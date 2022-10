Was passiert, wenn eine nicht Geimpfter ein transplantiertes Organ von jemandem erhält, der mehrere COVID-Impfungen erhalten hat?

COVID-Impfstoffe und Organtransplantationen: Ignorieren die Gesundheitsdienstleister Sicherheitssignale?

Jüngste Studien haben ein neues Problem im Zusammenhang mit dem Versagen von transplantierten Nieren und anderen Organen aufgedeckt: Die COVID-19-Impfung – warum schenkt die Gesundheitsbranche dem keine Beachtung?

Seit ihren experimentellen Anfängen Mitte der 1950er-Jahre hat sich die Organtransplantation zu einem Verfahren entwickelt, das in der medizinischen Fachwelt mittlerweile als „Standardverfahren“ bezeichnet wird, auch wenn die Ausfallraten nach wie vor hoch sind.

Obwohl beispielsweise Nieren auf der Liste der transplantierten Organe ganz oben stehen, versagen 14 % bis 21 % der Nierentransplantationen innerhalb von fünf Jahren, und 15 % der Nierentransplantationskandidaten warten auf eine erneute Operation.

Jüngste Studien haben ein neues Problem im Zusammenhang mit dem Versagen von transplantierten Nieren und anderen Organen aufgedeckt: Die COVID-19-Impfung.

In einer Studie, die im September in der Zeitschrift Transplant Infectious Disease veröffentlicht wurde, stellten Forscher bei fünf Personen, die sechs bis 18 Monate zuvor eine Nieren-, Leber- oder Herztransplantation erhalten hatten, eine akute Organabstoßung innerhalb von ein oder zwei Wochen nach der COVID-19-Impfung fest.

Im August berichteten japanische Forscher über die Abstoßung von Hornhauttransplantaten bei Empfängern des COVID-19-Impfstoffs, die zwischen einem Tag und sechs Wochen nach der Impfung auftraten.

Diese Ereignisse erregten die Aufmerksamkeit der japanischen Autoren, da Hornhauttransplantationen aufgrund des Status der Hornhaut als Organ mit Immunprivileg in der Regel eine hohe Erfolgsquote aufweisen.

Unter Hinweis auf die Literatur, die Transplantatabstoßungen im Zusammenhang mit anderen Impfstoffen wie Influenza, Hepatitis B, Tetanus und Gelbfieber dokumentiert, äußerten die japanischen Autoren ihre Besorgnis darüber, was „die prognostizierte gesellschaftliche Verschiebung hin zu einem häufigeren Impfschema“ für Transplantatempfänger bedeuten könnte.

Die Besorgnis über die Auswirkungen der COVID-19-Impfung auf Menschen mit bereits vorhandenen Transplantaten ist wichtig, aber eine andere dringende Frage, die noch nicht geklärt ist, lauert im Verborgenen: Was passiert, wenn eine nicht geimpfte Person ein transplantiertes Organ von jemandem erhält, der eine oder mehrere COVID-19-Impfungen erhalten hat?

Ein Rekordjahr

Obwohl die Transplantationstätigkeit in den ersten Tagen der Pandemie eine kurze Flaute erlebte, wurde bis 2021 in den USA eine Rekordzahl von Transplantationen durchgeführt – mehr als 40 000 Nieren, Herzen, Lebern und andere Organe.

Obwohl das Angebot nie die Nachfrage decken kann, konnten die Transplantationszentren den Meilenstein für 2021 unter anderem deshalb erreichen, weil die Zahl der „verstorbenen Organspender“ (im Gegensatz zu den Lebendspendern) gegenüber 2020 um 10 % gestiegen ist. 45 von 57 Organbeschaffungsorganisationen stellten „einen neuen Rekord für die Zahl der in einem einzigen Jahr entnommenen Spender auf.“

Der Anstieg der Organspenden von verstorbenen Spendern stellt einen jahrzehntelangen Trend dar, wobei angenommen wird, dass die steigende Zahl junger Menschen, die aufgrund der anhaltenden Opioid-Epidemie sterben, vor 2021 ein wichtiger Faktor sein wird. In den Vorjahren lag der Anstieg im Durchschnitt jedoch nur bei 5 %.

Die Transplantationsorganisationen, die sich über die zunehmende Verfügbarkeit von Organen freuen, haben sich nicht darum gekümmert, ob die Todesfälle im Kontext der Einführung des experimentellen COVID-19-Impfstoffs die Organspenden aus opioidbedingten Todesfällen in den Schatten stellen oder sogar ersetzen könnten – obwohl die Zahl der Organspenden von Personen, die an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben sind, um 30 % (gegenüber 2020) und die Zahl der Organe von verstorbenen 50- bis 64-Jährigen um 15 % gestiegen ist.

Die Einführung des COVID-19-Impfstoffs wurde mit dem explosionsartigen Anstieg der Gesamtmortalität in der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im Jahr 2021 in Verbindung gebracht, einschließlich einer noch nie dagewesenen Zahl herzbedingter Todesfälle bei jungen erwachsenen COVID-19-Impfstoffempfängern.

Verkehrstote sind eine wichtige Quelle für Organspenden, so dass die Transplantationszentren ebenfalls von dem 16-Jahres-Hoch bei den verkehrsbedingten Todesfällen im Jahr 2021 profitierten.

Einige Beobachter vermuten, dass diese Todesfälle mit COVID-19-impfstoffbedingten Bewusstseinsverlusten am Steuer zusammenhängen könnten.

Beschädigte Organe?

Nach Angaben des United Network for Organ Sharing (UNOS) liegt eine Transplantatabstoßung vor, wenn das Immunsystem des Organempfängers das Spenderorgan als fremd erkennt und versucht, es zu eliminieren.

Die Abstoßung beginnt als akutes Phänomen, kann aber auch zu einem allmählichen Verlust der Organfunktion führen, der als chronische Abstoßung bezeichnet wird.

UNOS sagt: „Ein gewisses Maß an Abstoßung tritt bei jeder Transplantation auf“, weshalb immunsuppressive Medikamente, oft lebenslang, eine unabdingbare Voraussetzung nach einer Transplantation sind.

Im August hat die unabhängige Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern, die als Doctors for COVID Ethics bekannt ist, beunruhigende Beweise aus Autopsien von Personen, die nach der COVID-19-Impfung verstorben sind, darüber vorgelegt, was mit den Organen von Empfängern des mRNA-Impfstoffs geschieht – Organe, die möglicherweise Transplantationsempfängern angeboten werden.

Sie stellten fest, dass mRNA-Impfstoffe „durch den Körper wandern und sich in verschiedenen Organen ansammeln“, wo sie „eine lang anhaltende Expression des SARS-CoV-2-Spike-Proteins induzieren“, das wiederum eine autoimmunähnliche Entzündung auslöst – und die durch den Impfstoff ausgelöste Entzündung „kann schwere Organschäden verursachen, insbesondere in den Gefäßen, manchmal mit tödlichem Ausgang“.

Unter Berufung auf Beweise aus Tierversuchen von Pfizer unterstrichen sie auch die besonders schnelle Anhäufung des mRNA-Impfstoffs in der Leber und kamen zu dem Schluss, dass Blutgefäße zumindest „in jedem Organ und in jedem Gewebe exponiert und betroffen sein werden“.

Andere Forscher wiesen auf „die Möglichkeit subklinischer Organdysfunktionen bei geimpften Empfängern“ hin.

Keine Transplantation für Sie

Ironischerweise empfehlen Transplantationsprogramme üblicherweise, dass potenzielle Organempfänger eine ganze Reihe von Impfstoffen auffrischen lassen – „in der Regel Hepatitis A und B, Tetanus [Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf], Pneumokokken, Masern, humane Papillomviren, Grippe und andere, die von der geografischen Lage und dem Alter abhängen“.

In Anbetracht des von den Herstellern dokumentierten Potenzials von Impfstoffen, organschädigende Nebenwirkungen zu verursachen, war dieser Ratschlag bereits fragwürdig – doch dann machten viele Transplantationszentren die Sache noch schlimmer, indem sie strenge Anforderungen an die COVID-19-Impfung stellten.

Obwohl Forscher sehr schnell feststellten, dass die von Transplantatempfängern eingenommenen immunsuppressiven Medikamente eine „deutlich abgestumpfte“ Obwohl Forscher sehr schnell feststellten, dass die von Transplantatempfängern eingenommenen immunsuppressiven Medikamente eine „deutlich abgeschwächte“ Reaktion auf den COVID-19-Impfstoff gewährleisten, zögerten prominente Gesundheitssysteme wie das Brigham and Women’s Hospital in Boston und die UCHealth in Colorado nicht, ungeimpfte Patienten von ihren Wartelisten für Transplantationen zu streichen.

Die COVID-19 Strike Force der American Society of Transplant Surgeons empfiehlt die COVID-19-Impfung nicht nur für alle Transplantationskandidaten, sondern auch für Empfänger, deren Familienangehörige und Lebendspender.

Sie behaupten virtuos, dass die Entscheidung, ungeimpften Menschen eine Transplantation zu verweigern, auf dem Wunsch beruht, „sinnlose Transplantationen und die Verschwendung von Organen, die anderen Kandidaten zugute kommen könnten, zu vermeiden“.

Ein Arzt der University of Chicago, der behauptete, er habe „das Recht, Kandidaten zu diskriminieren, die den COVID-19-Impfstoff verweigern“, bezeichnete die Diskriminierung dennoch zimperlich als „zu streng“ und fragte: „Man muss sich fragen, wie weit die [Transplantations-]Gemeinschaft gehen wird“, und fragte sich: „Werden sie mehrere Auffrischungen vorschreiben“?

Viel Geld

Auch wenn die Organtransplantation in edle lebensrettende Worte gehüllt ist, so ist sie doch auch ein großes Profitcenter für die moderne Medizin.

Prognosen für den Zeitraum 2021 bis 2028 gehen davon aus, dass sich der Markt für Organ- und Gewebetransplantationen von 7,24 Milliarden Dollar auf 14,67 Milliarden Dollar verdoppeln wird – und diese Zahlen berücksichtigen nicht den florierenden Schwarzmarkt für gehandelte Organe.

Marktanalysten gehen davon aus, dass das Wachstum sowohl durch Nachfragefaktoren – wie die zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten, die „katastrophale Schäden an Gewebe und Organen“ verursachen – als auch durch ein größeres Angebot – einschließlich einer Zunahme der von Prominenten zugesagten Organspenden – angeheizt wird.

Da der Zugang zu Organen nach wie vor das Haupthindernis für eine Transplantation ist, wurde in den letzten Jahren auch darauf gedrängt, die Spende von Spendern mit „suboptimalen“ oder „erweiterten Kriterien“ zuzulassen – z. B. von älteren Menschen, Personen mit Fettlebererkrankungen, Spendern mit bösartigen Erkrankungen oder Virushepatitis oder Spenden „nach Herztod“.

Werden mit COVID-19-Impfstoff kontaminierte Organe nur eine weitere Kategorie von „suboptimalen“ Spenden sein?

Jüngste Studien über das Blut von COVID-19-Impfstoffempfängern lassen vermuten, dass die Sorge um eine kontaminierte Blutversorgung auch auf die Organversorgung übergreifen und das Leben von Transplantatempfängern gefährden könnte.

Wenn es zu Problemen kommt, werden diese wahrscheinlich als gewöhnliche Transplantatabstoßung abgetan, ohne dass jemand die heimtückische Rolle des neumodischen COVID-19-Impfstoffs oder künftiger mRNA-Impfstoffe bemerkt.