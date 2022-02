Das Land mit einer der höchsten Impfraten hat in dieser Woche die höchste Zahl an COVID-Todesfällen pro Million Menschen

Land mit einer der höchsten Impfraten hat in dieser Woche die höchste Zahl an COVID-Todesfällen pro Million Menschen – 80 % der schweren Fälle sind vollständig geimpft

Vor zehn Tagen empfahl ein „Expertengremium“ in Israel eine vierte Dosis des COVID-Impfstoffs zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus.

Nach Angaben von Reuters hat Israel bisher mindestens 17.879.314 Dosen COVID-Impfstoff verabreicht. Wenn man davon ausgeht, dass jede Person 2 Dosen benötigt, reicht das aus, um etwa 98,7 % der Bevölkerung des Landes zu impfen.

Aber es scheint nicht zu helfen.

Israel hat jetzt die höchste COVID-Todesrate pro eine Million Menschen in der Welt.

Vielleicht bringt die FÜNFTE Impfung den gewünschten Erfolg?

Israel. A complete failure of policy.

