscheidenden Unterschied machen – doch:
Daran lässt sich kaum verdienen.

Mineralien statt Pharma

Für starke Knochen empfiehlt der Arzt:

  • Tägliche Bewegung (z. B. Spaziergänge, Tai Chi)
  • Mineralien wie Bor, Mangan, Vitamin K2, Kalium & Silizium
  • Verzicht auf knochenschädigende Medikamente

Fazit: Osteoporose ist keine unausweichliche Alterskrankheit, sondern häufig ein Resultat von Lebensstil und gezielter Desinformation. Der milliardenschwere Markt rund um angeblich „knochenstärkende“ Medikamente basiert laut dieser Analyse auf einem gefährlichen Irrtum – zum Schaden der Patienten.

Hier geht’s zum Originalartikel von A Midwestern Doctor