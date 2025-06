Die vier größten Lügen des Westens über den Iran und Israel

Trumps Bombardierung von Atomanlagen zeigt, dass es ihm und den Israelis nie ernst war, ein Abkommen zu schließen. Doch hinter diesem Schritt steckt noch viel mehr, das noch nicht ans Licht gekommen ist.

Martin Jay

Die Iran-Gespräche mit den EU-Außenministern in Genf haben begonnen, doch nur wenige, wenn überhaupt, Nahost-Experten hätten die Folgen von Trumps bunkerbrechenden Bombenabwürfen auf iranische Atomanlagen vorhersehen können. Bis er dies tat, so ließe sich argumentieren, bestand noch Spielraum für ein Abkommen mit den Iranern, das entweder ihr Programm zur Urananreicherung vollständig einstellen oder es zumindest von Waffeninspektoren der UN und vielleicht sogar von einem westlichen Unternehmen leiten lassen würde, das direkt den Amerikanern untersteht. So muss zumindest die Überlegung gewesen sein. Und doch ist dies die größte Fehlkalkulation, da es für die Iraner nun unmöglich ist, überhaupt über ein Abkommen nachzudenken. War das Abkommen überhaupt echt, werden sich viele fragen.

Das mag weit hergeholt erscheinen, aber es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das meiste, was wir in den westlichen Medien lesen, absoluter Unsinn ist, der von Israels Fake-News-Kampagne produziert wird, die täglich mehr oder weniger alle Daten und sogenannten Siege an Sky News liefert und den einfachen Bürger bestenfalls falsch informiert.

Trumps Zwei-Wochen-Frist war natürlich dumm und wäre niemals eingehalten worden; sie war nur ein Schmäh, um die Iraner auszutricksen. Doch hier sind die vier Hauptlügen, die die westlichen Medien täglich verbreiten, um Israel und die Amerikaner zu unterstützen:

Israel hat mit seiner Militärkampagne zur Kontrolle des Iran enorme Fortschritte gemacht.

Das ist absolut nicht wahr. Wenn das der Fall wäre – und wir Trumps Behauptungen der totalen Lufthoheit Glauben schenken sollen – warum sollte man jetzt mit Friedensgesprächen innehalten? Das meiste, was wir auf Sky News und der BBC sehen, wird von der Medienabteilung der israelischen Streitkräfte aufbereitet, deren Hauptaufgabe es ist, die Realität vor Ort zu verzerren. Während die von Israel eingesetzten F35-Jets in ihrem Feldzug große Fortschritte erzielten, verloren sie mindestens drei, deren Piloten vom Iran festgehalten werden. Westliche Medien berichten darüber kaum. Zudem gibt es keinerlei glaubwürdige Berichterstattung über iranische Siege in Israel, da viele Medien diese in ihren groß angelegten Präsentationen einfach auslassen. Es ist unvorstellbar, dass der Iran keine militärischen Einrichtungen getroffen hat, was erklären würde, warum sich alle israelischen Flugzeuge außerhalb des Landes befinden. Zwar hatte der erste israelische Angriff enorme Auswirkungen, insbesondere durch die Tötung hochrangiger Kommandeure, doch der Iran erholte sich schnell und machte sich an die anstehende Aufgabe. Es bräuchte eine massive Operation mit möglicherweise bis zu zwei Millionen Bodensoldaten, um eine Übernahme des Landes überhaupt in Erwägung zu ziehen. Der Iran ist nicht der Irak. Während israelische Jets weiterhin zahlreiche Einrichtungen zerstören, darunter auch Attrappen der Iraner, kann die Zerstörung durch den Iran in Israel nicht im derzeitigen Tempo weitergehen. Dies erklärt, warum Israel den Gesprächen zugestimmt hat, in der Hoffnung, dass dies zu einem Rückzug des Iran führen könnte. Der Iran muss den Krieg nicht gewinnen. Er muss Israel nur seine Ressourcen entziehen.

Der Iran besitzt eine Atombombe oder ist dabei, eine zu bauen.

Das ist vielleicht die größte Lüge überhaupt und wurde sogar von der amerikanischen Geheimdienstdirektorin widerlegt, was Trump natürlich nicht wahrhaben will. Wir wiederholen jetzt die Geschichte der US-Kriege, die mit völligem Blödsinn begonnen wurden – Irak, Afghanistan, bis hin zum Vietnamkrieg, wo ein Raketenangriff auf ein US-Kriegsschiff vorgetäuscht wurde, um den eigenen Einmarsch zu rechtfertigen. Die USA behaupteten sogar, Gaddafi besitze Massenvernichtungswaffen – all das hat sich als falsch erwiesen.

Trump wird die Bombardierungen fortsetzen, wenn er keine Einigung erzielt. Im Endeffekt ist genau das passiert, zumindest scheint es so, wie es westliche Medienberichte erscheinen lassen. Wir sollten jedoch keine voreiligen Schlüsse ziehen, denn es besteht die Möglichkeit, dass Trump die Israelis, die Iraner und sogar das amerikanische Volk geblufft hat.

Hat er die Bunkerbrecherangriffe wirklich so durchgeführt, wie es uns die Medien präsentieren? Wurde er von seinen eigenen Geheimdienstleuten darüber informiert, dass die Iraner die Zentrifugen aus diesen Anlagen abziehen wollten? Oder hatte er dies bereits getan? In diesem Szenario verschafft ihm der überhastete Bombenangriff einige Pluspunkte, da er kurzfristig auf allen Seiten als Sieger hervorgeht, obwohl er dazu gezwungen war, um sein Gesicht zu wahren.

Der Druck lastet nun auf ihm und Netanjahu, die beide in den kommenden Tagen blamiert werden könnten, wenn der Iran die Schifffahrt im Persischen Golf blockiert und nach leichten Zielen in der Region sucht. Trump trifft ungern große Entscheidungen, von denen er weiß, dass er sie nicht im Handumdrehen ändern kann. Daher sollte die Bombardierung der Atomanlagen nicht als leichte Entscheidung, sondern eher als letztes Mittel interpretiert werden.

Seine eigenen Pentagon-Schergen müssen ihm gesagt haben: „Es ist verdammt einfach, einen Krieg mit dem Iran anzufangen, aber aus einem wieder herauszukommen, wird schwierig.“ Auch die Strategie, die unterirdischen Atomanlagen zu bombardieren, könnte durchaus einen Rückschlag nach sich ziehen, den er falsch eingeschätzt hat. Was werden Israel und die USA tun, nachdem sie dies getan haben? Wird der Iran die größeren, schwereren Raketen, die er bisher aufgespart hat, ausfahren und Israel vernichten? Werden sie US-Verbündete in der Region und sogar US-Streitkräfte angreifen? Im Extremfall ist es wahrscheinlich, dass sie all dies tun und die Straße von Hormus blockieren werden. Will Trump einen offenen Krieg mit dem Iran? Netanjahu würde ihn mit der Beteiligung der USA auf höchster Ebene sicherlich begrüßen, Trump jedoch nicht.

Weitere Bombenangriffe oder die Tötung des iranischen Führers werden einen Regimewechsel zur Folge haben.

Auch daran klammern sich die Israelis fest. Doch jegliche Hinweise darauf, dass ein Regimewechsel auch nur ansatzweise möglich gewesen wäre, wurden nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, es zeigt sich, dass Israel sich hier massiv verkalkuliert hat, denn die reale Idee, den Iran vollständig zu übernehmen, indem man einen politischen Aufstand anheizt – oder gar den obersten Führer ausschaltet – ist töricht. Der oberste Führer unterzeichnete kürzlich ein Dekret, das der IRG im Falle eines größeren US-Angriffs die volle militärische Macht überträgt. Das zeigt zweierlei: Erstens glauben die Iraner nicht, dass Israel ihnen allein so viel Schaden zufügen kann und keine Bedrohung für das Regime darstellt. Zweitens sind sie bereit, Israel innerhalb von Sekunden mit einem nuklearen Angriff von der Bildfläche zu tilgen, der lediglich einige schwerere Raketen umfassen wird, die wahrscheinlich auf Tel Aviv gerichtet sind. Sogar Trump weiß das.

All diese Lügen und Medienverzerrungen machen es natürlich unmöglich, das Ergebnis vorherzusagen, da die Hauptakteure nicht einmal untereinander ehrlich sind. Trump und Netanjahu verfolgen unterschiedliche Ziele im Iran und die gewaltige Frage, wie Israel mit oder ohne US-Truppen im Iran weitermachen kann – oder überhaupt weitermachen kann – bleibt weiterhin bestehen und wird der wichtigste Indikator dafür sein, wer das Sagen hat.