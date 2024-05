Die Vietnamisierung der Ukraine

Ron Paul

Während die Niederlage der Ukraine im Krieg näher rückt, versuchen die Neokonservativen verzweifelt, die USA stärker in den Kampf einzubeziehen. Am Wochenende sagte Victoria Nuland, ehemalige Beamtin des US-Außenministeriums, gegenüber ABC News, dass die USA dabei helfen müssen, ukrainische Raketenangriffe tief im russischen Territorium zu erleichtern. Die Biden-Administration hat es bisher vermieden, sich an solchen Angriffen zu beteiligen, wahrscheinlich weil der russische Präsident Wladimir Putin gewarnt hat, dass Russland jede Einrichtung angreifen wird, die Angriffe innerhalb Russlands beliefert oder erleichtert, wo auch immer sie sich befindet.

Es ist eine klare Warnung einer Atommacht, aber als Nuland und ihre neokonservativen Mitstreiter sehen, dass ihr Ukraine-Projekt scheitert, fordern sie eine Eskalation. Genau das haben sie in ihren früheren katastrophalen Projekten wie dem Irak-Krieg, den Angriffen auf Syrien und Libyen und der 20-jährigen Besetzung Afghanistans getan. Für sie liegt das Scheitern nie daran, dass es überhaupt eine schlechte Idee war, sondern daran, dass nicht genügend Leben und Ressourcen in diese schlechte Idee gesteckt wurden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Aber Russland ist weder Irak noch Libyen. Diesmal spielen sie mit dem Dritten Weltkrieg und der nuklearen Zerstörung und niemand in DC scheint sich darum zu kümmern.

Letzten Donnerstag sagte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, Charles Q. Brown, dass der Einsatz von NATO-Ausbildern in der Ukraine unvermeidlich sei. „Mit der Zeit werden wir dort ankommen“, sagte er. Genau so haben wir den Vietnamkrieg erlebt, aber Russland im Jahr 2024 ist kaum das Vietnam der späten 1950er Jahre. Das heutige Russland ist ein Land, das sich wehren und militärische Macht bis zum Ursprung, also den Vereinigten Staaten von Amerika, entfalten kann.

Lohnt es sich, für Nulands Ukraine-Projekt in einem Atomkrieg zu sterben?

Die gesamte Beteiligung der USA an diesem Stellvertreterkrieg basierte auf einer Lüge nach der anderen. Sie sagten, wir müssten der Ukraine helfen, Russland zu besiegen, weil die Demokratie selbst auf dem Spiel stünde. Dann sagte der ukrainische Präsident Selenskyj die Wahlen ab, und sie sagten uns, wir müssten der Ukraine helfen, Russland zu besiegen, denn Putin werde nicht aufhören – er werde bald durch Berlin, London und vielleicht sogar New York marschieren!

Erinnern Sie sich nicht daran, wie die Neokonservativen uns warnten, dass Saddam das US-Festland mit Drohnen angreifen würde und dass er mobile Waffenlabore betrieb? Alles, um die Öffentlichkeit für ihren Krieg zu gewinnen.

Tatsache ist, dass die Neokonservativen und Kriegstreiber ständig lügen. Sie werden alles tun, was nötig ist, um ihre Kriege durchzusetzen, und leider haben wir in den USA keine unabhängigen Medien, die sie wegen ihrer Lügen herausfordern könnten. Unsere Medien sind so eng mit dem militärisch-industriellen Komplex verbunden, dass sie auch an den Kriegsgewinnen beteiligt sind, also werden sie das Boot nicht ins Wanken bringen.

Wer denkt, dass wir nicht in einen weiteren Krieg hineingezogen werden können, wie wir es mit George W. Bushs Lüge, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen, getan haben, schenkt dem keine Beachtung. Es passiert wieder, in Echtzeit.

Tatsache ist, dass wir in einer zutiefst korrupten Gesellschaft leben, die von Menschen dominiert wird, die nicht an die Wahrheit glauben. Wenn diese nicht an die Wahrheit glauben, werden sie keine Bedenken haben, andere dazu zu manipulieren, ihren Willen zu tun. Wenn sie also nicht gestoppt werden, werden Neokonservative wie Nuland weitere Angriffe auf Russland, mehr US-Truppen in der Ukraine und mehr Eskalation fordern. Bis Russland zurückschlägt. Dann ist alles vorbei. Ist es das, was wir wollen?