Ein Toter, drei neurologisch behinderte und „zahlreiche“ Impfreaktionen in einem winzigen indigenen Dorf

LYTTON, British Columbia, 14. April 2021 – Ein Patient starb, zwei litten unter anaphylaktischen Reaktionen, drei hatten anhaltenden Schwindel, Muskelschwäche und chronische Schmerzen und „zahlreiche“ Patienten entwickelten allergische Reaktionen, nachdem sie eine erste Dosis von erhalten hatten Laut einem lokalen Arzt, der in dem winzigen Dorf Lytton in Fraser Valley, British Columbia, arbeitet, wird der COVID-19-Impfstoff von Moderna 900 überwiegend indigenen Völkern verabreicht.

„Ich war ziemlich beunruhigt über die hohe Rate schwerwiegender Nebenwirkungen dieser neuartigen Behandlung“, schrieb Hausarzt Charles Hoffe in einem Brief an die Gesundheitsbeauftragte der Provinz British Columbia, Bonnie Henry, vom 5. April.

Ein 72-jähriger Patient mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), aber ohne zugrunde liegende Herz-Kreislauf-Erkrankung, beklagte sich darüber, dass er nach Erhalt einer ersten Dosis des experimentellen COVID-Impfstoffs von Moderna und 24 Tage nach der Injektion „sehr plötzlich“ immer weniger atemlos war und unerwartet “, hieß es in dem Brief.

Drei von Hoffe-Patienten haben „anhaltende und behindernde neurologische Defizite“, einschließlich anhaltender „Behinderung von Schwindel“, „neuromuskulärer Schwäche mit oder ohne sensorischen Verlust“ und „chronischen Schmerzen“ mit oder ohne Kopfschmerzen. Diese Beschwerden hielten 10 Wochen nach den Impfungen des Moderna-Impfstoffs an.

„Es muss betont werden, dass diese Menschen keine kranken Menschen waren, die wegen einer verheerenden Krankheit behandelt wurden“, schrieb Hoffe. „Dies waren zuvor gesunde Menschen, denen eine experimentelle Therapie mit unbekannten langfristigen Nebenwirkungen angeboten wurde, um sie vor einer Krankheit zu schützen, die die gleiche Sterblichkeitsrate wie die Grippe aufweist. Leider ist ihr Leben jetzt ruiniert. “