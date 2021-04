Die vom Menschen verursachte Bedrohung durch Biowaffen geht weiter

mercola.com

Das NIH und das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci haben Gain-of-Function-Forschung zu Coronaviren finanziert. Mehrere solcher Zuschüsse wurden an die EcoHealth Alliance vergeben, die wiederum einen Teil dieser Forschung an das Wuhan Institute of Virology (WIV) untervergeben hat.

Ein Schlupfloch im Überprüfungsprozess, der eingerichtet wurde, um die Sicherheit von gain-of-function-Forschung zu gewährleisten, erlaubt es den finanzierenden Institutionen, die Überprüfung zu umgehen. Fauci und das NIAID werden beschuldigt, den Überprüfungsprozess für einige der am WIV durchgeführten Forschungen zu umgehen .

Zwei lange Berichte wurden veröffentlicht, in denen Faucis fragwürdige Forschungsaktivitäten und Versuche, die Öffentlichkeit in Bezug auf eine Reihe von Themen in die Irre zu führen, detailliert beschrieben wurden, darunter der Nutzen von Hydroxychloroquin, die Wirksamkeit von Masken und die Möglichkeit, dass SARS-CoV-2 eine Laborschöpfung ist.

Viele wussten, dass in der WIV an Coronaviren und anderen gefährlichen Krankheitserregern geforscht wurde und dass das Labor bekannte Sicherheitsmängel aufwies, doch scheint nichts getan worden zu sein, um die Sicherheit zu erhöhen und einen Ausbruch zu verhindern.

Während Regierungsbeamte Sie glauben machen wollen, dass SARS-CoV-2 eine der größten Bedrohungen für das Leben auf der Erde ist, ist die Realität, dass die von ihnen finanzierte Gain-of-Function-Forschung eine weitaus größere Bedrohung darstellt. Selbst wenn die COVID-19-Pandemie nicht das Ergebnis dieser Art von Forschung war, sagt uns die Geschichte, dass es ein weiteres Leck geben wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, weshalb wir die Funktionsgewinnungsforschung verbieten müssen, weltweit.

Wir berichteten zuerst über dieses Thema mit meinem Interview mit Francis Boyle vor über einem Jahr, das weit über eine Million Aufrufe erhielt. Natürlich wurde unsere Berichterstattung als Fake News verunglimpft und von YouTube entfernt, aber jetzt ein Jahr später scheint es, die Fakten bestätigen unsere Spekulationen.

In dem Bericht von Sky News vom 4. April 2021 fasst die preisgekrönte Investigations-Autorin Sharri Markson die Ergebnisse des Untersuchungsteams der Weltgesundheitsorganisation zusammen, das mit der Identifizierung des Ursprungs von SARS-CoV-2 beauftragt war.

Sie bezeichnet den Bericht als „PR-Übung für China“ und nennt die Schlussfolgerung des Teams, dass eine der wahrscheinlichsten Herkunftstheorien darin besteht, dass das Virus in oder auf gefrorenen Lebensmitteln aus Übersee nach Wuhan gelangte, „peinlich“. Wie Markson anmerkt, machte sogar der Generaldirektor der WHO einen Rückzieher, um die Glaubwürdigkeit der Organisation zu retten.

Wie die Washington Post am 30. März 2021 berichtete, haben sich der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, und 13 weitere führende Politiker der Welt nun der US-Regierung angeschlossen und ihre „Frustration über den Grad des Zugangs, den China einer internationalen Mission nach Wuhan gewährt hat, zum Ausdruck gebracht.“

Laut Ghebreyesus hat das Team „nicht ‚umfassend genug‘ die Möglichkeit untersucht, dass das Virus durch einen Zwischenfall im Labor in den Menschen eingeschleppt wurde“, was daher zusätzliche Studien mit „zeitnaher und umfassenderer Datenweitergabe“ erforderlich machen wird.

NIH hat „Systematisch vereitelt“ Aufsichtsbemühungen

Ich habe zuvor detailliert beschrieben, wie die National Institutes of Health (NIH) und das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci, Gain-of-Function-Forschung über Coronaviren finanziert haben. Mehrere dieser Zuschüsse wurden an die EcoHealth Alliance vergeben, die wiederum einen Teil dieser Forschung an das Wuhan Institute of Virology (WIV) untervergeben hat.

Die EcoHealth Alliance wird von Dr. Peter Daszak geleitet, der auch im Untersuchungsteam der WHO ist und der viele Gründe hat, die Wahrheit zu verbergen, sollte das Virus tatsächlich vom WIV stammen. Im Jahr 2014 wurde ein bundesweites Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung verhängt, die sich darauf konzentriert, Krankheitserreger virulenter und tödlicher zu machen, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit.

Nachdem das Moratorium im Jahr 2017 aufgehoben wurde, wurde ein spezielles Prüfgremium, das Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight, oder P3CO Review Framework, innerhalb des Department of Health and Human Services (DHHS) geschaffen, um zu bewerten, „ob Zuschüsse, die gefährliche Krankheitserreger, wie Coronaviren zu verbessern, sind die Risiken wert und dass angemessene Schutzmaßnahmen vorhanden sind,“ Daily Caller berichtet.

Laut Richard Ebright, Professor an der Rutgers University, wurde ein NIH-Zuschuss für Forschung, die die Modifikation von Fledermaus-Coronaviren am WIV beinhaltete, durchgeschmuggelt, weil das NIAID es versäumte, es zur Überprüfung zu kennzeichnen. Mit anderen Worten, das WIV erhielt Bundesmittel vom NIAID, ohne dass die Forschung zuerst grünes Licht vom HHS-Prüfungsausschuss erhielt. Laut dem Daily Caller:

„Der Überprüfungsrahmen teilte die Aufsichtspflichten zwischen zwei Gruppen auf – der finanzierenden Agentur … und dem P3CO Review Committee … Das Komitee ist verantwortlich für die Empfehlung, ob ein Forschungszuschuss, der Gain-of-Function beinhaltet, zusätzliche Maßnahmen zur Risikominderung beinhalten muss … Aber das Komitee wird über jeden Zuschuss im Dunkeln gelassen, bis die finanzierende Agentur einen für seine Überprüfung kennzeichnet …

Ebright sagte, dass die Büros des Direktors des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – die Unterbehörde, die EcoHealth finanzierte – und die NIH „systematisch das HHS P3CO Framework vereitelt – ja systematisch zunichtegemacht haben, indem sie sich weigerten, Vorschläge zur Überprüfung zu kennzeichnen und weiterzuleiten“ …

Wäre der Zuschuss von EcoHealth einer P3CO-Prüfung unterzogen worden, hätte ein HHS-Gremium den Zuschuss unabhängig bewertet und, falls nötig, zusätzliche Biokontaminationsmaßnahmen empfohlen, um mögliche Lecks im Labor zu verhindern – oder sogar empfohlen, den Zuschuss ganz zu verweigern.“

Sagt die NIAID die Wahrheit?

Ein Sprecher von NIAID teilte dem Daily Caller mit, dass der betreffende Zuschuss nicht zur Überprüfung weitergeleitet worden sei, da er nicht „die Verbesserung der Pathogenität oder Übertragbarkeit der untersuchten Viren“ beinhaltete. Das Problem ist, dass das H3-Überprüfungskomitee nach dem P3CO-Rahmenwerk nicht verpflichtet ist, die Bestimmung der Finanzierungsagentur, in diesem Fall der NIAID, zu überprüfen.

Laut Ebright ist dies ein Schlupfloch, das leicht missbraucht werden kann. In diesem Fall ist er mit der Aussage des NIAID, dass es sich bei der Forschung nicht um Gain-of-Function-Forschung handelt, überhaupt nicht einverstanden. Der Daily Caller schreibt:

„Ebright sagte dem DCNF, dass das NIAID falsch lag, als es feststellte, dass der EcoHealth-Zuschuss nicht die Verbesserung der Übertragbarkeit von Coronaviren auf Basis chinesischer Fledermäuse beinhaltete.

Er sagte, dass die Zusammenfassung des Projekts für das Steuerjahr 2019, die sich auf „In-vitro- und In-vivo-Infektionsexperimente“ mit Coronaviren bezog, „eindeutig“ eine Risiko-Nutzen-Überprüfung nach dem HHS P3CO Framework erforderte. Andere Wissenschaftler sagten, dass EcoHealths NIH-finanzierte Arbeit in China Gain-of-Function-Forschung an fledermausbasierten Coronaviren beinhaltete.

‚Es ist schwer zu überbetonen, dass die zentrale Logik dieses Zuschusses darin bestand, das pandemische Potential von SARS-verwandten Fledermaus-Coronaviren zu testen, indem man solche mit pandemischem Potential herstellt, entweder durch Gentechnik oder Passage, oder beides‘, schrieben Drs. Jonathan Latham und Allison Wilson im Juni [2020].“

Der Abgeordnete Scott Perry, ein Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, sagt nun, dass Fauci wirklich antworten muss, warum seine Agentur die Aufsicht über die am WIV durchgeführten Forschungsarbeiten umgangen hat, und beabsichtigt, Fauci zur Aussage hinzuzuziehen. Er ist jedoch pessimistisch in Bezug auf eine offene Anhörung, die tatsächlich stattfindet, da es unwahrscheinlich ist, dass die Hausdemokraten sie unterstützen. Perry sagte dem Daily Caller:

„Wenn es um die Aufsicht über US-Steuergelder geht, die an die Kommunistische Partei Chinas gehen, scheint Dr. Fauci buchstäblich am Friedhof vorbei zu pfeifen … Wir scheinen so unbekümmert mit diesem Genehmigungsparadigma für diese Finanzierung umzugehen, und die Definitionen erlauben es scheinbar, mit einem Lastwagen durch sie hindurchzufahren, wenn es darum geht, was gain-of-function research ist und was nicht.

Es scheint mir, dass dies absichtlich so gemacht wurde, damit diese Art von Forschung an diesen Orten ohne jede Art von Prüfung durchgeführt werden kann. Und dies ist das Ergebnis davon.“

Faucis „kriminelle Verstöße“ brauchen eine Überprüfung

Fauci hat allerdings mehr als nur ein oder zwei Fragen zu beantworten, wenn man bedenkt, dass mindestens zwei lange Berichte veröffentlicht wurden, in denen Faucis fragwürdige Forschungsaktivitäten und Versuche, die Öffentlichkeit in Bezug auf eine Reihe von Themen in die Irre zu führen, detailliert beschrieben wurden, einschließlich der Vorteile von Hydroxychloroquin, der Wirksamkeit von Masken und der Möglichkeit, dass SARS-CoV-2 eine Laborschöpfung ist.

Indem er die Macht des NIAID während der angeblichen Pandemie nutzte, unterdrückte Dr. Anthony Fauci aktiv bewährte medizinische Gegenmaßnahmen, die von wissenschaftlichen Verfahren verwendet und validiert wurden, die Alternativen zu den Produkten boten, die von seinen konspirativen Einrichtungen finanziert wurden, für die er direkte Finanzmittel bereitgestellt hatte und für die er materielle und immaterielle Vorteile erhalten würde. ~ David E. Martin

Der eine Bericht, „Dr. Fauci’s COVID-19 Treachery“ (Dr. Faucis COVID-19 Verrat), wurde von Dr. Peter Breggin geschrieben und im Oktober 2020 veröffentlicht. Der andere, ein 205-seitiges Papier mit dem Titel „The Fauci/COVID-19 Dossier, “ wurde von Dr. David E. Martin zusammengestellt, in dem er „zahlreiche kriminelle Verstöße“ von Fauci, der CDC und anderen auflistet, „die mit dem COVID-19-Terrorismus in Verbindung gebracht werden können.“ Hier ist nur eine kleine Auswahl von Absätzen aus Martins Papier:

„Indem er die Macht des NIAID während der angeblichen Pandemie nutzte, unterdrückte Dr. Anthony Fauci aktiv bewährte medizinische Gegenmaßnahmen, die in wissenschaftlichen Verfahren verwendet und validiert wurden, die Alternativen zu den Produkten boten, die von seinen konspirativen Einrichtungen finanziert wurden, für die er direkte Finanzmittel bereitgestellt hatte und für die er materielle und immaterielle Vorteile erhielt …

Der Direktor des NIAID, Dr. Anthony Fauci, ist bei erteilten US-Patenten als Erfinder aufgeführt. Keines davon wird in NIAID-, NIH- oder GAO-Berichten über aktive Lizenzierung aufgeführt, obwohl Dr. Fauci Berichten zufolge gezwungen war, für seine Interleukin-2-‚Erfindung‘ bezahlt zu werden …

Durch nicht wettbewerbsfähige Zuschüsse an Ralph Baric von UNC Chapel Hill, Auswahl der Laborstandorte für Biosicherheitsstufe 4, Festlegung von Preisen für Remdesivir- und mRNA-Therapien von Moderna und Pfizer, NIAID, CDC, und das US Department of Health and Human Services wurden bei der Zuteilung von Bundesmitteln an konspirative Parteien ohne unabhängige Überprüfung beteiligt.

Um den 12. März 2020 herum haben die CDC und Dr. Fauci vom NIAID in dem Bestreben, ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu bereichern, indem sie sich zusätzliche Gelder von Bundes- und Stiftungsakteuren sicherten, beschlossen, die Tests auszusetzen und COVID-19 allein durch die launische Darstellung der Symptome zu klassifizieren.

Dr. Fauci zwang die Öffentlichkeit, sich auf das COVID Tracking Project zu verlassen – das von der Bloomberg, Zuckerberg und Gates Foundation finanziert und von einem Medienunternehmen – und nicht von einer Gesundheitsbehörde – präsentiert wurde. Er benutzte eine betrügerische Testtechnologie (RT-PCR), um „COVID-Fälle“ mit positiven PCR-Tests bei Lebenden zu verwechseln, während er darauf bestand, dass COVID-Todesfälle allein durch Symptome gezählt werden.

Dies setzte die Marktnachfrage nach seiner gewünschten Impfagenda fort, die von ihm und seinen verschwörerischen Parteien auf der ganzen Welt bis heute rezitiert wurde. Es war nicht überraschend, dass dies durch den offensichtlichen Rückgang der Fälle erforderlich wurde, die die Kriterien von Dr. Fauci und anderen darstellten, um den Bürgern ihre Rechte zu entziehen.

Während Moderna von Anthony Fauci und seiner NIAID über Hunderte Millionen Dollar an Treue und Befürwortung verfügt, war es seit seiner Gründung an illegalen Patentaktivitäten beteiligt und zeigte Missachtung des US-Patentrechts. Um die Sache noch schlimmer zu machen, hat die US-Regierung das Unternehmen finanziell unterstützt, obwohl die Risiken von Patentverletzungen, für die sie entschädigt werden, nicht offengelegt wurden.“

Viele waren sich der Bedrohung durch das Laborleck bewusst, unternahmen aber nichts

Die harte Realität ist, dass viele Menschen, sowohl in den USA als auch in China, wussten, dass am WIV an Coronaviren und anderen gefährlichen Krankheitserregern geforscht wurde und dass das Labor bekannte Sicherheitslücken aufwies. Dennoch scheint nichts getan worden zu sein, um die Sicherheit zu erhöhen und einen Ausbruch zu verhindern.

Wie die National Review16 im Juli 2020 berichtete, schrieben amerikanische Beamte des Außenministeriums, die das WIV im Jahr 2018 besuchten, zwei separate Memos – eines im Januar und eines im April – in denen sie Sicherheitsbedenken anführten. Dazu gehörten „ein Mangel an hochqualifizierten Technikern und Ermittlern, die für den sicheren Betrieb eines Labors der [Biosicherheitsstufe] 4 erforderlich sind, und ein Mangel an Klarheit in den entsprechenden Richtlinien der chinesischen Regierung.“

„Diese Memos beweisen nicht, dass die SARS-CoV-2-Pandemie durch einen Laborunfall verursacht wurde“, schrieb die National Review, „Aber sie entkräften eines der wenig plausiblen Argumente gegen die Laborunfalltheorie: Dass die chinesischen Wissenschaftler, die am WIV arbeiteten, einfach zu professionell und fleißig waren, um jemals einen Unfall zu haben, der ein ansteckendes Virus freisetzte.“

Ironischerweise ist dies genau das Argument, das von dem korrumpierten Untersuchungsteam der WHO präsentiert wurde. Der Leiter des Teams, der dänische Wissenschaftler für Lebensmittelsicherheit und Zoonose, Ben Embarek, gab zu Protokoll, dass Laborunfälle „extrem selten“ sind; daher ist es „sehr unwahrscheinlich“, dass SARS-CoV-2 aus dem WIV oder einem anderen Labor entkommen sein könnte – so sehr, dass das Team die Möglichkeit komplett verwarf und sagte, es würde sie nicht mehr in Betracht ziehen.

In der Zwischenzeit kommt es in der realen Welt allein in den USA im Durchschnitt zweimal pro Woche zu Zwischenfällen mit gefährlichen Krankheitserregern und in virologischen Labors wurde das ursprüngliche SARS-Virus bei nicht weniger als vier verschiedenen Gelegenheiten versehentlich freigesetzt.

Gain-of-Function-Forschung ist die wahre Bedrohung

Während die Gesundheitsbehörden Sie glauben machen wollen, dass SARS-CoV-2 eine der ernsthaftesten Bedrohungen für das Leben auf der Erde ist, ist die Realität, dass die von ihnen finanzierte Gain-of-Function-Forschung eine viel größere Bedrohung darstellt. Es ist durchaus möglich, dass die COVID-19-Pandemie das Ergebnis dieser Art von Forschung war, aber selbst wenn es nicht so war, sagt uns die Geschichte, dass es eine weitere Freisetzung, ein weiteres Leck, einen weiteren Unfall geben wird. Sie passieren viel häufiger, als man sich gerne vorstellt.

Schon jetzt, wie in „New Engineered Coronaviruses Are Under Development“ und „Bioweapons Labs Get More NIH Funding for Deadly Research“ beschrieben, basteln Wissenschaftler an SARS-CoV-2 herum und versuchen zu sehen, ob sie eine noch schlimmere Version herstellen können. In der Zwischenzeit trommelt dasselbe Establishment Panik auf die Straßen und warnt vor neuen, infektiöseren und gefährlicheren Varianten. Nie sagen sie, dass sie auch damit beschäftigt sind, diese zu erschaffen.

Diese Heuchelei muss aufhören. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Gain-of-Function-Forschung weltweit verbieten müssen. Wir brauchen sie nicht. Wie Marc Lipsitch in seinem 2018 erschienenen Beitrag „Why Do Exceptionally Dangerous Gain-of-Function Experiments in Influenza?“ feststellt:

„Während es unbestreitbar bestimmte Fragen gibt, die nur durch Gain-of-Function-Experimente in hochpathogenen Stämmen beantwortet werden können, sind diese Fragen eng gefasst und es ist unwahrscheinlich, dass sie die Ziele des öffentlichen Gesundheitswesens wie die Impfstoffproduktion und die Pandemievorhersage sinnvoll voranbringen.

Alternative Ansätze zur experimentellen Influenza-Virologie und zur Charakterisierung bestehender Stämme sind im Allgemeinen völlig sicher, haben einen höheren Durchsatz, sind verallgemeinerungsfähiger und weniger kostspielig als die Erzeugung von PPP [potenziellen Pandemieerregern] im Labor und können dadurch die öffentliche Gesundheit besser informieren.

In der Tat wurde praktisch jedes Ergebnis der jüngsten PPP-Experimente, das wegen seines Wertes für die öffentliche Gesundheit zitiert wurde, durch ähnliche Ergebnisse mit sicheren Methoden vorweggenommen.“

Während der Ursprung von SARS-CoV-2 noch nicht abschließend bewiesen ist, wurde in einem 2015 in Nature veröffentlichten Artikel diskutiert, wie ein „im Labor hergestelltes Coronavirus, das mit SARS verwandt ist“, das in der Lage ist, menschliche Zellen zu infizieren, eine Debatte darüber ausgelöst hat, ob diese Art von Forschung die Risiken wert ist oder nicht:

„Obwohl das Ausmaß des Risikos schwer abzuschätzen ist, weist Simon Wain-Hobson, ein Virologe am Institut Pasteur in Paris, darauf hin, dass die Forscher ein neuartiges Virus geschaffen haben, das in menschlichen Zellen ‚bemerkenswert gut wächst‘. Wenn das Virus entkommen würde, könnte niemand die Flugbahn vorhersagen‘, sagt er.“

Im Nachhinein haben wir jetzt eine viel klarere Vorstellung davon, was die Freisetzung eines solchen Virus anrichten kann. Wir können es dem Glück zuschreiben, dass sich SARS-CoV-2 als um Größenordnungen weniger tödlich herausstellte als zunächst vermutet, obwohl sich die staatlichen Eindämmungsmaßnahmen als verheerend und ebenfalls tödlich erwiesen haben. Wenn diese Art der Forschung weitergehen darf, haben wir beim nächsten Leck vielleicht nicht mehr so viel Glück.

Quellen: