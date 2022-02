Die Völker-mörderischen Auswirkungen der kriminellen COVID-Verschwörung

Mercola.com

Die Republikaner des House Oversight Committee haben kürzlich den Inhalt von E-Mails veröffentlicht, die zwischen Dr. Anthony Fauci, dem Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), und seinem Chef, dem damaligen Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, im Jahr 2020 verschickt wurden

Die E-Mails zeigen, dass Fauci und Collins sich schnell darauf geeinigt haben, die Theorie zu unterdrücken, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor stammt. Auch wenn die Frage nach den Absichten offen bleibt, scheint diese Entscheidung aus politischen Gründen getroffen worden zu sein

Sir Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust in London, der ebenfalls dazu beigetragen hat, die Theorie von der undichten Stelle im Labor als eine wilde Verschwörungstheorie darzustellen, hat öffentlich betont, dass er befürchtete, der damalige Präsident Trump könnte die Beweise für eine undichte Stelle im Labor nutzen, um einen Krieg gegen China zu beginnen

Zuschussanträge der EcoHealth Alliance an das NIAID zeigen, dass die USA genau die Forschung finanzierten, die zu diesem neuartigen Virus hätte führen können. Ein Teil dieser Forschung wurde sogar in einem Labor in Wuhan, China, durchgeführt.

Es hat den Anschein, als würde das wissenschaftliche Establishment China decken, koste es, was es wolle, aus Angst vor der Streichung von Mitteln und/oder dem Verlust der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit und des Ansehens. Die Bereitschaft der US-Behörden, den Ursprung von SARS-CoV-2 zu vertuschen, bedeutet, dass Länder uns nun unbegrenzt und ungestraft mit Biowaffen angreifen können.

Die Republikaner des House Oversight Committee haben kürzlich den Inhalt von E-Mails veröffentlicht, die zwischen Dr. Anthony Fauci, dem Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), und seinem Chef, dem damaligen Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, im Jahr 2020 verschickt wurden.

Am 1. Februar 2020 nahmen Fauci, Collins und 11 weitere Wissenschaftler an einer von Sir Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust in London, einberufenen Telefonkonferenz teil, bei der ihnen mitgeteilt wurde, dass das Virus offenbar aus dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in Wuhan, China, ausgetreten war und dass es möglicherweise gentechnisch hergestellt worden war.

Aus den E-Mails geht hervor, dass Fauci und Collins schnell und einstimmig beschlossen, diese Beweise zu unterdrücken und jeden zu unterdrücken, der die Theorie des Lecks im Labor vertritt. Auch wenn die Frage nach den Absichten noch offen ist, scheint diese Entscheidung aus politischen und nicht aus wissenschaftlichen Gründen getroffen worden zu sein.

Einerseits wollten sie offenbar die Beziehungen zu China nicht verschlechtern, andererseits fürchteten sie vielleicht, was passieren könnte, wenn ihre eigenen, am WIV durchgeführten Forschungen mit dem neuen Virus in Verbindung gebracht würden.

Die COVID-Ursprungs-Verschwörung

Wie von Nicholas Wade im City Journal vom 23. Januar 2022 berichtet:

Fast von dem Moment an, als die COVID-19-Pandemie in der Stadt Wuhan ausbrach, beharrte das medizinische Forschungsestablishment in Washington und London darauf, dass das Virus auf natürliche Weise entstanden sei. Nur Verschwörungstheoretiker, so hieß es, würden der Idee Glauben schenken, dass das Virus aus dem Wuhan-Institut für Virologie entwichen sei. Jetzt lässt eine Reihe von aufgedeckten E-Mails … es immer wahrscheinlicher erscheinen, dass es tatsächlich eine Verschwörung gab, deren Ziel es war, die Vorstellung zu unterdrücken, dass das Virus aus der vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Anthony Fauci finanzierten Forschung hervorgegangen war.

Die jüngsten E-Mails beweisen eine solche Verschwörung nicht, aber sie machen sie aus zwei Gründen plausibler: weil die darin enthaltenen Virologen so überzeugende Argumente für die Annahme liefern, dass das Virus im Labor hergestellt wurde, und wegen der rein politischen Reaktion von Francis Collins, dem damaligen Direktor der National Institutes of Health, auf diesen Paukenschlag.

In seinem Artikel geht Wade die Kette der Ereignisse durch, die er zum Teil anhand der veröffentlichten E-Mails rekonstruiert. Am Tag vor der Telefonkonferenz vom 1. Februar schrieben vier Virologen unter der Leitung von Kristian G. Andersen vom Scripps Research Institute eine E-Mail an Fauci über die Genomsequenz des Virus, die drei Wochen zuvor veröffentlicht worden war.

Andersen zufolge war das Genom „unvereinbar mit den Erwartungen der Evolutionstheorie“. Andersen und seine drei Mitarbeiter, Edward C. Holmes von der Universität Sydney, Robert F. Garry von der Tulane University und Michael Farzan von Scripps Research, waren sich einig, dass das Virus nicht natürlich war und möglicherweise aus einem Labor entkommen war. Wade schreibt:

… hatten die Virologen kaum Zweifel, dass das Virus die Fingerabdrücke einer Manipulation trug. Im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit stand ein genetisches Element, eine sogenannte Furin-Spaltstelle. Dieser kurze Abschnitt des genetischen Materials macht das Virus für menschliche Zellen so infektiös. Wissenschaftler fügen dieses Element manchmal zu Laborviren hinzu, um sie virulenter zu machen, aber in der Natur erhalten Viren solche Abschnitte des genetischen Materials normalerweise durch Austausch mit anderen Mitgliedern ihrer Familie.

Die Furin-Spaltstelle im COVID-Virus sticht wie ein wunder Daumen hervor, weil kein anderes bekanntes Mitglied seiner Familie – einer Gruppe namens Sarbecoviren – eine Furin-Spaltstelle besitzt. Wie ist das Virus also an diese Stelle gekommen? Ein Mitglied der Andersen-Gruppe, Garry von der Tulane University, bemerkt in den neuesten E-Mails, dass die eingefügte Furin-Spaltstelle, eine Kette von 12 RNA-Einheiten, dem genetischen Material des Virus, genau die erforderliche Länge hatte, eine in der Natur ungewöhnliche Präzision:

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie so etwas in der Natur zustande kommt … es ist verblüffend. Natürlich wäre es im Labor ein Leichtes, das perfekte 12-Basen-Insert zu erzeugen, das man haben wollte.

In seinem Buch aus dem Jahr 2021, „Spike: The Virus Versus the People“ gibt Farrar zu, dass er sich Sorgen über die politischen Auswirkungen macht, sollten sich diese vorläufigen Ergebnisse bewahrheiten.

Angesichts der extrem angespannten Beziehungen zu den USA und eines unberechenbaren amerikanischen Präsidenten, der entschlossen ist, eine biologische Bedrohung durch die verzerrende Linse des Nationalismus zu sehen, erschien es nicht allzu melodramatisch, sich zu fragen, ob ein künstlich erzeugtes Virus, das entweder versehentlich durchsickert oder absichtlich freigesetzt wird, die Art von Sache sein könnte, wegen der Länder in den Krieg ziehen könnten, schrieb er.

Eine Lüge zur Kriegsverhinderung?

Drei Tage nach Farrars Telefonkonferenz, am 4. Februar 2020, änderte Andersen plötzlich seine Meinung. In einer E-Mail machte er sich über „verrückte“ Ideen lustig, die sich darauf beziehen, dass „dieses Virus irgendwie absichtlich hergestellt wurde“.

Am selben Tag schickte Farrar Fauci einen Entwurf eines Papiers, das von Andersen, Garry, Holmes und zwei weiteren Kollegen, Andrew Rambaut und Ian Lipkin, unterzeichnet war. Das Papier mit dem Titel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ wurde in seiner endgültigen Form Mitte März 2020 veröffentlicht. Darin wiesen sie die Theorie des Laborlecks rundweg zurück und betonten, dass das Virus einen natürlichen Ursprung habe.

Selbst wenn Andersen davon überzeugt war, dass keine bösen Absichten im Spiel waren, warum hat er dann die Beweise verworfen, die ihn ursprünglich davon überzeugt hatten, dass das Virus manipuliert worden sein musste?

Farrar behauptet in seinem Buch, dass die Befürchtungen, dass es sich um ein Leck im Labor handelte, erst nach intensiver Analyse und dem Auftauchen neuer Daten ausgeräumt werden konnten, aber die E-Mail-Korrespondenz scheint nicht zu dieser Darstellung zu passen – es sei denn, man glaubt, dass eine gründliche wissenschaftliche Untersuchung in drei Tagen sauber abgeschlossen werden kann.

Wie dem auch sei, mit dem Papier „The Proximal Origin“ hatte die Mainstream-Presse die Munition, die sie brauchte, um Behauptungen über Gentechnik und/oder die Freisetzung im Labor zu „entlarven“.

Farrar war auch Mitunterzeichner eines offenen Briefes in der Zeitschrift The Lancet, in dem er die Theorie des Laborlecks als haltlose Verschwörungstheorie anprangerte. Zusammen wurden diese beiden „wissenschaftlichen Konsenserklärungen“ über ein Jahr lang dazu benutzt, die Diskussion über ein Laborleck zum Schweigen zu bringen.

Politik, nicht Wissenschaft, im Spiel

Wie Farrar ging es auch Collins und Fauci mehr um politische Auswirkungen als um die wissenschaftliche Wahrheit selbst. Am 2. Februar 2020 beschwerte sich Collins, nachdem ihm klipp und klar gesagt worden war, dass das Virus offenbar hergestellt wurde und wahrscheinlich aus der WIV entwichen war, dass „Stimmen der Verschwörung“ der Wissenschaft und der internationalen Harmonie „großen Schaden zufügen könnten“.

Selbst nach der Veröffentlichung von Andersens Erklärung über den natürlichen Ursprung des Virus war Collins immer noch beunruhigt darüber, dass die Theorie des Laborlecks nicht verschwinden würde. „Er fragte Fauci in einer E-Mail vom 16. April 2020, ob das NIH etwas tun könne, um dieser sehr destruktiven Verschwörung Einhalt zu gebieten. Fauci sagte ihm, er solle sie einfach ignorieren, sie würde schließlich verschwinden.

Das Problem war, dass neue Daten immer wieder auf Gentechnik und ein Leck im Labor hindeuteten, so dass die Theorie einfach nicht begraben bleiben wollte. Schlimmer noch: Förderanträge der EcoHealth Alliance beim NIAID zeigen, dass die USA genau die Forschung finanzierten, die zu diesem neuartigen Virus hätte führen können.

Die Beteiligten behaupten immer noch, dass die Wissenschaft und nicht die Politik ihr Handeln bestimmt hat, aber die Beweise sprechen eine andere Sprache. Wie ist es zu erklären, dass sich die anfänglichen Bedenken hinsichtlich der Gentechnik innerhalb von drei Tagen in einen felsenfesten Konsens darüber verwandelten, dass es sich um eine natürliche Evolution handelte?

Gleichzeitig macht Farrar in seinem Buch eine große Sache aus seinen Befürchtungen, dass der damalige Präsident Trump „das Virus China in die Schuhe schieben wollte“ und die Beweise für ein Laborleck missbrauchen könnte, um einen Krieg zu beginnen.

Wir sollen jedoch glauben, dass diese angebliche Angst vor einem Krieg keine Rolle spielte und dass sich die Wissenschaft in der Tat innerhalb weniger Tage ändern und sortieren kann. Nein, wenn überhaupt, dann sagt uns das, dass das wissenschaftliche Establishment China decken wird, koste es, was es wolle, aus Angst vor der Streichung von Mitteln und/oder dem Verlust der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit und des Ansehens.

Die Bereitschaft der US-Behörden, den Ursprung von SARS-CoV-2 zu vertuschen, bedeutet, dass Länder uns nun unbegrenzt und ungestraft mit Biowaffen angreifen können.

Zweifelsohne wollen Forscher, die sich mit gefährlicher Gain-of-Function-Forschung beschäftigen, ihre Arbeit fortsetzen – auch hier ohne Rücksicht auf die Kosten für die Menschheit. Wie Wade feststellt:

Die Zurückweisung ihrer ursprünglichen Schlussfolgerung durch Andersen, Garry und Holmes, die in der E-Mail vom 31. Januar 2020 zum Ausdruck kam, war für Collins und Fauci von großem Nutzen. Obwohl die Hauptverantwortung für ein Leck im Labor bei Shi am Wuhan Institute of Virology und bei den chinesischen Aufsichtsbehörden liegen würde, könnten Collins und Fauci einen Teil der Schuld dafür tragen, dass sie die Gain-of-Function-Forschung trotz ihrer offensichtlichen Risiken finanziert und dann nicht sichergestellt haben, dass die Empfänger der Zuschüsse alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben.

Das Endergebnis all dessen könnte genauso schlimm oder schlimmer sein als ein offener kinetischer Krieg. Die Bereitschaft der US-Behörden, den Ursprung von SARS-CoV-2 zu vertuschen, bedeutet, dass Länder uns nun unbegrenzt und ungestraft mit Biowaffen angreifen können.

Wenn es wirklich eine Verschwörung um den Ursprung von SARS-CoV-2 gab, sollte der Kongress danach suchen“, schreibt Wade. „Zuerst in den immer noch verschlossenen Akten der National Institutes of Health und der EcoHealth Alliance. Dann muss der Kongress Wissenschaftler, die frei von äußerem Druck oder Konflikten sind, bitten, den wahrscheinlichen Ursprung eines Virus neu zu bewerten, das inzwischen weltweit etwa 5 Millionen Menschen getötet hat.

Nicht alle Wissenschaftler sind vertrauenswürdig

In diesem Zusammenhang hat der Journalist Paul Thacker kürzlich ein weiteres Beispiel für schief gelaufene Wissenschaft untersucht:

Warum haben die Menschen kein Vertrauen in die Wissenschaft? fragt Thacker. „Weil Wissenschaftler, wie alle Menschen, nicht immer vertrauenswürdig sind … Manchmal hat man das Gefühl, dass die Forscher sich bemühen, den Menschen im Zeitalter von COVID Gründe zu geben, an der Wissenschaft zu zweifeln. Im jüngsten Beispiel entdeckte der DisInformation Chronicle, dass Forscher in einem der meistgelesenen wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel des Jahres 2020 die Behauptung, die COVID-19-Pandemie könne durch einen Laborunfall in China ausgelöst worden sein, als „Verschwörungstheorie“ bezeichneten.

Sie verstießen jedoch gegen die Veröffentlichungsethik, indem sie nicht offenlegten, dass der Artikel heimlich von zwei Wissenschaftlern redigiert worden war, deren Laborforschung sich mit der gentechnischen Veränderung von Coronaviren befasst. Der Kommentar mit dem Titel ‚No credible evidence supporting claims of the laboratory engineering of SARS-CoV-2’11 erschien in der Zeitschrift Emerging Microbes & Infections, die von Taylor and Francis herausgegeben wird. Laut E-Mails, die von U.S. Right to Know veröffentlicht wurden, scheinen die Autoren auch den normalen Prozess der Peer Review umgangen zu haben.

Wie Thacker berichtet, wurde der Kommentar von keinem Geringeren als Shi Zhengli von der WIV und Ralph Baric, Ph.D., von der University of North Carolina herausgegeben – beide haben die Art von riskanten gain-of-function-Experimenten mit Coronaviren durchgeführt, von denen angenommen wird, dass sie zu SARS-CoV-2 geführt haben.

Baric bat ausdrücklich darum, nicht als Autor des Artikels vor der Einreichung genannt zu werden, was einen direkten Verstoß gegen die Autorenschaftspolitik von Taylor and Francis darstellt. Weder die Namen von Baric noch von Zhengli erscheinen in der endgültigen Fassung des Artikels. Auch die Finanzierungsquellen wurden ausgelassen.

Vorsicht vor dem Impfstoff-Industriekomplex

Die Frage, ob wir einfach „der Wissenschaft vertrauen können“, wird angesichts des Aufstiegs des „industriellen Komplexes der Impfstoffindustrie“, in dem Führungskräfte von Impfstoffunternehmen Regierungspositionen unterwandern und umgekehrt, noch relevanter.

In einem Artikel in der Singapore Business Times vom 16. Februar 2021 warnt der stellvertretende Dekan der California Western Law School, James Cooper, davor, dass sich im Gefolge von COVID-19 eine Drehtür zwischen der Regierung und der Impfstoffindustrie entwickeln könnte. Wenn Sie mich fragen, gibt es diese Drehtür schon seit vielen Jahren.

Cooper zitiert die berühmte Rede des ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower zum militärisch-industriellen Komplex, in der er vor der heimtückischen Natur der Beziehungen zwischen der Regierung und den Waffenlieferanten warnte. Cooper befürchtet, dass die gleiche Art von heimtückischer Beziehung jetzt mit Big Pharma Gestalt annimmt, wo die Wissenschaft am Ende die zweite Geige hinter dem Profit spielt.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat ein starker militärisch-industrieller Komplex dafür gesorgt, dass die Waffenlieferanten mit staatlichen Beschaffungsprogrammen massive Gewinne erzielen und bewaffnete Konflikte auf der ganzen Welt verlängern konnten. Könnte das Gleiche für die präventiven medizinischen Lösungen für die Pandemie möglich sein? fragt Cooper. Um die derzeitigen Bewertungen der Unternehmen, die Impfstoffe und diagnostische Tests im Zusammenhang mit COVID herstellen, aufrechtzuerhalten, muss die Pandemie schließlich ein Dauerzustand werden …

[Die unbeabsichtigten Folgen der Schaffung einer milliardenschweren Impfstoffindustrie, die noch vor einem Jahr nicht existierte, sollten nicht ignoriert werden. In der vorherigen US-Regierung gab es Befürchtungen, dass die Politik die Wissenschaft verdrängt. Es besteht die Gefahr, dass die Wissenschaft gegenüber der Wirtschaft in den Hintergrund gerät: Angesichts des Potenzials noch größerer finanzieller Gewinne könnten sich randomisierte kontrollierte Versuche und von Experten begutachtete Studien als zweitrangig erweisen.

Um Herrn Eisenhower am Ende seiner Rede zu zitieren: In den Regierungsräten müssen wir uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss erlangt, sei er nun erwünscht oder unerwünscht. Das Potenzial für den verhängnisvollen Aufstieg unangebrachter Macht ist vorhanden und wird fortbestehen.

In der Tat ist es unwahrscheinlich, dass die Pharmakonzerne die mRNA-Industrie, die dank des vermeintlichen Notstands von COVID-19 vorzeitig entstehen konnte, bereitwillig loslassen werden. Neue Viren und neue Impfstoffe sind das sprichwörtliche Schloss und der Schlüssel zum größten und gefährlichsten Finanzbetrug, den die Welt je gesehen hat.

Das Endergebnis dieses Impfstoff-Industriekomplexes ist der Aufstieg eines weltweiten Totalitarismus und eines globalen Völkermordes. Noch nie war es so wichtig wie heute, unsere Regierungschefs auf ihre wahre Loyalität hin zu überprüfen.

