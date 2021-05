Die vielen Wege, auf denen COVID-Impfstoffe Ihre Gesundheit schädigen können – Es ist der Albtraum, den wir vorhergesagt haben

COVID-19-Impfstoffe sind in der Lage, auf verschiedene Weise Schaden anzurichten. Beunruhigender Weise haben all diese verschiedenen Schadensmechanismen synergistische Effekte, wenn es darum geht, Ihr angeborenes und adaptives Immunsystem zu deregulieren und latente Viren zu aktivieren

Die schlimmsten Symptome von COVID-19 werden durch das SARS-CoV-2-Spike-Protein hervorgerufen, und das ist genau das, was die genbasierten COVID-Impfstoffe Ihren Körper anweisen, herzustellen

Während das natürliche Spike-Protein schlecht ist, ist das Spike-Protein, das Ihr Körper als Reaktion auf den Impfstoff produziert, noch schlimmer, da die synthetische RNA so manipuliert wurde, dass sie ein sehr robustes und unnatürliches Spike-Protein erzeugt

Das Spike-Protein ist an und für sich giftig und kann Gefäß-, Herz- und neurologische Schäden hervorrufen.

Der COVID-19-Impfstoff deaktiviert den Typ-I-Interferon-Signalweg, was erklärt, warum geimpfte Patienten nach der COVID-19-Impfung über Herpes- und Gürtelrose-Infektionen berichten

In diesem Interview erklären Stephanie Seneff, Ph.D., und Judy Mikovits, Ph.D., ein Dream-Team in Bezug auf tiefe Einblicke in die wissenschaftlichen Details, die Probleme, die sie mit genbasierten COVID-19-Impfstoffen sehen. Es gibt eine Menge höchst nützlicher technischer Informationen, die Sie verwenden können, um Ihren Widerstand gegen diese gefährlichen Impfstoffe zu verteidigen.

Wenn Sie sich jedoch nicht eingehend mit Molekularbiologie und Genetik beschäftigt haben, wäre es klug, sich das Video zwei- oder dreimal anzusehen, da Sie mit jeder Wiederholung mehr lernen und verstehen werden, wie gefährlich diese Impfstoffe sind. Ich habe kürzlich ein Interview mit Seneff über die ausgezeichnete Arbeit geführt, die sie zu diesem Thema veröffentlicht hat. Dieses Interview wurde in „COVID Vaccines May Bring Avalanche of Neurological Disease“ veröffentlicht.

Im Mai 2020 interviewte ich auch Mikovits über die Möglichkeit, dass diese Impfstoffe reproduktive Schäden und andere Gesundheitsprobleme verursachen. Damals warnte Mikovits, dass die Fruchtbarkeitsraten dank des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, das Antikörper erzeugt, die das Syncytium angreifen, sinken könnten, und in der Tat, wir beginnen jetzt, das zu sehen.

Dennoch empfehlen die U.S. Centers for Disease Control and Prevention schwangeren Frauen diese Impfung, ebenso wie Kindern im Alter von 12 Jahren, was in Anbetracht der potenziellen lebenslangen Risiken und der Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit unverantwortlich ist.

Das Spike-Protein ist die Biowaffe

Wie Mikovits anmerkt, wissen wir jetzt, dass die schlimmsten Symptome von COVID-19 durch das SARS-CoV-2-Spike-Protein verursacht werden, und das ist genau das, was diese genbasierten Impfstoffe Ihren Körper anweisen, zu produzieren. Aber es ist noch viel schlimmer, denn die Impfstoffe veranlassen Ihren Körper nicht dazu, das gleiche Spike-Protein wie SARS-CoV-2 zu produzieren, sondern eines, das gentechnisch verändert wurde und dadurch viel giftiger ist. Es ist also kein Wunder, dass die Dinge schieflaufen.

„Die SARS-CoV-2-Infektion war nie das, was sie sagten“, sagt Mikovits. „Es gab keine asymptomatische Infektion. Es ist ein Affenvirus, das aus einer Affen-Zelllinie kommt, und das ist das Problem, aber das Spike-Protein ist eindeutig [verursacht] die Krankheit.

Sie haben also einfach die Hülle von HIV injiziert … eine Syncytin-Gammaretrovirus-Hülle und eine SARS S2-Rezeptor-Bindungsdomäne. Das ist kein Impfstoff. Es ist der Erreger der Krankheit. Es ist eine Biowaffe. Jetzt produzieren also alle Ihre Zellen diese Biowaffe und Sie werden die angeborene Immunität ausschalten, NK [natürliche Killer]-Zellen und dendritische Zellen …

Sie werden Ihre weißen Blutkörperchen stören, Ihre Immunantwort. Sie werden eine entzündungshemmende Zytokin-Signatur in jeder Zelle Ihres Körpers einschalten. Es erschöpft die Fähigkeit Ihrer NK-Zellen, infizierte Zellen zu bestimmen. Es ist der Albtraum, den wir vorhergesagt haben.“

Das in Ihrem Körper produzierte Spike-Protein ist höchst unnatürlich

In ihrem Artikel „Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19“, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in Zusammenarbeit mit Dr. Greg Nigh, erklärt Seneff, dass ein wesentlicher Teil des Problems darin besteht, dass das natürliche Spike-Protein zwar schlecht ist, das Spike-Protein, das Ihr Körper als Reaktion auf den Impfstoff produziert, aber noch schlimmer ist.

Der Grund dafür ist, dass die synthetische RNA so manipuliert wurde, dass sie ein sehr unnatürliches Spike-Protein erzeugt, das dazu führt, dass es nicht auf sich selbst in die Zelle kollabiert, sobald es sich an den ACE2-Rezeptor anlagert, wie es das normalerweise tut. Stattdessen bleibt es offen und an den ACE2-Rezeptor angeheftet, was diesen außer Gefecht setzt und eine Reihe von Problemen verursacht, die zu Herz-, Lungen- und Immunschwäche führen. Wie von Seneff erklärt:

„Sie haben die RNA modifiziert, um sie wirklich robust zu machen, sodass die Enzyme sie nicht abbauen können … normalerweise würden die Enzyme, die in Ihrem System sind, diese RNA einfach abbauen. RNA ist sehr zerbrechlich, aber sie haben sie robust gemacht, indem sie PEG [Polyethylenglykol] hineingegeben haben, indem sie diese Lipidmembran hinzugefügt haben, und das Lipid ist positiv geladen, was die Zelle sehr aus der Fassung bringt, wenn es in die Zellmembran gelangt.

Aber ich denke, das vielleicht Beunruhigendste ist, dass sie den [RNA-]Code tatsächlich so modifiziert haben, dass er keine normale Version des Spike-Proteins produziert. Es wird eine Version produziert, die ein paar Prolinen enthält, und zwar nebeneinander an der kritischen Stelle, an der das Spike-Protein normalerweise mit der Zelle, die es infiziert, verschmelzen würde.

Das Spike-Protein bindet also an den ACE2-Rezeptor, sobald es von der menschlichen Zelle produziert wird … aber es ist eine modifizierte Version des Spike-Proteins. Es hat diese zwei Prolinen, die es sehr steif machen, sodass es sich nicht umformen kann. Normalerweise würde es an den ACE2-Rezeptor binden und dann würde es sich umformen und wie ein Speer direkt in die Membran eindringen.

Wegen dieser Umgestaltung kann es das nicht tun, also sitzt es dort auf dem ACE-Rezeptor, ungeschützt … Das erlaubt den Immunzellen, Antikörper zu produzieren, die spezifisch für die Stelle sind, wo es mit der Zelle fusionieren sollte, die Fusionsdomäne. Es bringt die Fusionsdomäne durcheinander, hält das Protein offen und verhindert, dass das Protein eindringen kann, was bedeutet, dass das Protein einfach auf dem ACE2-Rezeptor sitzen bleibt und diesen deaktiviert.

Wenn Sie die ACE2-Rezeptoren im Herzen deaktivieren, bekommen Sie Herzversagen. Wenn man sie in der Lunge ausschaltet, bekommt man pulmonale Hypertonie. Wenn Sie es im Gehirn tun, bekommen Sie einen Schlaganfall. Viele schlimme Dinge passieren, wenn man die ACE2-Rezeptoren ausschaltet…

Die andere Sache, die sie mit der RNA gemacht haben, ist, dass sie eine Menge extra Gs (Guanin) und Cs (Cytosin) eingebaut haben, was sie viel besser macht, um Proteine zu bilden. Sie haben die Verstärkung des natürlichen Virus um das 1000-fache erhöht, wodurch die RNA viel bereitwilliger ist, ein Protein herzustellen. Es wird also viel mehr Spike-Protein hergestellt, als es bei einem natürlichen RNA-Virus der Fall gewesen wäre.“

Die Realität ist exponentiell schlimmer als vorhergesagt

Mit den zusätzlichen Informationen, die von Seneff zur Verfügung gestellt wurden, glaubt Mikovits nun, dass die Realität dieser Impfstoffe exponentiell schlimmer sein könnte, als sie ursprünglich vor einem Jahr vorhergesagt hat. Nicht nur, dass die Lipid-Nanopartikel eine ernsthafte Gefahr darstellen, wie wir bei Gardasil und einigen der neueren Hepatitis-B-Impfstoffe gesehen haben, sondern wir haben jetzt auch das zusätzliche Problem der unnatürlichen mRNA, die robuster gemacht wurde, um ihrem natürlichen Abbau zu entgehen.

Wie Mikovits erklärt, wirkt freie RNA wie ein Gefahrensignal im Körper, sodass das System nun in Alarmbereitschaft ist, egal wie lange die RNA lebensfähig bleibt. Indem wir nun den RNA-Code so manipulieren, dass er mit G und C angereichert ist und durch Hinzufügen eines polyA-Schwanzes so konfiguriert wird, als ob es sich um ein menschliches Boten-RNA-Molekül handelt, das bereit ist, ein Protein zu bilden, sieht die RNA-Sequenz des Spike-Proteins im Impfstoff so aus, als ob sie teils bakteriell, teils menschlich und teils viral zugleich ist.

„Wir verwenden Poly(I:C) [ein Toll-like-Rezeptor-3-Agonist], um der Zelle zu signalisieren, den Typ-I-Interferon-Weg einzuschalten“, erklärt Mikovits, „und weil dies eine unnatürliche synthetische Hülle ist, sehen Sie kein Poly(I:C), und Sie [aktivieren] den Typ-I-Interferon-Weg nicht.

Sie haben die plasmazytoide dendritische Zelle umgangen, die in Kombination mit IL-10 durch Gespräche mit den regulatorischen B-Zellen entscheidet, welche Subklassen von Antikörpern ausgeschüttet werden sollen. Sie haben also die Kommunikation zwischen der angeborenen und der adaptiven Immunantwort umgangen. Sie verpassen jetzt die Signalisierung der Endocannabinoid-Rezeptoren …

Ein großer Teil der Arbeit von Dr. [Francis] Ruscetti und mir in den letzten 30 Jahren bestand darin, zu zeigen, dass man kein infektiöses, übertragbares Virus braucht – nur Stücke und Teile dieser Viren sind schlimmer, weil sie auch Gefahrensignale einschalten. Sie wirken wie Gefahrensignale und pathogen-assoziierte molekulare Muster.

So hinterlassen sie synergistisch diese entzündliche Zytokin-Signatur, die Ihre angeborene Immunantwort außer Kontrolle geraten lässt. Sie kann einfach nicht mit der Myelopoese [der Produktion von Zellen in Ihrem Knochenmark] mithalten. Daher sehen Sie eine Schieflage weg von den mesenchymalen Stammzellen hin zu TGF-beta-regulierten hämatopoetischen Stammzellen.

Das bedeutet, dass Sie Blutungsstörungen an beiden Enden sehen können. Sie können nicht genug Feuerwehrautos herstellen, um sie zum Feuer zu schicken. Ihre angeborene Immunantwort kann nicht dorthin gelangen, und dann haben Sie einfach ein totales Zugwrack Ihres Immunsystems.“

In Bezug auf Mikovits‘ Kommentar, dass Stücke und Teile des Virus tatsächlich schlimmer sind als das ganze Virus, ist das genau das, was wir mit den COVID-Impfstoffen haben. Im Interview von letzter Woche mit Seneff erklärte sie, wie der Herstellungsprozess fragmentierte genetisch veränderte RNA im Impfstoff zurücklässt. Sie werden nicht herausgefiltert und als harmlos angenommen, aber wie Mikovits feststellt, ist das nicht der Fall. Dies wird als ein Grund, warum dieser Impfstoff so gefährlich ist, völlig übersehen.

Latente Viren können aufflammen, wenn Sie den COVID-Impfstoff erhalten

Wie Seneff anmerkt, passen ihre und Mikovits‘ Ergebnisse gut zusammen, um viele der Probleme zu erklären, die wir jetzt mit diesen Gentherapien sehen. Zum Beispiel berichten geimpfte Patienten über Herpes- und Gürtelrose-Infektionen nach der COVID-19-Impfung, was man erwarten würde, wenn der Typ-I-Interferon-Signalweg deaktiviert ist.

„Im Grunde genommen haben Sie diese latenten Viren, die Sie überhaupt nicht stören, bis Ihr Immunsystem durch diese verrückte Sache, die in der Milz mit all dieser Boten-RNA und all diesen Spike-Proteinen vor sich geht, völlig abgelenkt wird“, sagt Seneff.

„Die Immunzellen werden von ihrer anderen Aufgabe abgelenkt, diese Viren in Schach zu halten. Das führt dazu, dass andere Krankheiten auftauchen, und davon gibt es mehrere. Da ist zum Beispiel die Bellsche Lähmung (Gesichtslähmung). Im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sind über 1.200 Fälle von Bell-Lähmung nach der Impfung gemeldet.

Und wenn man sich die Forschungen über die Ursachen ansieht, deuten sie wirklich auf das Herpesvirus und das Varizellenvirus als Quelle der Bell’s Lähmung hin. Das Typ-I-Interferon-System ist das, was man braucht, um diese Typen in Schach zu halten, und so werden diese Viren aktiviert und verursachen Symptome.

Das ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn eine Frau, die schwanger ist, während der Schwangerschaft einen Herpesausbruch hat, hat sie ein zweifach erhöhtes Risiko, einen autistischen Sohn zu bekommen.

In einer Studie mit 200 Parkinson-Patienten, die mit 200 alters- und geschlechtsgleichen Kontrollpersonen verglichen wurden, hatten sechs dieser Parkinson-Patienten in der Vergangenheit mindestens eine Episode der Bell’schen Lähmung, während dies bei keiner der Kontrollpersonen der Fall war. Es sieht also so aus, als ob die Bell’sche Lähmung ein Indikator für ein zukünftiges Parkinson-Risiko ist.“

Zusammenfassend sieht es so aus, als ob schwangere Frauen, die den COVID-19-Impfstoff erhalten, nicht nur ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten haben, sondern auch für zukünftige Unfruchtbarkeit und ein autistisches Kind. Seien Sie also bitte vorsichtig und verbreiten Sie die Nachricht.

Der beste Weg, eine Krankheit zu behandeln, ist, sie zu verhindern. Diese Impfstoffe sind einfach nicht abnehmende COVID-19 aber radikal die Gesundheit derer, die es erhalten, vor allem schwangere Frauen, dass die CDC nur vor einem Monat ermutigt, geimpft zu bekommen, ohne ein Fitzelchen von Sicherheit Beweise.

Die Bedeutung von Typ I Interferon

Mikovits hat in den letzten 40 Jahren sehr viel über Interferon geforscht. Das angeborene Immuninterferon bildet die gesamte Frontabwehr. Menschen mit HIV/AIDS haben ein dysreguliertes Typ-I-Interferon, was es Parasiten ermöglicht, einen festen Fuß zu fassen. Interessanterweise haben sich antiparasitäre Medikamente wie Hydroxychloroquin und Ivermectin als wirksam gegen COVID-19 erwiesen, sowohl prophylaktisch als auch in der Behandlung.

COVID-19-Impfstoffe sind in der Lage, auf verschiedene Weise Schaden anzurichten. Beunruhigend ist, dass all diese verschiedenen Schadensmechanismen synergistische Effekte haben, wenn es darum geht, das angeborene und adaptive Immunsystem zu dysregulieren und latente Viren zu aktivieren.

Mikovits zitiert eine Forschungsarbeit mit dem Titel „War and Peace Between Microbes“ (Krieg und Frieden zwischen Mikroben), in der detailliert beschrieben wird, wie HIV-1 mit koinfizierenden Viren interagiert und dadurch die Krankheit beschleunigt. Insbesondere Herpesviren wurden als Ursache für AIDS in Betracht gezogen. Das humane Herpesvirus 6 (HHVS-6) wurde auch mit der myalgischen Enzephalomyelitis oder dem chronischen Erschöpfungssyndrom (ME-CFS) in Verbindung gebracht.

Kurz gesagt, diese Krankheiten, AIDS und ME-CFS, treten erst auf, wenn sich Viren aus verschiedenen Familien zusammentun und Retroviren den Typ-1-Interferon-Signalweg ausschalten.

Kurzum, die COVID-19-Impfstoffe sind in der Lage, auf verschiedene Weise Schaden anzurichten. Beunruhigend ist, dass all diese verschiedenen Schadensmechanismen synergistische Effekte haben, wenn es darum geht, das angeborene und adaptive Immunsystem zu dysregulieren und latente Viren zu aktivieren. „Es ist einfach eine Explosion eines Alptraums der Verkrüppelung jedes Bereichs Ihrer Immunantwort“, sagt Mikovits.

SARS-CoV-2 Spike-Protein mit HIV konstruiert

Laut Mikovits gibt es Hinweise darauf, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein durch die Integration von HIV- und XMRV-Proteinen hergestellt wurde. XMRV steht für xenotropic murine leukemia virus-related virus, ein menschliches Retrovirus, das endogenen Retroviren, die auch in anderen Säugetieren vorkommen, sehr ähnlich ist.

XMRV wurde mit ME-CFS in Verbindung gebracht. HIV, das AIDS verursachen kann, ist ein weiteres menschliches Retrovirus (obwohl, wie bereits erwähnt, HIV anscheinend nicht allein AIDS auslösen kann. Es braucht eine Koinfektion).

„Unser endogenes Gammaretrovirus heißt humanes endogenes Retrovirus-W (HERV-W). HERVW ist in der Genese ganz weit hinten in unserem ursprünglichen endogenen Genom. Es ist ein Gammaretrovirus, das nur die Hülle exprimiert, weil bei Retroviren die Hülle allein ausreicht, um die Krankheit zu verursachen. Dieses Hüllprotein wird Syncytin genannt. Sie nennen es [jetzt] ‚Spike-Protein‘, nur um uns alle zu verwirren“, sagt Mikovits.

Laut Mikovits wurde das SARS-CoV-2-Virus durch die Einführung einer Mutation in einen molekularen Klon erzeugt. Es ist bekannt, dass Vero E6 Affengewebe mit SIV und anderen Gammaretroviren infiziert wird, und das SARS-CoV-2 Virus hat Marker, die darauf hindeuten, dass es in einer Vero E6 Zelllinie gezüchtet wurde, sagt sie.

„Syncytin ist also das Gammaretrovirus; es kreuzt sich mit den Gammaretroviren von Maus und Affe. Affen und Mäuse haben alle Syncytin. Endogene Viren exprimieren, besonders während der hormonellen Zyklen. Wenn es an der falschen Stelle exprimiert wird, wie im Gehirn oder im Rückenmark, wird es schon lange mit der entzündlichen Erkrankung und der Zerstörung der Myelinschicht bei Multipler Sklerose (MS) in Verbindung gebracht.

Wenn man also Syncytin an der falschen Stelle exprimiert, bekommt man die Lähmungskrankheiten. Wir wissen, dass Parkinson mit Interferon-Reaktionen vom Typ I assoziiert ist. Wir fangen jetzt an zu verstehen, dass unser endogenes Virom ständig auf niedrigem Niveau exprimiert wird und dass es in unserer angeborenen Immunantwort versucht, unsere Typ-I-Interferon-Wege zu formen und auszubilden …

Das letzte und größte Problem sind diese Exosome, denn die Exosome Ihres Körpers sind wie die Antwort Ihrer Zellen, ihre regulatorischen RNAs zu exprimieren, kleine inhibitorische RNAs, langkettige nicht-kodierende RNA – die Ritchie Shoemaker schon lange mit chronischer Lyme und ME/CFS in Verbindung bringt – und den TGF-beta I-Weg.

TGF-beta I, das ist der Hauptschalter, um das Typ-I-Interferon einzuschalten, das [für] die Myelopoese benötigt wird. Aber diese Exosomen verpacken nicht nur RNA, die Sie machen, sondern jetzt haben Sie die Methylierung dysreguliert, sodass Sie Ihr endogenes Virom aufgeweckt haben, und dann wird Syncytin exprimiert.“

Wie mRNA Ihre DNA verändern kann

In ihrer Arbeit beschreibt Seneff auch, wie mRNA in der Tat Ihre DNA verändern kann, indem sie im Wesentlichen die Anweisungen zur Herstellung von Spike-Proteinen in Ihr Genom integriert. Normalerweise kann mRNA nicht direkt in Ihre Gene integriert werden, weil Sie dazu eine reverse Transkriptase benötigen.

Reverse Transkriptase wandelt RNA zurück in DNA um (reverse Transkription). Es gibt jedoch eine Vielzahl von Reverse-Transkriptase-Systemen, die bereits in unserer DNA eingebettet sind, was dies möglich macht. Dies ist ein Gebiet, das Mikovits seit Jahrzehnten erforscht, und so sagt sie zu Seneffs Erkenntnissen:

„Wenn Sie latente und defekte Viren aktivieren, schalten Sie die reverse Transkriptase ein; Sie schalten das Virom ein. Aber man braucht auch ein Integrase-Gen. Wie werden Retroviren also zum Schweigen gebracht? [Durch] DNA-Methylierung. Wenn Sie eine Menge GC-reicher Regionen einfügen – Sie haben dieses synthetische virale Partikel [d.h. die impfstoffinduzierte Spike-Protein-RNA] – dann haben Sie Ihre Herpesviren aufgeweckt.

[Latente Viren] werden [durch] DNA-Methylierung zum Schweigen gebracht, aber da unser Boden an Mineralien verarmt ist, haben wir Menschen mit Methylierungsdefekten. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass die ersten Menschen, die sterben werden, Menschen mit entzündlichen Erkrankungen und Krebs sind.“

SARS-CoV-2 Spike-Protein kann ein Prion sein

In ihrem Papier diskutiert Seneff auch Hinweise darauf, dass das SARS-CoV-2 Spike-Protein ein Prion sein könnte, was eine weitere wirklich schlechte Nachricht ist. „Es ist absolut erschreckend für mich“, sagt sie und fügt hinzu:

„Ich glaube, das ist das Schlimmste an diesen mRNA-Impfstoffen, denn sie produzieren dieses abnormale Spike-Protein, das nicht in die Membran gehen will. Prionproteine sind bekanntermaßen Membranproteine. Sie sind Alpha-Helices in der Membran, und dann falten sie sich falsch und werden zu Beta-Sheets im Zytoplasma, und das ist es, was zu dem Prionenproblem führt.

Sie bilden einen Kristall, der andere Proteine anzieht und dieses große Durcheinander erzeugt und Fibrillen und Alzheimer-Plaque bildet. Das wichtigste Prionprotein ist PrP, das in der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit vorkommt, der menschlichen Form des Rinderwahnsinns. Es ist eine Art von Protein-Quellinfektion. Es ist ziemlich wild, denn es ist keine DNA beteiligt, keine RNA, nur Protein.

Aber die Sache ist die, wenn man eine Version der mRNA produziert hat, die tonnenweise ein Prionprotein ausspucken kann, werden die Prionproteine problematisch, wenn es zu viele von ihnen gibt und die Konzentration im Zytoplasma zu hoch ist.

Und die Spike-Proteine, die diese mRNA-Impfstoffe produzieren … sind nicht in der Lage, in die Membran zu gelangen, was meiner Meinung nach dazu führt, dass sie zu einem problematischen Prionprotein werden. Wenn man dann eine Entzündung hat, wird Alpha-Synuclein [ein neuronales Protein, das den synaptischen Verkehr und die Freisetzung von Neurotransmittern reguliert] hochreguliert.

Also wird Alpha-Synuclein in fehlgefaltete Spike-Proteine gezogen und verwandelt sich in ein Durcheinander in den dendritischen Zellen in den Keimzentren der Milz. Und sie werden all diesen Dreck in Exosomen verpacken und sie freisetzen. Sie wandern dann entlang des Vagusnervs zum Hirnstamm und verursachen Dinge wie die Parkinsonsche Krankheit.

Ich denke also, dass dies ein kompletter Aufbau für Parkinson ist. Was passieren kann, ist, dass sie, weil sie diesen Impfstoff bekommen haben, die Parkinson-Krankheit fünf Jahre früher bekommen, als sie sie sonst bekommen hätten. Es wird das Datum vorverlegen, an dem jemand, der eine Neigung zu Parkinson hat, es bekommen wird.

Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass Menschen an Parkinson erkranken, die es nie bekommen hätten – vor allem, wenn sie jedes Jahr geimpft werden. Jedes Jahr, in dem man eine Auffrischungsimpfung macht, rückt das Datum, an dem man Parkinson bekommen wird, immer näher.“

Sind virale Vektorimpfstoffe besser oder schlechter?

Zwei der vier COVID-19-Impfstoffe, die in Europa und den USA auf dem Markt sind, nämlich AstraZeneca und Johnson & Johnson, verwenden virale Vektoren und DNA, anstatt mit Nanolipid umhüllte mRNA. Leider sind diese zwar potenziell etwas weniger gefährlich als die mRNA-Versionen von Moderna und Pfizer, können aber dennoch durch eigene Mechanismen erhebliche Probleme verursachen. Wie von Mikovits erklärt:

„Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen Adenovirus-Vektor, der das Protein exprimiert. Das HIV, die XMRV-Hülle, das Syncytin, die HERV-W-Hülle und das ACE2 werden also bereits im Vektor exprimiert.

In Bezug auf die RNA-Komponente ist es weniger gefährlich, weil Sie nicht viel von den Mechanismen sehen werden, über die wir gesprochen haben. Aber diese Adenovirus-Vektor-Protein-produzierenden Impfstoffe werden in einer Zelllinie aus abgetriebenem fötalem Gewebe gezüchtet, also haben Sie jetzt menschliches Syncytin [darin]. Sie haben 8% des menschlichen Genoms eines anderen Menschen.

Wenn man sich also noch einmal die Kommunikation ansieht, die Ihre Typ-I-Interferon-Antwort regulieren muss, dann wird das zu Autoimmunität führen. Bei immungeschwächten Menschen wird es weiterhin exprimiert, und das führt zu einer lebenden Infektion, und Sie haben bereits Ihre Feuerwehrautos, die eine andere [Infektion] bekämpfen. Man kann einen Krieg nicht an drei Fronten führen.

Ich sage: ‚Sie brauchen nur eine Spritze, weil sie die giftigste ist‘. In diesem Sinne ist es das giftigste. Wir haben viele Mechanismen, um RNA abzubauen, und wir können die Methylierungsmaschinerie wiederherstellen. Es ist ein Albtraum, aber ich glaube, dass unser Immunsystem es [die synthetische Impfstoff-mRNA] abbauen kann.“

Können COVID-Impfstoffe Infektionen auslösen oder übertragen?

Beunruhigenderweise scheint es, dass die COVID-19-Impfstoffe auch Probleme für diejenigen verursachen können, die sich nicht impfen lassen, die einige Zeit in der Nähe von Menschen verbringen, die sich impfen lassen. Zwar kann es sich nicht um eine Virusausscheidung handeln, da keiner der Impfstoffe lebende oder gar abgeschwächte Viren verwendet, aber es scheint eine Art von Spike-Protein-Übertragung stattzufinden.

Während das Spike-Protein sich nicht wie ein Virus replizieren oder vermehren kann, ist es an und für sich toxisch. In ihrer Arbeit beschreibt Seneff detailliert, wie das Spike-Protein wie ein Stoffwechselgift wirkt, das in der Lage ist, pathologische Schäden auszulösen, die zu Lungenschäden sowie Herz- und Hirnerkrankungen führen:

„In einer Reihe von Arbeiten präsentierte Yuichiro Suzuki in Zusammenarbeit mit anderen Autoren ein starkes Argument, dass das Spike-Protein allein eine Signalreaktion im Gefäßsystem mit potenziell weitreichenden Folgen auslösen kann.

Diese Autoren beobachteten, dass SARS-CoV-2 in schweren Fällen von COVID-19 signifikante morphologische Veränderungen der Lungengefäße verursacht … darüber hinaus zeigten sie, dass die Exposition kultivierter menschlicher glatter Lungenarterienmuskelzellen gegenüber der SARS-CoV-2-Spike-Protein-S1-Untereinheit ausreicht, um die Zellsignalisierung ohne die übrigen Viruskomponenten zu fördern.

Folgearbeiten zeigten, dass die Spike-Protein-S1-Untereinheit ACE2 unterdrückt und dadurch einen Zustand verursacht, der der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH) ähnelt, einer schweren Lungenerkrankung mit sehr hoher Sterblichkeit …

Suzuki et al. (2021) wiesen daraufhin experimentell nach, dass die S1-Komponente des SARS-CoV-2-Virus in einer niedrigen Konzentration … den MEK/ERK/MAPK-Signalweg aktiviert, um das Zellwachstum zu fördern. Sie spekulierten, dass diese Effekte nicht auf die Lungenvaskulatur beschränkt sind.

Die im Herzgefäßsystem ausgelöste Signalkaskade würde eine koronare Herzkrankheit verursachen, und eine Aktivierung im Gehirn könnte zu einem Schlaganfall führen. Auch ein systemischer Bluthochdruck wäre vorhersehbar. Sie stellten die Hypothese auf, dass diese Fähigkeit des Spike-Proteins, pulmonale arterielle Hypertonie zu fördern, Patienten, die sich von SARS-CoV-2 erholen, dazu prädisponieren könnte, später eine rechtsventrikuläre Herzinsuffizienz zu entwickeln.

Darüber hinaus schlugen sie vor, dass ein ähnlicher Effekt als Reaktion auf die mRNA-Impfstoffe auftreten könnte, und sie warnten vor möglichen Langzeitfolgen sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, die COVID-19-Impfstoffe auf Basis des Spike-Proteins erhielten.

Eine interessante Studie von Lei et. al. (2021) fand heraus, dass Pseudoviren – Kugeln, die mit dem SARS-CoV-2-S1-Protein dekoriert sind, denen aber jegliche virale DNA in ihrem Kern fehlt – sowohl in den Arterien als auch in der Lunge von Mäusen, die intratracheal exponiert wurden, Entzündungen und Schäden verursachten.

Anschließend setzten sie gesunde menschliche Endothelzellen denselben Pseudovirus-Partikeln aus. Die Bindung dieser Partikel an endotheliale ACE2-Rezeptoren führte zu mitochondrialer Schädigung und Fragmentierung in diesen Endothelzellen, was zu den charakteristischen pathologischen Veränderungen in dem assoziierten Gewebe führte.

Diese Studie macht deutlich, dass das Spike-Protein allein, ohne Assoziation mit dem Rest des viralen Genoms, ausreicht, um die mit COVID-19 assoziierten Endothelschäden zu verursachen. Die Implikationen für Impfstoffe, die Zellen zur Produktion des Spike-Proteins veranlassen sollen, sind klar und geben Anlass zur Sorge.“

Wie Mikovits erklärt, ist die Übertragung, die offenbar von geimpften Individuen auf ungeimpfte stattfindet, die Übertragung von Exosomen, also dem Spike-Protein. Das Problem ist, diese Exosomen sehen aus wie ein Virus zu Ihrem Immunsystem, und „Wenn das synthetische Nanopartikel ist ein Virus-ähnliche Partikel und sie sind buchstäblich selbst-assemblieren, dann haben Sie sich eine synthetische Alptraum,“ Sie sagt.

Welcher Impfstoff ist am gefährlichsten?

Was die Frage betrifft, welcher Impfstoff am gefährlichsten sein könnte, glaubt Mikovits, dass die vektorbasierten DNA-Impfstoffe (AstraZeneca und Johnson & Johnson) am gefährlichsten für Menschen mit chronischer Lyme-Borreliose oder einer entzündlichen Erkrankung sind, die mit einer abnormalen Immunreaktion des Wirtes einhergeht, wie z. B. Gürtelrose, Virusinfektionen oder Krebs, für Frauen, die bereits den Gardasil-Impfstoff erhalten haben (da dies sie für Probleme mit dem Lipid-Nanopartikel prädisponieren kann), und für Menschen mit Parkinson- oder Huntington-ähnlichen Erkrankungen.

Seneff befürchtet unterdessen, dass Kinder für beide Arten des COVID-Impfstoffs anfällig sein könnten, einfach weil sie bereits so viele verschiedene Impfstoffe erhalten haben. Mikovits stimmt dem zu, glaubt aber, dass die mRNA-Impfstoffe in dieser Altersgruppe schädlicher sein könnten:

„Am gefährlichsten für die Kinder sind die mRNA-Impfstoffe, weil ihr Immunsystem wächst, wächst, wächst, wächst. Wenn man sie einführt oder ein Feuer entfacht, was passiert dann? Alle Stammzellen, die für das Wachstum wichtig sind, sagen: ‚OK, alles ist ruhig im Immunsystem, geh und baue Knochen, geh und baue Gehirnzellen, geh und mach den Schnitt mit den Makrophagen.‘ Sie können nicht zulassen, dass Ihre Makrophagen alle Viren beseitigen.

Und ja, die reverse Transkriptase ist ‚an‘, sie wird in den Telomeren exprimiert. Sie wachsen. Das ist die ganze Idee von allem. Alle Bremsen sind gelöst. Das Gleiche gilt für die Schwangerschaft. Das ist der Grund, warum wir in der Schwangerschaft nichts tun, denn Sie müssen unmethyliert bleiben, um auf Ihre Umgebung zu reagieren, auf das endogene Genom des Viroms. Das sind Ihre Typ-I-Interferon-Antworten.

Sie wollen keine Myelopoese, Sie wollen eine embryonale Entwicklung. Wir werden Dinge sehen wie Down-Syndrom … Rett-Syndrom. Rett-Syndrom, das ist eine unangemessene DNA-Methylierung bei kleinen Mädchen. Also, für die Kinder sind die RNA-Impfstoffe das Schlimmste, was es gibt.“

Wovon können wir mehr erwarten?

Während die Vielfalt der Krankheiten, die wir als Ergebnis dieser Impfkampagne sehen können, unzählig sind, können einige allgemeine Vorhersagen gemacht werden. Seneff glaubt, dass wir einen signifikanten Anstieg von Krebs, beschleunigten Parkinson-ähnlichen Krankheiten, Chorea Huntington und allen Arten von Autoimmunkrankheiten und neurodegenerativen Störungen sehen werden.

Mikovits vermutet, dass viele davon ziemlich schnell sterben werden. „Wir haben Beweise bei der HTLV-1-assoziierten Myelopathie, dass diese Dinge von langen Latenzzeiten dazu führen, dass man innerhalb von sechs Monaten im Rollstuhl sitzt“, sagt sie. „Mit all diesen anderen Giften, die auf Sie einwirken, heißt es also nicht ‚für immer leben und leiden‘. Es wird fünf Jahre leiden und sterben.“

Sie vergleicht die COVID-19-Impfstoffe mit einem „Kill Switch“ für alle, die zuvor durch Impfstoffe geschädigt wurden, ob sie es nun merken oder nicht. Wie von Mikovits angemerkt, hat sich gezeigt, dass 6% der amerikanischen Bevölkerung asymptomatisch mit XMRVs und Gammaretroviren aus kontaminierten Impfstoffen infiziert sind. Die COVID-Spritze wird ihren Tod effektiv beschleunigen, indem sie ihre Immunfunktion lähmt. „Die Kinder, die hoch geimpft sind, sind tickende Zeitbomben“, sagt sie.

Was sind die Lösungen?

Obwohl all dies höchst problematisch ist, gibt es Hilfe. Wie Mikovits anmerkt, gibt es für die Krankheiten, die sich nach der Impfung entwickeln können, verschiedene Lösungen:

Hydroxychloroquin- und Ivermectin-Behandlungen

Niedrig dosierte antiretrovirale Therapie, um Ihr Immunsystem umzuerziehen

Niedrig dosierte Interferone wie Paximune, entwickelt vom Interferon-Forscher Dr. Joe Cummins, um Ihr Immunsystem zu stimulieren

Peptid T (ein HIV-Eintrittsinhibitor, der vom HIV-Hüllprotein gp120 abgeleitet ist; er blockiert die Bindung und Infektion von Viren, die den CCR5-Rezeptor zur Infektion von Zellen nutzen)

Cannabis, zur Stärkung der Typ-I-Interferon-Signalwege

Dimethylglycin oder Betain (Trimethylglycin), um die Methylierung zu verstärken und dadurch latente Viren zu unterdrücken

Silymarin oder Mariendistel, um die Reinigung der Leber zu unterstützen

Aus meiner Sicht ist es das Beste, was Sie tun können, Ihr angeborenes Immunsystem aufzubauen. Um das zu tun, müssen Sie metabolisch flexibel werden und Ihre Ernährung optimieren. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Vitamin-D-Spiegel auf einen Wert zwischen 60 ng/mL und 80 ng/mL (100 nmol/L bis 150 nmol/L) optimiert ist, idealerweise durch vernünftige Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht hat neben der Bildung von Vitamin D noch weitere Vorteile.

Essen Sie zeitlich begrenzt und nehmen Sie alle Mahlzeiten des Tages innerhalb eines Zeitfensters von sechs bis acht Stunden ein. Vermeiden Sie alle pflanzlichen Öle und verarbeiteten Lebensmittel. Konzentrieren Sie sich auf zertifizierte Bio-Lebensmittel, um Ihre Glyphosatbelastung zu minimieren, und nehmen Sie reichlich schwefelhaltige Lebensmittel zu sich, um Ihre Mitochondrien und Lysosomen gesund zu halten. Beide sind wichtig für die Beseitigung von Zelltrümmern, einschließlich dieser Spike-Proteine. Sie können auch Ihren Sulfatgehalt erhöhen, indem Sie Bittersalzbäder nehmen.

Um die Toxizität der Spike-Proteine zu bekämpfen, schlägt Seneff vor, die Autophagie zu optimieren, was bei der Verdauung und Entfernung der Spike-Proteine helfen kann. Zeitlich begrenztes Essen wird die Autophagie hochregulieren, während Saunagänge, die Hitzeschockproteine hochregulieren, helfen, fehlgefaltete Proteine wieder zu falten. Sie markieren auch beschädigte Proteine und entfernen sie gezielt.

Wichtig ist, dass die Sauna heiß genug ist (etwa 170 Grad Fahrenheit) und keine hohen magnetischen oder elektrischen Felder aufweist. Zu guter Letzt empfiehlt Mikovits, sich nie wieder impfen zu lassen.

„Wir wussten, dass die Grippeimpfung die Krankheit fördert“, sagt sie. „Es sind die Kombinationen. Das ist eine tickende Zeitbombe, die in jeder Zelle sitzt. Lassen Sie sich also nie wieder impfen und seien Sie sehr vorsichtig mit Medikamenten, die Ihr Immunsystem schwächen.

Die Antwort ist: Aktivieren Sie Ihr Immunsystem nicht übermäßig. Essen Sie keine GVO. Nehmen Sie es nicht zu sich und injizieren Sie es nicht. Und tragen Sie es nicht auf Ihre Haut auf. Verwenden Sie keine Gifte für Ihr Haar. Verwenden Sie ätherische Öle, verwenden Sie antimikrobielle Mittel … ozonisierte Balsame und Cremes brechen die Lipidpartikel auf, Cannabis-Balsame und Cremes normalisieren die Haut, [die Teil] Ihres Immunsystems ist …

Denken Sie daran, dass sich die Dysfunktion des Immunsystems jedes Mal beschleunigt, wenn Sie ein Ereignis zur Aktivierung des Immunsystems hinzufügen. Also, wenn die ganze Welt nie wieder eine Spritze nehmen würde, selbst die anfälligsten Bevölkerungsgruppen, könnten sie gesund bleiben … Wir müssen wirklich sagen, keine Spritzen mehr, weil sie das größte Einzelgift für jeden sind, und ein Immun-Dysregulator.“

