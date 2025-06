Wo ist das iranische Uran? Streng geheime US-Geheimdiense besagen, dass wichtige Kernkomponenten „intakt“ sind und weitere Updates und Videos

Anmerkung Redaktion. Weiter Updates und immer aktuelles auf unserem Telegram-Kanal. Hier kostenlos abonnieren. Oder hier auf X.

Von Tyler Durden

Update (16:05 Uhr) : Wo ist das iranische Uran? Waffenstillstand verstärkt Rätsel um Vorräte… So lautet die neueste Schlagzeile von Bloomberg über das „größte Rätsel”, das in diesem Krieg noch ungelöst ist. Es stellt sich auch die drängende Frage, ob Trumps massive Luftangriffe mit B-2-Bombern die Anlagen und diese Vorräte tatsächlich vollständig zerstört haben.

Die Iraner sind nicht dumm und haben wahrscheinlich drastische Maßnahmen ergriffen, um diese angereicherten Vorräte – laut den meisten Berichten etwa 400 kg – weiter zu schützen, zu verstecken oder wahrscheinlich zu verlegen, als eine Welle nach der anderen israelischer Kampfflugzeuge den Iran traf, deutlich bevor die USA am vergangenen Wochenende ihre Bomber entsandten. Es scheint, dass die Kernkomponenten noch intakt sind – obwohl der Iran seit langem behauptet, dass sie lediglich für die friedliche Entwicklung der Kernenergie bestimmt sind.

Die NY Times berichtet derzeit, dass die US-Operation das iranische Atomprogramm lediglich um einige Monate zurückgeworfen hat. Und weiter:

US-Bomben haben iranische Atomgebäude nicht unterirdisch zerstört: NYT

Große Medienberichte, die sich auf US-Beamte und eine Geheimdienstbewertung stützen, behaupten, dass die Iraner ihr angereichertes Uran transportiert haben:

According to well-placed sources who have seen the classified DIA assessment of the bomb damage assessment (BDA) after the US military strikes last weekend,



DIA assesses that the Iran nuclear program could be back on line in a matters of “months” from 1-2 months on the low end… — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) June 24, 2025

Übersetzung von „X“: Laut gut informierten Quellen, die die geheime DIA-Einschätzung der Bombenschadensanalyse (BDA) nach den US-Militärschlägen vom vergangenen Wochenende gesehen haben, geht die DIA davon aus, dass das iranische Atomprogramm innerhalb von „Monaten“ wieder aufgenommen werden könnte, wobei die Spanne von 1–2 Monaten im unteren Bereich bis zu weniger als einem Jahr im oberen Bereich reicht. Es handelt sich hierbei um eine vorläufige Einschätzung der Geheimdienste, die in der Geheimdienstsprache als „wenig zuverlässig“ eingestuft wird. Sie basiert, wie mir gesagt wurde, auf Satellitenbildern und SIGINT, die seit den Angriffen gewonnen wurden. Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf der BDA in Fordow. Die US-amerikanischen B2-MOP-Bunkerbrecherbomben konnten die Eingänge der 300 Fuß unter der Erde gelegenen Anlage zerstören. „Die Eingänge sind eingestürzt.” Der Bewertung zufolge wurde zwar ein Teil der Infrastruktur zerstört, aber der Gesamtbetrieb wurde nicht lahmgelegt, und die Stromversorgung der Zentrifugen könnte „ausgegraben“ und wiederhergestellt/repariert werden. Laut der vorläufigen Einschätzung des DIA wurde eine unbekannte Menge hochangereicherten Urans (die 440 kg, die auf 60 Prozent angereichert waren) aus der Anlage in Fordow abtransportiert. Eine Möglichkeit ist laut der Einschätzung der DIA, dass es an den „dritten Standort“ gebracht wurde, von dem die Iraner der IAEO vor den Angriffen berichtet hatten – ein geheimer Standort. Die DIA ist eine von 18 US-Geheimdiensten. Sie konzentriert sich auf militärische Aufklärung. Auch hierbei handelt es sich um eine vorläufige Einschätzung, die aus geheimdienstlicher Sicht als „wenig zuverlässig“ eingestuft wird.



Frühe Geheimdienstinformationen deuten ebenfalls darauf hin, dass die Lagerbestände nicht vernichtet wurden, was im Widerspruch zu den aktuellen „Siegesbekundungen” von Präsident Trump und einigen seiner Spitzenbeamten steht. In einer bedeutenden Entwicklung berichtet CNN auf der Grundlage einer durchgesickerten Einschätzung der Defense Intelligence Agency (DIA):

Die bisher unveröffentlichte Einschätzung stammt von der Defense Intelligence Agency, dem Geheimdienst des Pentagon. Sie basiert auf einer Kampfschadensanalyse, die das US-Zentralkommando nach den US-Angriffen durchgeführt hat, wie eine der Quellen angab. Die Analyse der Schäden an den Standorten und der Auswirkungen der Angriffe auf die nuklearen Ambitionen des Iran dauert noch an und könnte sich ändern, sobald weitere Informationen vorliegen. Die ersten Ergebnisse stehen jedoch im Widerspruch zu den wiederholten Behauptungen von Präsident Donald Trump, dass die Angriffe die iranischen Anlagen zur Urananreicherung „vollständig und gänzlich zerstört“ hätten. Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Sonntag ebenfalls, dass die nuklearen Ambitionen des Iran „ausgelöscht“ worden seien.

Ein namentlich nicht genannter Verteidigungsbeamter, der in dem Bericht zitiert wird, sagt, die Zentrifugen seien weitgehend „intakt“. Und mehr basierend auf dem offenbar „streng geheimen“ durchgesickerten DIA-Geheimdienstbericht:

„Die Einschätzung der (DIA) lautet also, dass die USA sie höchstens um ein paar Monate zurückgeworfen haben“, fügte diese Person hinzu. Das Weiße Haus bestätigte die Existenz dieser Einschätzung, erklärte jedoch, dass es damit nicht einverstanden sei.

CNN reports that an initial US intelligence assessment says that the US didn't destroy Iran's nuclear facilities and set the program back only by a few months. The White House acknowledged the assessment was real but said it disagrees with it and that it was leaked by a "loser." pic.twitter.com/GvPAF90aVT — Dave DeCamp (@DecampDave) June 24, 2025

Übersetzung von „X“: CNN berichtet, dass eine erste Einschätzung des US-Geheimdienstes besagt, dass die USA die iranischen Atomanlagen nicht zerstört und das Programm nur um einige Monate zurückgeworfen haben. Das Weiße Haus bestätigte, dass diese Einschätzung zutreffend ist, erklärte jedoch, dass es ihr nicht zustimmt und dass sie von einem „Verlierer“ weitergegeben wurde.

Dies scheint also ein weiterer Fall zu sein, in dem das Weiße Haus mit seinen eigenen Geheimdiensten (IC) uneinig ist – in einer anhaltenden unangenehmen Situation, die an den Irakkrieg erinnert. Zweifellos arbeitet der IC jedoch weiterhin an einem Gesamtkonsens, der wahrscheinlich auf mehreren verschiedenen Informationsquellen und behördenübergreifend basiert.

Aus Sicht westlicher Entscheidungsträger (und Israels) besteht eine offensichtliche Gefahr: Wenn der Iran zuvor nicht die Absicht hatte, eine Bombe zu bauen, hat er sie jetzt wahrscheinlich – da seine Existenz bedroht ist. Weitere Reaktionen des Weißen Hauses auf die Indiskretion:

Wie wir bereits gesagt haben, sind es vor allem die iranischen Hardliner, die die „zwei Wege“ und die existenzielle Frage, vor der der Iran steht, verstehen werden:

1) Ein gescheiterter Staat wie Libyen werden, nachdem man sein Atom- oder Massenvernichtungswaffenpotenzial „aufgegeben” hat (genau wie Gaddafi, als ihm Bush/Cheney/Rice „Anreize” angeboten haben).

werden, nachdem man sein Atom- oder Massenvernichtungswaffenpotenzial „aufgegeben” hat (genau wie Gaddafi, als ihm Bush/Cheney/Rice „Anreize” angeboten haben). 2) Oder man wird wie Nordkorea und ist immun gegen vom Westen initiierte Kriege zum Regimewechsel.

Für die Iraner bedeutet die Frage nach Verhandlungen mit den USA zum jetzigen Zeitpunkt, über ihren eigenen Untergang zu verhandeln – angesichts der Tatsache, dass sie bereits unerbittlich bombardiert wurden. Auch wenn die USA vielleicht nicht offen einen Regimewechsel in Teheran fordern, ist dies doch die Realität vieler Mitglieder der israelischen Führungsspitze, darunter auch Netanjahu.

Teheran ist sich dessen sicherlich bewusst und hat sich wahrscheinlich bereits für Option 2 entschieden – zu einem Zeitpunkt, an dem die israelische Führung wahrscheinlich besorgt ist, dass in Tel Aviv eine schmutzige Atombombe explodieren könnte. In vielerlei Hinsicht hat Trumps dreiste Bombardierung – bei der der Oberbefehlshaber wie üblich den Kongress komplett umgangen hat – die Lage noch verschlimmert. Mit diesem von Trump unterstützten Waffenstillstand könnten wir derzeit nur eine „Pause“ vor einem viel schlimmeren Sturm erleben, der sich am Horizont abzeichnet, sei es in Tagen, Wochen oder Monaten.

Update (13:00 Uhr ET) : Der Waffenstillstand scheint zum frühen Abend Ortszeit endlich zu halten, trotz anhaltender Vorwürfe früherer Verstöße, als er in Kraft treten sollte.

„Sowohl Israel als auch der Iran wollten den Krieg beenden, beide gleichermaßen! Es war mir eine große Ehre, alle nuklearen Anlagen und Kapazitäten zu zerstören und dann den Krieg zu beenden!“, erklärte Präsident Trump auf Truth Social. Wurden alle Anlagen zerstört?

China hat sich verspätet eingeschaltet: Außenminister Wang Yi erklärte, China unterstütze den Iran bei der Erreichung eines „echten Waffenstillstands“ – allerdings nachdem Peking die USA für die Angriffe auf die iranischen Nuklearanlagen verurteilt hatte.

„China unterstützt den Iran bei der Wahrung seiner nationalen Souveränität und Sicherheit und auf dieser Grundlage bei der Erreichung eines echten Waffenstillstands, damit die Menschen zu einem normalen Leben zurückkehren können“, erklärte Wang seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi in einem Telefonat.

Aber hier ist der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass der Himmel über Teheran von israelischen Kampfflugzeugen und Gegenfeuer über Teheran frei ist:

Der iranische Luftraum wurde heute teilweise wieder geöffnet, nachdem das Land nach 12 Tagen der Feindseligkeiten einen Waffenstillstand mit Israel geschlossen hatte, wie das Luftfahrtüberwachungsunternehmen FlightRadar24 mitteilte. „Der iranische Luftraum ist nun für internationale Flüge nach und von Teheran mit vorheriger Genehmigung geöffnet“, teilte FlightRadar24 auf X mit. Der irakische Luftraum sei ebenfalls wieder geöffnet, fügte das Unternehmen hinzu.

Außerdem zeigen iranische Medien derzeit Aufnahmen von einer großen Menschenmenge, die sich im Zentrum Teherans versammelt hat, um ihre Solidarität mit den Streitkräften des Landes zu bekunden. IRNA, Fars und Mehr berichten über die Versammlung auf dem Revolutionsplatz. Derzeit verkündet jede Seite in gewisser Weise einen „Sieg“, aber ob die Waffenruhe tatsächlich halten wird, bleibt abzuwarten.

AFP/Getty Images

Update (1116 ET) : Am Dienstag versicherte der Leiter des iranischen Atomprogramms, dass das Land sein Atomprogramm trotz der von Trump angeordneten schweren Bombardierung von drei wichtigen Atom- und Urananreicherungsanlagen am Wochenende ohne Unterbrechung fortsetzen werde.

Der Leiter der AEOI (Atomic Energy Organization of Iran), Mohammad Eslami, sagte im staatlichen Fernsehen, dass „Pläne für die Wiederinbetriebnahme [der Anlagen] bereits im Voraus vorbereitet wurden” und dass Maßnahmen zur Sicherstellung der weiteren Produktion getroffen wurden.

„Trotz der bösartigen Verschwörungen seiner Feinde”, erklärte die AEOI in ihrer Stellungnahme, „wird diese Organisation nicht zulassen, dass der Weg der Entwicklung dieser nationalen Industrie gestoppt wird.”

Head of #Iran’s Atomic Energy Organization: “We’ve taken necessary measures & are assessing the damaged areas. Plans for revival [of #nuclear facilities] were pre-arranged, and our current strategy ensures no disruption to production & services. pic.twitter.com/3OzppGj6TH — Iran Nuances (@IranNuances) June 24, 2025

Übersetzung von „X“: Leiter der iranischen Atomenergiebehörde: „Wir haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen und begutachten derzeit die Schäden. Pläne für die Wiederinbetriebnahme [der Atomanlagen] wurden bereits im Voraus ausgearbeitet, und unsere derzeitige Strategie gewährleistet, dass es zu keinen Unterbrechungen der Produktion und der Dienstleistungen kommt.

„Diese Maßnahme, die gegen das Völkerrecht verstößt, wurde leider unter dem Deckmantel der Gleichgültigkeit und sogar mit der Unterstützung der Internationalen Atomenergiebehörde durchgeführt“, heißt es in der Erklärung.

Das ist nicht überraschend, überraschend ist jedoch, wie kühn und provokativ die Erklärung des russischen Außenministers Sergej Lawrow gerade war. Auf die Frage nach den nun „verschwundenen“ (oder „unbekannten“) Beständen an angereichertem Uran im Iran erklärte er, dass der Iran jeden Grund habe, diese vor den IAEO-Inspektoren zu verbergen.

„Welche Garantien gibt es, dass die IAEO diese Informationen nicht an die USA oder Israel weitergibt?“, fragte er in öffentlichen Erklärungen zu den amerikanischen Militäraktionen gegen den Iran und betonte, dass die Rüstungskontrolle aufgrund dieser amerikanischen und israelischen Überraschungsangriffe, die die Verhandlungen zunichte gemacht hätten, scheitern werde.

Lavrov criticized the IAEA Director for demanding to know where Iran's enriched uranium is stored. What guarantees are there that the IAEA will not leak this information to the US or Israel?

— Arms control will not be the same after this surprise attack; everyone will lose. pic.twitter.com/wPR3GA2dj7 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) June 24, 2025

Übersetzung von „X“: Lawrow kritisierte den IAEO-Direktor dafür, dass er Auskunft darüber verlangt habe, wo das angereicherte Uran des Iran gelagert wird. Welche Garantien gibt es, dass die IAEO diese Informationen nicht an die USA oder Israel weitergibt? — Nach diesem Überraschungsangriff wird die Rüstungskontrolle nicht mehr dieselbe sein; alle werden verlieren.

Tatsächlich befürchten auch die Iraner seit langem, dass internationale Inspektoren Informationen über sensible Einrichtungen an den israelischen und US-amerikanischen Geheimdienst weitergeben könnten. Und nun sollen genau diese Einrichtungen zerstört werden.

* * *

Trotz der großen Neuigkeit von gestern Abend, dass Trump einen Waffenstillstand erklärt hat, handelt es sich in Wirklichkeit um nicht viel mehr als den Versuch einer Pause, und es sieht zunehmend so aus, als hätte keine der beiden Seiten tatsächlich zugestimmt. Zumindest haben beide Seiten eine „Bestätigung” mit zahlreichen Bedingungen herausgegeben, und es gab nicht einmal eine feste Vereinbarung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Als die von den USA und Katar ausgehandelte Frist für den Waffenstillstand ablief, liefert sich Israel und der Iran über Nacht weiterhin tödliche Schläge, wobei Israel verschiedene Ziele im Iran trifft, neun Menschen im Norden des Iran tötet und Berichten zufolge einen weiteren Atomwissenschaftler ermordet, während der Iran bei einem verheerenden Angriff auf einen Wohnhochhaus mindestens vier Israelis tötet. Um acht Minuten nach Mitternacht in Washington verkündet Präsident Trump über seinen Truth Social-Account, dass der Waffenstillstand in Kraft ist, und fordert zur weiteren Einhaltung auf.

Am Dienstagmorgen jedoch drückte Trump in seiner Botschaft extreme Frustration aus. In seinerheftigen Erklärung gegenüber der Presse kurz vor dem Einsteigen in Marine One sagte er: „Wir haben im Grunde zwei Länder, die so lange und so hart gekämpft haben, dass sie nicht mehr wissen, was zum Teufel sie eigentlich tun. Das verstehen Sie doch.“ Sehen Sie sich die Kommentare unten an:

Trump says Israel and Iran ‘don’t know what the fuck they’re doing’ pic.twitter.com/FWoVCqdLL9 — Danny Kemp (@dannyctkemp) June 24, 2025

Die Kriegsparteien haben Trumps Aufruf zu einer sofortigen Waffenruhe nicht beachtet, und genau in dem Moment, in dem der US-Präsident verzweifelte Botschaften und Warnungen aussendet, sind in Israel und im Iran weiterhin Explosionen zu beobachten.

Unmittelbar nach der Pressekonferenz des Präsidenten berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12, dass Kampfflugzeuge der israelischen Streitkräfte eine weitere Runde von Angriffen auf Teheran gestartet hätten. Dies geschah just zu dem Zeitpunkt, als Trump in einem neuen Beitrag auf Truth Social forderte, Israel solle den Iran nicht angreifen. „Alle Flugzeuge werden umkehren und nach Hause fliegen“, schrieb er fast wie eine Anweisung, damit „niemand verletzt wird“, da „die Waffenruhe in Kraft ist!“

Es bleibt die große Frage, ob er wirklich Druck auf Israel ausübt oder ob die jüngsten „Einwände“ eher dazu dienen, sich selbst politisch abzusichern, falls der Krieg weitergeht und negative Folgen hat. Aber sein derzeit zutiefst frustrierter Ton erinnert an das Scheitern der Friedensbemühungen in der Ukraine und an die Äußerungen der letzten Monate, man solle die Ukraine und Russland einfach „aufeinanderprallen lassen“.

Barak Ravid von Axios liefert eine Erklärung (per maschineller Übersetzung):

Israelischer Beamter: Trump rief Netanjahu an und forderte ihn auf, den Iran auf keinen Fall anzugreifen. Netanjahu erklärte Trump, dass er den Angriff nicht absagen könne und dass eine Reaktion auf den Bruch des Waffenstillstands durch den Iran erforderlich sei. Letztendlich wurde beschlossen, den Angriff erheblich zu reduzieren und den Angriff auf eine große Anzahl von Zielen abzubrechen.

Times of Israel hat ebenfalls kürzlich zu den offensichtlichen Missverständnissen und der offenbar wachsenden Kluft zwischen den Verbündeten hinsichtlich der Pläne für den Iran-Konflikt und der Frage, ob die Kämpfe eingestellt oder die Angriffe fortgesetzt werden sollen, Stellung genommen:

Trump habe auf seiner Plattform „Truth Social“ Beiträge veröffentlicht, in denen er versprochen habe, dass Israel den Iran nicht angreifen werde, „nachdem er wusste, dass wir angreifen würden“, sagte ein israelischer Beamter gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan. Israelische Beamte bestätigten, dass die israelische Luftwaffe eine iranische Radaranlage nördlich von Teheran angegriffen habe, nachdem der Iran zwei ballistische Raketen auf Israel abgefeuert hatte, nachdem eine Waffenruhe in Kraft getreten war.

Aber trotz aller gegenseitigen Schuldzuweisungen ist es immer noch möglich, dass der Waffenstillstand am Dienstag in Kraft tritt, auch wenn niemand genau sagen kann, wann genau das sein wird.

In den Nachtstunden gab es einen großen israelischen Angriff auf Teheran, obwohl der Waffenstillstand bereits weltweit verkündet worden war:

Tehran. After 3am. Israel is bombing all over district 6 & 7 of Tehran. Home to 600,000, the area houses the Tehran Museum of Contemporary Art, which has the largest collection of Francis Bacon paintings in the world. The area is also home to many governmental buildings. pic.twitter.com/TvT76HoPd7 — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) June 24, 2025

Übersetzung von „X“: Teheran. Nach 3 Uhr morgens. Israel bombardiert den gesamten Bezirk 6 und 7 von Teheran. In diesem Gebiet leben 600.000 Menschen und es beherbergt das Teheraner Museum für Zeitgenössische Kunst, das die weltweit größte Sammlung von Gemälden von Francis Bacon besitzt. In diesem Gebiet befinden sich auch viele Regierungsgebäude.

Letztendlich könnte es wenig Substanzielles enthalten, um Bestand zu haben, und sich lediglich als Pause oder vorübergehende Atempause für beide Seiten erweisen, um den Schaden zu bewerten und sich neu zu formieren. Wie es dazu kam, erfahren Sie hier über Newsquawk:

US-Präsident Trump gab bekannt, dass Israel und der Iran sich auf einen vollständigen und umfassenden Waffenstillstand ab 05:00 Uhr britischer Zeit (00:00 Uhr ET) für eine Dauer von 12 Stunden geeinigt haben. Danach würde der Krieg als offiziell beendet gelten.

Gemäß dem von Trump verkündeten Waffenstillstand würde der Iran innerhalb von sechs Stunden (um Mitternacht ET am Dienstag) seine Angriffe auf Israel einstellen, und Israel würde voraussichtlich 12 Stunden danach (um 12 Uhr ET am Dienstag) seine Angriffe auf den Iran einstellen. Nach weiteren 12 Stunden, also um Mitternacht ET am Mittwoch, würde der Krieg als beendet gelten, bestätigte ein Vertreter des Weißen Hauses gegenüber CBS News.

Die Angriffe wurden bis nach der von Iran vorgeschlagenen Zeit um 01:30 Uhr BST/20:30 Uhr ET fortgesetzt. Nach Ablauf der von Trump gesetzten Frist um 05:00 Uhr BST/00:00 Uhr ET soll Iran einige Raketen auf Israel abgefeuert haben, obwohl es behauptet, diese seien kurz vor Ablauf der Frist abgefeuert worden.

Um 06:04 Uhr BST/01:04 Uhr ET schrieb Trump, dass die „Waffenruhe nun in Kraft ist”.

Um 07:17 Uhr BST/02:17 Uhr ET bestätigte der israelische Premierminister Netanjahu, dass die Waffenruhe nun in Kraft ist, der Krieg seine Ziele erreicht hat und auf Verstöße mit aller Härte reagiert werden wird. Das Büro des Premierministers fügte hinzu, dass Netanjahu später am Tag eine Erklärung abgeben werde.

Die Waffenruhe scheint nur vier Stunden nach ihrem Inkrafttreten gebrochen zu sein, da die israelische Armee angibt, neue ballistische Raketen aus dem Iran entdeckt und abgefangen zu haben. Als Reaktion auf diesen jüngsten Angriff wies der Verteidigungsminister das Militär an, „mit aller Härte” auf die Verletzung der Waffenruhe durch den Iran zu reagieren. Der Iran bestreitet, nach der Waffenruhe Raketen auf Israel abgefeuert zu haben.

Der nächtliche Raketenangriff des Iran auf ein Wohnhaus in Be’er Sheba führte zu schockierenden Szenen, in denen Menschen versuchten, zu fliehen und die albtraumhafte Tortur zu überleben:

DEVASTATION in Beersheba following MISSILE attacks from Iran



Resident in shock, deeply INHALES and SCREAMS out https://t.co/KusIgVzPsR pic.twitter.com/ty1LuWZWoR — RT (@RT_com) June 24, 2025

Nachwirkungen und Rettungsmaßnahmen nach dem Anschlag auf das Wohngebäude in Beerscheba:

TRAGEDY IN BEERSHEVA: Three of the victims were members of the same family. The fourth person killed was in a nearby apartment.



According to the Home Front Command’s investigation, the missile struck the sixth floor, hit two apartments, and exploded directly inside the shelter.” pic.twitter.com/GoKLvz1lZq — Hen Mazzig (@HenMazzig) June 24, 2025

Übersetzung von „X“: TRAGÖDIE IN BEERSHEVA: Drei der Opfer gehörten derselben Familie an. Die vierte getötete Person befand sich in einer nahe gelegenen Wohnung. Nach Ermittlungen des Heimatfrontkommandos schlug die Rakete im sechsten Stock ein, traf zwei Wohnungen und explodierte direkt im Schutzraum.

Israel verspürt nun den Drang nach Rache für diesen und andere verheerende Schläge der Islamischen Republik, obwohl Trump in diesem seltenen Moment zum Ausdruck gebracht hat, dass er „wirklich unzufrieden“ mit Israel sei. „Bringt eure Piloten nach Hause, sofort!“ – diese Botschaft wird nicht beachtet.