Die vermissten Babys von Europa

Neun Monate nach der Massenimpfung werden 110.000 Babys weniger geboren. In den USA sind die Geburtsdaten spärlich, und nur wenige erwähnen das F-Wort: Fruchtbarkeit

Dieser Artikel ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen RESCUE und TrialSite News.

In Europa mehren sich die Hinweise darauf, dass im Anschluss an die Einführung der Covid-19-Impfung – und unter Umständen im Zusammenhang damit – viel weniger Babys geboren werden. Dieses weitverbreitete Phänomen alarmiert Ärzte, Datenanalysten und andere, die sagen, dass eine monumentale Veränderung ignoriert wird.

„Seit Januar 2022 ist die Zahl der Lebendgeburten in der Schweiz und im Kanton Bern so stark zurückgegangen wie nie zuvor“, heißt es in einem Dringlichkeitsbericht der kantonalen Gesetzgeber. Eine separate Schweizer Forschungsstudie berichtet unterdessen von einem Rückgang der Geburten im ersten Halbjahr 2022 um 10 Prozent im Vergleich zum vorherigen Dreijahresdurchschnitt. Mithilfe statistischer Modellierung wurde „eine auffällige zeitliche Korrelation zwischen dem Höhepunkt der Erstimpfung und dem Rückgang der Geburten in der Schweiz“ festgestellt.

Während sich das bekanntlich neutrale Alpenland als Ground Zero im Kampf gegen impfbedingte Unfruchtbarkeit entpuppt hat, deuten mehrere andere Berichte darauf hin, dass es sich um ein kontinentweites Problem handelt, das weltweit für Schlagzeilen sorgen sollte. Da diese wichtigen neuen Berichte nicht in englischer Sprache verfasst sind, sind sie in den Vereinigten Staaten praktisch unbekannt.

In der vielleicht umfangreichsten Studie über diesen besorgniserregenden Trend untersuchten drei in Deutschland ansässige Analysten Daten aus neunzehn europäischen Ländern. Sie stellten einen Geburtenrückgang von 7 Prozent fest, was bedeutet, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2022 110.059 Geburten weniger stattfanden als im Durchschnitt ähnlicher Zeiträume von 2019 bis 2021. (Die Daten für das Vereinigte Königreich und Italien wurden nicht ausgewertet).

Die Worte, die zur Beschreibung dieser Trends verwendet werden, verdeutlichen den Ernst der Lage: beispiellos, massiv, bemerkenswert.

Diese neue Welle der europäischen Forschung – die meisten davon in den vergangenen vier Monaten – wird außerhalb der üblichen Kanäle und von unabhängigen Forschern durchgeführt: hier ein Arzt, ein Universitätsprofessor und ein Gesetzgeber, dort ein Gymnasiallehrer, ein Pharmazeut und ein Statistiker. Auf diese Weise tritt ein Netzwerk von Menschen, die an der Basis stehen, aber über statistisches Wissen verfügen, in eine Lücke, die von Regierungs- und Aufsichtsbehörden hinterlassen wurde, die die Möglichkeit eines Impfschadens bis auf wenige Ausnahmen ablehnen.

Die auf Deutsch verfasste und auch ins Französische übersetzte europäische Studie berichtet von einem Geburtenrückgang von mehr als 10 Prozent in fünf Ländern. In zehn weiteren Ländern gingen die Geburten zwischen 4 und 9,4 Prozent zurück. Der stärkste Rückgang, 18,8 Prozent, wurde in Rumänien verzeichnet.

„Dieses sehr alarmierende Signal kann nicht durch Covid-19-Infektionen erklärt werden“, schlussfolgerte der Bericht vom 25. August 2022, der wie in den Schweizer Berichten Parallelen zwischen großangelegten Impfkampagnen und dem Beginn dessen, was ein Bericht als „Babylücke“ bezeichnete, neun Monate später sah.

„Die Korrelation mit der Impfkampagne und der damaligen Situation deutet darauf hin, dass die Impfung physiologische Einflüsse auf die Fruchtbarkeit von Frauen oder Männern hatte“, heißt es in dem Bericht über Europa, der auf Beweise für Menstruationsstörungen und sinkende Spermienzahlen nach der Impfung hinweist.

Die schweizerischen und europaweiten Studien sowie die Artikel über steigende Totgeburten in Deutschland und rückläufige Geburten in Deutschland und Schweden haben jedoch bisher kein großes Interesse an den Regulierungsstrukturen in Europa geweckt.

Swissmedic, die Schweizer Version der US-amerikanischen Food and Drug Administration, hat einen „kausalen Zusammenhang“ zwischen Covid-Impfungen und weniger Geburten abgelehnt.

Diese Grafik zeigt die Entwicklung der Geburten in der Schweiz. Der Geburtenrückgang im Jahr 2022 wurde nur einmal übertroffen – während der Mobilisierung für den Ersten Weltkrieg. (Quelle: Dr. Konstantin Beck)



Die 6’000 Vermissten

Am 14. November kündigte ein Zürcher Anwalt eine Klage gegen drei Funktionäre der Swissmedic und fünf der Insel-Gruppe an, die ein grosses Spitalzentrum in Bern betreibt. In der 300-seitigen Klageschrift wird Swissmedic vorgeworfen, gegen das Strafgesetzbuch verstoßen zu haben, indem sie schlecht getestete, unwirksame Impfstoffe genehmigte und dann Tausende von Schweizer Fällen ignorierte, die zu Behinderungen und Todesfällen führten. Die Insel-Gruppe ist Teil des „Täterkreises“, heißt es in der Klage.

Unter den vielen angeblichen Schäden, die in der Klage aufgelistet werden, darunter auch Behinderungen und Todesfälle, war dies: „Einbruch der Geburtenrate: über 6.000 fehlende Babys im Jahr 2022“.

Dr. Konstantin Beck, Versicherungsökonom und Statistiker der Universität Luzern, war Mitverfasser des führenden Schweizer Berichts, der einen „historischen“ Geburtenrückgang feststellte. Der letzte vergleichbare Geburtenrückgang – 13 Prozent – war 1914 während der Mobilisierung der Schweizer Armee zu Beginn des Ersten Weltkriegs zu verzeichnen.

In einem Zoom-Gespräch erörterten Beck und sein Mitautor, der Arzt für Infektionskrankheiten Pietro Vernazza, den „historisch beispiellosen Geburtenrückgang“, den sie festgestellt haben. Zusammen mit anderen Forschern analysieren sie die Daten, sobald sie verfügbar sind, und aktualisieren ihre Ergebnisse. Sie sind sich der Notwendigkeit bewusst, diese Trends in einer Welt, in der Erwachsene im gebärfähigen Alter immer noch unter Druck gesetzt werden, sich impfen zu lassen, schnell zu veröffentlichen.

Im Moment, so Vernazza, sei er „nicht davon überzeugt“, dass Impfungen tatsächlich zu einem Rückgang der Geburten führen. Aber er ist auch misstrauisch gegenüber den frühen offiziellen Beteuerungen, dass die Impfstoffpartikel nicht durch den Körper wandern; inzwischen hat sich gezeigt, dass sie sich in den Fortpflanzungsorganen anreichern.

„Angesichts dieser Situation habe ich als Arzt, der über eine Auffrischungsimpfung oder eine Impfung entscheiden oder mitentscheiden will, immer weniger Vertrauen, dass dieser Impfstoff keine Fruchtbarkeitsprobleme verursachen kann“, sagte er in unserem Gespräch.

Potenzielle Eltern warnen? Auf keinen Fall.

Der neununddreißigseitige Bericht von Beck und Vernazza vom 22. September 2022 fordert Swissmedic auf, potenzielle Eltern vor den möglichen Fruchtbarkeitsrisiken des Impfstoffs zu warnen. Abgesehen vom dokumentierten Rückgang der Geburten nach der Impfung halten sie eine durch die Impfung verursachte Fruchtbarkeitsstörung aufgrund der veröffentlichten Ergebnisse für „plausibel“.

„Tierexperimentelle pharmakokinetische Daten von Pfizer zeigen einen kontinuierlichen Anstieg der Gewebespiegel von mRNA-Lipidpartikeln in den Eierstöcken und Hoden der Versuchstiere bis zu 48 Stunden nach der Injektion“, schreiben sie. Es fehlen jedoch Daten darüber, wie lange diese Konzentrationen anhalten.

Ferner verweisen sie auf eine Studie mit Samenspendern, die drei bis vier Monate nach der Impfung einen Rückgang der beweglichen Spermien um 22 Prozent feststellte, was ebenfalls für die Fruchtbarkeit von Bedeutung ist. Nach fünf Monaten lag der Rückgang immer noch bei 19 Prozent.

Die Forscher räumen ein, dass diese wenigen und unvollständigen Studien „nicht ausreichen, um einen Mechanismus für das Auftreten dieses Geburtenrückgangs zu dokumentieren“.

Sie reichen jedoch aus, um darauf hinzuweisen, dass die Impfung von Menschen mit Kinderwunsch überdacht werden könnte. Angesichts des geringen Covid-19-Risikos in dieser Population, der natürlichen Immunität der meisten Menschen und des „unbekannten Ausmaßes der Fruchtbarkeitsstörungen würden wir eine sofortige Empfehlung an die Bevölkerung unterstützen: Menschen, die noch Kinder haben wollen, sollten sich der Möglichkeit einer Fruchtbarkeitsstörung bewusst sein…und von weiteren Impfungen absehen, bis dieser noch offene Kausalzusammenhang geklärt ist.“

Swissmedic war anderer Meinung. Acht Tage nach der Veröffentlichung des Schweizer Geburtsberichts wies die Agentur dessen Schlussfolgerungen in einem Brief an Beck und Vernazza kategorisch zurück.

„Nach sorgfältiger Prüfung des Berichts kommt Swissmedic zum Schluss, dass die vorgelegten Daten und die Analyse einen kausalen Zusammenhang statistisch nicht belegen können“, heisst es darin.

In einem Land nach dem anderen folgt auf das Neunmonatsintervall nach den Covid-Impfkampagnen (oben monatlich dargestellt) ein Rückgang der Geburten (unten). Das Intervall wird durch die rote Linie zwischen dem oberen und dem unteren Diagramm dargestellt. Die Diagramme in französischer Sprache zeigen (im Uhrzeigersinn von oben links) Finnland, Dänemark, die Niederlande und Deutschland. (Quelle: „Decline in Birth Rate in Europe“, August 2022).

Neun Monate später

Wie in der Schweiz brachte auch die Studie über Europa mit dem Titel „Decline in Birth Rate in Europe“ die rückläufige Zahl der Geburten mit der Einführung der Impfung in Verbindung. „Ein Effekt der Covid 19-Impfungen ist angesichts des allgemeinen Rückgangs der Geburtenraten 9 Monate nach Beginn der Impfkampagne in der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen offensichtlich“, heißt es in dem Bericht. „Dies ist in fast allen Ländern zu beobachten.“

Raimund Hagemann, ein pensionierter Chemielehrer in Deutschland, arbeitete mit zwei gleich gesinnten Forschern zusammen, um den Bericht zusammenzustellen, der Teil des Beweismaterials in der Schweizer Klage ist. Die Studie umfasst neunundachtzig Seiten mit statistischen Erhebungen, die in Diagrammen dargestellt und mit wissenschaftlichen Referenzen versehen sind.

Hagemanns Gruppe berichtete, dass ihre Analyse eine echte statistische Garantie für die Genauigkeit in Form von p-Werten von 0,005 oder weniger ergab. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Zusammenhang zwischen steigenden Impfquoten und sinkenden Geburtenzahlen falsch ist, liegt bei weniger als 1:200. Dies gilt für die Analyse für Europa insgesamt und für die einzelnen Länder Finnland, Schweiz, Niederlande, Lettland, Österreich, Deutschland und Litauen.

Hagemann sagte mir, dass er die Geburtsdaten aus dem statistischen Meldesystem der einzelnen Länder bezogen hat, das bis 2022 für alle außer einer Handvoll Länder verfügbar war. In den Vereinigten Staaten hingegen ist es unerklärlicherweise schwierig, an solche Daten heranzukommen, auch wenn anekdotische Berichte auf Probleme in der Schwangerschaft hinweisen (über die ich in meinem nächsten Artikel schreiben werde). Die Centers for Disease Control veröffentlichen Geburtsdaten nur bis 2020, ebenso wie mein Heimatstaat New York. Ich habe die Pressestelle der CDC per E-Mail gefragt, ob aktuellere Daten verfügbar sind, und keine Antwort erhalten.

Hagemann teilt die Frustration, mit Regierungen zu tun zu haben, die kein Interesse daran haben, Impfprogramme zu kritisieren, die sie unaufhörlich als sicher, wirksam und sogar ehrenhaft angepriesen haben. Man stelle sich vor, was getan werden könnte, wenn sie diese Signale ernst nähmen.

„Wenn man sich ernsthaft um Aufklärung bemühen würde“, heißt es in seinem Bericht, „könnte eine enge Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Fachärzten wertvolle Informationen für die notwendige und dringende Neubewertung der Nutzen-Risiko-Abwägung liefern.“ Dies sei aber „unter dem grossen Einfluss von Politik und Pharmaindustrie offensichtlich nicht erwünscht.“

Dass Swissmedic einen Zusammenhang zwischen dem Geburtenrückgang und den Impfstoffen ablehnt, hat nach eigenen Angaben mit der internationalen Impfbewegung zu tun und nicht mit dem, was vor der eigenen Haustür passiert:

„Erkenntnisse aus der internationalen Zusammenarbeit von Swissmedic mit anderen Arzneimittelbehörden haben gezeigt, dass in keinem der untersuchten Länder ein Zusammenhang zwischen Covid-19-Impfungen und einem Rückgang der Geburtenrate gesehen oder bewertet wird.“

Trotz sinkender Geburtenzahlen befürwortet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weiterhin die Covid-Impfung in der Schwangerschaft. (BAG)

Erste Anzeichen von Problemen

Zwillingsstudien aus Deutschland, über die ich schon früher geschrieben habe, waren ein frühes Warnsignal für die Probleme auf den Entbindungsstationen in ganz Europa. Ihre Ergebnisse decken sich mit den neueren Studien.

In der ersten, die am 18. August online veröffentlicht wurde, wurde ein Zusammenhang zwischen Impfkampagnen gegen Covid und einem anderen bedrohlichen Trend festgestellt – der steigenden Zahl ungeklärter Todesfälle, die nicht auf Covid zurückzuführen sind. Ähnlich wie andere Forscher seither festgestellt haben, sah die Studie einen starken Zusammenhang mit den mRNA-Impfungen – vier Wellen von Todesfällen korrelierten mit „dem starken Anstieg der Zahl der Impfungen“.

Ebenso beunruhigend ist, dass die Studie, die von einem Versicherungsmathematiker und einem Psychologen durchgeführt wurde, einen „plötzlichen und anhaltenden“ Anstieg von Totgeburten feststellte. „Im Jahr 2021, beginnend im April, wird eine auffallend hohe Sterblichkeitsrate [bei Totgeburten] beobachtet“, schreiben sie.

Eine zweite Studie, die Anfang September vom (deutschen) Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und der Universität Stockholm veröffentlicht wurde, trägt den Titel „Fertility declines near the end of the COVID-19 pandemic: Evidence of the 2022 birth declines in Germany and Sweden“ (Belege für den Geburtenrückgang in Deutschland und Schweden im Jahr 2022) berichtet über Geburtenrückgänge in Deutschland und Schweden von 14 und 10 Prozent Anfang 2022. Die Studie fand einen „starken Zusammenhang zwischen dem Beginn von Impfprogrammen und dem Geburtenrückgang neun Monate nach diesem Beginn“.

Bezeichnenderweise fand die Studie keinen statistischen Zusammenhang mit drei anderen möglichen Faktoren: Covid-Infektionen, Covid-Todesfälle und Arbeitslosigkeit.

Trotz dieser Warnzeichen ermutigt das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit die Frauen in Anzeigen auf Französisch, Deutsch und Englisch weiterhin, sich impfen zu lassen. Über einem Foto von drei Frauenarmen mit herzförmigen Pflastern steht in der Werbung: „MIT DER AUFFRISCHUNGSIMPFUNG SIND SIE IN DER SCHWANGERSCHAFT BESSER GESCHÜTZT.“ Laut Beck erscheinen die Anzeigen in Bahnhöfen und Zeitungen.