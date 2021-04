UK: „Covid-Mashal“ die vergehen der Bürger an die Polizei melden

Sie haben keine Befugnisse um die Bürger zu betrafen werden aber die Polizei rufen.

Die britischen Stadtverwaltungen setzen mehr „COVID-Marschalls“ auf der Straße ein, um Leute bei der Polizei anzuzeigen, die sich nicht ordnungsgemäß an die sozial Distanzierung halten.

Nachdem die Regierung am Montag einige Abriegelungsbeschränkungen aufgehoben hatte, durften Bars und Restaurants im Freien öffnen.

Dies veranlasste die Medien, wieder einmal hysterisch auf die Menschen zu zeigen, die es wagten, sich zu amüsieren, um eine weitere erfundene Panik über eine „vierte Welle“ des Virus zu schüren, die zurückkehrt, obwohl Großbritannien unter den großen Ländern eine der niedrigsten Fallraten der Welt hat.

Hard to believe this is central London on a Monday night as opposed to some decadent festival.



Spontaneous cheering. People quite literally dancing in the streets- the liberation is palpable. pic.twitter.com/gxHeuKcood