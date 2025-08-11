Anstieg der Krebserkrankungen bei jungen Menschen: Besorgniserregende Daten zu Darmkrebs

Dr. John Campbell

In den letzten Jahren hat sich ein alarmierender Trend abgezeichnet: Die Zahl der Darmkrebsfälle (kolorektales Karzinom) bei jüngeren Erwachsenen in den USA steigt rasant an. Neue Daten, die kürzlich im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurden, bestätigen diesen Anstieg, insbesondere bei Menschen im Alter von 45 bis 49 Jahren. Dieser Artikel beleuchtet die aktuellen Erkenntnisse und mögliche Ursachen dieses besorgniserregenden Phänomens.

Steigende Inzidenz von Darmkrebs

Nach einer stabilen 15-jährigen Phase ohne signifikante Veränderungen zeigt die Inzidenz von lokalem Darmkrebs bei Erwachsenen im Alter von 45 bis 49 Jahren einen deutlichen Anstieg. Zwischen 2019 und 2022 stieg die Zahl neuer Fälle in dieser Altersgruppe um jährlich 12 %, verglichen mit nur 1 % pro Jahr in den Jahren zuvor. Konkret stieg die Inzidenz von 9,4 pro 100.000 Menschen im Jahr 2019 auf 11,7 pro 100.000 im Jahr 2021 und weiter auf 17,5 pro 100.000 im Jahr 2022 – ein relativer Anstieg von 50 % zwischen 2021 und 2022.

Die Daten des Colorectal Cancer Alliance in den USA unterstreichen die Dringlichkeit: Für 2024 werden etwa 152.810 neue Fälle von Darmkrebs prognostiziert, davon rund 106.000 Kolonkarzinome und über 46.000 Rektumkarzinome. Besonders alarmierend ist, dass Darmkrebs inzwischen die häufigste Todesursache durch Krebs bei Männern unter 50 Jahren und die zweithäufigste bei Frauen unter 50 ist. Insgesamt werden für 2024 etwa 53.000 Todesfälle durch Darmkrebs erwartet, nach 52.000 im Jahr 2023.

Früherkennung und Screening

Ein möglicher Grund für die gestiegene Zahl an Diagnosen ist die Absenkung des empfohlenen Screening-Alters in den USA von 50 auf 45 Jahre, die 2021 eingeführt wurde. Dies führt dazu, dass mehr Fälle in einem frühen Stadium entdeckt werden, bevor der Krebs metastasiert. Laut JAMA könnte der Anstieg teilweise auf diese verbesserte Früherkennung zurückzuführen sein. Allerdings bleibt die Frage offen, ob tatsächlich mehr Fälle auftreten oder ob lediglich mehr Diagnosen gestellt werden. Die plötzliche Zunahme der Inzidenz in den Jahren 2021 und 2022 legt nahe, dass neben dem verbesserten Screening auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten.

Mögliche Risikofaktoren

Während das JAMA-Papier keine spezifischen Ursachen für den Anstieg nennt, gibt es mehrere bekannte Risikofaktoren für Darmkrebs. Laut Cancer Research UK tragen folgende Faktoren zur Entstehung bei:

Ernährung : Der Konsum von verarbeitetem Fleisch erhöht das Risiko signifikant, wobei 13 % der Fälle in Großbritannien damit in Verbindung stehen. Auch rotes Fleisch wird als Risikofaktor genannt.

: Der Konsum von verarbeitetem Fleisch erhöht das Risiko signifikant, wobei 13 % der Fälle in Großbritannien damit in Verbindung stehen. Auch rotes Fleisch wird als Risikofaktor genannt. Übergewicht : 11 % der Fälle in Großbritannien werden mit Übergewicht oder Adipositas in Verbindung gebracht.

: 11 % der Fälle in Großbritannien werden mit Übergewicht oder Adipositas in Verbindung gebracht. Bewegungsmangel : Körperliche Aktivität kann das Risiko senken.

: Körperliche Aktivität kann das Risiko senken. Rauchen und Alkohol : Tabakkonsum ist für 7 % und Alkohol für 6 % der Fälle verantwortlich.

: Tabakkonsum ist für 7 % und Alkohol für 6 % der Fälle verantwortlich. Alter und genetische Veranlagung: Das Risiko steigt mit dem Alter, und genetische Faktoren wie das Lynch-Syndrom erhöhen die Wahrscheinlichkeit ebenfalls.

Interessanterweise zeigt eine groß angelegte Studie mit Daten aus 17 Ländern, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel mit einem um 25 % geringeren Risiko für Darmkrebs assoziiert ist. Menschen mit niedrigen Vitamin-D-Werten scheinen ein höheres Risiko zu haben.

Warnsignale und Prävention

Frühe Warnsignale für Darmkrebs sollten nicht ignoriert werden, insbesondere bei jüngeren Menschen, die oft erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert werden. Zu den Symptomen zählen:

Blut im Stuhl oder am After

Veränderungen der Stuhlgewohnheiten (z. B. Gefühl der unvollständigen Darmentleerung)

Schmerzen im Bauch oder im Analbereich

Unerklärliche Anämie, Gewichtsverlust oder tastbare Massen

Regelmäßiges Screening, wie der immunchemische Test auf okkultes Blut im Stuhl, ist entscheidend, insbesondere für Menschen ab 45 Jahren. In Großbritannien wurde das Screening-Alter kürzlich auf 50 Jahre gesenkt.

Offene Fragen und Ausblick

Die Daten deuten auf einen besorgniserregenden Anstieg von Darmkrebs bei jüngeren Menschen hin. Während verbessertes Screening eine Rolle spielt, bleibt unklar, warum die Inzidenz so stark gestiegen ist. Faktoren wie Ernährung, Lebensstil und genetische Veranlagung sind bekannt, doch andere mögliche Einflüsse, wie etwa neue medizinische Interventionen, werden in den Studien nicht erwähnt. Es ist wichtig, einen offenen Blick auf alle möglichen Ursachen zu bewahren, um präventive Maßnahmen zu verbessern.

Die steigenden Zahlen unterstreichen die Notwendigkeit, auf Warnsignale zu achten, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und einen gesunden Lebensstil zu fördern. Weitere Forschung ist erforderlich, um die genauen Ursachen dieses Trends zu klären und zukünftige Fälle zu verhindern.