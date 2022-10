Die vielen miteinander verwobenen „Kriege“ – ein grober Wegweiser durch den Nebel

Wir haben jetzt eine Reihe von „Kriegen“, von denen die Ukraine paradoxerweise vielleicht von geringerer strategischer Bedeutung ist, schreibt Alastair Crooke.

Wir haben jetzt eine Reihe von „Kriegen“, von denen paradoxerweise die Ukraine vielleicht von geringerer strategischer Bedeutung ist – obwohl sie einen bedeutenden symbolischen Gehalt hat. Eine „Flagge“, um die herum Erzählungen gesponnen und um Unterstützung geworben wird.

Ja, es sind nicht weniger als fünf sich überschneidende und miteinander verknüpfte „Kriege“ im Gange – und sie müssen klar unterschieden werden, um gut verstanden zu werden.

In den letzten Wochen haben sich mehrere epochale Veränderungen vollzogen: Das Gipfeltreffen in Samarkand, die Entscheidung der OPEC+, die Ölproduktion der Mitgliedsländer ab nächsten Monat um zwei Millionen Barrel pro Tag zu drosseln, und die ausdrückliche Erklärung von Präsident Erdoğan, dass „Russland und die Türkei zusammen sind und zusammenarbeiten“.

Grundlegende Verbündete der USA, Saudi-Arabien, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Südafrika, Ägypten und Gruppierungen wie die OPEC+ machen einen großen Schritt in Richtung Autonomie und in Richtung des Zusammenschlusses nicht-westlicher Nationen zu einem kohärenten Block, der nach eigenen Interessen handelt und Politik „auf seine Weise“ macht.

Dies bringt uns der multipolaren Welt näher, die Russland und China seit einigen Jahren vorbereiten – ein Prozess, der den „Krieg“ der geostrategischen Abkopplung von der westlichen globalen „Ordnung“ bedeutet.

Er wird zum einen dadurch geführt, dass Russland und China als zu misstrauisch dargestellt werden, um Partner zu sein. Zum anderen wird Russland als so schwach, so dysfunktional und unberechenbar (bereit, taktische Atomwaffen einzusetzen) dargestellt, dass die Binärstrategie „mit uns“ oder „gegen uns“ die Staaten zwingt, sich auf die Seite des Westens zu stellen. In diesem Fall wird die Ukraine als das strahlende „Camelot“ dargestellt, um das man sich versammeln muss, um die „Dunkelheit“ zu bekämpfen.

Dies führt uns direkt zu dem seit langem andauernden globalen Finanz-‚Krieg‘ – einem Krieg auf zwei Ebenen:

Auf der einen Ebene spielt die US-Notenbank ein „globales Spiel“. Sie erhöht die Zinssätze aus vielen Gründen. In diesem Fall geht es jedoch darum, das „Dollar-Privileg“ zu schützen, Geld, das sie aus dem Nichts druckt, weltweit gegen reale Arbeit und reale Rohstoffe eintauschen zu können. Dieses „Reservewährungsprivileg“ ist die Grundlage für den hohen Lebensstandard in den USA (der viel höher ist als er sonst wäre). Das ist ein enormer Vorteil, und die Fed wird diesen Vorteil schützen.

Um dies zu erreichen, müssen so viele Staaten wie möglich im Dollar-„Kanal“ sein und in Dollar handeln. Und ihre Ersparnisse in US-Staatsanleihen anlegen. Die Fed tut jetzt alles, was sie kann, um den Marktanteil des Euro zusammenbrechen zu lassen und damit Euro und Euro-Dollar in das Dollar-Konsortium zu bringen. Die USA werden Saudi-Arabien, die Golfstaaten und die Türkei bedrohen, um sie daran zu hindern, den Kanal zu verlassen.

Dies ist der „Krieg“ gegen Russland und China, die einen großen Teil des Globus aus dem Dollarsyndikat in eine Nicht-Dollar-Sphäre abziehen. Auf die Nichteinhaltung der Mitgliedschaft im Dollarsyndikat wird mit verschiedenen Mitteln reagiert, von Sanktionen über das Einfrieren von Vermögenswerten und Zöllen bis zum Regimewechsel.

Wenn die Fed das „Dollar-Privileg“ nicht schützt, läuft sie Gefahr, dass alle den Kanal verlassen. Der eurasische Block arbeitet daran, den Dollarkanal zu verlassen, wirtschaftliche Stabilität zu schaffen und außerhalb des Kanals zu handeln. Die Fed versucht, dies zu verhindern.

Die zweite Dimension des US-Finanzkriegs ist der lange Kampf, den die USA (Yellen und Blinken, nicht die Fed) führen, um die Kontrolle über die Energiemärkte zu behalten und die Fähigkeit der USA, die Preise für Brennstoffe zu bestimmen. Die BRICS-Staaten (denen die Saudis gerne beitreten möchten) sind bestrebt, einen „Korb“ von Währungen und Rohstoffen zu entwickeln, der als alternativer Handelsmechanismus zum Dollar für den internationalen Handel dienen soll.

Der springende Punkt ist, dass die eurasische Gruppe nicht nur plant, mit nationalen Währungen und nicht mit dem Dollar zu handeln, sondern diese Handelswährung an Waren (Öl, Gas, Lebensmittel, Rohstoffe) zu binden, die einen eigenen Wert haben – die selbst „Währungen“ sind. Mehr noch, die Gruppe will den USA die Kontrolle über die Energiemärkte entziehen und diese Märkte nach Eurasien verlagern. Washington ist jedoch bestrebt, die Kontrolle über die Preise (durch Preiskontrollen) zurückzugewinnen.

Und hierin liegt ein grundlegendes Problem für Washington: Der Rohstoffsektor – mit seinem inhärenten greifbaren Wert – wird an sich zu einer sehr begehrten „Währung“. Eine, die im Zuge einer steigenden Inflation das entwertende Papiergeld überbietet. Karin Kneissl, ehemalige österreichische Außenministerin, weist darauf hin, dass der US-Dollar im Jahr 2022 mehr Papiergeld gedruckt hat als in seiner gesamten Geschichte. Energie hingegen kann nicht gedruckt werden“.

Dieser „Energiekrieg“ besteht darin, den Transport – und den Fluss – der eurasischen Energieerzeuger zu ihren Kunden zu stören oder zu zerstören. Die EU hat mit der Zerstörung der Nordstream-Pipelines gerade einen Vorgeschmack auf diesen speziellen „Krieg“ erhalten.

Nun kommen wir zu den großen „Kriegen“: Erstens, der Krieg, um die Fed zum Umschwenken zu zwingen – zum Umschwenken auf Nullzinsen und QE.

Die soziale Revolution in den USA, bei der eine radikalisierte Metro-Elite Vielfalt, Klima- und Rassengerechtigkeit als utopische Ideale verfolgte, fand ihr leichtes Ziel in einer EU, die bereits auf der Suche nach einem „Wertesystem“ ist, um ihre eigene „Demokratielücke“ zu schließen.

So sprang die europäische Bourgeoisie ohne Zögern auf den liberalen „Zug“ der USA auf. Mit dem identitätspolitischen Input des letzteren und dem „Messianismus“ des Club of Rome für die Deindustrialisierung schien die Fusion ein ideales imperiales „Wertepaket“ zu bieten, um die Lücke in der EU zu füllen.

Nur … nur, dass die amerikanischen Pro-Kriegs-Republikaner und die Neo-Kriegs-Demokraten bereits auf „diesen Zug“ aufgesprungen waren. Die mobilisierten kulturell-ideologischen Kräfte passten perfekt zu ihrem interventionistischen Projekt: „Unser erstes Ziel ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen zu verhindern“ (Wolfowitz-Doktrin) – an erster Stelle Russland, dann erst China.

Was hat das mit dem Krieg gegen die Fed zu tun? Eine ganze Menge. Diese Strömungen sind zum Drucken und zu GROSSEN Ausgaben verpflichtet, da sie sonst ihre Projekte scheitern sehen. Der Re-Satz erfordert Drucken. Grün erfordert Drucken. Die Unterstützung für das ukrainische „Camelot“ erfordert Druck. Der militärisch-industrielle Komplex braucht es auch.

Die Liberalen in den USA und die Grünen in der EU müssen den Geldhahn voll aufdrehen. Sie benötigen Gelddrucken à outrance. Deshalb müssen sie die Fed „erpressen“, damit sie die Zinssätze nicht anhebt, sondern zur Ära der Nullzinsen zurückkehrt, damit das Geld zum Nulltarif und frei fließend bleibt. (Und zur Hölle mit der Inflation.)

Die UNCTAD, die alle Zentralbanken anfleht, die Zinssätze nicht mehr zu erhöhen, um eine Rezession zu vermeiden, ist eine Front in diesem Krieg; die Fortsetzung des Ukraine-Krieges mit dem damit verbundenen riesigen Finanzdefizit ist ein weiteres Mittel, um die Fed zu einem „Schwenk“ zu zwingen. Und die Bank of England zu zwingen, auf QE umzuschwenken, war eine weitere.

Doch bis jetzt widersetzt sich Jerome Powell.

Dann gibt es noch einen weiteren (weitgehend unsichtbaren) „Krieg“, der die Überzeugung bestimmter konservativer Strömungen in den USA widerspiegelt, dass die Ära nach 2008 eine Katastrophe war und das amerikanische Wirtschaftssystem in existenzielle Gefahr gebracht hat.

Diejenigen, die hinter Powell stehen, sind sicherlich wegen der Inflation beunruhigt (und wissen auch, dass die Zinserhöhungen im Hinblick auf die reißende Inflation hinter der Kurve zurückgeblieben sind), aber sie sind noch mehr wegen des „gesellschaftlichen Risikos“ beunruhigt – d. h. wegen des Abgleitens in einen Bürgerkrieg in Amerika.

Die Fed könnte die Zinssätze noch einige Zeit weiter anheben – selbst um den Preis eines Zusammenbruchs der Märkte, Hedgefonds und kleinen Unternehmen. Powell hat die Unterstützung einiger großer New Yorker Banken, die die Zeichen der Zeit für das liberal geprägte Modell erkannt haben: Das Ende ihres Bankgeschäfts, da die Rettungsgelder digitalisiert und direkt auf die Bankkonten der Antragsteller überwiesen werden (wie Gouverneurin Lael Brainard vorgeschlagen hat).

Powell sagt wenig (er wird sich in diesem heiklen Moment wahrscheinlich aus der parteipolitischen US-Politik heraushalten).

Die US-Notenbank könnte jedoch versuchen, die US-Blasenwirtschaft kontrolliert zu zerstören, um Amerika wieder in die traditionellen Bahnen zu lenken. Um die „Kultur der fremdfinanzierten Anlagen“ zu brechen … Man beginnt, die enorme gesellschaftliche Ungleichheit zu beseitigen, die die Fed durch QE, das riesige Vermögensblasen begünstigt hat, geschaffen hat … Man beginnt, die amerikanische Wirtschaft zu verjüngen, indem man die Verzerrungen beendet. Sie zerstreuen den Drang zum Bürgerkrieg, weil es nicht mehr nur um die Frage zwischen den „Besitzenden“ und den „Nichtbesitzenden“ geht.

Diese Vision mag selbst ein wenig utopisch sein, aber sie beendet die „Alles-Blase“ und die Kultur der Verschuldung, und sie stoppt das sich zuspitzende Extrem der Blasen-Begünstigten gegenüber 18 Monaten in Folge sinkender Reallöhne in den USA.

Aber … das ist nur möglich, wenn nichts Systemisches zerbricht.

Was sind die geostrategischen Implikationen? Offensichtlich hängt viel von den mittelfristigen Ergebnissen in den USA ab. Schon jetzt zeichnet sich ab (je nachdem, welche GOP-Kandidaten besser abschneiden), dass die Mittel für den Krieg in der Ukraine gekürzt werden. Inwieweit dies der Fall sein wird, hängt von den Erfolgen der GOP-„Populisten“ ab.

Es ist daher nicht plausibel, dass die EU – die sich selbst einer verheerenden Krise gegenübersieht – Kiew weiterhin finanzieren wird wie bisher.

Aber die Bedeutung des Kampfes um die Rückkehr der USA zu einem Wirtschaftsparadigma der 1980er-Jahre deutet darauf hin, dass der Westen in den kommenden Wochen sehr nahe an einem systematischen Bruch vorbeigehen wird.

Die Euro-Eliten sind zu sehr in ihren gegenwärtigen Weg investiert, um in naher Zukunft ihre Sichtweise zu ändern. Sie werden also weiterhin Russland beschuldigen und schlecht machen – sie haben kaum eine andere Wahl, wenn sie den Volkszorn abwehren wollen. Und es gibt auch wenig Anzeichen dafür, dass sie das Desaster, das ihre Fehler angerichtet haben, mental verarbeitet haben.

Und was Brüssel betrifft, so ist der Mechanismus für eine Rotation der EU-Führungsspitze weitgehend nicht vorhanden. Die Union war nie mit einem Rückwärtsgang ausgestattet – eine Notwendigkeit, die in der Anfangszeit unvorstellbar war.

Die Frage ist vielmehr, wie die Situation im Januar und Februar in Europa aussehen wird.