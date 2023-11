Die Verlagerung des Schwerpunkts von der Ukraine auf den Nahen Osten erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Weltkriegs

Paul Craig Roberts

Die neokonservative/Netanjahu-Agenda zur Wiederbelebung der Kriege im Nahen Osten im Interesse Groß-Israels hat die Ukraine von der Bildfläche verdrängt. Die Möglichkeit, Syrien und den Iran zu stürzen, bietet eine viel größere Chance, Russland zu stören. Die Neokonservativen möchten sich an Putin dafür rächen, dass er Obama daran gehindert hat, Assad zu stürzen, was, da der Irak bereits gefallen ist, Israel nur noch den Iran in den Weg stellen würde.

Die Verlagerung des Schwerpunkts von der Ukraine auf den Nahen Osten wird durch die Geschichte in der Washington Post deutlich, die seit Langem als CIA-Aktivposten gilt, dass die Ukraine für die Sprengung der Nordsee-Pipeline verantwortlich sei. Die Verantwortung wird dem ukrainischen Oberst Roman Cherinsky zugeschrieben, der ein sechsköpfiges Sabotageteam angeführt haben soll.

Oberst Cherinsky bestritt, an der Zerstörung der Pipeline beteiligt gewesen zu sein. Alle Spekulationen über meine Beteiligung an dem Anschlag auf Nord Stream werden von der russischen Propaganda verbreitet und entbehren jeder Grundlage“, sagte er. Es ist merkwürdig, dass Chervinsky die Washington Post für einen russischen Aktivposten hält und nicht für einen der CIA/Neocons. Die untergeschobene Geschichte signalisiert, dass Washington Zelensky im Stich gelassen hat.

Wieder einmal hat Washington ein Land und seine Bevölkerung zerstört, bevor es sich einer vielversprechenderen Gelegenheit zuwandte. Zwei Jahre lang waren die Medien voll von Vorhersagen über die bevorstehende Niederlage Russlands in der Ukraine. Die britische Presse war am lächerlichsten in ihren Ankündigungen des Untergangs Russlands. Plötzlich ist die besiegte Ukraine aus den Schlagzeilen verschwunden.

Wir sind gespannt, welche Folgen diese Schwerpunktverlagerung haben wird. Werden die Hisbollah und der Iran in den israelisch-palästinensischen Konflikt hineingezogen, weil Israel weiterhin die Palästinenser massakriert? Wenn nicht, werden die Neokonservativen einen Angriff unter falscher Flagge inszenieren, um einen Vorwand und Unterstützung für einen amerikanisch-israelischen Angriff auf Syrien, den Libanon und den Iran zu liefern? Welchen anderen Zweck haben die großen US-Militärverbände, die in kürzester Zeit im Nahen Osten zusammengezogen wurden? Wird Putin beiseite stehen, wenn die amerikanisch-israelische Hegemonie über den Nahen Osten errichtet wird? Wird die muslimische Welt akzeptieren, dass sie für überflüssig erklärt wird und in Ohnmacht versinkt? Kann es sich China leisten, vom iranischen Öl abgeschnitten zu werden, während Washington in Taiwan Unruhe stiftet? Wird ein dritter Weltkrieg ausbrechen?

Ohne proaktive Antworten kann es schnell zu einer Eskalation kommen. Die Arroganz neokonservativer und israelischer Selbstüberschätzung und die russische, chinesische und iranische Zögerlichkeit sind die Zutaten für einen Weltkrieg.