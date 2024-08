“Sie müssen gestoppt werden”: Frau sagt, dass COVID-Krankenhausprotokolle den Tod ihres Mannes verursacht haben

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Sharon Smith beschrieb die 39-tägige Tortur, die ihr Mann, der 61-jährige Jeffrey R. Smith, durchmachen musste, nachdem er wegen leichter COVID-19-Symptome ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Smith sagte, das Beharren des Krankenhauses auf der Verabreichung von Remdesivir und anderen Medikamenten – und das Anschließen ihres Mannes an ein Beatmungsgerät – habe direkt zu seinem Tod geführt.

Im Juni 2021 war der 61-jährige Jeffrey R. Smith gesund, aktiv und genoss das 42. Jahr seiner Ehe mit Sharon Smith. Im selben Monat erkrankten beide an COVID-19, aber ihre Symptome waren mild und gaben wenig Anlass zur Sorge.

Als die Symptome bei Jeffrey etwas länger anhielten als bei seiner Frau, suchte er eine Notfallambulanz auf.

Dieser Besuch war der Beginn einer 39-tägigen Tortur, die zu einem Krankenhausaufenthalt, einem Gewichtsverlust von 47 Pfund und schließlich zu seinem Tod am 11. August 2021 im Mease Countryside Hospital in Safety Harbor, Florida, führte.

Jeffreys Todesursache wurde offiziell als COVID-19 angegeben. Als Sharon jedoch seine etwa 6.000 Seiten umfassenden Krankenakten untersuchte, entdeckte sie, dass er einen Nierenschaden erlitten hatte, der wahrscheinlich auf die wiederholte Verabreichung von Medikamenten zurückzuführen war, darunter Remdesivir, ein Medikament, von dem bekannt ist, dass es die Nierenfunktion bei Patienten beeinträchtigt.

Sharon entdeckte auch, dass die Ärzte im Krankenhaus die Lungenembolie ihres Mannes – ein Blutgerinnsel – nicht behandelten, die sich während seines Krankenhausaufenthalts entwickelte. Stattdessen behauptet sie, die Ärzte hätten darauf bestanden, ihn an ein Beatmungsgerät anzuschließen und eine Verfügung zu unterschreiben, dass er nicht wiederbelebt werden dürfe (DNR).

In einem Interview mit The Defender sagte Sharon, dass die Behandlung ihres Mannes im Krankenhaus durch die COVID-19-Krankenhausprotokolle der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) begünstigt wurde – und durch die Tatsache, dass weder sie noch ihr Mann einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten.

Sharon teilte mit The Defender umfangreiche Unterlagen, die ihre Geschichte untermauern.

‘Er hat zu nichts sein Einverständnis gegeben’

Am 4. Juli 2021 sagte Sharon, dass sie “einfach nicht glaubte, dass mein Mann so tief atmet wie ich”. Aus Sorge empfahl sie ihnen, eine örtliche Notaufnahme aufzusuchen, um den Brustkorb röntgen zu lassen.

“Als wir zur Notaufnahme gingen und sie seinen Blutdruck überprüften, war alles normal”, sagte Sharon. Dennoch wurde das Paar zum Röntgen ins Mease Countryside Hospital geschickt.

Sharon erinnerte sich daran, dass sie aufgrund der COVID-19-Beschränkungen nicht im Krankenhaus bleiben konnte, ihr aber gesagt wurde, sie könne in zwei Stunden zurückkommen, um ihren Mann abzuholen. Etwa 30 Minuten später rief ihr Mann jedoch an und sagte, das Krankenhaus würde ihn über Nacht behalten.

“Ich fragte, warum?” erinnerte sich Sharon. “Er hatte keine Atemprobleme. … Der Blutdruck war gut, die Temperatur war gut.” Trotzdem wurde Sharon gesagt, dass ihr Mann “ein wenig Sauerstoff” erhalten würde.

“Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass sie ihm zwei Dosen Remdesivir verabreicht hatten und er zu nichts seine Zustimmung gegeben hatte”, sagte Sharon. Die Ärzte verabreichten die beiden Dosen innerhalb von drei Stunden nach der Einlieferung von Jeffrey in das Krankenhaus.

Bei ihm wurde ein D-Dimer-Test auf Lungenembolien durchgeführt, der normal ausfiel, so Sharon. “Alles war normal. Er war bei der Einlieferung so gesund. Er nahm keine Medikamente ein und hatte keinerlei gesundheitliche Probleme. Er ging drei bis sechs Meilen pro Woche zu Fuß. Wir hatten gerade unseren Check-up beim Arzt. Es war also nichts zu sehen.”

Später am Abend sagte Sharon, dass jemand vom Krankenhaus “in Panik anrief, mitten in der Nacht … dass sie Jeff auf die COVID ICU [Intensivstation] verlegen mussten, um ihn noch ein wenig zu beobachten.”

Am nächsten Tag sagte Sharon, ein Arzt habe Jeffrey gesagt, dass er “wahrscheinlich an das Beatmungsgerät angeschlossen werden müsse”. Als er fragte, warum er an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müsse, wo er doch wegen einer Röntgenaufnahme der Brust ins Krankenhaus gekommen war – und erwähnte, dass seine Frau damit nicht einverstanden sei -, wurde ihm gesagt: “Nun, Ihre Frau muss damit einverstanden sein, oder Sie werden sterben.”

“Ich sagte: ‘Du meine Güte, Sie werden nicht sterben.’ Vor allem, weil wir den Ärzten und dem Krankenhaus vertrauten. Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass sie versuchen würden, dir etwas anzutun, aber genau das haben sie getan”, so Sharon gegenüber The Defender.

Im Laufe der Zeit gaben ihm die Ärzte immer mehr Sauerstoff und immer mehr Medikamente, sagte Sharon, obwohl sie darüber nicht informiert wurde. Sie erfuhr erst von den Medikamenten, als sie Jeffreys Krankenakte nach seinem Tod durchlas.

“Die Medikamente, die sie ihm gaben … Precedex, Propofol, Fentanyl, Midazolam … das sind die Medikamente, die sie verwenden, um Menschen einzuschläfern”, sagte Sharon.

‘Sie haben ihn nicht mehr gefüttert, ihm kein Wasser gegeben und ihn nicht mehr gereinigt’

Sharon sagte, dass es weitere Beispiele für die Misshandlung ihres Mannes durch das Krankenhaus gab.

“Sie haben ihn nicht mehr gefüttert, ihm kein Wasser gegeben und ihn nicht mehr gereinigt”, sagte sie und erinnerte sich daran, dass er während eines FaceTime-Gesprächs “schrecklich” aussah.

“Ich sagte: ‘Haben Sie geduscht? Haben sie sich gewaschen?’ Er sagt: ‘Nein, haben sie nicht.’ Er sieht furchtbar aus. Sein Haar ist ein Chaos. Er ist unrasiert und hat sein Bettzeug seit einer Woche nicht gewechselt. Er hat keine anderen Kleider an”, erinnert sich Sharon.

Ihr Mann habe sie gedrängt, kein Problem daraus zu machen, so Sharon.

“Wenn ich etwas zu den Krankenschwestern sagte, meinte Jeff: ‘Sharon, mach keinen Aufstand, denn sie lassen es an mir aus’. Und damals habe ich das nicht verstanden. Ich dachte nicht, dass sie ihm absichtlich etwas Schlimmes antun würden. Ich dachte, sie wären einfach nur vernachlässigt”, sagte sie.

Sharon sagte, dass es schwierig war, mit einem Arzt zu sprechen oder eine Genehmigung für einen Besuch bei Jeffrey zu bekommen.

“Jeden Tag habe ich gesagt: Ich will, dass der Arzt mich anruft. Der Arzt hat mich angerufen. Manchmal waren sie unhöflich zu mir, manchmal waren sie kurz angebunden, manchmal waren sie nett. In einem Fall musste sie einen Krankenhausverwalter “anflehen”, damit ihr ein 15-minütiger Besuch gestattet wurde.

“Ich war dort, um Jeff zu sehen, und er war einfach ein Wrack. Ich meine, sie haben ihn nicht aus dem Bett geholt. Sein Zustand verschlechterte sich direkt vor meinen Augen”, erinnerte sich Sharon.

Bei einer anderen Gelegenheit sagte Sharon, dass ihr ein Besuch von “genau 17 Minuten” gestattet wurde und ihr gesagt wurde, dass ihr bald tägliche Besuche gestattet werden würden. Später an diesem Tag rief Sharon an, um nach Jeffrey zu sehen, und erfuhr, dass er “entspannt war und ein Eis gegessen hatte”.

Eine halbe Stunde später erhielt ich einen Anruf aus dem Krankenhaus, und es war Panik … sie sagten: ‘Wir werden Jeff sofort an das Beatmungsgerät anschließen. Er hatte eine Panikattacke und sein Sauerstoffgehalt ist gesunken und er bekommt ihn nicht wieder hoch, also müssen wir ihn an das Beatmungsgerät anschließen.'”

Sharon sagte, sie habe die Möglichkeit gehabt, mit Jeffrey über FaceTime zu sprechen. “Ich hatte 20 Sekunden Zeit, um das Gesicht meines Mannes zu sehen, und wenn ich jetzt zurückdenke, hat er nicht nach Luft geschnappt oder so etwas. Er sah einfach nur verängstigt aus.”

Sharon zufolge wurde ihr gesagt, dass Jeffrey drei Tage lang beatmet werden würde, “damit sich seine Lunge erholen kann”. Doch “danach hing er noch 20 Tage lang am Beatmungsgerät” – bis zu seinem Todestag.

“Sie schrien und brüllten mich an”

Sharon zufolge sagten ihr die Ärzte wiederholt, dass es ihm gut gehen würde, solange seine Nieren nicht betroffen seien. Doch “sobald er an das Beatmungsgerät angeschlossen wurde, sagten sie: ‘Oh, seine Nieren haben Probleme’. Und das ist es, was Remdesivir bewirkt”.

Jeffrey wurde an die CRRT (kontinuierliche Nierenersatztherapie) angeschlossen, eine langsame Dialysemaschine. Dies dauerte bis zum 11. August 2021, als Sharon sich daran erinnerte, dass ein Arzt sie anrief und sagte, dass Jeffrey die CRRT wirklich gut verträgt” und dass er ein paar verschiedene Dinge ausprobieren” und sich wieder melden würde.

“Er rief mich ein paar Stunden später zurück und sagte: ‘Jeff wird heute entlassen'”, erinnert sich Sharon. “Ich sagte: ‘Vor ein paar Stunden ging es ihm noch gut.'”

Sharon sagt, sie habe darauf bestanden, ihren Mann zu besuchen, aber der Arzt habe sie “bekämpft”, bevor er nachgab. Als sie ihn dann doch besuchte, forderte das Krankenhauspersonal sie auf, “durch das Glas” zu ihrem Mann zu schauen, bevor sie schließlich “für zwei Minuten” in das Zimmer gelassen wurde.

“Als ich wieder herauskam, setzten sie mich unter Druck, eine Patientenverfügung für ihn zu erstellen, und ich sagte: ‘Ich werde keine Patientenverfügung für ihn erstellen. Sie bedrängten mich weiter. Ich sagte: ‘Mein Sohn und ich werden darüber reden. Wir rufen Sie wieder an.’ Wir riefen zurück und ich sagte: ‘Wir haben beschlossen, dass wir das nicht tun werden, denn wenn wir es tun, gibt es keine Hoffnung mehr'”, sagte sie.

“Sie schrien und brüllten mich am Telefon an, aber ich ließ mich nicht beirren”, erinnert sich Sharon. “Und ein paar Stunden später riefen sie an und sagten, dass Jeff gestorben sei.

Blutgerinnsel und Nierenbeschwerden begannen nach Verabreichung von Remdesivir

Während des Krankenhausaufenthalts ihres Mannes und auch bei der Durchsicht seiner Krankenakte fielen Sharon mehrere Anomalien auf.

“Was ich jetzt weiß, ist, dass seine D-Dimer-Werte – und ich habe alle Unterlagen, um das zu belegen – der Beweis dafür sind, dass alles im normalen Bereich lag.”

Sie fügte hinzu:

“Nach den zwei Dosen Remdesivir in der Notaufnahme des Krankenhauses entwickelte sich innerhalb von drei Stunden nach der Aufnahme in der Notaufnahme das Blutgerinnsel. Und sie haben es bemerkt. Sie waren sich dessen ein paar Mal bewusst. Sie haben es bemerkt, aber sie haben nichts unternommen. “Am Tag, nachdem er zwei Dosen Remdesivir erhalten hatte, stellten die Ärzte fest, dass sein D-Dimer-Wert nun stark erhöht ist, was bedeutet, dass eine Lungenembolie vorliegt.”

“Sie haben es zwei Wochen lang nicht behandelt und innerhalb dieser zwei Wochen fünfmal getestet”, sagte Sharon und bemerkte, dass Jeffrey “am Ende sechs Dosen Remdesivir bekam”.

Sharon sagte, Jeffrey sei auch ein monoklonaler Antikörper verabreicht worden, “eine Dosis in Höhe von 27.000 Dollar”, obwohl “es dafür schon zu spät war – das muss man am Anfang haben. Es waren bereits 10 Tage vergangen.”

Letztendlich hing das Schicksal ihres Mannes für Sharon jedoch von der fehlenden Behandlung seines Blutgerinnsels ab.

“Damit fing es an”, sagte sie. “Hätten sie das Blutgerinnsel gleich am ersten Tag behandelt – denn Menschen haben ständig Blutgerinnsel – kann man es beheben … und ihn nach Hause schicken. Aber sie haben sich nicht dafür entschieden, das zu tun. Es war, als ob sie ihn hätten und er für sie ein Goldesel wäre”, sagte sie und bezog sich dabei auf die COVID-19-Krankenhausprotokolle.

Die von der CDC vorgeschriebenen Protokolle sind Gegenstand eines Weißbuchs mit dem Titel “Follow the Money: Blood Money in U.S. Healthcare” (Blutgeld im US-Gesundheitswesen), in dem festgestellt wird, dass die US-Regierung den Krankenhäusern im Rahmen des CARES-Gesetzes (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) Anreize bietet, COVID-19-Patienten Behandlungen wie Remdesivir zu verabreichen.

Dem Bericht zufolge beläuft sich die durchschnittliche Prämie pro Person in den USA für einen “komplexen COVID-Patienten” auf 292.566 Dollar. Die Krankenhäuser erhielten Geld für jede COVID-19-Einweisung, für den Einsatz von Remdesivir und für die Unterbringung von Patienten an Beatmungsgeräten.

‘Sie wollten ein Exempel an den Ungeimpften statuieren‘

Sharon sagte, sie glaube, dass Jeffreys Behandlung im Krankenhaus mit seinem ungeimpften Status zusammenhing.

“Am ersten Tag, an dem Jeff dort war, rief mich die Ärztin an, und die erste Frage, die sie stellte, lautete: ‘Warum seid ihr nicht geimpft worden? Sharon erinnerte sich. “Ich sagte: ‘Nun, weil wir uns dagegen entschieden haben. Wir sind gesund. Und dieser Impfstoff kam furchtbar schnell auf den Markt, und wir hatten kein gutes Gefühl dabei.'”

“In Jeffs Unterlagen ist immer wieder vermerkt, dass er nicht geimpft wurde oder ich nicht. Und zu der Zeit, als er im Krankenhaus war, wurde der Impfstoff gerade erst eingeführt. Im Grunde genommen wurde an den Leuten, die nicht geimpft waren, ein Exempel statuiert”, sagte Sharon.

Sharon merkte auch an, dass im Mease Countryside Hospital Patienten mit einem “ungeimpften” oder “unbekannten” Impfstatus aufgenommen wurden, vielleicht um die Zahl der COVID-19-Fälle unter den Geimpften zu verschleiern.

“Ich weiß das von einer Reihe von Krankenschwestern, die sich als Whistleblower geoutet und gesagt haben, dass es keinen Platz gab, wo man angeben konnte, ob man geimpft war”, sagte Sharon.

Sharon hat sich seitdem mit Aktivistengruppen zusammengetan, die sich für die Opfer von Krankenhausprotokollen eingesetzt haben, darunter die FormerFedsGroup Freedom Foundation und das COVID-19 Humanity Betrayal Memory Project (CHBMP), das eine Liste der 25 Gemeinsamkeiten der meisten Opfer von Krankenhausprotokollen erstellt hat.

Von diesen 25, so Sharon, “gibt es, glaube ich, zwei, die Jeffrey nicht widerfahren sind”, wobei sie darauf hinwies, dass ihre Anträge auf Ivermectin, Hydroxychloroquin und Vitamin D abgelehnt wurden, während Vitamin C erst am Tag von Jeffreys Tod verabreicht wurde.

“Wenn Sie sich die Medikamentenliste ansehen, werden Sie feststellen, dass die Zahl der Medikamente zum Ende hin stark zunahm. Er hatte keine Chance zu kämpfen”, sagte Sharon.

Sharon ermutigte andere, die einen geliebten Menschen aufgrund einer COVID-19-Diagnose in einem Krankenhaus verloren haben, ihre Krankenakten sorgfältig zu prüfen.

“Die Leute müssen sich die Sterbeurkunde ansehen. Wenn dort ‘COVID’ steht, muss man sich seine Krankenakte besorgen und einen Arzt, jemanden, der qualifiziert ist, bitten, sich diese Akte anzusehen und sie durchzugehen, so wie ich es getan habe. Und sie werden feststellen, dass es wahrscheinlich nicht das ist, was sie denken. Es ist viel schlimmer”, sagte Sharon.

Sie ermutigte die Opfer und ihre Familien, sich zu äußern, denn schon ein Gespräch mit anderen könne etwas bewirken.

“Es gibt viele Menschen, die, wenn sie erst einmal darüber reden, sagen: ‘Moment mal’. Dann fangen sie an zu begreifen, dass dies auch ihrer Person hätte passieren können”, sagte Sharon.

Sie fügte hinzu: