Die von Peter Thiel unterstützte Gesellschaft für Psychedelika kauft die Mehrheit an der Firma für Schnittstellen zur Gehirnsteuerung

ATAI Life Sciences, ein vom Risikokapitalgeber und freiheitsliebenden Milliardär Peter Thiel unterstütztes Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf die experimentelle Behandlung psychischer Störungen mit psychedelischen Medikamenten spezialisiert hat, hat die Mehrheit an einer Firma gekauft, die daran arbeitet, den Geist mit Maschinen zu verschmelzen.

Wie CNBC berichtet, hat die in Berlin ansässige ATAI eine Mehrheitsbeteiligung an Psyber erworben, einer von mehreren Firmen, die an einer Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie arbeiten, die es theoretisch eines Tages ermöglichen könnte, dass Menschen sich selbst an einen intelligenten Toaster (oder etwas Interessanteres, wie einen Roboter/Computer) anschließen. Auf den ersten Blick mag dies eine merkwürdige Paarung sein, denn die erste Verbindung zwischen Psychedelika und Transhumanismus, die einem in den Sinn kommt, ist, dass diejenigen, die auf ersterem stehen, dazu neigen, viel über letzteres zu reden.

Aber ATAI sagte gegenüber CNBC, dass Psybers frühe Forschung zur elektrischen Aktivität im Gehirn, der erste Schritt zur Übersetzung von neuronaler Aktivität in Maschinensprache und umgekehrt, auch für die Entwicklung von psychedelischen Therapien nützlich sein wird. Die gleichen Daten, die Psyber analysiert, könnten auch Erkenntnisse darüber liefern, wie psychedelische Drogen ihre subjektiven Wirkungen erzeugen und ihre Sicherheit und Wirksamkeit verbessern, so ATAI. Das Unternehmen deutete auch an, dass Brain-Control-Interfaces eines Tages eine Rolle in der psychedelischen Therapie selbst spielen könnten.

„Die Kombination von Medizin und BCI-gestützter Therapie setzt den Patienten fest in den Fahrersitz, da sie sich an die spezifischen Bedürfnisse des Individuums anpasst“, sagte David Keene, ATAIs Anzeige für digitale Therapeutika, in einer Stellungnahme gegenüber CNBC.

Thiels Firma, Thiel Capital, ist ein Hauptinvestor in ATAI und führte die Finanzierung mit 125 Millionen Dollar im November 2020 und 157 Millionen Dollar im März an. Berichten zufolge könnte das Unternehmen bereits in den nächsten Wochen einen Börsengang durchführen.

Thiel ist ein Techno-Libertärer, der seit langem versucht, nicht mehr nur ein rhetorischer unsterblicher Vampir zu sein, sondern auch einer zu werden. Er hat die Forschung in verschiedenen Biotech-Unternehmen in Bereichen wie experimentelle Therapien, Lebensverlängerung und Transhumanismus finanziert. Er ist ein großer Befürworter des Erreichens der technologischen Singularität durch die Menschheit, einer hypothetischen Zukunft, in der der wissenschaftliche Fortschritt ein exponentielles, unumkehrbares Tempo erreicht, was zu Dingen wie der Schaffung digitaler Superintelligenzen oder der Aufhebung der Unterscheidung zwischen Menschen und Maschinen führt. Das würde es ihm vermutlich auch erlauben, ewig zu leben, solange das Gehirn-Steuerungs-Interface gebaut wird.