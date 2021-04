Dritte Welle: Ja oder Nein?

(Über die Situation in der Schweiz; die obige Grafik zeigt die Schweizer Lebenserwartung, 1880-2020).

Die obige Grafik der Universität Lausanne zeigt die Schweizer Lebenserwartung von 1880 bis 2020. Gegenüber 2019 sank die Lebenserwartung im Jahr 2020 vorübergehend um 7,5 Monate oder 0,7% und lag damit wieder auf dem Niveau von 2015. Der Rückgang ist vergleichbar mit Rückgänge in den 1960er und 1930er Jahren jedoch in den letzten Jahrzehnten außergewöhnlich. Mit der Grippe von 1918 betrug der Rückgang der Lebenserwartung weitere 10 Jahre oder fast 20%. Die Seroprävalenz von Sars-CoV-2-Antikörpern lag in der Schweiz bis Ende 2020 bei etwa 15% . Zum Vergleich: In der stark betroffenen Metropolregion Paris waren es im März rund 36% .

Ungefähr 60% der Todesfälle durch Schweizer Korona ereigneten sich in Pflegeheimen