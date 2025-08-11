In der aktuellen Folge von „Judging Freedom“ vom 7. August 2025 begrüßt Moderator Judge Andrew Napolitano den renommierten Militärexperten Colonel Douglas Macgregor. Das Gespräch dreht sich um die brisante Frage, ob US-Präsident Donald Trump die russische Mentalität und Präsident Wladimir Putin versteht, insbesondere im Kontext eines geplanten Friedensgipfels in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüber hinaus werden Themen wie die erschöpften US-Missilvorräte, die drohende Eskalation in Gaza und die Kontroverse um den 7. Oktober 2023 in Israel angesprochen. Macgregor liefert eine schonungslose Analyse der strategischen Fehltritte der USA und warnt vor den Gefahren einer impulsiven Außenpolitik.

Colonel Douglas Macgregor über Trumps Russland-Verständnis und globale Krisen

Friedensgipfel in den VAE: Versteht Trump die Russen?

Ein zentrales Thema des Interviews ist das geplante Treffen zwischen Trump und Putin in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anwesend sein soll. Macgregor zeigt sich skeptisch gegenüber Trumps Verhandlungstaktik. Er betont, dass die Russen bereit sind, zu verhandeln, während die USA unter der Biden-Regierung Gespräche verweigerten. Doch Trump scheint laut Macgregor primär an einem kurzfristigen „Sieg“ für sein Image interessiert zu sein, anstatt eine langfristige strategische Architektur für Europa und den Nahen Osten zu entwickeln. Die russische Position ist klar: Sie lehnen Selenskyjs Teilnahme ab und bestehen auf ihren Bedingungen, darunter die Anerkennung der vier Donbass-Gebiete als russisch und eine Entmilitarisierung der Ukraine.

Macgregor kritisiert, dass Trumps Außenpolitik von Impulsen statt einer kohärenten Strategie geprägt ist. Drohungen wie die von General Donahue, Kaliningrad anzugreifen, bezeichnet er als „absurd“ und gefährlich. Solche Provokationen könnten angesichts der russischen Hyperschallraketen und der engen militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Belarus eine Eskalation bis hin zu einem nuklearen Konflikt riskieren. Putin habe laut Macgregor bisher Zurückhaltung gezeigt, doch diese Geduld könne schwinden, wenn die USA weiterhin drohen.

Missilkrise: USA militärisch geschwächt

Ein weiterer Schwerpunkt des Interviews ist die erschreckende Lage der US-Missilvorräte. Macgregor verweist auf einen Artikel, der die unzureichende Produktionskapazität für SM6- und Patriot-Raketen aufdeckt. Die USA könnten jährlich nur 500 bis 600 Raketen produzieren – ein Bruchteil dessen, was für einen großangelegten Konflikt nötig wäre. Der Ukraine-Krieg habe die Vorräte weiter dezimiert, sodass selbst eine punktuelle Verteidigung kaum möglich sei. Macgregor macht hochrangige Offiziere und die Missile Defense Agency für dieses Versagen verantwortlich, da über Jahrzehnte hinweg keine Maßnahmen ergriffen wurden, um die Produktion zu steigern.

Gaza: Drohende US-Beteiligung und Netanjahus Einfluss

Macgregor äußert sich besorgt über die Ankündigung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die IDF solle den Gazastreifen besetzen. Sollte Trump US-Truppen zur Unterstützung entsenden, würde dies laut Macgregor einen eklatanten Verstoß gegen das Kriegsrecht darstellen. Er beschreibt Netanjahu als „de facto Präsident der USA“, da dessen Einfluss in Washington enorm sei. Macgregor verweist auf die fünf Standing Ovations, die Netanjahu im US-Kongress erhielt, als Beweis für diesen Einfluss. Er warnt, dass US-Soldaten, die in Gaza eingesetzt werden, nicht zur humanitären Hilfe, sondern zum Kampf gegen Palästinenser eingesetzt würden.

Oktober 2023: War es ein „Inside Job“?

Ein brisanter Punkt des Interviews ist die Diskussion über den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. General Michael Flynn, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater, behauptet, dass israelische Soldaten angewiesen wurden, nicht zu reagieren, was die Ereignisse absichtlich zugelassen habe. Macgregor stimmt zu und verweist auf Warnungen der ägyptischen und israelischen Geheimdienste, die ignoriert wurden. Er beschreibt den Angriff als „erlaubt“, um einen größeren Krieg auszulösen. Diese Aussagen, auch von Zionisten wie Flynn, seien ein später Weckruf, der die offizielle Narrative in Frage stelle.

Erpressungsvorwürfe und Epstein

Macgregor spekuliert über eine mögliche Erpressung Trumps durch Israel, insbesondere im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein. Er betont, dass Epsteins Aktivitäten als Zuhälter für Pädophile und seine Verbindungen zum Mossad und möglicherweise zur CIA eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Während private Handlungen von Erwachsenen Macgregor egal seien, sei der Missbrauch von Kindern inakzeptabel. Sollten die Epstein-Akten veröffentlicht werden und Trump kompromittieren, müsse er entweder die Schande ertragen oder zurücktreten.

Fazit: Ein Mangel an strategischer Führung

Colonel Macgregor zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen US-Außenpolitik. Trumps impulsives Handeln, der Mangel an strategischer Kohärenz und die gefährliche Abhängigkeit von Israel könnten die USA in neue Konflikte stürzen. Die erschöpften Missilvorräte und die drohende Eskalation mit Russland unterstreichen die Dringlichkeit einer vernünftigen Verhandlungspolitik. Macgregor fordert eine umfassende strategische Architektur, die die Interessen aller Parteien berücksichtigt, um Konflikte zu vermeiden. Ob Trump dazu in der Lage ist, bleibt fraglich – insbesondere, da er laut Macgregor mehr an seinem Image als an langfristigen Lösungen interessiert ist.