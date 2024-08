Die Virus-Telenovella – Lehre der Plandemie

Douglas Glaass

Es gibt eine Reihe von Debatten über die angebliche Pandemie, auf die man sich einlassen kann. Das „Viren gibt es nicht“-Völkchen sagt, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gäbe, dass jemals ein Virus isoliert wurde, also folge daraus, dass es kein neues Virus gab.

Denis Rancourts Forschungen zeigen, dass es in New York City keine Virusausbreitung gab . Die Hauptdebatte dreht sich um den Ursprung des Virus: Ist es aus einem Labor entkommen oder hatte es eine natürliche Ursache?

Jonathan Couey vertritt unverblümt seine Überzeugung, dass es nicht nur nie eine Pandemie gegeben hat, sondern dass all diese Debatten von der Idee – der Wahrheit – ablenken, dass das neuartige Coronavirus eine Mythologie ist, die zerstört werden muss. Bei den ganzen Auseinandersetzungen zwischen Rand Paul und Tony Fauci geht es nicht darum, ob das Virus aus einem Labor oder aus der Natur stammt, sondern vielmehr darum, die Existenz einer neuartigen Krankheit überhaupt zu bestätigen.

Ich gehöre zweifellos zum Couey-Lager, aber ich möchte zeigen, dass es nicht notwendig ist, die Beweise für die Debatte über Laborleckagen oder Naturursprünge zu analysieren oder diese Forschungen zu durchforsten, um zum gleichen Schluss zu kommen wie Couey.

Man braucht nichts weiter zu tun, als sich seine eigenen Erfahrungen ab 2020 anzusehen. Trotz der täglichen Fallbeispiele in den Medien würde kein ehrlicher Mensch sagen, dass diese Berichte sein tägliches Leben widergespiegelt hätten. Es gab sicherlich Reaktionen von Gesundheitsbehörden auf eine Pandemie, nur keine Pandemie. Wenn es tatsächlich keine Pandemie gab, ist es nicht so abwegig zu sagen, dass es nie ein neues Virus gab.

Im März 2022 schrieb ich einen Artikel über Vinay Prassad, in dem ein Kommentator einen Link zu Diane Wests Artikel über Dr. Malone hinterließ. Sowohl der Kommentar als auch Wests Artikel sind interessanterweise verschwunden, aber Sie können die archivierte Version hier lesen.

Wenn Sie den guten Dr. 5D nur aus seinen Auftritten in verschiedenen alternativen Sendungen kennen, empfehle ich Ihnen, seine gründlich recherchierte Abhandlung über seine Behauptungen über den Impfstoff, die Einnahme des Impfstoffs nach einer Hustenerkrankung (stellen Sie sich vor, jemand erzählt Ihnen im Jahr 2019, er habe gerade die Grippe gehabt und deshalb die Grippeimpfung bekommen), Verbindungen zu Bill Gates usw. zu lesen …

Etwa zur gleichen Zeit verlinkte jemand auf dem Substack eines anderen prominenten Arztes, wo Malone häufig verteidigt wird, in den Kommentaren auf Coueys Twitch-Feed. Er sagte einige der gleichen Dinge über Malone, die West gesagt hatte. Ich wusste nicht, dass Streaming auf Twitch eine Sache ist, also fiel Couey von meinem Radar. Bis vor kurzem, als ich erfuhr, dass Bret „Lockdowns hätten härter sein sollen„, „Masken sind nicht lästiger als Händewaschen (Tweet gelöscht)“ Weinstein ein Dreamteam bildete und zur Stimme des Widerstands befördert wurde.

Das führte mich zurück zu Couey, der immer noch auf Twitch ist und den Sie unterstützen können. Ich erwähne ihn, weil ich ihn (wieder) gefunden habe und weil ich mit ihm völlig übereinstimme, dass die wahren Opfer dieser Psyop unsere Kinder sind. Er geht viel tiefer auf all das ein, und ich empfehle dringend, sich seine Analogie des Scooby-Doo-Bösewichts „Gain-of-Function“ anzuhören.

Auf die Gefahr hin, dass ich den Eindruck erwecke, mich wichtig machen zu wollen, indem ich behaupte, dass ich es vor JJ oder irgendjemandem herausgefunden habe (nun, dieser Grundschullehrer mit einem Abschluss in Geisteswissenschaften hat es anscheinend fast vier Jahre vor dem weltberühmten Evolutionsbiologen Bret Weinstein herausgefunden), war ich der Meinung, dass es keine Pandemie gab, die bis September 2020 zurückging, und ich habe versucht, dies meinen K-5-Schülern sehr früh zu zeigen. Dazu habe ich sie einfach vergleichen lassen, was sie über die Pandemie hörten oder ihnen gesagt wurde – was sie glauben sollten – und was sie tatsächlich erlebten.

Die vielleicht schockierendste Erkenntnis Anfang 2020 war, dass die Verwendung von Beweisen zur Untermauerung eines Arguments völlig unwirksam ist. Vor allem dann, wenn die Idee, gegen die man argumentierte, durch Beweise gestützt wurde, die von einer Autorität geliefert wurden.

Selbst wenn diese Beweise nur lauteten: „Laut CDC …“ oder „Die FDA hat festgestellt, dass …“, waren sie mächtig und nahmen Menschen gefangen, die bis dahin als kluge, kritische Denker galten.

In The Most Dangerous Superstion schreibtder Autor Larken Rose:

Der Glaube an „Autorität“, zu dem auch der Glaube an eine „Regierung“ gehört, ist irrational und in sich widersprüchlich; er widerspricht der Zivilisation und der Moral und ist der gefährlichste und zerstörerischste Aberglaube, den es je gegeben hat. Anstatt eine Kraft für Ordnung und Gerechtigkeit zu sein, ist der Glaube an „Autorität“ der Erzfeind der Menschheit.

(Rose ist auch verantwortlich für The Jones Plantation, zunächst ein Kurzfilm und jetzt ein Film in voller Länge, den Sie kaufen können und der sehr empfehlenswert ist).

Es sollte jedem kritisch denkenden Menschen klar sein, dass ein Großteil des Wahnsinns, der seit März 2020 stattgefunden hat, eine direkte Folge dieses religiösen Glaubens ist. Einige Beispiele sind die von so vielen Städten in den USA und Europa verordneten Maßnahmen, die das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit oder in Flugzeugen vorschreiben, oder die Verpflichtung von Restaurants, den Impfstatus ihrer Gäste zu überprüfen, bevor sie sie einlassen.

Es wurde nie nachgewiesen, dass diese Maßnahmen die Ausbreitung ansteckender Krankheiten eindämmen, und vor 2020 war es allgemein anerkannt, dass Masken bestenfalls als Talisman galten [Hervorhebung von mir]:

Wir wissen, dass das Tragen einer Maske außerhalb von Gesundheitseinrichtungen , wenn überhaupt, nur wenig Schutz vor Infektionen bietet… ….Es ist auch klar, dass Masken eine symbolische Funktion haben. Masken sind nicht nur Werkzeuge, sondern auch Talismane, die dazu beitragen können, das Gefühl der Sicherheit, des Wohlbefindens und des Vertrauens in die Krankenhäuser zu stärken. Auch wenn solche Reaktionen nicht unbedingt logisch sind, unterliegen wir alle der Furcht und Angst, insbesondere in Krisenzeiten [1].

Die breite Bevölkerung interessierte sich wenig für solche Details und reagierte darauf mit Aussagen wie – ich verallgemeinere natürlich – „Tu einfach, was sie sagen, dann bekommst du keinen Ärger“. Man kann sich die Kommentare auf den Facebook-/Twitter-Seiten aller kleinen Unternehmen oder Restaurants ansehen, die sich nicht an die Vorschriften hielten, und man sieht, dass es entweder die falsche Annahme war, dass die unsinnigen Maßnahmen wissenschaftlich untermauert waren, oder einfach nur die Nichteinhaltung der Vorschriften, die die Menschen störte – unabhängig davon, ob die Einhaltung der Vorschriften die Menschen tatsächlich sicherer machte oder nicht.

Es gibt immer noch einige (angeblich) echte Menschen, die sich für das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit einsetzen, und noch nie wurde eine medizinische Maßnahme mit einem solchen religiösen Eifer verfolgt. Tatsache ist, dass der Schwerpunkt dieser Debatte immer darauf lag, ob es einen Nutzen gibt oder nicht. Mit anderen Worten: Funktionieren sie?

Die Maskenbefürworter haben nie in Betracht gezogen, dass die allgemeine Maskierung, insbesondere in der Schule, Kosten verursachen könnte. Es wurde immer behauptet, die Ausbreitung zu verringern und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, aber kein Schul- oder Gesundheitsbehörde hat jemals einen Beweis dafür vorgelegt, dass dies der Fall ist.

Weil es keine gibt. [2]

Wie bei so vielen nicht-pharmazeutischen Interventionen des Jahres 2020 wurde auch bei den Masken nie eine Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt. Für jeden vernünftigen Menschen scheint dies offensichtlich zu sein, und ich brauche keine Studie, um zu wissen, dass das monatelange Aufsetzen von Masken auf Vier- und Fünfjährige, Zehnjährige oder Teenager 8 Stunden am Tag tiefgreifende psychologische Schäden verursacht.

Da wir nicht „wissen“, ob und inwieweit Masken schädlich sind, wenn sie über einen längeren Zeitraum getragen werden – diese Frage wird von der Masken-Stasi nie angesprochen oder einfach als oberflächlich abgetan -, ist es vor allem unmöglich festzustellen, ob sie einen Netto-Nutzen bieten oder nicht.

Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie schädlich sich die Masken auf junge Menschen auswirken, da ich Anfang 2020 in einer Grundschule arbeitete. Es ist schwer vorstellbar, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die willfähriger ist als Lehrer an öffentlichen Schulen, und so wurde die Maskenpflicht von ihnen im ganzen Land pflichtbewusst durchgesetzt. Für Pädagogen wie mich war es in den letzten vier Jahren ein einsamer Ort, und ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig es für gleichgesinnte Lehrer im Nordosten oder in Oregon, Kalifornien oder Washington war.

Im Herbst 2020 unterrichtete ich eine Gruppe von Zweit- und Drittklässlern. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht nur der Meinung, dass die Sache mit dem Coronavirus ein großer Schwindel war, sondern begann aufgrund meiner eigenen Erfahrungen zu glauben, dass es gar keine „Pandemie“ gab.

Ich war ein Spezialist, das heißt, ich holte die Schüler aus ihren Klassenzimmern ab und brachte sie in einen separaten Bereich, um sie individueller zu unterrichten. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir der Schaden, der unseren wertvollsten Mitgliedern der Gesellschaft zugefügt wird, im übertragenen und im wörtlichen Sinne bewusst.

Ich hatte das Glück, als Spezialist unter dem Radar der Masken-Stasi zu fliegen, so dass ich beim Unterrichten keine Maske tragen musste. Die Kinder jedoch trugen sie ohne Frage, vor allem die jüngeren. Jeder, der Kinder hat oder junge Kinder unterrichtet hat, weiß warum: Sie vertrauen uns bedingungslos und wollen gefallen.

Die Lehrer erzählten den Kindern wortwörtlich, dass Masken Menschen vor dem Tod bewahren und dass das Nichttragen von Masken dazu führen könnte, dass sie unwissentlich jemanden umbringen.

So sagten es die Erwachsenen, so glaubten es die Kinder. [3]

Mir war nicht klar, wie verängstigt sie waren, bis ich sie fragte, warum sie ihre Masken nie abnahmen, obwohl ich selbst keine trug und ihnen immer sagte, dass sie das nicht tun müssten. Als sie mir den Grund nannten, war ich erschüttert, zumal ich wusste, dass sie in allen Altersgruppen am wenigsten Komplikationen zu befürchten hatten.

Eines Tages stellte ich einer kleinen Gruppe von fünf Kindern einfach die Frage: „Habt ihr Angst vor dem Coronavirus?“

Es gab kein Zögern – was an und für sich schon ein Zeichen war, denn alle waren Nicht-Muttersprachler und manchmal war es wie Zähne ziehen, eine Antwort zu bekommen. Alle sagten „Ja“. Ich fragte sie, warum, und einer von ihnen sagte : „Weil ich nicht sterben will.“

Das klingt vielleicht wie eine „Das ist wirklich passiert“-Geschichte, aber ich kann Ihnen versichern, dass es wirklich so war.

Ich hatte 27 Schüler im Alter zwischen 5 und 10 Jahren und beschloss, ihnen allen die gleiche Frage zu stellen, und 26 von 27 gaben die gleiche Antwort. [4]

Sie hatten Angst. Was mich erschüttert hat, ist, dass sie nicht deshalb Angst hatten, weil sie sich selbst mit der Sache befasst hatten, sondern aus demselben Grund, aus dem sie die Masken trugen: Erwachsene sagten ihnen, dass sie sich so fühlen sollten, und dieses implizite Vertrauen führte dazu, dass sie eine völlig unbegründete Angst vor dem Sterben hatten.

Der schlimmste und herzzerreißendste Grund kam von einem 8-jährigen Mädchen [5], das nicht sehr gut Englisch sprach. Ich hatte ihre Eltern am Wochenende zuvor auf einem örtlichen Spielplatz getroffen, und sie sprachen überhaupt kein Englisch. Mein Konversations-Spanisch ist nicht besonders gut, aber ich komme schon zurecht, und wir haben uns eine ganze Weile unterhalten. Sie waren sehr nett, aber das Beste war, dass sie keine Angst hatten und ihren Kindern dasselbe sagten.

Als ich die Gruppe dieses Mädchens das nächste Mal sah, sagte ich allen, dass sie ihre Masken abnehmen könnten, und war zuversichtlich, dass sie die Erste sein würde, die das tun würde, obwohl sie die Einzige war, die es nicht tat. Ich setzte sie nicht unter Druck und fuhr mit dem Unterricht fort. Sie gab freiwillig die Antwort auf eine Frage, aber ich konnte sie nicht verstehen, auch nicht, als sie sie wiederholte, also sagte ich: „Nimm deine Maske für eine Minute ab, damit ich dich verstehen kann.“

Innerhalb weniger Sekunden schluchzte sie , immer noch mit der Maske auf dem Kopf. Als ich endlich verstehen konnte, was sie sagte, sagte sie mir, umschreibend : „Ich will mir nicht das Coronavirus einfangen und es mit nach Hause nehmen und meine Eltern umbringen.“

Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, was danach geschah, abgesehen davon, dass ich ihr versicherte, dass dies absolut nicht der Fall sei. Ich glaube, ich habe ihr gesagt, dass alle anderen Erwachsenen sich irren, und sie daran erinnert, dass ihre Eltern ihr gesagt haben, dass sie keine Angst haben muss.

Ich rief ihre Mutter gleich nach der Schule an, um ihr zu erzählen, was passiert war, und bat sogar um ein Gespräch mit dem Schulleiter. Ich war noch zu naiv, um zu glauben, dass die Schulbeamten Verständnis für meine Sorgen haben würden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Ich weiß nicht, woher es kam, aber es war ein völlig spontaner Moment im Klassenzimmer. Ich bin sicher, dass ich müde war von dem Kampf, den ich jeden Tag kämpfte, aber mir fiel etwas ein, das ich bis heute verwende. Ich wusste, dass ich damit meinen Job riskieren würde, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich habe es trotzdem getan. Meiner ganz und gar nicht bescheidenen Meinung nach ist es perfekt.

Ich malte auf die Tafel einen Kasten mit Linien in der Mitte und sagte: „Das ist ein Käfig in einem Zoo, und ich möchte, dass ihr herausfindet, ob sich darin ein Elefant befindet.“ Die einzige Regel war, dass alle Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden mussten. Es brauchte anfangs ein wenig Nachhilfe, aber sie haben es schnell verstanden.

„Ist es grau?“

„Hat es Stoßzähne?“

„Hat es einen Rüssel?“

„Hat es Plattfüße?“

Ich versuchte, 7-10 Fragen von ihnen zu bekommen und schrieb jede einzelne an die Tafel. Ich ging zurück und las jede Frage einzeln vor, wobei ich darauf achtete, dass die Antwort auf jede Frage „Nein“ lautete.

Dann fragte ich sie : „Also, ist in diesem Käfig ein Elefant?“, worauf sie alle mit „Nein“ antworteten.

Ich fuhr fort: „Was würdet ihr denken, wenn der Zoowärter dann zu euch käme und sagte: ‚Hey Kinder, wollt ihr wissen, welches Tier in diesem Käfig ist? Es ist ein Elefant‘.“

Das verwirrte die Jüngeren ein wenig, aber auch alle anderen. „Was meinst du?“ (Ich wusste, was sie meinten: „Warum sollte der Zoodirektor sagen, dass da ein Elefant drin ist, wenn das gar nicht der Fall ist?“)

Ich sagte ihnen: „Ihr wisst, dass da kein Elefant drin ist, weil ihr mir gerade all diese Fragen gestellt habt, und wenn die Antwort auf all diese Fragen ‚Nein‘ ist, der Zoowärter euch aber trotzdem gesagt hat, dass da ein Elefant drin ist, was würdet ihr dann darüber denken?“

Das war wirklich verwirrend für sie. Ich glaube, sie konnten nicht verstehen, warum der Zoowärter – ein Erwachsener – so etwas sagen würde. Tatsächlich sagte nur eines der 27 Kinder: „Ich würde ihn für einen Lügner halten.“

Dann ging ich zum zweiten Teil über. Ich bat sie, sich eine Welt vorzustellen, in der eine schreckliche Krankheit umgeht, die viele Menschen tötet. „Wie würde diese Welt aussehen?“ fragte ich.

Auch hier musste ich sie ein wenig anleiten, um den Ball ins Rollen zu bringen, aber sie haben es verstanden.

„Würden viele Kinder die Schule schwänzen?“ „Würden viele Lehrer die Schule schwänzen?“ „Meint ihr, ihr würdet ständig von Kindern und Lehrern im Krankenhaus hören? Vielleicht sogar von ihrem Sterben?“

Ja. Ja. Ja. Ja.

Ich habe sie alle in Form von Aussagen an die Tafel geschrieben. Ein paar tolle haben sie sich einfallen lassen:

„Man würde oft Krankenwagen hören.“

„Du würdest auf viele Beerdigungen gehen.“

Meine letzte Frage war immer: „Glaubst du, dass 14- und 15-jährige Kinder in Lebensmittelläden arbeiten dürfen?“

Nein!

Dann ging ich zurück und fragte zu jeder Aussage : „Haben viele Kinder oder Lehrer die Schule verpasst? Waren sie im Krankenhaus? Gestorben? Kennt ihr jemanden, dessen Eltern gestorben sind? Großeltern?“

Ich ging unsere Aussagen noch einmal durch und wir waren uns alle einig, dass nichts davon auf die Welt, in der wir leben, zutrifft (mit Ausnahme einiger Kinder, die ihre Großeltern erwähnten, aber das passiert ja auch mit den Großeltern, nicht wahr?)

Dann fragte ich sie schließlich: „Wenn wir uns vorstellen, dass eine Welt, in der eine schreckliche Krankheit umgeht, so aussehen würde, aber nichts davon auf die Welt zutrifft, in der wir leben, gibt es dann eine schreckliche Krankheit, die umgeht?“

Für einige Kinder war es anfangs schwer zu verstehen, was das bedeutet, aber die meisten waren begeistert, als sie es verstanden. (Interessanterweise litt ein großer Teil der Schüler, die ich im folgenden Jahr in einer Gruppe von Oberstufenschülern untersuchte, unter einer schwerwiegenden kognitiven Dissonanz, obwohl sie die gleichen Antworten wie ihre jüngeren Mitschüler gegeben hatten).

Die Tatsache, dass die Welt, in der wir seither leben, überhaupt nicht wie eine Welt aussieht, die von einer tödlichen Pandemie heimgesucht wurde, zeigt, wie mächtig Autorität ist. Der einzige Beweis, den wir für eine weltweite Pandemie haben, kommt in Form von Erklärungen von Autoritäten – d. h. den Nachrichtenmedien und unseren „Führern“ -, dass ein gefährlicher, zivilisationsbedrohender, neuartiger Virus Anfang 2020 auf der Bildfläche erschienen sei.

Diese Botschaft steht in völligem Widerspruch zu unserer eigenen Erfahrung und erinnert an den Chico-Marx-Spruch aus dem Film „Duck Soup“ von 1933.

Teasdale: Aber ich habe dich mit meinen eigenen Augen gesehen.

Chicolini: Wem glauben Sie denn nun, mir oder Ihren eigenen Augen?

Der gefährlichste Aberglaube hat die Menschen dazu gebracht, sich vor etwas zu fürchten, das dem zuwiderläuft, was sie mit eigenen Augen sehen. Wenn man eine Zeitreise zu einem beliebigen Zeitpunkt im Jahr 2020 machen würde, alle Masken abnehmen und kein Fernsehen schauen würde, käme jeder ehrliche Beobachter zu dem Schluss, dass nichts Ungewöhnliches passiert ist.

Mark Twain sagte : „Es ist viel einfacher, jemanden zu täuschen, als ihn davon zu überzeugen, dass er getäuscht wurde“, und alle Erwachsenen, die noch nicht über den Berg sind, werden das wahrscheinlich auch nicht akzeptieren. Die Glaubenssysteme von Kindern sind noch nicht ganz so starr, aber wie JJ Couey dargelegt hat, hat das Establishment/der Staat/die Regierung oder wer auch immer es ist, fleißig die Mythologie aufgebaut, damit Kinder, die noch nicht einmal geboren sind, in den Covid-Kult hineingezogen werden können.

Die Kinder waren schon immer eines der Hauptziele, wie bei allen Indoktrinationsbemühungen. Wenn man Menschen Entscheidungen über ein beliebiges Glaubenssystem treffen lässt, ist dasjenige, an das sie glauben sollen, viel schwieriger zu verkaufen, wenn man nicht frühzeitig mit der Gehirnwäsche beginnt.

Das können wir nicht zulassen.

Was die Erwachsenen betrifft, so mag der Gedanke, dass es keine Pandemie und damit kein neuartiges Virus gab, schwer zu akzeptieren sein, aber wenn das Ding im Käfig keinen Rüssel, keine Stoßzähne und keine Plattfüße hat, dann ist es schlicht und ergreifend kein Elefant.

Die eigentliche Frage ist jedoch: Wenn ein Grundschullehrer, der Gitarre frankophil und ein reformierter Kommie-Linker ohne medizinischen oder naturwissenschaftlichen Abschluss ist, dies weiß, und Sie wissen dies, dann wussten die führenden Persönlichkeiten, insbesondere die im öffentlichen Gesundheitswesen, dies absolut auch. Warum also all die Maßnahmen? Warum der Medienrummel?

Und was noch wichtiger ist: Warum hat die „Operation Warp Speed“ stattgefunden? Warum vergab die Trump-Administration am 13. Januar, zwei Tage nachdem die WHO die genetische Sequenz erhalten hatte, einen Auftrag an Moderna, obwohl es bis zu diesem Zeitpunkt nur 40 bestätigte Fälle und EINEN Todesfall in China gegeben hatte?

Warum wurden Menschen auf der ganzen Welt entweder durch die Bedrohung ihres Lebensunterhalts oder durch einfachen staatlich geförderten sozialen Zwang gezwungen, an dem größten medizinischen Experiment der Geschichte teilzunehmen?

Ich denke, das Orakel könnte sagen, dass die Antworten auf diese Fragen Sie wirklich zum Kochen bringen werden, wenn Sie sich die Mühe machen, sie zu finden.

Anmerkungen

[1] Sollte jemand sagen: „Aber das NEJM hat einen Widerruf herausgegeben …“, dann ist das völlig falsch. In Wahrheit haben sie einen Folgeartikel geschrieben, in dem sie versuchten, im Wesentlichen zu sagen: „Ja, wir haben gesagt, dass die Maskierung wenig, wenn überhaupt, Schutz bietet, aber wir denken auch, dass Masken erstaunlich sind und jeder sie tragen sollte, weil Covid.“ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2006372 [zurück]

[2] Scheint eine gewisse Analogie zu der ganzen Debatte über Laborleak und Zoonosen zu sein, nicht wahr? [zurück]

[3] Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, denken Sie an ein Kind, das Sie kennen, und daran, ob es Sarkasmus versteht oder nicht. Das tun sie nicht, und zwar deshalb, weil sie das Konzept nicht verstehen, etwas Unwahres in einem ernsten Ton zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Erwachsene diesen „Trick“ schon einmal bei einem Kind angewendet hat, um es zum Lachen zu bringen. [zurück]

[4] Derjenige, der das nicht tat, war der Älteste und war wahrscheinlich in 2 Jahren auf fünf verschiedenen Schulen gewesen – nicht wegen seines Verhaltens, sondern weil das Familienleben schwierig war. Er hat mehr zu befürchten, als krank zu werden. [zurück]

[5] Der herzzerreißendste Grund war, dass ich, nachdem ich dies von Kindern im unteren Grundschulalter gehört hatte, meine 3½ Jahre alte Tochter dasselbe fragte, und sie sagte, sie habe Angst vor dem Coronavirus. [zurück]