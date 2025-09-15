Die vier Reiter der westlichen Apokalypse



Victor Davis Hanson

Europa wird von einer Reihe existenzieller Krisen geplagt – allesamt selbstverschuldet. Eine dominierende therapeutische Kultur predigt utopische, aber tödliche Binsenweisheiten. Diese selbstmörderischen Wunden befinden sich nun im Endstadium und zerstören genau jene Zivilisation, die einst als „Himmel auf Erden“ gedacht war.

Erster Reiter: Radikaler Klimautopismus

Die Hysterie um die globale Erwärmung begnügte sich nicht mit einer schrittweisen Abkehr von traditionellen Brennstoffen. Stattdessen zwangen die Eliten sofortige „Netto-Null“-Mandate durch.

Die Folgen:

Abhängigkeit von teuren, unzuverlässigen Solar- und Windquellen.

Strom- und Brennstoffpreise explodierten.

Kernkraft, Kohle, Gas und Öl wurden stillgelegt.

Deutschland – einst wirtschaftliches Kraftzentrum Europas – wurde zu einer Hülle seiner selbst. In den USA betrieben Obama und Biden denselben Kurs, ohne Rücksicht auf Kosten oder Folgen für Mittel- und Unterschicht.

Zweiter Reiter: Demographischer Selbstmord

Im Westen setzte sich die Auffassung durch, dass normative Lebensstile nicht mehr existieren. Die Kernfamilie mit zwei bis drei Kindern galt als engstirnig und überholt.

Kinder wurden als Hemmschuh der Selbstverwirklichung betrachtet. Große Familien als Belastung, das traditionelle Modell als diskriminierend.

Das Resultat:

Geburtenraten auf historische Tiefstände – 1,4 in Europa, 1,6 in den USA.

– 1,4 in Europa, 1,6 in den USA. Gesellschaften altern, erstarren, implodieren.

Wissenschaft, Medien, Politik und Stiftungen unterstützten diese Narrative der „Ermächtigung“ – entgegen allen historischen Belegen.

Dritter Reiter: Unkontrollierte Einwanderung

Über Jahrzehnte war klar: Migration funktioniert nur, wenn sie legal, maßvoll, leistungsorientiert und von Integrationsmaßnahmen begleitet ist.

Der Westen ignorierte dies und zerstörte seine Grenzen.

Die Folge:

Millionen verarmte, ungeprüfte Migranten ohne Willen oder Fähigkeit zur Integration.

Wachsende Kriminalität, Soziallasten, Unruhen.

Vierter Reiter: Neuer Tribalismus

Unter dem Deckmantel von Diversität, Gleichheit, Inklusion (DEI) propagierten Eliten eine Politik der Wiedergutmachung für angebliche und uralte Sünden wie Sklaverei, Kolonialismus, Sexismus oder Homophobie.

Doch:

Diese Übel waren weltweit verbreitet.

Nur der Westen schaffte Sklaverei ab und bändigte Tribalismus.

Ironie: Genau dort, wo Leistungsgesellschaft und Freiheit Millionen Migranten anziehen, wird nun ein neuer Stammesgeist etabliert. Privilegien durch „ewige Opferrolle“ zerstören die aufklärerische Idee vom freien Individuum.

Hoffnung und Ausweg

Die vier Reiter wurden von einer kleinen, naiven und privilegierten Elite willkommen geheißen – Menschen, die glaubten, ihre Freiheit und ihr Reichtum seien unerschütterliche Geburtsrechte.

Doch Rettung ist möglich:

Stolz auf die 2500-jährige europäische und jüdisch-christliche Tradition, die integrativ wirkt.

Widerstand gegen radikale Klimaauflagen – nüchterne Kosten-Nutzen-Abwägung.

Rückkehr zu größeren Mehrgenerationen- und Zwei-Eltern-Familien.

Integration von Migranten in die Werte der Gastländer – oder Rückkehr.

Aufstehen gegen Tribalismus und identitätspolitische Spaltungen.

Die Opferrolle endet, wenn die vermeintlich Benachteiligten selbst sagen: „Genug ist genug.“