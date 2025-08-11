LETZTE WARNUNG: Dr. Mike Yeadons detaillierte Thesen zu Pandemie, Impfungen und digitaler Überwachung

Warnung vor einem globalen Kontrollsystem: Dr. Mike Yeadons detaillierte Thesen zu Pandemie, Impfungen und digitaler Überwachung

Dr. Mike Yeadon, ein ehemaliger Vizepräsident der Pharmaindustrie mit über 32 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung, hat in einem ausführlichen Interview mit Oracle Films alarmierende Behauptungen über die Corona-Pandemie, Impfstoffe und einen angeblich geplanten globalen Kontrollmechanismus aufgestellt. Yeadon, der seit 2020 gegen Zensur und Verleumdung kämpft, spricht über seine wachsende Besorgnis und seine Überzeugung, dass die Menschheit vor einem „globalen Putsch“ steht, der durch digitale IDs, digitale Währungen und schädliche Impfungen orchestriert wird. Nachfolgend eine umfassende Zusammenfassung seiner Aussagen in Form eines Artikels, basierend auf dem bereitgestellten Transkript.

Wer ist Dr. Mike Yeadon?

Dr. Mike Yeadon stellt sich als lebenslanger Forschungswissenschaftler vor, der 32 Jahre in der Pharma- und Biotech-Industrie tätig war, zuletzt als Vizepräsident und weltweiter Leiter der Forschung für allergische und Atemwegserkrankungen bei Pfizer. Seit 2020 spricht er öffentlich gegen das, was er als „betrügerische Pandemie“ und „absichtlich gefährliche Injektionen“ bezeichnet. Er erklärt, dass seine geringe Bekanntheit auf Zensur und Verleumdungskampagnen zurückzuführen sei, die jene treffen, die unbequeme Wahrheiten verbreiten. Trotz über 300 Video- und Audio-Interviews fühlt er sich zunehmend entmutigt, da er glaubt, dass seine Botschaft diejenigen, die sie nicht aktiv suchen, kaum erreicht. Dennoch bleibt er entschlossen, seine Warnungen weiterzugeben, da er 2025 als ein Jahr „maßgeblicher Veränderungen“ sieht.

Keine Pandemie, sondern ein geplanter Betrug

Yeadon ist überzeugt, dass es 2020 keine echte Pandemie gab. Er argumentiert, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Tedros Ghebreyesus eine Pandemie ohne jegliche Beweise ausgerufen habe. Laut Yeadon und anderen Forschern wie Dennis Rancourt gab es vor der offiziellen Pandemieerklärung im März 2020 weltweit keine signifikanten Anstiege von Atemwegserkrankungen oder Todesfällen durch solche Erkrankungen. Die weltweite Zunahme von „Fällen“ sei ausschließlich auf den Missbrauch des PCR-Tests zurückzuführen, der bewusst so gestaltet wurde, um falsche Positivresultate zu liefern.

Yeadon spricht von einer „Test-Pandemie“, die durch gezielte Propaganda verstärkt wurde. Er behauptet, dass medizinische Fehlpraktiken in Pflegeheimen und Krankenhäusern zu unnötigen Todesfällen führten, die dann als Covid-Todesfälle deklariert wurden, um die Illusion einer Krise aufrechtzuerhalten.

Impfstoffe: Absichtliche Schädigung

Als Experte für Toxikologie und rationale Arzneimittelentwicklung ist Yeadon überzeugt, dass die Covid-Impfstoffe, insbesondere mRNA-basierte, nicht zum Schutz der Gesundheit entwickelt wurden, sondern absichtlich darauf ausgelegt sind, Menschen zu schädigen, zu töten oder ihre Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen.

Er verweist auf die Arbeit von Sasha Latypova und Katherine Watt, die aufdeckten, dass Impfstoffe generell nie dazu dienten, Krankheiten zu verhindern, sondern als Werkzeuge zur Schädigung eingesetzt wurden. Yeadon behauptet, dass Impfstoffe bewusst Allergien auslösen sollten, indem winzige Mengen von Proteinen injiziert werden. Er stuft sich selbst als „stolz anti-Impfstoff“ ein und empfiehlt, jegliche Impfungen zu vermeiden.

Viren und Ansteckung: Eine fundamentale Lüge

Yeadon behauptet, dass akute Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Grippe nicht durch Viren verursacht werden und nicht ansteckend sind. Er verweist auf historische Experimente, die seiner Meinung nach bewiesen, dass Ansteckung nicht existiert. Erkältungen seien vielmehr innere Dysbalancen, ausgelöst durch Stress oder Umweltbedingungen.

Er bestreitet die Existenz von Atemwegsviren und empfiehlt die Arbeiten von Stefan Lanka und anderen.

Digitaler Totalitarismus: Der Kern des Plans

Yeadon sieht in der Einführung von digitalem Geld und digitaler ID den Kern eines globalen Kontrollplans. Er verweist auf das EU-Projekt „EU VARICO“, das seit 2018 existiere. Bargeld solle abgeschafft und die digitale ID an den Impfstatus gekoppelt werden. Ohne gültige ID könne man weder einkaufen noch reisen.

Er beschreibt ein Szenario eines „digitalen Gulags“, in dem Bewegungsfreiheit und gesellschaftliche Teilhabe vollständig kontrolliert würden.

Finanzkollaps und „legales Rauben“

Yeadon prophezeit einen geplanten globalen Finanzkollaps. Er verweist auf David Rogers Webb und dessen Buch „The Great Taking“, das beschreibt, wie Eigentumsrechte heimlich geändert wurden, sodass im Krisenfall Vermögenswerte enteignet werden können.

Klimawandel, Elektroautos und Überwachung

Yeadon betrachtet den Klimawandel als Propaganda. CO₂ sei nicht die Ursache von Temperaturanstiegen. Elektroautos dienten aus seiner Sicht dazu, die Industrie zu zerstören und Mobilität zu beschränken.

Moderne Autos mit Überwachungstechnologie und Geofencing seien Werkzeuge zur Kontrolle.

Weitere „Lügen“: Vogelgrippe und Affenpocken

Yeadon warnt, dass Bedrohungen wie Vogelgrippe oder Affenpocken erfunden seien. Er bestreitet, dass Vögel Influenza übertragen könnten.

Aufruf zum zivilen Ungehorsam

Yeadon betont, dass die Menschen selbst Widerstand leisten müssten. Er fordert, digitale IDs zu verweigern, Impfungen abzulehnen und sich nicht einschüchtern zu lassen.

Er verweist auf NHS-Mitarbeiter in Großbritannien, die erfolgreich eine Impfpflicht bekämpften.

Empfehlungen und Quellen

Yeadon empfiehlt Arbeiten von Sasha Latypova, Katherine Watt, David Rogers Webb und Ben Rubin. Er fordert dazu auf, Mainstream-Medien zu misstrauen.

Fazit: Ein dringender Weckruf

Yeadon schließt mit einem Appell: Die Menschheit stehe an einem Scheideweg. Digitale IDs, Impfungen und ein Finanzkollaps bedrohten die Freiheit. Nur kollektiver Widerstand könne diesen Plan durchkreuzen.