NIH finanziert Entwicklung eines chimären H5N1-Virus, das sich in menschlichen Lungenzellen repliziert

Von der US-Regierung finanzierte Wissenschaftler haben ein lebendes Frankenstein-Vogelgrippevirus entwickelt, das in menschlichen Lungenzellen wächst, gegen Medikamente resistent ist, mutiert, um Impfstoffen zu entgehen, und außerhalb von Hochsicherheitslabors untersucht werden kann.

Zusammenfassung:

Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben ein lebendes Hybridvirus mit der Oberfläche eines derzeit gefährlichen Vogelgrippevirus und dem Körper eines anderen lebenden Virus hergestellt.

Es kann menschliche Lungenzellen infizieren und in sehr hohen Konzentrationen wachsen.

Es widersteht einem der wichtigsten Grippemittel.

Es kann mutieren, um die Immunabwehr zu umgehen – genau wie es Pandemiestämme in der Natur tun.

Die Arbeit wurde in mehreren US-Labors in Iowa, Louisiana, Kalifornien und Georgia durchgeführt, die von den NIH finanziert wurden, und kann auch außerhalb von BSL-3-Hochsicherheitslabors durchgeführt werden.

Das Journal of Virology hat eine neue Studie veröffentlicht, in der die Herstellung eines „rekombinanten VSV, das die Gene für Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase (NA) des H5N1 IAV (H5N1-VSV) exprimiert“, unter Verwendung des „A/Michigan/90/2024 H5N1-Isolats“ beschrieben wird.

Im Klartext bedeutet das: Die Forscher haben die äußeren Oberflächenproteine eines aktuellen hochpathogenen Vogelgrippevirus-Konstrukts in ein lebendes, replikationsfähiges Vesikuläres Stomatitis-Virus (VSV)-Rückgrat eingebaut.

Repliziert sich in menschlichen Lungenzellen in extrem hohen Titern

Die Autoren berichten, dass sich das H5N1-VSV sowohl in menschlichen Lungenepithelzellen (A549) als auch in Madin-Darby-Hundenierenzellen (MDCK) effizient replizierte und Titer von 10⁷–10⁸ PFU/ml erreichte.

Das heißt: Das manipulierte Virus konnte sich in menschlichen Lungenzellen in extrem hohen Konzentrationen vermehren – vergleichbar mit dem vollständigen H5N1-Virus.

H5N1 behält die gefährliche multibasische Spaltstelle

Die Studie bestätigt, dass „HA0 an der multibasischen Stelle ordnungsgemäß in HA1 und HA2 gespalten wurde“.

Wörtlich heißt es: „Die fortgesetzte Verbreitung von H5N1 bei Rindern fördert diese Drift und erhöht das Risiko, dass neue Stämme mit einem veränderten Wirtsspektrum entstehen – ein Szenario mit erheblichen Folgen für die öffentliche Gesundheit.“

Übersetzt: Im Labor wurde die gleiche Art angeblicher evolutionärer Veränderung nachgestellt, die es wahrscheinlicher machen könnte, dass H5N1 den Menschen infiziert.

Erlaubt außerhalb des BSL-3-Containments

Die vielleicht alarmierendste Aussage des Papiers: Diese „Plattform ermöglicht Forschung außerhalb von BSL-3-Bedingungen“.

Das heißt, Experimente mit diesem hochgradig vermehrungsfähigen, immunflüchtigen chimären H5N1-Virus könnten in weniger gesicherten Laboren stattfinden – was das Risiko einer versehentlichen Freisetzung deutlich erhöht, wie es als Ursache für die COVID-19-Pandemie vermutet wird.

BSL-3 (Biosicherheitsstufe 3) ist der Hochsicherheitsstandard für gefährliche, potenziell tödliche luftübertragene Krankheitserreger. Dieses H5N1-VSV-Konstrukt wurde bewusst so konzipiert, dass es unter niedrigeren Sicherheitsbedingungen (BSL-2) untersucht werden kann – obwohl es genetische Elemente eines hochpathogenen Vogelgrippestamms trägt.

Implikationen:

Erhöhtes Risiko einer versehentlichen Freisetzung: BSL-2-Labore sind deutlich zahlreicher, weniger sicher und weniger restriktiv als BSL-3-Labore.

BSL-2-Labore sind deutlich zahlreicher, weniger sicher und weniger restriktiv als BSL-3-Labore. Mehr Personen arbeiten mit dem Virus: Geringere Eindämmung bedeutet mehr Labore und Forscher mit Zugang.

Geringere Eindämmung bedeutet mehr Labore und Forscher mit Zugang. Möglichkeit unkontrollierter Ausbreitung: Das Virus kann menschliche Lungenzellen infizieren und extrem hohe Titer erreichen.

Das Virus kann menschliche Lungenzellen infizieren und extrem hohe Titer erreichen. Normalisierung riskanter Forschung: Die Absenkung der Sicherheitsstufe schafft einen gefährlichen Präzedenzfall für weitere Gain-of-Function-Experimente ohne höchste Schutzmaßnahmen.

Wo die Arbeit durchgeführt wurde:

Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie, University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA

Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie, Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, Louisiana, USA

Infektionskrankheiten, J. Craig Venter Institute, La Jolla, Kalifornien, USA

Abteilung für Infektionskrankheiten und globale öffentliche Gesundheit, Fachbereich Medizin, University of California San Diego, La Jolla, Kalifornien, USA

Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science, University of California San Diego, La Jolla, Kalifornien, USA

Geflügeldiagnose- und Forschungszentrum, Abteilung für Bevölkerungsgesundheit, College of Veterinary Medicine, University of Georgia, Athens, Georgia, USA

Wer hat bezahlt?

Die Autoren geben an: „Dr. Balaji Manicassamy wird teilweise durch den NIAID-Zuschuss R01AI174584 unterstützt.“

Das NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) ist Teil der U.S. National Institutes of Health (NIH) – damit wurde das Projekt aus US-Steuergeldern finanziert.

Leiterin des NIAID ist Dr. Jeanne Marrazzo, Leiter des NIH ist Dr. Jay Bhattacharya. Beide unterstehen dem Gesundheitsminister (HHS) Robert F. Kennedy Jr.

Fazit:

Die Forscher haben ein replikationsfähiges chimäres Virus geschaffen, das die genetischen Eigenschaften des hochpathogenen H5N1-Stamms 2024 trägt.

Sie haben es resistent gegen antivirale Medikamente gemacht.

Sie haben es mutieren lassen, um der Immunabwehr zu entgehen.

Und sie haben ermöglicht, dass mit ihm außerhalb von BSL-3-Bedingungen gearbeitet werden kann.

Das ist genau die Art von Gain-of-Function-Experimenten, vor denen globale Gesundheitsbehörden seit Langem warnen, weil sie bei einer versehentlichen Freisetzung die nächste Pandemie auslösen könnten.

Es handelt sich nicht um ein theoretisches Risiko, sondern um einen im Labor entwickelten, hochreplizierten, an Säugetierzellen angepassten H5N1-Hybrid, der nachweislich in der Lage ist, eine Impfstoffresistenz zu entwickeln – und das unter Bedingungen, die deutlich weniger Schutz bieten, als normalerweise für solch gefährliches Material vorgeschrieben ist.

Und finanziert wurde das Ganze von US-Steuerzahlern – in US-Forschungseinrichtungen.