Die Verweigerung der COVID-Impfung kostet Menschen ihren Arbeitsplatz, ihre Kinder und lebensrettende medizinische Behandlungen

Zunächst schien es, als hätten die Menschen in einigen Teilen der Welt, auch in Amerika, tatsächlich eine Wahl, wenn es um den COVID-19-Impfstoff ging. Obwohl viele von uns befürchteten, dass es zu einer Zwangsimpfung kommen würde, war das Schlimmste, was denjenigen passierte, die sich nicht impfen lassen wollen und somit von linken Politikern und Prominenten in den sozialen Medien lächerlich gemacht wurden. Viele waren der Meinung, dass dies ein geringer Preis dafür war, dass sie von ihrer gesundheitlichen Freiheit Gebrauch machten und die gefährlichen Nebenwirkungen dieser Impfstoffe vermieden.

Aber jetzt sieht die Sache ganz anders aus. Zwar steht es den Amerikanern technisch gesehen immer noch frei, die Impfung abzulehnen, doch müssen sie unter Umständen eine Menge aufgeben, um dieses Recht auszuüben – einschließlich ihrer Arbeitsplätze, Kinder und sogar ihres Lebens.

Keine Impfung, kein Job

In letzter Zeit werden an allen Ecken und Enden Impfungen am Arbeitsplatz vorgeschrieben, von denen Krankenhausmitarbeiter, Angestellte von Fluggesellschaften, Einzelhandelsmitarbeiter und viele andere Branchen betroffen sind. Große Unternehmen wie Kaiser Permanente, Walmart und Disney verlangen, dass zumindest ein Teil ihrer Mitarbeiter geimpft wird.

Einige bieten sogar Geld an, um den Deal zu versüßen, als ob Menschen, die Angst haben, durch den Impfstoff zu sterben, für 100 Dollar ihr Leben aufs Spiel setzen würden. Einige Experten sagen, dass diejenigen, die sich impfen lassen, Rabatte bei der Krankenversicherung erhalten werden. Unternehmen wie Delta Air Lines erhöhen bereits die Krankenversicherungsprämien für ungeimpfte Arbeitnehmer um 200 Dollar pro Monat, zusätzlich zu den Kosten, die die Arbeitnehmer für die vorgeschriebenen wöchentlichen COVID-19-Tests zu tragen haben. Und das alles wird sich noch verschlimmern, da die FDA den Impfstoff von Pfizer vollständig zugelassen hat, was solchen Vorschriften mehr rechtliches Gewicht verleiht.

Einige ungeimpfte Eltern können ihre Kinder nicht sehen

Für diejenigen, deren Arbeitgeber in dieser Hinsicht vernünftiger sind, und für Selbstständige hat die amerikanische Gesellschaft eine weitere Möglichkeit gefunden, Menschen zur Impfung zu zwingen: die Aussicht, ihre Kinder zu verlieren.

Manche Menschen werden gezwungen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um ihre Kinder sehen zu können. Dies wurde kürzlich in einem Fall in Texas deutlich, wo ein Richter einem Paar, das sich scheiden lassen wollte, die Impfung auferlegte. Chris Staley sagte, die Impfung sei eine der Auflagen des Richters gewesen, damit er seine Kinder sehen konnte, obwohl keines der Kinder gesundheitliche Probleme hatte. Sein Anwalt sagte ihm, er solle sich impfen lassen, um den Richter nicht zu verärgern; der Anwalt zog sich später aus dem Fall zurück.

In einem anderen Fall schloss ein Richter in Chicago eine Frau davon aus, ihren 11-jährigen Sohn im Rahmen der teilweisen elterlichen Sorge zu sehen, nur weil sie nicht gegen COVID-19 geimpft worden war. Die Frau, die angab, ihr Arzt habe ihr aufgrund früherer unerwünschter Impfreaktionen von der Impfung abgeraten, war überrascht, da es bei der Anhörung eigentlich um Unterhalt und Ausgaben für das Kind gehen sollte. Darüber hinaus hatte ihr Ex-Mann die fehlende Impfung nicht als Problem angesprochen. Offenbar hat der Richter es einfach auf sich genommen, diese Forderung zu stellen.

Ungeimpften Patienten werden Organtransplantationen verweigert

Es mag dramatisch klingen, aber manche Menschen könnten für die Verweigerung der Impfung mit ihrem Leben bezahlen – genau mit dem Leben, das sie durch die Nichtimpfung zu schützen versuchen. Das University of Washington Medical Center verweigerte kürzlich einem 64-jährigen Patienten eine lebensrettende Herztransplantation, weil er sich nicht impfen lassen wollte. In Anbetracht des Zusammenhangs zwischen diesen Impfstoffen und Herzproblemen und Blutgerinnseln ist es nur logisch, dass ein Mann, der auf der Warteliste für eine Herztransplantation steht, kein Risiko eingehen möchte, aber seine Ärzte halten sich offenbar nicht an die Philosophie des „Do no harm“.

Dies ist kein Einzelfall: Das UMass Memorial Health Center verweigerte einem 37-jährigen dreifachen Familienvater eine lebensrettende Nierentransplantation von seiner eigenen Frau, weil er nicht geimpft worden war.

Was sagt es über diese Impfstoffe aus, dass Menschen im Grunde genommen damit bedroht werden müssen, etwas zu verlieren, das ihnen wichtig ist, damit sie sich impfen lassen?