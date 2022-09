Die wachsende Bedrohung durch Bill Gates “Global Health”

Passen die Worte „global“ und „Gesundheit“ sinnvoll zusammen? Nach COVID-19, einer Pandemie, die nun von Abriegelungseiferern wie Jacinda Ardern und Joe Biden als im Wesentlichen überwunden erklärt wird (und bei der sogar die Weltgesundheitsorganisation sagt, das „Ende sei in Sicht“), ist es an der Zeit, diesen Aspekt der Globalisierung zu überprüfen. Einerseits scheint es offensichtlich, dass eine ansteckende Krankheit in einem Land leicht auf der ganzen Welt verbreitet werden kann, was eine Sorge um die Gesundheit auf globaler Ebene rechtfertigt. Andererseits machen sich die meisten Menschen keine Gedanken über die Prävalenz von Diabetes mellitus auf einem weit entfernten Kontinent. Sie machen sich keine Gedanken über etwas so Abstraktes und Nebulöses wie globale Gesundheit, genauso wenig wie über globales Glück oder globale Ernährung.

Das Konzept der globalen Gesundheit muss hinterfragt werden, denn wie im Falle von COVID-19 vermutet, könnten hinter der Förderung dieses Konzepts auch tiefer liegende Motive (wie digitale Identitätssysteme) stehen. Trotz guter Absichten ist es heute ein Rammbock in der Schlacht, um den Planeten zu allen möglichen Initiativen zu bewegen, die weniger mit Gesundheit als mit Politik zu tun haben. Und diese Politik dient angeblich der Verfolgung einer fortschrittlichen Ideologie. In diesem Artikel wollen wir das wahre Wesen der globalen Gesundheit anhand der Weltgesundheitsorganisation (WHO), von Global Health Now, dem Organ der Bloomberg School of Public Health der Johns Hopkins University, und der Zeitschrift Lancet aufzeigen.

Was ist globale Gesundheit?

Globale Gesundheit lässt sich nicht ohne Weiteres definieren, und es ist auch nicht klar, wann der Begriff zum ersten Mal verwendet wurde. Bereits in den 1950er-Jahren sprachen einige Epidemiologen von globaler Gesundheit, doch im Allgemeinen wurde der Begriff „internationale Gesundheit“ verwendet. Letzterer ist nach wie vor gebräuchlich, doch während sich seine Verwendungshäufigkeit in akademischen Zeitschriften verfünffacht hat, wurde der Begriff „globale Gesundheit“ bis zur Jahrtausendwende mehr als 700 Mal verwendet.

Eine Studie unter Personen, die im Bereich der internationalen Gesundheit tätig sind, ergab, dass „etwa die Hälfte der Befragten überzeugt war, dass es keinen Bedarf für eine neue Terminologie gebe und dass die Bezeichnung ‚globale Gesundheit‘ ein bedeutungsloser Jargon sei“. Andere, die den neuen Begriff befürworteten, „schienen nicht in der Lage zu sein, ihn klar zu formulieren oder zu definieren“. Die aktuelle Definition, die in Wikipedia zu finden ist und einem Artikel aus dem Lancet aus dem Jahr 2009 entnommen wurde, lautet: „Der Bereich des Studiums, der Forschung und der Praxis, der sich vorrangig mit der Verbesserung der Gesundheit und der Verwirklichung der gesundheitlichen Chancengleichheit für alle Menschen weltweit befasst“. Das mag philanthropisch klingen, aber schauen wir mal, wie das läuft.

Weltgesundheitsorganisation

Wenn man als Epizentrum der globalen Gesundheit gelten kann, dann in Genf in den Büros der Weltgesundheitsorganisation, die damit beauftragt ist:

…die leitende und koordinierende Behörde für Gesundheit innerhalb des Systems der Vereinten Nationen. Sie ist verantwortlich für die Führung in globalen Gesundheitsfragen, die Gestaltung der Gesundheitsforschungsagenda, die Festlegung von Normen und Standards, die Formulierung evidenzbasierter politischer Optionen, die Bereitstellung technischer Unterstützung für Länder sowie die Überwachung und Bewertung von Gesundheitstrends.

Wie man sieht, steht hier die „globale Gesundheit“ im Vordergrund, aber es ist interessant zu untersuchen, wie die WHO die Agenda bestimmt. Während die meisten Menschen davon ausgehen, dass die Agentur von den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen finanziert wird, ist dies nur teilweise richtig. Anfang der 1990er Jahre zeigte eine Studie, dass es „eine entscheidende Verschiebung von der überwiegenden Abhängigkeit vom ‚regulären Haushalt‘ der WHO – der sich aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Bevölkerungszahl und des Bruttosozialprodukts zusammensetzt – hin zu einer stark gestiegenen Abhängigkeit von außerbudgetären Mitteln“ gab.

Mitte der 1980er-Jahre beliefen sich die außerbudgetären Mittel auf 437 Millionen Dollar, was in etwa dem regulären Haushalt von 543 Millionen Dollar entsprach. Anfang der 1990er-Jahre überstiegen sie jedoch den regulären Haushalt um 21 Millionen Dollar und machten damit 54% des WHO-Haushalts aus. Unter diesen Geldgebern ist die Bill & Melinda Gates Foundation hervorzuheben, die im Jahr 2021 789 Millionen Dollar beisteuerte und damit den Beitrag der USA um 50 Millionen Dollar übertraf. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Bill Gates bei der Bekämpfung von COVID-19 eine führende Rolle spielen konnte.

Wie wir noch zeigen werden, ist der allgegenwärtige Einfluss der Gates-Stiftung fast überall, wo der Begriff „globale Gesundheit“ auftaucht, offensichtlich. Die Gates-Stiftung finanziert nicht nur die WHO, sondern ist auch ein bedeutender Geldgeber der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, und sie hat die Arbeit von mindestens zwei Lancet-Kommissionen für globale Gesundheit unterstützt: die Lancet Global Health Commission on High Quality Health Systems in the SDG Era und die Lancet Commission on Education of Health Professionals for the 21st Century. In jüngster Zeit wurde der unzulässige Einfluss der Gates-Stiftung auf die weltweite Einführung des Impfstoffs COVID-19 in einem gemeinsamen Bericht von Politico und WELT mit dem Titel „How Bill Gates and Partners Used their Clout to Control the Global Covid Response – With Little Oversight“ (Wie Bill Gates und seine Partner ihren Einfluss nutzten, um die globale Covid-Reaktion zu kontrollieren – mit wenig Aufsicht) aufgedeckt.

Der Politico-Bericht geht davon aus, dass es zu Beginn der Pandemie zu einer „stetigen, fast unaufhaltsamen Machtverschiebung von den überforderten Regierungen zu einer Gruppe von Nichtregierungsorganisationen“ kam und dass diese Organisationen „Aufgaben übernahmen, die häufig von Regierungen wahrgenommen wurden – jedoch ohne die Rechenschaftspflicht von Regierungen“. Ein anonymer ehemaliger hochrangiger US-Gesundheitsbeamter soll gesagt haben: „Wenn man es mit der Gates-Stiftung zu tun hat, ist es fast so, als hätte man es mit einem anderen großen Land zu tun, was die Spenden an diese globalen Gesundheitsorganisationen angeht“.

Global Health Now

Der Newsletter Global Health Now erscheint fünf Tage pro Woche. Er ist wohl der beste Propagandist für die Philosophie und Praxis der globalen Gesundheit. Der Newsletter, der sich durchweg für Impfungen ausspricht, hat die Einführung des Impfstoffs COVID-19 stark vorangetrieben und war auch ein bedingungsloser Befürworter von Maskenmandaten, Abriegelungen und sozialer Distanzierung. Während beispielsweise die DANMASK-Studie, die einzige rigorose bevölkerungsbasierte Studie zu Gesichtsmasken, nicht erwähnt wurde (und sich als nicht signifikant wirksam erwies), berichtete Global Health News wohlwollend über das große natürliche Experiment zur Untersuchung von Gesichtsmasken in Bangladesch, ohne auf dessen offensichtliche Mängel und unbedeutende Ergebnisse hinzuweisen. Das Bulletin lobte die Vorzüge Finnlands, wo Abriegelungen verhängt und weitgehend befolgt wurden, und verglich es ungünstig mit Schweden, das, wie sich herausstellte, gut ohne sie zurechtkam. Global Health News hat die Unwirksamkeit und den sozioökonomischen Nachteil von Ausgangssperren ignoriert. Bei der Suche nach „Myokarditis“ auf der Website wird nur auf die Post-Covid-Myokarditis hingewiesen, nicht aber auf den anerkannten Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen.

Ansonsten äußert sich Global Health News zu politisch heiklen Themen wie Waffengesetze und Abtreibung, wobei es sich für eine stärkere Kontrolle der ersteren und eine größere Verfügbarkeit der letzteren ausspricht. Es wird über Umweltverschmutzung berichtet (allerdings ohne Bezugnahme auf China), und die Agenda zum Klimawandel wird unkritisch übernommen. Die wissenschaftlichen Belege für eine Klimakrise sind leicht anfechtbar. Die „Netto-Null“-Politik wird zweifellos schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben, aber Global Health News singt vom selben Notenblatt wie andere globalistische Medien. Straßenverkehrsunfälle, die offensichtlich negative gesundheitliche Folgen haben, werden in einem Eintrag bemerkenswerterweise als „Krise der öffentlichen Gesundheit“ bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass es keine Grenzen für die Reichweite globaler Gesundheitserklärungen und -programme gibt.

Der Lancet

Die angesehene medizinische Fachzeitschrift The Lancet ist ein weiteres wichtiges Sprachrohr für die globale Gesundheitsagenda. Mit seiner allgemeinen Berichterstattung leistet das Lancet einen wichtigen Beitrag zu allen Bereichen des Gesundheitswesens, aber es gibt ein starkes und vielleicht anmaßendes redaktionelles Engagement für die globale Gesundheitsagenda. Einer von uns (RW) nahm 2014 an einer Konferenz an der National University of Singapore teil, auf der der frühere JAMA-Herausgeber Howard Bauchner und der langjährige Lancet-Herausgeber Richard Horton gemeinsam sprachen. Horton erklärte den Zuhörern, dass das Lancet weniger eine medizinische Fachzeitschrift als vielmehr eine NGO ist.

In einem kürzlich erschienenen Bericht des Lancet über die internationale Reaktion auf COVID-19, der das Ergebnis einer ihrer zahlreichen Kommissionen ist, wurden viele Regierungen für ihre unzureichenden und schlecht koordinierten Reaktionen gerügt. Es wurde unweigerlich die Behauptung aufgestellt, dass eine Vielzahl von Menschenleben hätte gerettet werden können, wenn die Regierungen früher und härter durchgegriffen hätten. In dem Bericht werden weiterhin Masken und soziale Distanzierung empfohlen, obwohl es an Beweisen mangelt. Auch die WHO wird kritisiert, weil sie zu spät und nicht energisch genug auf das Auftreten von COVID-19 reagiert hat. Dennoch empfiehlt der Lancet-Bericht unter anderem, die WHO als federführende Institution für die Reaktion auf neu auftretende Infektionskrankheiten zu positionieren und ihre Verwaltung zu reformieren, um ein neues Global Health Board der WHO zu schaffen, das die Entscheidungsfindung in dringenden und kontroversen Angelegenheiten unterstützt. All dies wurde in den Global Health News enthusiastisch kommentiert.

Schlussfolgerung

Die hier beschriebenen Gremien sind nicht die einzigen, die sich mit globaler Gesundheit befassen, aber sie sind sicherlich drei der prominentesten. Was wir hier sehen, ist vergleichbar mit dem Woozle-Phänomen im akademischen Publikationswesen, das in Winnie The Pooh so beschrieben wird, wenn Pooh und Ferkel in dem Glauben, Heffalumps und Woozles zu jagen, im Kreis laufen, nur um festzustellen, dass die Fußstapfen, denen sie folgen, ihre eigenen sind. Im Bereich der globalen Gesundheit wird der Eindruck erweckt, dass viele unabhängige Einrichtungen beteiligt sind, aber wenn man an der Oberfläche kratzt, stellt man fest, dass einige von ihnen Hydraköpfe mit demselben Körper sind. In diesem Fall ist der gemeinsame Nenner die Gates-Stiftung.

Die globale Gesundheit könnte ein Segen für den Fortschritt der Menschheit sein, aber das hängt davon ab, wer sie finanziert und verwaltet. Nicht alles, was global ist, ist Gold. Die Reaktion auf COVID-19 hat wohl gezeigt, dass die mächtigen Akteure im Gesundheitsbereich einen Turm zu Babel gebaut haben. Und wir wissen, was aus diesem globalistischen Projekt geworden ist.

Sowohl Professor Roger Watson als auch Dr. Niall McCrae sind examinierte Krankenschwestern.