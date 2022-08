Die vielen medizinischen Vorteile von Cannabis und Cannabidiol (CBD)

Direkt zum Video:

Es gibt viele medizinische Vorteile von Cannabis und CBD (Cannabidiol), die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft zunehmend anerkannt werden

Ab 2022 haben 19 Staaten Cannabis für den Konsum durch Erwachsene legalisiert und das Landwirtschaftsgesetz von 2018 legalisiert den Anbau von Industriehanf.

In dem Maße, wie Patienten und die medizinische Gemeinschaft Cannabis und CBD zur Schmerzlinderung einsetzen, werden Schäden und sogar Todesfälle durch Opioide abnehmen

Los Sueños Farms außerhalb von Pueblo, Colorado, die größte US-Cannabisfarm mit 36 Hektar und 36.000 Pflanzen, zeigt, wie technologisch fortschrittlich die Branche geworden ist

Das Vorhandensein von Cannabinoidrezeptoren bei Menschen und anderen Säugetieren, das sogenannte Endocannabinoidsystem, gibt Hinweise darauf, warum Cannabis und CBD so viele Körpersysteme positiv beeinflussen

Viele Branchen, von Big Pharma über die Alkohol-, Holz-, Gas- und Öl- bis hin zur Bekleidungsindustrie, könnten durch eine boomende Cannabisindustrie Gewinne verlieren

Laut Project CBD wird angenommen, dass mindestens 50 Krankheiten durch CBD verbessert werden können, darunter Schmerzen, Krampfanfälle, Muskelkrämpfe, Übelkeit im Zusammenhang mit Chemotherapie, Verdauungsstörungen wie Colitis und entzündliche Darmerkrankungen (IBD), degenerative neurologische Erkrankungen wie Dystonie, Multiple Sklerose, Parkinson, Stimmungsstörungen, Angstzustände, PTBS und Bluthochdruck.

Doch trotz der Legalisierung von Cannabis für den Konsum durch Erwachsene in 19 Bundesstaaten in den letzten Jahren und der Aufnahme von Industriehanf als Nutzpflanze in das Landwirtschaftsgesetz von 2018 hat die US Food and Drug Administration CBD bis vor Kurzem als Droge der Kategorie I eingestuft, der gefährlichsten Drogenkategorie, die Drogen wie Heroin und LSD vorbehalten ist.

Diese Einstufung machte keinen Sinn, da CBD nicht psychoaktiv ist – es macht nicht süchtig, erzeugt keinen „Rausch“ und hat nur wenige bis keine gefährlichen Nebenwirkungen. In der Tat scheint es keinen Grund für die langfristige Verunglimpfung von CBD durch die FDA und die Drug Enforcement Agency (DEA) zu geben, außer möglichen Absprachen mit Big Pharma, deren gefährliche und lukrative Schmerzmittel.

Im Jahr 2022 sind Opioide die Ursache für den Tod von über 100.000 Amerikanern pro Jahr – das entspricht etwa 274 Todesfällen pro Tag. In Staaten, in denen CBD und Cannabis in großem Umfang verwendet werden, gibt es nur wenige Berichte über negative soziale oder medizinische Folgen. Umgekehrt gibt es Hinweise darauf, dass es in denselben Staaten, in denen Cannabis legal ist, weniger Opioid-Notfälle, Überdosierungen und Todesfälle gibt.

Die restriktive Einstufung von CBD in Liste I hat auch medizinische „Flüchtlinge“ hervorgebracht – Menschen, deren Gesundheitszustand nur durch CBD, nicht aber durch pharmazeutische Produkte verbessert wird, so dass sie gezwungen sind, in Staaten mit lockereren CBD-Gesetzen zu ziehen.

Eine überraschende, aber verdächtige Änderung der CBD-Klassifizierung

Ende 2018 überraschte die FDA viele mit dieser Änderung der Schedule-I-Klassifizierung für einige CBD-Produkte:

Mit dem Erlass dieser endgültigen Anordnung stuft der amtierende Administrator der Drug Enforcement Administration bestimmte von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Arzneimittel, die Cannabidiol (CBD) enthalten, in die Liste V des Controlled Substances Act (CSA) ein. Insbesondere werden durch diese Anordnung von der FDA zugelassene Arzneimittel, die aus Cannabis gewonnenes CBD und nicht mehr als 0,1 Prozent Tetrahydrocannabinol enthalten, in Liste V aufgenommen. Diese Maßnahme ist erforderlich, um der Verantwortung des amtierenden Administrators im Rahmen des CSA gerecht zu werden, eine Droge in die Liste einzustufen, die er für am besten geeignet hält, um die Verpflichtungen der Vereinigten Staaten im Rahmen des Einheitsübereinkommens über Suchtstoffe von 1961 zu erfüllen.

Medikamente der Liste V gelten als weniger missbrauchsanfällig als andere kontrollierte Medikamente. Zu dieser Kategorie gehören Medikamente, deren Nutzen die Risiken überwiegen kann, wie z. B. Medikamente gegen Durchfall, Husten und Schmerzen, wie z. B. Hustenmittel mit weniger als 200 Milligramm Codein wie Robitussin AC, Lomotil, Motofen, Lyrica und Parepectolin.

Doch spiegelt die jüngste Änderung des Zeitplanstatus wirklich einen neuen Realismus seitens der FDA wider, oder ist sie einfach ein Nicken für den Wunsch der Arzneimittelhersteller, „mitzumischen“ und Marktanteile zu gewinnen? Schließlich haben wir ein ähnliches Phänomen erlebt, als Big Pharma die Zuverlässigkeit, Wirksamkeit und Qualitätskontrolle von beliebten Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen angriff, während sie heuchlerisch versuchten, dieselben Produkte selbst zu vermarkten.

Cannabisfarmen werden größer und effizienter

Die Los Sueños Farms außerhalb von Pueblo, Colorado, mit 36.000 Pflanzen, die in einem kürzlich erschienenen Video mit dem Titel „Largest Outdoor Cannabis Farm in World, Canna Cribs Episode“ von Growers Network gezeigt wird, zeigt, wie weit die Branche technologisch fortgeschritten ist.

Die 36 Hektar große Farm, die aus vier separaten Farmen besteht, verarbeitet bei jeder Ernte 40.000 Pfund „Biomasse“. Je nach genetischer Ausprägung der Pflanzen werden einige im Freien, andere in Gewächshäusern und wieder andere in Gewächshäusern ohne Wände angebaut, um die Sonneneinstrahlung zu maximieren und gleichzeitig die Zirkulation von Frischluft zu ermöglichen, damit sich nicht zu viel Wärme ansammelt.

Für die Pflanzen im Freien sorgt ein fortschrittliches Tropfbewässerungssystem mit einem Strahler alle 12 Zoll (ca. 30 cm) für eine druckkompensierte Bewässerung und die Möglichkeit, spezifische Nährstoffe zuzuführen. Drohnen mit mehreren Objektiven schweben über den Pflanzen und melden deren Atmungsrate, eventuelle Insekten- oder Krankheitsrisiken und Pflanzen, die aus dem einen oder anderen Grund Probleme haben könnten. Luftfeuchtigkeit und Beleuchtung werden für die Innenpflanzen computergesteuert.

Wenn die Ernte fertig ist, werden die Cannabisblüten in einem fortschrittlichen Gerät, dem so genannten Twister, trocken abgeschnitten. Die Maschine erfordert zwar keine menschliche Arbeitskraft, aber eine Person der Qualitätskontrolle prüft das Produkt, wenn es aus dem Twister kommt, um sicherzustellen, dass alle Stängel an der Basis entfernt wurden.

Die Nachbearbeitung von Cannabis ist entscheidend für die Qualität

Fruchtbarkeit und Nährstoffe sind wichtig, sagen die Mitarbeiter der Los Sueños Farm, aber die Qualität des Produkts selbst hängt von der Reifung ab. In massiven Reifungsräumen trocknen die Racks bei einer Temperatur von 64 Grad Fahrenheit (ca. 18 °C) und sind nach sieben bis zehn Tagen bereit für die Verpackung.

Anschließend werden sie vakuumverpackt und mit Stickstoff in 10-Pfund-Beuteln versiegelt. Die Beutel sind mit einem Fenster versehen, damit die Kunden das Cannabis sehen und seine Qualität beurteilen können, ohne es den schädlichen Auswirkungen von Licht oder Luftfeuchtigkeit aussetzen zu müssen.

Nachdem das Cannabis Los Sueños Farms verlassen hat, wird es für den Endverbraucher weiter aufbereitet. In Verarbeitungsbetrieben und Einzelhandelsabgabestellen wie dem in Colorado ansässigen Unternehmen Mesa Organics, einem Partner von Los Sueños, wird das Rohextrakt mit Hilfe hochentwickelter Extraktionsmethoden aus dem Pflanzenmaterial gewonnen.

Bei Mesa Organics wird für den Extraktionsprozess superkritisches CO2 verwendet, keine Kohlenwasserstoffe, sagt der Eigentümer Jim Parco, denn „alle Kohlenwasserstoffe, die bei über 900 Grad verbrannt werden, wandeln sich in Benzol um“, das tödlich sein kann.

Tatsächlich ist die Kohlenwasserstoffgewinnung in einigen Teilen Kaliforniens verboten, sagt Parco, und zwar wegen der „beruflichen Risiken für die Gemeinden“. Durch die Verwendung von überkritischem CO2 wird außerdem ein reineres Produkt erzeugt. Nachdem Lipide, Wachse und Terpene durch die Extraktion entfernt wurden, bleiben CBD, THC und andere Cannabinoide aus der Pflanze übrig, und das Produkt kann vermarktet werden.

Ein Cannabinoid mit vielen Vorteilen

CBD ist eine von etwa 104 Verbindungen, die als Cannabinoide in Cannabispflanzen klassifiziert werden, wobei es noch sieben oder acht weitere, erst kürzlich entdeckte Verbindungen gibt, die als Cannabinoide angesehen werden können. CBD ist sowohl in Cannabis Sativa (Hanf) als auch in Cannabis Indica (Marihuana) enthalten.

Es ist keine Überraschung, dass CBD so viele Vorteile hat, denn es gibt tatsächlich ein Endocannabinoid-System im menschlichen Körper und in dem anderer Säugetiere. Es ist ein Teil unserer Physiologie. Cannabinoid-Rezeptoren, die CBD erkennen und mit ihm interagieren, finden sich im menschlichen Gehirn, in der Lunge, der Leber, den Nieren und dem Immunsystem.

Es gibt unzählige medizinische Anwendungen, die CBD zugeschrieben werden, und die Liste wird immer länger. Hier sind einige Anwendungen, die kürzlich wissenschaftlich dokumentiert wurden.

Allergisches Asthma – „CBD-Behandlung verringerte die Entzündungs- und Umbauprozesse im Modell des allergischen Asthmas“, so das European Journal of Pharmacology

Angstzustände und Schlaf – „Cannabidiol könnte bei Angstzuständen von Nutzen sein“, The Permanente Journal

Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) – „Cannabis scheint bei ASD-Patienten [eine] gut verträgliche, sichere und wirksame Option zur Linderung der mit ASD verbundenen Symptome zu sein“, Scientific Reports

Blutdruck – „Diese Daten zeigen, dass die akute Verabreichung von CBD den Blutdruck im Ruhezustand und den Anstieg des Blutdrucks bei Stress beim Menschen reduziert“, JCI Insight

Krebsschmerzen, Übelkeit und Appetitlosigkeit – „Das National Cancer Institute erkennt derzeit medizinisches C. sativa als wirksame Behandlung zur Linderung einer Reihe von mit Krebs verbundenen Symptomen an, darunter Schmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen sowie Angstzustände“, BioMed Research International

Krebs/Tumore – „Cannabidiol (CBD), eine der in der Marihuanapflanze enthaltenen Verbindungen, hat antitumorale Eigenschaften“, Cancer Letters

Diabetes – „Diese Ergebnisse legen nahe, dass die neuroprotektiven Effekte von CBD bei diabetischen Ratten mittleren Alters … mit einer Verringerung der Neuroinflammation zusammenhängen“, Neurotoxicity Research

Epilepsie – „CBD ist ein gut verträgliches und wirksames Mittel gegen Anfälle und veranschaulicht eine potenziell krankheitsmodifizierende Wirkung von CBD bei der Verringerung der Anfallslast und der damit verbundenen Komorbiditäten lange nach dem Auftreten symptomatischer Anfälle“, Epilepsia

Entzündungen – „CBD, das eine anhaltende Immunsuppression ausübt … könnte bei chronischen Entzündungen eingesetzt werden, die Terpenoide … könnten daher zur Linderung akuter Entzündungen verwendet werden“, Cannabis and Cannabinoid Research

Reizdarmerkrankungen – „Klinische Studien deuten darauf hin, dass die Cannabinoidtherapie eine therapeutische Rolle bei der Behandlung von CED spielen könnte“, Aktuelle Berichte aus der Gastroenterologie

Multiple Sklerose – „Da sich die Legalisierung von Cannabis auf die Vielfalt der verfügbaren Cannabisprodukte ausgewirkt hat, scheint es immer mehr Menschen zu geben, die … Cannabis verwenden … und über die Verwendung hochwirksamer Produkte mit minimalen Nebenwirkungen berichten“, Multiple Sklerose und verwandte Erkrankungen

Neurodegenerative und kardiovaskuläre Erkrankungen – „In vielen Studien wurde festgestellt, dass CBD eine antioxidative Wirkung besitzt, was auf eine mögliche Rolle bei der Prävention von neurodegenerativen und kardiovaskulären Erkrankungen hindeutet“, BioMed Research International

Funktion der Eierstöcke/weibliches Fortpflanzungssystem – Beeinflusst „das weibliche Fortpflanzungssystem, wo es die Follikulogenese, die Eizellreifung und die endokrine Sekretion der Eierstöcke beeinflusst“, Journal of Ovarian Research

PTSD und Albträume – „Die Verabreichung von oralem CBD zusätzlich zur psychiatrischen Routineversorgung wurde mit einer Verringerung der PTSD-Symptome in Verbindung gebracht … CBD schien auch einer Untergruppe von Patienten Linderung zu verschaffen, die häufige Albträume als Symptom ihrer PTBS angaben“, Journal of Alternative and Complementary Medicine

Schmerzen, Migräne, Entgiftung von Opioiden – „Es häufen sich die Hinweise auf verschiedene therapeutische Vorteile von Cannabis/Cannabinoiden, insbesondere bei der Behandlung von Schmerzen, was auch für die Behandlung von Migräne und Kopfschmerzen gelten könnte. Es gibt auch Belege dafür, dass Cannabis bei der Entgiftung und Entwöhnung von Opioiden helfen kann, was es zu einer potenziellen Waffe im Kampf gegen die Opioid-Epidemie macht“, Kopfschmerzen

Parkinson- und Alzheimer-Krankheiten – „CBD könnte bei der Behandlung von fünf Syndromen wirksam sein, die derzeit als therapierefraktär gelten und bei denen eine verbesserte pharmakologische Intervention erforderlich ist: hartnäckige Epilepsie, Hirntumore, Parkinson-Krankheit (PD), Alzheimer-Krankheit (AD) und traumatische Hirnverletzungen“, Frontiers in Integrative Neuroscience

Pädiatrische Anfälle – „Das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von CBDV legt nahe, dass es einen therapeutischen Wert für Anfälle im frühen Lebensalter haben könnte“, Neuropharmacology

Warum gibt es einen solchen Widerstand gegen Cannabis und CBD?

Trotz der vielen Vorteile von CBD bleibt es in einem rechtlichen Niemandsland, sagt die Brookings Institution:

In den letzten 22 Jahren haben 33 Staaten Cannabis für medizinische Zwecke legalisiert, und in den letzten sechs Jahren haben 10 Staaten Cannabis für den Konsum durch Erwachsene legalisiert. Jedes dieser Programme ist nach Bundesrecht illegal, ohne Ausnahmen [falls die Bundesbehörden sich für eine Strafverfolgung entscheiden] … Sogar CBD-Produkte, die von staatlich legalen, medizinischen oder Erwachsenen-Cannabisprogrammen hergestellt werden, sind nach Bundesrecht illegale Produkte, sowohl innerhalb der Staaten als auch über die Staatsgrenzen hinweg … Im Rahmen der Farm Bill 2018 wird es mehr breit verfügbare, legale CBD-Produkte geben; dies bedeutet jedoch nicht, dass alle CBD-Produkte in Zukunft legal sind.

Viele führen die ursprüngliche Verunglimpfung von Cannabis, die ihm den Status „Schedule I“ einbrachte, auf seine Assoziation mit Hippies und die Opposition gegen den Vietnamkrieg vor 50 Jahren zurück. Verhaftungen wegen „Haschisch“ waren nicht nur ein Mittel, um Demonstranten mundtot zu machen, sondern das „unkonventionelle“ Denken, das Marihuana förderte, nährte die starke Infragestellung der Autorität durch junge Menschen und gab der Gegenkultur und der Kriegsopposition Nahrung.

Aber, wie ich bereits erwähnt habe, stellt die medizinische Verwendung von CBD-Öl, insbesondere zur Behandlung von Schmerzen, auch eine erhebliche Bedrohung für den Verkauf von Opioiden dar, die Big Pharma im letzten Jahrzehnt so reich gemacht haben.

Die Cannabispflanze stellt auch eine wirtschaftliche Bedrohung für die Holz-, Energie-, Lebensmittel- und andere Industrien dar; ihre Faserprodukte können zur Herstellung von Papier, Biokraftstoff, Baumaterialien, Lebensmitteln und Öl, Kleidung, Schuhen und sogar Schmuck verwendet werden.

Tatsächlich kann Industriehanf laut Viridis Labs „in schätzungsweise 50.000 verschiedenen Produkten in einem breiten Spektrum von Branchen verwendet werden, darunter Textilien, Biokunststoffe, Kosmetika, Baumaterialien sowie für Mensch und Tier“. Würde die Verwendung von CBD von den Amerikanern für medizinische Behandlungen stärker angenommen, wären wir wahrscheinlich alle gesünder.

